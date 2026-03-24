Любомир Кючуков: Махалото се люлее между сухопътна операция и приключване на войната

Махалото се люлее в много широк диапазон между сухопътна операция и прекратяване на войната в Иран. Това каза пред БНР дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения:
"Много рязко и много често прескача от едната крайност - в другата. Достатъчно е да припомним изказванията на Тръмп, които се колебаят от "Постигнахме всички цели и вече унищожихме всичко, което трябваше да бъде унищожено" до "Можем да ударим остров Харк просто за забавление". ... В момента изборът е между сухопътна операция от страна на САЩ и обявяване от страна на Тръмп на победа, която да приключи военните действия".
По думите му преговорите са били дискредитирани и не се разглеждат като достоверен инструмент за спиране на войната, защото са били водени, особено на последния си етап, като инструмент за подготовка на самата война от страна на САЩ.
"Когато говорим за спиране на войната, трябва да отчитаме два фактора. Първият е дали и кога САЩ, включително и Израел, ще обявят, че са постигнали целите си и е постигната победа във войната. Вторият е дали и докога Иран ще има възможност да нанася щети както на САЩ, така и на страните от Залива, превръщайки войната в едно твърде скъпо упражнение за Вашингтон", посочи Кючуков.
Според него Ормузкият проток се е оказал основният военен ресурс на Иран да се противопостави на нападенията от САЩ и Израел:
"Това, което Иран успя да постигне, е да прехвърли последиците от войната от своята територия върху целия регион и върху целия свят - чрез кризата след затварянето на Ормузкия проток. И по този начин войната вече не се води само с оръжия - тя се превърна във въпрос на икономика, на енергетика и оттам в политически въпрос. Не случайно Техеран нанася тези удари върху страните от Залива, за да търпят последиците от войната и да се опитват да търсят начини за нейното прекратяване".
Дипломатът изтъкна, че в международен план от лексиката ни са изчезнали понятията "международно право", "демокрация" и "национален суверенитет".
"Разделението между двете страни на Атлантика от тактическо започва да придобива характеристиките на концептуално, от гледна точка на целите, които си поставят САЩ и европейските страни в рамките на НАТО. Тръмп се опитва да аутсорсва войната и нейните последици, изисквайки от страни от НАТО, а и извън НАТО, да поемат осигуряването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, поемайки и последиците от енергийната криза", коментира Любомир Кючуков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:16 24.03.2026
2 Факт
В момента е около ДМТ, след което следва ответът на нападнатата страна.
20:17 24.03.2026
3 часовник с махало
Коментиран от #15
20:18 24.03.2026
4 Последния Софиянец
20:19 24.03.2026
5 Шопо
20:19 24.03.2026
6 Пич
20:20 24.03.2026
7 Атина Палада
Коментиран от #9, #10, #11
20:25 24.03.2026
8 Милош the great
Коментиран от #21, #24
20:27 24.03.2026
9 май май
До коментар #7 от "Атина Палада":Мани, мани, недей, че там си начупихте зъбите и затова тръгнахте да тероризирате останалият свят.
Коментиран от #12
20:28 24.03.2026
10 Гост
До коментар #7 от "Атина Палада":И Китай. Бай Дони ще превземе и Китай и Южния полюс и Марс.
20:28 24.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бихлюл
До коментар #9 от "май май":Ааааа бате и аз така знам. Бате Вовата голям кютеки удари на укрите дет са бият за запада. Неска па лабут е имало. Сутринта рано ги бии, на гладно.
20:31 24.03.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Помните ли Меркел:
Минските споразумения дадоха време да въоръжим Украйна.❗
Сега ТръНпича водеше преговори с Иран
и докато преговаряха - нападнаха Иран ❗
Нищо ново не са научили и нищо старо не са забравили‼️
Коментиран от #14
20:32 24.03.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":...а после как са унищожавали индианските селища...
20:33 24.03.2026
15 Град Козлодуй
До коментар #3 от "часовник с махало":На дядо Любчо махалото не се люлее, то сочи право надоло.
20:37 24.03.2026
16 Бай Ганьо
20:39 24.03.2026
17 Каруцар
- Новите ВИС-2 !!!
- Ще Ви дам един К...... Р
- Нали Тиквaта преди няколко години каза : "Ние няма да посегнем на най-съкровеното нещо на българина-казaна за рaкия.....", но какво стана в действителност ? Излъгаха ни !
- А на въздуха дето дишаме , aкциз няма ли да турите? Де..... ба ва.... ща ма.... ма долна. Да взимате от нас , да тъпчите гушите на партийни и всякви крaдливи отрепки , и разни калинки на " държавна" службица дето за нищо не стават.
- До тия пари ли опряхте, бе, ма... ми..... ца.... та ви..За пътища - щото няма, ама трябва някой да ги усвои
- За домашна лютеница, колко е данъка?- Когато Ковачки,Бойко,Пеевски си платят задълженията към вас,тогава може да искате от нас.
Коментиран от #22
20:41 24.03.2026
18 А ДВЕТЕ МЕНТИ ЗАЩО
20:41 24.03.2026
19 Холивуд е най-силнито оръжие на САЩ
Също като интози за самолетоносачите.
Време е някои хора да разберат, че Холивуд е само едно кино, а реалността е съвсем друга.
Само уранците да не викнат българските овчари от Коиловци ли беше...
20:41 24.03.2026
20 Асан
20:42 24.03.2026
21 Пиночет
До коментар #8 от "Милош the great":Малко им беше на миризливите сръбски смотаняци и палячовци,преди това те извършиха геноцид над Босна и Херцеговина!
Коментиран от #28
20:42 24.03.2026
22 БРАВО ТОЧНО И
До коментар #17 от "Каруцар":ЯСНО КАЗАНО. И ИЗЛИЗА ЧЕ КАРУЦАРИТЕ СА ПО УМНИ ОТ УПРАВАТА. И Е ТАКА ТОВА Е ИСТИНАТА.
20:45 24.03.2026
23 Ма-халото, се люлее като на война
"Всеки има планове докато не го ударят в "сурата", казва Майк Тайсън, проста сентенция но с много смисъл,
20:47 24.03.2026
24 така е
До коментар #8 от "Милош the great":ДрагалевскияМангал разреши да прелитат самолетите през нашата страна. Той е проклятието на България!
Коментиран от #29
20:48 24.03.2026
25 Бай Ганьо
20:49 24.03.2026
26 Тръмпоча
20:51 24.03.2026
27 Не си учил достатъчно
Дълг се сваля и занулява ЧРЕЗ ВОЙНА!
20:51 24.03.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "Пиночет":Случаят в Сребреница има ПРЕДИСТОРИЯ,
която никой не иска да споменава❗
Ама и точно Пиночет- убиецът на демокрацията в Чили да коментира.... 🤔🤔
Коментиран от #31
20:51 24.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
31 Пиночет
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Точно Пиночет донесе просперитет на Чили, преди това крадците и убийците на Алиенде и подкрепяни от руските отрепки,окрадоха народа си!
20:56 24.03.2026
32 Третата Световна е в ход и
Sacred Military Unions,
Израел/Щатите/Сауди Арабия - Суни Монархия и Израелска Теокрация срещу
Шиа и Иранска Теокрация.
Приликата м/у Имперска Русия и войните срещу Турция за Проливите на Черно Море и Константинопол и войните в Арабският Гълф за Ормузкия Пролив и Ерец Израел.
20:58 24.03.2026
33 Са, виждам две мечки, една Панда и
Няма нищо по хубаво от една война нали?
21:06 24.03.2026
34 Гост
21:06 24.03.2026