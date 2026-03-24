Любомир Кючуков: Махалото се люлее между сухопътна операция и приключване на войната

Любомир Кючуков: Махалото се люлее между сухопътна операция и приключване на войната

24 Март, 2026 20:15 1 017 34

Според него Ормузкият проток се е оказал основният военен ресурс на Иран да се противопостави на нападенията от САЩ и Израел

Любомир Кючуков: Махалото се люлее между сухопътна операция и приключване на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Махалото се люлее в много широк диапазон между сухопътна операция и прекратяване на войната в Иран. Това каза пред БНР дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения:

"Много рязко и много често прескача от едната крайност - в другата. Достатъчно е да припомним изказванията на Тръмп, които се колебаят от "Постигнахме всички цели и вече унищожихме всичко, което трябваше да бъде унищожено" до "Можем да ударим остров Харк просто за забавление". ... В момента изборът е между сухопътна операция от страна на САЩ и обявяване от страна на Тръмп на победа, която да приключи военните действия".

По думите му преговорите са били дискредитирани и не се разглеждат като достоверен инструмент за спиране на войната, защото са били водени, особено на последния си етап, като инструмент за подготовка на самата война от страна на САЩ.

"Когато говорим за спиране на войната, трябва да отчитаме два фактора. Първият е дали и кога САЩ, включително и Израел, ще обявят, че са постигнали целите си и е постигната победа във войната. Вторият е дали и докога Иран ще има възможност да нанася щети както на САЩ, така и на страните от Залива, превръщайки войната в едно твърде скъпо упражнение за Вашингтон", посочи Кючуков.

Според него Ормузкият проток се е оказал основният военен ресурс на Иран да се противопостави на нападенията от САЩ и Израел:

"Това, което Иран успя да постигне, е да прехвърли последиците от войната от своята територия върху целия регион и върху целия свят - чрез кризата след затварянето на Ормузкия проток. И по този начин войната вече не се води само с оръжия - тя се превърна във въпрос на икономика, на енергетика и оттам в политически въпрос. Не случайно Техеран нанася тези удари върху страните от Залива, за да търпят последиците от войната и да се опитват да търсят начини за нейното прекратяване".

Дипломатът изтъкна, че в международен план от лексиката ни са изчезнали понятията "международно право", "демокрация" и "национален суверенитет".

"Разделението между двете страни на Атлантика от тактическо започва да придобива характеристиките на концептуално, от гледна точка на целите, които си поставят САЩ и европейските страни в рамките на НАТО. Тръмп се опитва да аутсорсва войната и нейните последици, изисквайки от страни от НАТО, а и извън НАТО, да поемат осигуряването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, поемайки и последиците от енергийната криза", коментира Любомир Кючуков.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Тръмп загуби още една война.Ще плащаме 80 години репарации на Иран за убитите деца

    20:16 24.03.2026

  • 2 Факт

    11 1 Отговор
    Махалото досега беше на позиция "нападение от страна на САЩ".
    В момента е около ДМТ, след което следва ответът на нападнатата страна.

    20:17 24.03.2026

  • 3 часовник с махало

    5 1 Отговор
    горе ку-ку,долу махало!

    Коментиран от #15

    20:18 24.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Само не разбрах как Ормузкият проток е военен ресурс?Да не би вместо риба да се въдят ракети във водата?

    20:19 24.03.2026

  • 5 Шопо

    10 2 Отговор
    Американските пехотинци не са като нашите кашици, те са гледали филмите с Рамбо.

    20:19 24.03.2026

  • 6 Пич

    13 2 Отговор
    Абе какво махало бе, дядка!!! Ако въобще може да се говори за махало, това е махалото което Нетаняху е измаал у кухата тиква на Тръмп !!! После обаче дойде горскио от Иран, и им маа с махалото празните кратуни и на двамата!!!

    20:20 24.03.2026

  • 7 Атина Палада

    5 6 Отговор
    Да се готви после и Русия.....

    Коментиран от #9, #10, #11

    20:25 24.03.2026

  • 8 Милош the great

    13 3 Отговор
    На днешния ден през 99та най-големия "износител на демокрация" нападна нашата западна съседка и уби около 2800 цивилни. А днес нашите продажни медии и дума не споменават за това!

    Коментиран от #21, #24

    20:27 24.03.2026

  • 9 май май

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Мани, мани, недей, че там си начупихте зъбите и затова тръгнахте да тероризирате останалият свят.

    Коментиран от #12

    20:28 24.03.2026

  • 10 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    И Китай. Бай Дони ще превземе и Китай и Южния полюс и Марс.

    20:28 24.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бихлюл

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "май май":

    Ааааа бате и аз така знам. Бате Вовата голям кютеки удари на укрите дет са бият за запада. Неска па лабут е имало. Сутринта рано ги бии, на гладно.

    20:31 24.03.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Помните ли как бледоликите са преговаряли, когато са слаби, а после каква унищожавали индианските селища, когато дойде подкреплението🤔❓
    Помните ли Меркел:
    Минските споразумения дадоха време да въоръжим Украйна.❗
    Сега ТръНпича водеше преговори с Иран
    и докато преговаряха - нападнаха Иран ❗
    Нищо ново не са научили и нищо старо не са забравили‼️

    Коментиран от #14

    20:32 24.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ...а после как са унищожавали индианските селища...

    20:33 24.03.2026

  • 15 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "часовник с махало":

    На дядо Любчо махалото не се люлее, то сочи право надоло.

    20:37 24.03.2026

  • 16 Бай Ганьо

    3 2 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    20:39 24.03.2026

  • 17 Каруцар

    4 0 Отговор
    - Нито варя нито пия ракия, но браво на хората които си варят и си пииват еи така за настроение,а тези от НАП да вървят по сливaците да берат cливи и тогава да искат от хората данъци-нищо не им плащайте.....

    - Новите ВИС-2 !!!

    - Ще Ви дам един К...... Р

    - Нали Тиквaта преди няколко години каза : "Ние няма да посегнем на най-съкровеното нещо на българина-казaна за рaкия.....", но какво стана в действителност ? Излъгаха ни !

    - А на въздуха дето дишаме , aкциз няма ли да турите? Де..... ба ва.... ща ма.... ма долна. Да взимате от нас , да тъпчите гушите на партийни и всякви крaдливи отрепки , и разни калинки на " държавна" службица дето за нищо не стават.

    - До тия пари ли опряхте, бе, ма... ми..... ца.... та ви..За пътища - щото няма, ама трябва някой да ги усвои

    - За домашна лютеница, колко е данъка?- Когато Ковачки,Бойко,Пеевски си платят задълженията към вас,тогава може да искате от нас.

    Коментиран от #22

    20:41 24.03.2026

  • 18 А ДВЕТЕ МЕНТИ ЗАЩО

    3 0 Отговор
    Започнаха войната. Толкова ли са тъпи те и тези които им дават съвети. НЕ ВСИЧКО Е ПАРИ. ТРЕБЕ И АКЪЛ. ВМЕСТО ХОРАТА ОСОБЕНО УПРАВНИЦИТЕ ДА СТАВАТ ПО УМНИ ТО СТАВА ОБРАТНО. ЕВОЛЮЦИЯ НЯМА ИМА РЕГРЕС.

    20:41 24.03.2026

  • 19 Холивуд е най-силнито оръжие на САЩ

    5 0 Отговор
    Сега е време да рухне и мита за Рамбовците...
    Също като интози за самолетоносачите.
    Време е някои хора да разберат, че Холивуд е само едно кино, а реалността е съвсем друга.
    Само уранците да не викнат българските овчари от Коиловци ли беше...

    20:41 24.03.2026

  • 20 Асан

    2 0 Отговор
    Тука има, тука нема. Тази игра я разбирам повече от тоя. Толкова и аз мога да позная, без да съм дипломат и бивш заместник-министър на външните работи.

    20:42 24.03.2026

  • 21 Пиночет

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Милош the great":

    Малко им беше на миризливите сръбски смотаняци и палячовци,преди това те извършиха геноцид над Босна и Херцеговина!

    Коментиран от #28

    20:42 24.03.2026

  • 22 БРАВО ТОЧНО И

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Каруцар":

    ЯСНО КАЗАНО. И ИЗЛИЗА ЧЕ КАРУЦАРИТЕ СА ПО УМНИ ОТ УПРАВАТА. И Е ТАКА ТОВА Е ИСТИНАТА.

    20:45 24.03.2026

  • 23 Ма-халото, се люлее като на война

    4 0 Отговор
    ве Кючук, на война, като на война, тук ще цитирам една проста сентенция за бокса еднакво валидна и за войната, на Майк Тайсън, на война е като в бокса,

    "Всеки има планове докато не го ударят в "сурата", казва Майк Тайсън, проста сентенция но с много смисъл,

    20:47 24.03.2026

  • 24 така е

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Милош the great":

    ДрагалевскияМангал разреши да прелитат самолетите през нашата страна. Той е проклятието на България!

    Коментиран от #29

    20:48 24.03.2026

  • 25 Бай Ганьо

    2 5 Отговор
    За нас важното е, да се набият канчетата на Путин и аятоласите!

    20:49 24.03.2026

  • 26 Тръмпоча

    3 0 Отговор
    явно е много зависим от евреите! Щом вкара Америка в иранското блато!

    20:51 24.03.2026

  • 27 Не си учил достатъчно

    2 1 Отговор
    Какво махало ? Тръмп ше влезе сухопътно - няма друг шанс при тоя дълг, който САЩ имат!
    Дълг се сваля и занулява ЧРЕЗ ВОЙНА!

    20:51 24.03.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Пиночет":

    Случаят в Сребреница има ПРЕДИСТОРИЯ,
    която никой не иска да споменава❗
    Ама и точно Пиночет- убиецът на демокрацията в Чили да коментира.... 🤔🤔

    Коментиран от #31

    20:51 24.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 31 Пиночет

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Точно Пиночет донесе просперитет на Чили, преди това крадците и убийците на Алиенде и подкрепяни от руските отрепки,окрадоха народа си!

    20:56 24.03.2026

  • 32 Третата Световна е в ход и

    1 0 Отговор
    връщане назад няма, АРМАГЕДОН в библията е в местността Меджидо.

    Sacred Military Unions,
    Израел/Щатите/Сауди Арабия - Суни Монархия и Израелска Теокрация срещу
    Шиа и Иранска Теокрация.

    Приликата м/у Имперска Русия и войните срещу Турция за Проливите на Черно Море и Константинопол и войните в Арабският Гълф за Ормузкия Пролив и Ерец Израел.

    20:58 24.03.2026

  • 33 Са, виждам две мечки, една Панда и

    0 0 Отговор
    една Гризли седят си на дувара с капучино в лапите, Пандичката даже си е донесла "бамбу шутс" за шоуто кото health ориентирана, руският мечок не носи нищо освен една паласка Водка.
    Няма нищо по хубаво от една война нали?

    21:06 24.03.2026

  • 34 Гост

    0 0 Отговор
    И иранците като руснаците удрят с фейк оръжия! Даже и не спират месец вече! Оня ден удариха с хвърчило една бава на 3000 километра от тях! Голям късмет и вятър... В Тел Авив пък падат буркани със свинско! А пък протока нисой не смее да го припари, даже варела Форд от зор спука ВиКто! А на тоя спец ще му кажа че и на коча се кла....ят като махало, и току виж го посочили!!! Аман от платени глашатай и любители на кренвиршите!

    21:06 24.03.2026

