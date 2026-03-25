Решават тръгва ли програмата за компенсации заради скъпите горива

25 Март, 2026 07:27, обновена 25 Март, 2026 06:31 790 25

Помощта ще е в размер от 20 евро на месец

Снимка: БНТ
БНТ

Днес трябва да стане ясно дали ще бъде активирана мярката за компенсации за физически лица заради поскъпването на горивата.

Националната агенция за приходите вече обяви, че на 22-ри и 23-ти март средните цени на бензин и дизел са стрували 1 евро и 60 цента. Ако те се запазят на същите или по-високи нива за трети пореден ден, ще бъде задействаната програмата с компенсации.

Помощта ще е в размер от 20 евро на месец. Вчера от Агенцията за социално подпомагане публикуваха информация за кандидатстването по нея.

Междувременно стана ясно, че Приходната агенция започва да публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечна статистика за изменението на цените на дизела и бензин А95. Информацията за изчислението на средните цени ще се взима от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    18 1 Отговор
    Всеки народ си заслужава управниците.
    Щели да "решават"... Нещ.....ци !!!

    06:34 25.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Умнокрасив

    15 1 Отговор
    Това е бъдещето, да се чакат подаяния, никой не говори за доходи от работа. То и без това половината от работещите не допринасят с нищо, но пък са готови да защиват всяка власт, щото иначе ще се наложи да бачкат

    06:42 25.03.2026

  • 5 НАП е мафия

    10 1 Отговор
    Поредните лъжи как НАП става социална служба

    06:51 25.03.2026

  • 6 Георги

    6 1 Отговор
    все пак идат избори - едните гостуваха закон за ввликденския бонус, а тея ще дават компенсация за бензин. Върви наддаване.

    Купуването и продаването на гласове е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!

    06:52 25.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Да си ги наврат там дето слънце не огрява

    06:56 25.03.2026

  • 8 Гарга

    6 1 Отговор
    Хайде всички хрантутници(сини, зелени, камуфлажни) да се стягат за гласуване за гЕрБ, че горивата да минат 2 евро!

    06:57 25.03.2026

  • 9 Гориволи

    2 1 Отговор
    И aз бяx бopчe, нo eднa нeмcĸa фoндaция ми пpeдлoжи дa yпpaвлявaм eднa дpъжaвa, cъглacиx ce. И Aз нaпpaвиx нaвcяĸъдe нeмcĸитe фиpми из мoятa cтpaнa и гo нapичax тoвa "ycпex". Дa cи ĸyпyвaм бългapcĸa гpacтaвицa oт нeмcĸи мaгaзин - пъpвa paдocт e зa мeн. Така че утре ако има войа и немците ни кажат: скачайте познайте какво ще стане (справка първата и втората световна)

    07:04 25.03.2026

  • 10 Намалете акциза

    7 1 Отговор
    и цената ще падне или ДДСто на горивата.

    Коментиран от #12, #14

    07:06 25.03.2026

  • 11 Дед

    6 2 Отговор
    Решението е :Ефтино гориво от Русия.
    Всичко друго е заблуждение .

    07:07 25.03.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Намалете акциза":

    Тази 100 процента инфлация е планирана в бюджета.

    07:12 25.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Oня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Намалете акциза":

    Сакън това не го казвай пред Пенсионерите и соц.Слабите щото ще те разкъсат.Толкова ли си дебилен да не знаеш че Хазната се пълни баш от Акциза и ДДС и ако тия пари не постъпят,няма Пенсии и Помощи?!

    07:16 25.03.2026

  • 15 Тити

    2 0 Отговор
    У нас всичко е на думи а дела кръгла нула.

    07:17 25.03.2026

  • 16 Какво

    3 0 Отговор
    има да ми решават тия "умници" дето н. н......а л.....о?

    07:18 25.03.2026

  • 17 Слънчасалия

    0 4 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #18

    07:18 25.03.2026

  • 18 да да

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Слънчасалия":

    Всеки ако се включи в контакта да зарежда електричката и ще изключи мрежата. Няма толкова изградени мощности. От терасата ли ще се зареждат тия коли. Ако имаш къща -да, ама в блоковете....

    07:24 25.03.2026

  • 19 очевидец

    3 0 Отговор
    Значи някой може да няма какво да яде,обаче без кола не може , пари за бензин трябва да има 🤡, всеки в семейството е с кола ,как ще върви пеш или с автобус 🤡. Браво,хора , да не се чудите защо върви към самоунищожение този свят. С такива приоритети нищо добро не ни чака.

    07:25 25.03.2026

  • 20 Иван

    6 0 Отговор
    Какво толкова решавате в Испания от понеделник вече с 30 цента по евтино на бензин и нафта ама ние все търсим топлата вода тоя народ трябва да се дере до дупка такава жалка картина

    Коментиран от #24

    07:31 25.03.2026

  • 21 Мишо

    3 0 Отговор
    Толкова комисии, проверяващи органи, борба със спекулата и корупцията, мерки, проверки... смешници.

    07:31 25.03.2026

  • 22 Велев

    1 1 Отговор
    Видяхте ли в Гърция какви мерки им направиха на хората. ВИДЯХТЕ ЛИ БЕ ЖЪЛТОПАВЕТНИ Глупаци, ВАШИТЕ управляващи какво е отношението към вас.. Хахаахахах, ей няма такива глупаци като вас, честно..

    07:31 25.03.2026

  • 23 провинциалист

    0 0 Отговор
    "Ако те се запазят на същите или по-високи нива за трети пореден ден, ще бъде задействаната програмата с компенсации." - хващам бас, че няма да се запазят.

    07:44 25.03.2026

  • 24 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Иван":

    Супер новина- ще си получаваме тука по 20 евро за гориво,а ще зареждаме евтино от Испания!

    07:45 25.03.2026

  • 25 пенсионер от Варна

    0 0 Отговор
    поредният нонсенс !

    07:56 25.03.2026

