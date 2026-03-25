Решават тръгва ли програмата за компенсации заради скъпите горива

Днес трябва да стане ясно дали ще бъде активирана мярката за компенсации за физически лица заради поскъпването на горивата.
Националната агенция за приходите вече обяви, че на 22-ри и 23-ти март средните цени на бензин и дизел са стрували 1 евро и 60 цента. Ако те се запазят на същите или по-високи нива за трети пореден ден, ще бъде задействаната програмата с компенсации.
Помощта ще е в размер от 20 евро на месец. Вчера от Агенцията за социално подпомагане публикуваха информация за кандидатстването по нея.
Междувременно стана ясно, че Приходната агенция започва да публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечна статистика за изменението на цените на дизела и бензин А95. Информацията за изчислението на средните цени ще се взима от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.
АГАТ а Кристи
Щели да "решават"... Нещ.....ци !!!
06:34 25.03.2026
Купуването и продаването на гласове е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!
Намалете акциза
Дед
Всичко друго е заблуждение .
07:07 25.03.2026
Последния Софиянец
До коментар #10 от "Намалете акциза":Тази 100 процента инфлация е планирана в бюджета.
07:12 25.03.2026
Oня с коня
До коментар #10 от "Намалете акциза":Сакън това не го казвай пред Пенсионерите и соц.Слабите щото ще те разкъсат.Толкова ли си дебилен да не знаеш че Хазната се пълни баш от Акциза и ДДС и ако тия пари не постъпят,няма Пенсии и Помощи?!
07:16 25.03.2026
да да
До коментар #17 от "Слънчасалия":Всеки ако се включи в контакта да зарежда електричката и ще изключи мрежата. Няма толкова изградени мощности. От терасата ли ще се зареждат тия коли. Ако имаш къща -да, ама в блоковете....
07:24 25.03.2026
Оня с коня
До коментар #20 от "Иван":Супер новина- ще си получаваме тука по 20 евро за гориво,а ще зареждаме евтино от Испания!
07:45 25.03.2026
