Софийският градски съд прекрати делото срещу бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов

След час и половина съвещание Софийски градски съд прекрати делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и го върна на прокуратурата, информират от bTV.
Заедно с Барбутов подсъдими са Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. Мотивите на съда - неясни и неточно формулирани обвинения срещу четиримата.
Прокуратурата е посочила взаимоизключващи се твърдения, че подсъдимите са извършвали престъпления по служба за имотни облаги. Още повече, че трима от подсъдимите са участвали в ОПГ, според държавното обвинение, напомни съдът. И подчерта, че няма конкретизация на отделните престъпни действия.
Твърденията на държавното обвинение са "декоративни" и позволяват двусмислено тълкуване, каза още съдия Петя Крънчева.
Според законодателството ни, липсата на твърдения и на описание на твърдения са съществени нарушения и пречи на съда да очертае делото, което ще разгледа.
Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в Софийския апелативен съд.
СГС отказа промяна в мярката за неотклонение на Петър Рафаилов от 10 хиляди лева в по-ниска. Мотивите – срещу Рафаилов има три обвинения и наложената мярка е справедлива, изплатена е и не е натоварваща, въпреки презумцията за невиновност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 До айде
До коментар #3 от "Айдееее,":Какво си разбрал, бе. Това, което казва съдът, е че прокуратурата не е повдигнала грамотно обвинение!!!! Мисли, бе, мисли!!!
14:58 25.03.2026
9 Така де
До коментар #7 от "Лост":Какво да очакваш от хора с милиционерско образование.
