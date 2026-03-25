Софийският градски съд прекрати делото срещу бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов

След час и половина съвещание Софийски градски съд прекрати делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и го върна на прокуратурата, информират от bTV.

Заедно с Барбутов подсъдими са Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. Мотивите на съда - неясни и неточно формулирани обвинения срещу четиримата.

Прокуратурата е посочила взаимоизключващи се твърдения, че подсъдимите са извършвали престъпления по служба за имотни облаги. Още повече, че трима от подсъдимите са участвали в ОПГ, според държавното обвинение, напомни съдът. И подчерта, че няма конкретизация на отделните престъпни действия.

Твърденията на държавното обвинение са "декоративни" и позволяват двусмислено тълкуване, каза още съдия Петя Крънчева.

Според законодателството ни, липсата на твърдения и на описание на твърдения са съществени нарушения и пречи на съда да очертае делото, което ще разгледа.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в Софийския апелативен съд.

СГС отказа промяна в мярката за неотклонение на Петър Рафаилов от 10 хиляди лева в по-ниска. Мотивите – срещу Рафаилов има три обвинения и наложената мярка е справедлива, изплатена е и не е натоварваща, въпреки презумцията за невиновност.