Софийският градски съд прекрати делото срещу бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов

25 Март, 2026 14:29 989 9

Заедно с Барбутов подсъдими са Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. Мотивите на съда да прекрати делото- неясни и неточно формулирани обвинения срещу четиримата.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След час и половина съвещание Софийски градски съд прекрати делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и го върна на прокуратурата, информират от bTV.

Заедно с Барбутов подсъдими са Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. Мотивите на съда - неясни и неточно формулирани обвинения срещу четиримата.

Прокуратурата е посочила взаимоизключващи се твърдения, че подсъдимите са извършвали престъпления по служба за имотни облаги. Още повече, че трима от подсъдимите са участвали в ОПГ, според държавното обвинение, напомни съдът. И подчерта, че няма конкретизация на отделните престъпни действия.

Твърденията на държавното обвинение са "декоративни" и позволяват двусмислено тълкуване, каза още съдия Петя Крънчева.

Според законодателството ни, липсата на твърдения и на описание на твърдения са съществени нарушения и пречи на съда да очертае делото, което ще разгледа.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в Софийския апелативен съд.

СГС отказа промяна в мярката за неотклонение на Петър Рафаилов от 10 хиляди лева в по-ниска. Мотивите – срещу Рафаилов има три обвинения и наложената мярка е справедлива, изплатена е и не е натоварваща, въпреки презумцията за невиновност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Тома

    8 9 Отговор
    Прекратяват делото защото половината откраднати пари вече са в съда

    14:34 25.03.2026

  • 2 Хахаха

    10 2 Отговор
    Прокурватурата работи по план

    14:37 25.03.2026

  • 3 Айдееее,

    8 11 Отговор
    И децата разбраха, какви далавераджии са тия, но съдът - не! Огън да я гори тая държава, огън…

    Коментиран от #6

    14:38 25.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така се

    1 2 Отговор
    формулират обвиненията, че да паднат в съда. След като съдът е преценил, че са неясни, значи са точно такива.

    14:53 25.03.2026

  • 6 До айде

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Айдееее,":

    Какво си разбрал, бе. Това, което казва съдът, е че прокуратурата не е повдигнала грамотно обвинение!!!! Мисли, бе, мисли!!!

    14:58 25.03.2026

  • 7 Лост

    1 1 Отговор
    Егати и счупената бухалка.Едно свястно обвинение не може да направи.Хората на Гешев и Сарафов.

    Коментиран от #9

    15:23 25.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лост":

    Какво да очакваш от хора с милиционерско образование.

    15:35 25.03.2026

