Делян Пеевски: Европа потвърди - изборът на Гюров е незаконен, цялата отговорност е на Йотова

Днес генералният адвокат Николас Емилиу, изрази становище пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), което потвърждава законността на решението на БНБ за неговото отстраняване.

За страната ни това означава само едно - че президентът Илияна Йотова, която не се вслуша в предупрежденията, че Андрей Гюров не може да заеме поста служебен министър-председател, носи цялата отговорност за този незаконен избор и последиците от него.

Това се казва в становище на лидера на "ДПС- Ново начало", изпратено до медиите. Ето и още от думите на Пеевски:

Незаконният служебен премиер, подчинен на Соросоидните мрежи, който действа като координатор на предизборен щаб на свързаните с аферата "Петрохан" и новообразуваната експрезидентска партия, не просто няма право да бъде на този отговорен пост в решителен за света и страната момент, а и продължава да гази закона и Конституцията с действията си.

Извън всякакво съмнение е независимостта на европейски институции, които прогласиха това закононарушение.

Това е звучен шамар за президента Йотова и тежка институционална заплаха за демокрацията в България.