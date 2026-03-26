Новини
България »
Всички градове »
Делян Пеевски: Европа потвърди - изборът на Гюров е незаконен, цялата отговорност е на Йотова

26 Март, 2026 18:38 5 461 182

  • делян пеевски-
  • европа-
  • потвърджение-
  • избор-
  • андрей гюров-
  • незаконен

Незаконният служебен премиер, подчинен на Соросоидните мрежи, който действа като координатор на предизборен щаб на свързаните с аферата "Петрохан" и новообразуваната експрезидентска партия, не просто няма право да бъде на този отговорен пост в решителен за света и страната момент, а и продължава да гази закона и Конституцията с действията си, казва още лидерът на ДПС-НН

Делян Пеевски: Европа потвърди - изборът на Гюров е незаконен, цялата отговорност е на Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес генералният адвокат Николас Емилиу, изрази становище пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), което потвърждава законността на решението на БНБ за неговото отстраняване.
За страната ни това означава само едно - че президентът Илияна Йотова, която не се вслуша в предупрежденията, че Андрей Гюров не може да заеме поста служебен министър-председател, носи цялата отговорност за този незаконен избор и последиците от него.

Това се казва в становище на лидера на "ДПС- Ново начало", изпратено до медиите. Ето и още от думите на Пеевски:

Незаконният служебен премиер, подчинен на Соросоидните мрежи, който действа като координатор на предизборен щаб на свързаните с аферата "Петрохан" и новообразуваната експрезидентска партия, не просто няма право да бъде на този отговорен пост в решителен за света и страната момент, а и продължава да гази закона и Конституцията с действията си.
Извън всякакво съмнение е независимостта на европейски институции, които прогласиха това закононарушение.
Това е звучен шамар за президента Йотова и тежка институционална заплаха за демокрацията в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 146 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    87 143 Отговор
    Че то, на ПП беззаконията нямат край !!! Като започнеш от гражданство на Киро, та свършиш с Петрохан и Гюров!!!

    Коментиран от #7

    18:41 26.03.2026

  • 4 Кръчмаря

    172 18 Отговор
    Квичииии ли квичиии.

    18:42 26.03.2026

  • 5 импийчмънт и военен съд

    58 95 Отговор
    И Мистър Кеш е беззаконник.

    18:42 26.03.2026

  • 6 С две думи

    131 17 Отговор
    Пълен идиот

    18:42 26.03.2026

  • 7 ПРАЗ ГОЛЯМ

    187 17 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    И ДПС е незаконно в парламента, ама всички мълчите като оная дума с буквата "П"!

    Коментиран от #11

    18:43 26.03.2026

  • 8 Интересно

    189 17 Отговор
    Какво казва Европа за намагнитената ти особа?

    18:44 26.03.2026

  • 9 Един

    57 94 Отговор
    Че то ако е законно ПП няма да го правят. Това са най-големите престъпници в момента в порномента.

    Коментиран от #13

    18:44 26.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    43 53 Отговор

    До коментар #7 от "ПРАЗ ГОЛЯМ":

    Така е !!! Но ДПС не е предмет на коментара за беззаконието на ПП !!!

    Коментиран от #20

    18:47 26.03.2026

  • 12 Баба Гицка

    28 116 Отговор
    Все повече ми харесваш Деляне.Не външният ти вид,за съжаление явно папкаш многа,а заради енергиятата ти срещу армагедона в Бг който се случва в момента.Ще взема да гласувам за тиб.

    Коментиран от #34, #97

    18:47 26.03.2026

  • 13 Звездоброец

    80 15 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Грешиш ! И те са престъпници , но най- големите са гроб и нн .

    18:47 26.03.2026

  • 14 Олеле

    65 10 Отговор
    Страхотна позиция, всичко е наопъки в племето на Винету.

    18:47 26.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимни

    29 76 Отговор
    Йотова оставка на нелигитимниците Йотова всичко каквото вършат е незаконно Йотова спазвай законите

    18:48 26.03.2026

  • 17 Забелязал

    99 12 Отговор
    Обаче тази снимка е уникална. Типична розова зурла.

    18:49 26.03.2026

  • 18 Троянски кон

    31 80 Отговор
    По лошото е че И този път Пеевски е прав А най хубавото е че на пуделите не им пука

    18:50 26.03.2026

  • 19 Европа

    60 12 Отговор
    била потвърдила ? Европа имала била правото да "потвърждава" някакви щуротии , ли ? Като какво ? Ами като...... Европа ! Това е нивото на внука шумкарски , маса невинни жертви на гърба носи , прокълната карма и куп престъпления !

    18:50 26.03.2026

  • 20 Значи...

    65 6 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Беззаконието ТИ е по-голямо от беззаконието МИ? Браво! Много рептилско!

    Коментиран от #33

    18:50 26.03.2026

  • 21 Някой

    61 9 Отговор
    ДПС е предложило идиотизма с домовата книга. ПП-ДБ са искали старото правителство да остава при оставка.
    Отстраняване до крайна инстанция не се води валидно. И в неговият случай може би не е точното понятие. Вече няма никакво значение какво ще решат. Гледа се в момента на избор, а не сега.
    Бият се едни предатели с други предатели. На този явно Магнитски му пречи много и всячески обслужва САЩ. Къто застана Тръмп и си обърна политиката за Украйна. Ветропоказател.

    18:51 26.03.2026

  • 22 Давайте господин Пеевски

    18 63 Отговор
    срещу пудели, соросоиди, мистър кешове и пепета

    18:51 26.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Емии

    8 29 Отговор
    така си е!

    18:53 26.03.2026

  • 25 селяк

    69 11 Отговор
    Оти бе баце оти ви излови всички купувачи на гласове и сега ша дуаш супицата ли? :Д

    Коментиран от #27

    18:53 26.03.2026

  • 26 Прераждане

    14 12 Отговор
    БКП-БСП-ПБ

    18:55 26.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Служебното

    12 35 Отговор
    ни превърна в Иран!

    18:56 26.03.2026

  • 29 малко истински факти

    21 64 Отговор
    А най лошото е , че Пеевски е абсолютно прав , шайката на гюру е нелигитимна и противозаконна .

    18:56 26.03.2026

  • 30 Гост

    66 12 Отговор
    Нищо не става от Пеефаки. Много ниска топка. Даже май и индианците няма да гласуват за него.

    18:57 26.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Буха ха

    44 10 Отговор
    Прасчо е йорист

    Коментиран от #57

    18:58 26.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хладилник Мраз

    15 24 Отговор
    Всички внуци на БКП са в ПБ !

    Коментиран от #71

    18:59 26.03.2026

  • 38 Киро Шприца

    13 20 Отговор
    Нашто мвр.

    18:59 26.03.2026

  • 39 Да,бе

    50 11 Отговор
    Намагнитеният всеядник що не си остана в Дубай да гледа безплатни фойерверки.

    19:00 26.03.2026

  • 40 Реалност

    55 15 Отговор
    Напълно законно си е. Към момента на избора Гюров е бил под управител на БНБ.
    Незаконно Главчев беше два пъти Премиер, след като съда върна незаконно уволнения предишен шеф на Сметната палата. Незаконно Главчев се върна на старото си място след премиерстването и стана за втори път Премиер.
    Незаконно Сарафов е окупирал кабинета на гл. Прокурор.
    Незаконно назначиха Владимир Малинов за шеф на Булгаргаз експорт, след като беше министър. , който е работил единственно за руските интереси в енергетиката през последните години, той е движил проекта Турски поток, Боташ и подмяната с фалшиви части при ремонта на АЕЦ

    Коментиран от #49

    19:00 26.03.2026

  • 41 оня с питон.я

    17 43 Отговор
    Докъде я докарахме. Жълтопаветния планктон опря до Пеевски да му каже истината.

    19:01 26.03.2026

  • 42 Озадачен

    50 9 Отговор
    Абе тоя защо не си седи в Дубай, че там е по-безопасно! В Дубай не ядат свинско. И защо си занимава главата с неща, които не разбира?

    Коментиран от #101

    19:01 26.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пеевски казва истината

    14 46 Отговор
    но на дерибеите не им се харесва

    19:02 26.03.2026

  • 45 Мнение

    45 12 Отговор
    Пеевски е вреден за САЩ, Великобритания, Турция,и България

    19:02 26.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Прасетата !

    37 6 Отговор
    Се Опрасиха !

    19:02 26.03.2026

  • 48 Може ли

    21 4 Отговор
    да се анулират изборите?70 милиона ту туу!

    19:03 26.03.2026

  • 49 Не е

    18 3 Отговор

    До коментар #40 от "Реалност":

    бил!Има висящо дело!

    19:04 26.03.2026

  • 50 Освен това

    20 2 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    Ще гласувам за който си искам, това не е твоя работа!

    19:04 26.03.2026

  • 51 Грухчо

    41 8 Отговор
    Се активизира.Спипали са му хората с парите за изборите.

    19:04 26.03.2026

  • 52 ха ха

    7 14 Отговор
    и тия и ония сте все същите боклуци , не щете да схванете че се самоубивате като грабите и тероризирате населението

    19:05 26.03.2026

  • 53 Добре че е незаконен

    21 10 Отговор
    Че нещо читаво да имаме. Европа не я интересува в БГ да има правов ред а послушни управляващи.

    19:05 26.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 обработка на мозъци

    6 3 Отговор
    Пу тЮ Маринкин пак трие неудобните коментари.

    19:09 26.03.2026

  • 56 А бе хора

    16 5 Отговор
    Четете всичко не избирателно,като дявола евангелието.Казват че ако няма конфликт на сходна дейност.Какъв конфликт БНБ и ООД.

    19:12 26.03.2026

  • 57 Фермата 1984 🐷🐷

    29 6 Отговор

    До коментар #35 от "Буха ха":

    Само дето няма състуденти, нито един 🤣
    А и като го чуеш с каква животинска мъка сглобява едно изречение, едва ли е изкласил и гимназия.

    19:13 26.03.2026

  • 58 !!!?

    34 4 Отговор
    Ние пък смятаме, че Магнитски трябва да бъде екстрадиран в САЩ където го чака "Алкатрас"...!

    19:15 26.03.2026

  • 59 Дедо Пене

    36 3 Отговор
    -Драги, Свинчо,
    какво ще кажеш по казуса Магнитски от САЩ и решението на UK ,че си финансов терорист и разбойник? Това изглежда кукловодите от бившето ДС не могат да изберат?

    19:17 26.03.2026

  • 60 Йотова

    5 25 Отговор
    загуби президентските избори!

    19:17 26.03.2026

  • 61 Имаме си

    24 5 Отговор
    Законен магнит с отрицателен полюс.

    19:17 26.03.2026

  • 62 Ганиела

    12 1 Отговор
    започват дебатите с Цончо!

    19:18 26.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Гарабет

    9 3 Отговор
    БКП се завръща през задния вход!

    Коментиран от #78

    19:20 26.03.2026

  • 65 Запознат

    27 5 Отговор
    Това е част от становището на адвоката. Как делю Магнитски разбра, че съда ще се произнесе в полза на БНБ ?
    Тук пише, че няма проблем да си в ООД, стига да няма конфликти. Какви конфликти може да има с БНБ ?
    Даден ли е срок на Гюров да отстрани нередностите ?
    Май пак вдигат фалшива пушилка като при Петрохан, където по изнесените данни от експертизата на патолога си е чиста екзекуция, предшествана с мъчения.

    "3.Член 130 от ДФЕС и член 7 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ трябва да се тълкуват в насока, че допускат национално законодателство, което не забранява на подуправител на национална централна банка да има дял в дружество с ограничена отговорност, при условие че това законодателство включва механизъм, който позволява да се определи дали в конкретни обстоятелства притежанието на такъв дял води до конфликт на интереси, който може да засегне независимото функциониране на НЦБ или доверието на обществеността в тази независимост. Ако такъв конфликт на интереси е идентифициран и има възможност той да бъде отстранен в определен срок след назначението, член 14.2 от Устава трябва да се тълкува така, че ако лицето не е успяло да отстрани този конфликт в този срок, той или тя може да се счита за лице, което вече не отговаря на условията за изпълнение на задълженията, при условие че срокът е адекватен и моментът, за който започва, е ясно дефиниран;"

    Коментиран от #94

    19:21 26.03.2026

  • 66 Ще гласувам

    2 16 Отговор
    за олигарсите,срещу пролетариите!

    Коментиран от #84

    19:22 26.03.2026

  • 67 Цончо

    9 4 Отговор
    ядял домати по 8 евро килото!

    Коментиран от #80

    19:22 26.03.2026

  • 68 тома

    21 3 Отговор
    Само законно е да си депутат в България в списъка магнитски за пране на пари

    19:23 26.03.2026

  • 69 ТИГО

    25 3 Отговор
    "Kвичи Kвичи прace ax пoлудявай и не спирaй"

    19:23 26.03.2026

  • 70 Пловдив

    25 3 Отговор
    Прасето пак квичи!

    19:23 26.03.2026

  • 71 Нее ...

    26 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хладилник Мраз":

    пеевски е внук на комуняга, голям началник от ДС

    Коментиран от #76

    19:25 26.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 бай Шиле

    19 2 Отговор
    Коледа наближава и прасето квичи.

    19:26 26.03.2026

  • 74 Ламя

    19 2 Отговор
    Абе де бела свиня ти като си доказан крадец и корумпе нямаш право да си в парламента, но си там противно на законите. Закони в кочината БГ няма, ще трябва да плащаш по скъпо за гласове сега.

    19:27 26.03.2026

  • 75 Дръта чанта

    1 3 Отговор
    На кой му пука

    19:28 26.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ройтерс

    21 1 Отговор
    Последен валс
    Сбогом любими...

    19:29 26.03.2026

  • 78 Страната на npaceтата 🐷🐷

    13 5 Отговор

    До коментар #64 от "Гарабет":

    От къде да се завръща като БКП не е излизало от управлението?! Тези npaceта са винаги на власт.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, агент Буда - да слухти и издава стари крими дружки, внедрен за охранител на байтошУ и агент "Царя" да докладва за техните действия. Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
    ......

    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    19:30 26.03.2026

  • 79 Ддд

    30 2 Отговор
    Адвокатът е изразил становище, предложил е някакво тълкуване на казуса. Не е решение на съда. Що се отнася до "газенето на закона", точно въпросният индивид Д.П. гази от години закона, мислейки се за недосегаем. Наглец !!!!!!!!

    19:32 26.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хайде холан

    15 0 Отговор
    Да не са променяли конституцията по свой тертип, щото дамите им пък хвптем не стават

    19:37 26.03.2026

  • 82 Мнение

    23 1 Отговор
    Европа за Пеевски -това е един престъпник

    19:41 26.03.2026

  • 83 Дебела нагла свиня

    23 0 Отговор
    Ах ти каква дебела грозна и нагла свиня си.

    19:42 26.03.2026

  • 84 И аз размислих!

    12 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ще гласувам":

    Ще гласувам за Румен Радев!

    19:42 26.03.2026

  • 85 КОЙ СИ ТИ БЕ СВИ...

    21 1 Отговор
    ...НЯ ПРОТИВНА?????
    ТИ ЛИ СИ ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ????
    СРАМ И ПОЗОР АКО Е ТАКА!
    ИЗЧЕЗВАЙ И СЕ ОТКАЗВАЙ ОТ ОХРАНАТА,КОЯТО НИ СТРУВА МИЛИОНИ НА МЕСЕЦ!
    Е ГАТИ ЧОВЕКОПОДОБИЕТО....

    19:44 26.03.2026

  • 86 АЙ СТИГА БЕ

    26 0 Отговор
    Тоя законния кога ще отиде на логопед и добронамерен психолог, който да му обясни, че е неособено привлекателен, подобен на това, дето го ядем за Коледа и с ясно изразен когнитивен дефицит.

    19:45 26.03.2026

  • 87 Стягай

    12 0 Отговор
    Голямото Д идва Радев.

    19:46 26.03.2026

  • 88 ХоХоХо

    28 0 Отговор
    Явно акциите на МВР по циганските махали не са по вкуса на шопара и затова квичи ....

    19:46 26.03.2026

  • 89 АГАТ а Кристи

    19 1 Отговор
    И двамата - ОТ.ВРАТ !!!
    Но по-добре Петроханеца, отколкото Грухтящия

    19:46 26.03.2026

  • 90 Дедо

    20 0 Отговор
    Интересно е ,че този индивид всяка седмица пътува до Дубай и обратно . Това не е евтино и е странно редовността на полетите му с частният му самолет , който стои на летището в Истанбул. Надали лети по маршрута София- Турция-ОАЕ всяка седмица за да милва по главата фолдивата в Дубай. По вероятно е ,че всяка седмица изнася от България торби с кеш и злато в по малки размери , но редовно. Няма как да използва банкови преводи , за откраднати от Държавата пари и от контрабанда, рекет и наркотрафик . Просто е като Дубайска пчела , която всяка седмица лети да носи мед в кошера си в Дубай.

    19:49 26.03.2026

  • 91 Нострадамус

    18 0 Отговор
    Чакат го тези дни в затвора в Унгария. Борисов го предаде за пореден път и за последен. Този уикенд Борисов и Пеевски ще си разчистят сметките

    19:49 26.03.2026

  • 92 Стенли

    26 1 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Гюров но тази особа Пеевски има толкова право да говори за незаконни действия все едно магаре да управлява космически кораб

    19:52 26.03.2026

  • 93 Всеки знае, че

    27 0 Отговор
    Шиши ще го печат на бавен огън, като му дойде времето, а то дойде, мирише на скара

    19:54 26.03.2026

  • 94 винаги

    4 14 Отговор

    До коментар #65 от "Запознат":

    когато едно лице е подуправител на БНБ и едновременно с това извършва търговска дейност, има конфликт на интереси. Това е така, защото подуправителят на БНБ има финансова информация, която всички други търговски дружества няма. Т.е. той може да съобрази търговската си дейност съобразно финансовите прогнози на банката и така да извлече изгоди за търговската си дейност от която печели лично, а това е конфликт на интереси пар екселанс. Изискването участващите в управителните органи на БНБ да не развиват частна търговска дейност съвсем не е случайно.

    Коментиран от #178

    19:57 26.03.2026

  • 95 Емигрант

    26 1 Отговор
    Този съвършен ИЛИТЕРАТ вече не само дразни, той става най-наглия престъпник в света ! Гюров му виновен и незаконен, а той който две от най-развитите разузнавания, две от най-демократичните държави, две от най-силните икономики го обявиха за НАЙ-КОРУМПИРАНИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИК издигнат от най-яркото простолюдие на България за депутат с ИМУНИТЕТ не само не трябва да бъде ИМУНИЗИРАН, а би трябвало да бъде в ЗАТВОРА за кражби в особенно големи размери, изнудвания и рекет към България ! В кой век живеете в България, че допускате един ИЛИТЕРАТ да ви ръководи живота, как живеете с такъв нагъл крадец защитен чрез ИМУНИТЕТ от вас му подарен, нормални ли сте да го виждате всеки ден как ви съветва от медиите и да му се внимавате като черковни мишки, нямате ли срам бе, за достойнство няма да ви питам, този престъпник ви го е отнел !

    20:03 26.03.2026

  • 96 Пеев,

    21 0 Отговор
    Виждам че боят от хората на Приложим на яхтата в Дубай ти е бил малко. Ще направиш услуга на българският народ, ако си отваряш миризливия плювалник много по рядко.

    20:04 26.03.2026

  • 97 Бабе,

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Баба Гицка":

    Проветри малко през шибидаха, че.......направо е Армагедон около тебе!

    20:13 26.03.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Чети

    16 1 Отговор
    Първо се говори за подуправител на БНБ, а не за премиер, второ това е мнение на адвокат, а не на съда. Нещо се е объркал.

    20:15 26.03.2026

  • 100 Прасчо

    16 2 Отговор
    пак се изказа неподготвен. Не става само с крякане.

    20:17 26.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 непротестиращ

    3 17 Отговор
    Йотова играе маша на Румен Радев, Гюро е бил неговият избор! Въпреки, че имаше предупреждение, че Андрейчо не е в домовата книга! Йотова ще си понесе отговорността наесен, ако се кандидатира за президент! И тя, като предшественика и Радев, наруши закона!

    20:26 26.03.2026

  • 103 Браво

    1 16 Отговор
    Делян мачка соросоидите и радевистите, които също се финансират от германските соросоиди.

    20:32 26.03.2026

  • 104 Далавера

    20 1 Отговор
    Шиши, сипи си една много гореща супа! Ти си санкциониран по Магнитски от САЩ и Англия, а не той ! Ако не крадеш пари и гласове не можеш да се класираш ! Напиши и до бай Дончо!

    Коментиран от #132

    20:36 26.03.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 емо

    18 0 Отговор
    Не че харесвам страшно Андрей Гюров, но мисля, че по-голяма опасност за България от Дебелия няма. Днес си свалих един списък със стотици имена във всички по-големи градове, и в доста по-малки, с хора от ДПС-НН, които с пачки обикалят и купуват гласове - Ловеч, Враца, Благоевград, Монтана, Берковица, в София всички крупни и средни наркотрафиканти. Мисля си, че той тия пари не ги дава ей-така, а за да ги умножи многократно благодарение на това, че е във властта.

    20:42 26.03.2026

  • 107 Гост

    12 0 Отговор
    Квиииииииииикккк

    20:43 26.03.2026

  • 108 ООрана държава

    16 0 Отговор
    Пот и квичене че му изловиха купувачите на гласове и по команда неандерталците на слафчо взеха да вдигаг джабала да се сбира народното събрание

    20:50 26.03.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Перо

    3 11 Отговор
    Не е лесно за народа да има случайник за Президент!

    20:59 26.03.2026

  • 113 боико борисоф

    11 0 Отговор
    приц пръц шишонка примката се затягааааа ще има коледа пре април подготвяи сееее

    20:59 26.03.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Туловището лъже!

    18 2 Отговор
    Защо лъжеш бе, уродливо 190- килограмово туловище?! Защо лъжеш бе, изрод тлъст, мазен и гнусен, дето от мутрата ти тече река от мръсна пот и свинска мас! Защо лъжеш бе, престъпник, обявен за такъв по закона "Матнитски"? Нищо подобно не е казал Европийският съд, туловището лъже!

    21:07 26.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 ДПС лидер

    3 3 Отговор
    Ефремова,да ти седна на сурата проста

    21:10 26.03.2026

  • 121 Веднага оставки на Гюров и Йотова

    1 14 Отговор
    Андрей Гюров и Йотова да си подават оставките и да се махат от политиката. И двамата са за затвора. Да се повдигне веднага обвинение на Гюров и до полунощ да депозира оставката на правителството, а утре на извънредно заседание в Парламентанта да се отстрани Йотова от Президенството. В политиката няма място за корумпирани и лъжци като Гюров и ППДБ както и Румен Радев - кръстникът и Йотова.

    Коментиран от #139, #147

    21:16 26.03.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 6тисе празна в ушити дебели

    11 0 Отговор
    Гнусен дебел 60пар....

    Коментиран от #125

    21:20 26.03.2026

  • 124 Сигурно е по евтино

    1 0 Отговор
    От ирански ракети и $70 миарда за покритие и превъоръжаване на България едно говорене на добър политик
    Един отговор на новия парламент са повече $100 милиарда

    Коментиран от #127

    21:20 26.03.2026

  • 125 Вгъ3ъДебел

    6 0 Отговор

    До коментар #123 от "6тисе празна в ушити дебели":

    МуСеИ3цъкам

    21:21 26.03.2026

  • 126 БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    ПОТВЪРДИ ЧЕ АРЕСТА НА ПОЩАЖИЯТА Е ЗАКОНЕН!
    ТОЗ ОЩЕ ЛИ СЕ МОТАЕ В БЪЛГАРИЯ

    21:23 26.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 това прасе по магнитски

    7 0 Отговор
    още ли не е в затвора бе?

    21:24 26.03.2026

  • 130 Магнитски

    10 0 Отговор
    и ти имаш становище, но като юрист трябва да знаеш, че меродавното решение е на съда. Изяш си дипломата от югозападния университет - котило на ДС внучета.

    Коментиран от #133

    21:26 26.03.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Горски

    12 0 Отговор
    Този не миряса да иска да вкара България при лудия тръмп.като толкова иска да отиде да си плати за зелена карта милион и половина и да се изнася в америка.няма да е загуба за българия.аман от него. То и ти си незаконен депутат ама си трайкаш и се криеш зад депутатски имунитет. Щом прасето е гневно ,значи нещата са ок! Заключението на генералния адвокат не обвързва Съда на ЕС. Оттук нататък съдиите пристъпват към разисквания по делото, а съдебното решение ще бъде постановено на по-късна дата.

    21:30 26.03.2026

  • 135 Обичам пеевски

    7 1 Отговор
    Да се превърне в суров нефт

    21:30 26.03.2026

  • 136 То и към

    8 0 Отговор

    До коментар #72 от "хаха":

    днешна дата няма решение на съда на ЕС. Просто едно становище на един адвокат. И то се отнася повече за управителя.

    21:34 26.03.2026

  • 137 Истината е нужна

    15 0 Отговор
    Това Прасе-Пеевски вади от контекста само нему угодни фрази но забравя да продължи, че:
    Европейският съд не смята за закононарушение факта, че подуправител на БНБ е Член на управлението и на друга организация АКО НЯМА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, а в случая става дума за организация с идеална цел, която няма бизнес дейност, а особенно с финансови средства и операции, която той напуска.ПО-ГЛУПАВ. ОТ ПРАСЕТО С КУПЕНА ДИПЛОМА НА ЮРИСТ ПОЛИТИК-НЯМАМЕ.Или са глупави кукловодите му наследили ДС!!! СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ!

    21:36 26.03.2026

  • 138 Хохо Бохо

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ще му пръснат трътката в СЦЗ, чакат го с нетърпение. След педофилите, политиците там са най на почит

    21:36 26.03.2026

  • 139 Дедо Пене

    12 0 Отговор

    До коментар #121 от "Веднага оставки на Гюров и Йотова":

    Свали си феса преди да говориш небивалици!

    21:38 26.03.2026

  • 140 Абе ей Шопар,

    13 0 Отговор
    А ти имаш ли едно нещо законно бе?

    21:45 26.03.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Насухо 6агоеба

    7 0 Отговор
    Ша му обърна Хастара и ША Кви4и Силно

    Коментиран от #143

    21:50 26.03.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Обичам факти

    9 0 Отговор
    Защо замразява те неудобните коментари-щото сте некадърни боклуци

    Коментиран от #145

    21:53 26.03.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Диана

    3 3 Отговор
    Няма как, явно трябва да изживеем всички възможни измами, манипулации, мръсотия за да излезем от дълбокия си сън и детинска наивност след турско и да стъпи с двата си крака на Земята - има добро, има и лошо по Земята и ние трябва да ги различаваме, разбираме и действаме адекватно, а не да свиваме ръце и превиваме гръб като по турско... Трябва да мвхнем всички БСПта от политиката - за глътка внимание, те ще за трият целият ни народ!

    22:05 26.03.2026

  • 147 КОЙ СИ ТИ БЕ???

    11 0 Отговор

    До коментар #121 от "Веднага оставки на Гюров и Йотова":

    ШОПАРА ЛИ СИ???
    АМИ ТИ СИ ЗА ЗАТВОР.
    ЙОТОВА И ГЮРОВ СА НИВА НАД ТЕБ....,А ЗАБРАВИХ,ЧЕ ТИ И НИВО НЯМАШ.

    22:30 26.03.2026

  • 148 Дедо

    1 10 Отговор
    Ауууу… Петроханци, всички вкупом ревнахте . Оставете го Пеевски . Прочетете какво казват юристите . Чете бе ей !!!! Сега е казал адвоката , ако същото каже и съда ???? Какво ще правим ,а ????

    23:22 26.03.2026

  • 149 Истината

    10 1 Отговор
    Гюров е Законен!
    Сарафов е НЕЗАКОНЕН!!!
    Пеевски е санкциониран по Глобалния закон „Магнитски“ за злоупотреба с власт и корупция в огромни размери.
    През февруари 2022 година Пеевски е санкциониран за корупция и от Великобритания. Според Лондон той е замесен в престъпления, свързани с корупция, включително злоупотреба с публични средства!!

    23:31 26.03.2026

  • 150 Гюров е класи над Пеевски!!!

    11 0 Отговор
    Шишко де.би.ла с купената диплома от треторазряден измислен университет е лъжец, измамник, крадец, рекетьор и престъпник. Лъже-маже, вряка-кряка щото му настъпиха мафиотските интереси и на крадливата клика зад него.

    23:35 26.03.2026

  • 151 Твърдението на Пеевски е подвеждащо

    9 0 Отговор
    ❗ Няма окончателно решение.
    ❗ Казусът е за БНБ, не за премиерския пост.

    23:39 26.03.2026

  • 152 Казусът е за БНБ, не за премиерския пост

    9 0 Отговор
    Делото е за освобождаването на Гюров като подуправител на БНБ, не за това дали може да бъде служебен премиер.
    Дори се подчертава, че бъдещото решение на СЕС не засяга назначаването му за премиер.
    Изводът „значи изборът му за премиер е незаконен“ е политическа интерпретация, не правен факт.

    23:40 26.03.2026

  • 153 Има сложен вътрешноправен спор

    4 1 Отговор
    Български съд вече е установил проблеми с решението на антикорупционната комисия (на което се базира освобождаването), но решението не е окончателно.
    Делото още се движи (ВАС + СЕС).
    Тоест казусът не е еднозначно решен дори вътре в България.

    23:41 26.03.2026

  • 154 Пропуска се важен факт за оставката

    8 1 Отговор
    Гюров е подал оставка от БНБ при назначаването си за премиер, както изисква законът.
    Това отслабва тезата за „незаконно заемане на поста“.

    23:42 26.03.2026

  • 155 Истината

    6 0 Отговор
    Вярно: има становище, че законът на БНБ е съвместим с правото на ЕС.
    ❌ Невярно/преувеличено: че „Европа е потвърдила незаконност“ на премиерския избор.
    ❌ Липсва: че няма окончателно решение и че казусът за премиера е отделен.

    23:43 26.03.2026

  • 156 Пеевски лъже нагло!!

    8 0 Отговор
    Изявлението на Делян Пеевски смесва факт с политическа интерпретация:
    реално събитие → използвано за по-широко политическо твърдение, което не следва директно от фактите.

    23:43 26.03.2026

  • 157 Пеевски грубо манипулира!

    8 0 Отговор
    Твърденията на Делян Пеевски са пореден пример за груба политическа манипулация, в която се смесват отделни факти с внушения, за да се създаде фалшиво усещане за „доказана незаконност“. Истината е далеч по-различна – и далеч по-неудобна за подобен тип реторика.

    23:45 26.03.2026

  • 158 Пеевски подвежда обществото с неистини

    10 0 Отговор
    Първо, няма никакво окончателно решение на Съда на Европейския съюз. Има становище на генерален адвокат – експертно мнение, което не е задължително и не представлява съдебна присъда. Да се твърди, че „Европа е потвърдила“ нещо, е откровено подвеждане на обществото.

    23:46 26.03.2026

  • 159 Лъжите на Пеевски

    9 0 Отговор
    Второ, самият казус изобщо не се отнася до това дали Андрей Гюров може да бъде служебен министър-председател. Делото касае единствено въпроса за отстраняването му от БНБ. Опитът този спор да се прехвърли върху легитимността на изпълнителната власт е политическа спекулация, а не правен аргумент.

    23:46 26.03.2026

  • 160 Пеевски спекулира и лъже!

    10 0 Отговор
    Трето, напълно се игнорира фактът, че Гюров е подал оставка от БНБ при поемането на публична длъжност – точно както изисква законът. Това не е детайл, а ключово обстоятелство, което разбива тезата за „незаконност“.

    23:47 26.03.2026

  • 161 Пеевски е вреден за България

    8 0 Отговор
    Четвърто, вътрешноправният спор в България далеч не е приключил. Има противоречиви решения и висящи производства, което означава, че казусът е сложен и нееднозначен. Да се представя като окончателно решен е не просто неточно – това е съзнателно изкривяване.

    23:48 26.03.2026

  • 162 Пеевски и фалшивата пропаганда

    9 0 Отговор
    И накрая – езикът, използван от Пеевски („соросоидни мрежи“, „газене на Конституцията“), не е аргумент, а пропаганда. Когато липсват солидни правни основания, те често се заменят с внушения и емоционални квалификации.

    23:48 26.03.2026

  • 163 Пеевски е брутално нагъл!

    10 0 Отговор
    Истината е проста: няма доказана незаконност, няма окончателно решение и няма правна връзка между европейското становище и легитимността на правителството. Има единствено опит политическият дебат да бъде подменен с шум и внушения.

    23:49 26.03.2026

  • 164 Шишо се е развихрил пак...

    9 0 Отговор
    Защитата на правовата държава изисква не гръмки обвинения, а уважение към фактите, процедурите и презумпцията за законосъобразност – нещо, което в този случай очевидно липсва.

    23:50 26.03.2026

  • 165 Радул

    7 0 Отговор
    Ако трябва да се говори сериозно за законност, то първото изискване е да не се подменя съдържанието на фактите. В случая се прави точно това – едно експертно становище се превръща в „присъда“, един ограничен казус се раздува до институционална криза, а една правна хипотеза се представя като безспорна истина.

    23:50 26.03.2026

  • 166 Альооо

    10 0 Отговор
    Нека бъдем ясни: няма акт на Съд на Европейския съюз, който да обявява каквато и да било „незаконност“ в действията на Андрей Гюров като министър-председател. Да се внушава обратното е не просто неточност – това е опит за подвеждане на обществото чрез авторитета на европейските институции.

    23:51 26.03.2026

  • 167 Тинтири-минтири

    8 0 Отговор
    Още по-проблематично е, че се игнорира фундаментален принцип – всяко лице се счита за законосъобразно назначено, докато компетентен орган не постанови друго. В случая такъв акт няма. Следователно всички твърдения за „незаконен премиер“ са политическа квалификация без правна стойност.

    23:51 26.03.2026

  • 168 Липса на аргументи

    9 0 Отговор
    Аргументът за „отговорността“ на Илияна Йотова също е изграден върху хипотези, а не върху факти. Държавните решения се вземат в рамките на конституционни процедури и въз основа на наличната към момента информация. Да се търси вина постфактум, при липса на окончателно съдебно произнасяне, е чисто политическо говорене.

    23:52 26.03.2026

  • 169 Възмутен

    7 0 Отговор
    Що се отнася до внушенията за „мрежи“, „щабове“ и задкулисие – те не само че не се доказват, но и умишлено отклоняват вниманието от същинския правен спор. Това е класическа техника: когато аргументите не достигат, се заменят с етикети.

    23:52 26.03.2026

  • 170 Напротив

    8 0 Отговор
    В действителност случаят с Гюров показва не „разпад на държавността“, а точно обратното – наличие на институционални механизми, които работят: има проверки, има съдебен контрол, има европейска процедура. Това е нормалният път в една правова държава, а не доказателство за криза.

    23:52 26.03.2026

  • 171 Шишо е измамник

    10 0 Отговор
    Истинският проблем не е в правото, а в начина, по който то се интерпретира публично. Когато политически фигури си позволяват да обявяват присъди преди съда, това подкопава доверието в институциите много повече от всеки спорен казус.

    23:53 26.03.2026

  • 172 Шишковите глупости на търкалета

    9 0 Отговор
    Затова е важно да се прави ясна разлика: между факт и внушение, между становище и решение, между правен аргумент и политическа атака. В противен случай рискуваме не просто да сгрешим в конкретния случай, а да подменим самото разбиране за законност.

    23:53 26.03.2026

  • 173 Винкел

    10 1 Отговор
    Най-големият мафиот в държавата,който е заплаха за демокрацията говори глупости.Кога ще бъде арестуван тоя джебчия на бюджета ни и опандиьен?

    Коментиран от #176

    00:24 27.03.2026

  • 174 Тази

    7 0 Отговор
    Психиатрия на Карлуково защо се отнася така неглижирано към пациентите си?Такива хора като тоя ги прибирайте,че са токсични за живота ни.

    00:26 27.03.2026

  • 175 Ирония

    4 0 Отговор
    Държавата, това съм Аз - голямото "Д".

    01:53 27.03.2026

  • 176 Диана

    1 4 Отговор

    До коментар #173 от "Винкел":

    Без общи приказки, БСП! Общи приказки - на пазара... Кажи конкретно какво мафиотско има в един водач на партия... Аз например ще ти кажа защо БСПтата са най-голямата мафия у нас - и двата им "протеста" показаха как се свикват БСПарите при знак от "боса", как действа мафията защото и двата им протеста нямаха никакви други основания освен да направят преврат и вземат властта... Всичко там са голи приказки - пътищата били дефектни, правителството било виновно, Борисов бил виновен... Не търсят кой е изпълнителят, значи - това за тях няма значение защото целта им не са пътищата, а властта... Най-голямите олигарси у нас са БСПар - те обаче дори не се подписват под документите си, а използват печати, значи... никой да не може да ги обвини в нищо, негодни и те... БСП трябва да си отиде от политиката за да има демокрация у нас, няма начин един БСПар да стане демократ - той е станал БСПар точно защото не може да бъде демократ... Иначе нямаше да има тоталитаризъм у нас, иначе щяха да послушат Георги Димитров за нуждата от демокрация, не от тоталитаризъм...

    02:13 27.03.2026

  • 177 Пак делянови лъжи

    9 0 Отговор
    Тоя изпечен лъжец и измамник докога ще замърсява публичното пространство. На това трябва да му се сложи край един път и завинаги.

    05:54 27.03.2026

  • 178 Хмхм

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "винаги":

    Не е имало търговия и конфликт на интереси, решението на Европейския съд ще бъде в полза на служебния премиер, неправомерно отстранен,това се подразбира от изказването в най-общ вид на генералния адвокат.

    Коментиран от #179

    07:17 27.03.2026

  • 179 България не е правова държава

    2 4 Отговор

    До коментар #178 от "Хмхм":

    Ккво ще бъде решението може само да се предполага. Но вероятността Гюров да не е легитимен премиер остава по висока от 50 процента. И ако се окаже ,че е не легитимен за което отдавна се предупреждаваше, Йотова незабавно трябва да си ходи.

    08:23 27.03.2026

  • 180 "Делян мачка соросоидите"

    2 1 Отговор
    Мачка тия, които му подгъзуват

    08:55 27.03.2026

  • 181 Боко

    0 1 Отговор
    Е защо тогава е още на”работа” ?

    12:47 27.03.2026

  • 182 Винкел

    1 0 Отговор
    Стига си лъгал наглецо.Кога като Брендо ще си влезеш доброволно в затвора?Ти има ли закон в тая държава,който не си потъпкал?Корабът ти потъва,твойта яхта,купена с нашите пари ли ти изгоря в Гърция?Ако не другия път.Толкова си арогантен,противен.Какъв да е един престъпник,който е начело на мафията?И ти отиваш на дъното на някой язовир да се освежиш,че яко се забрави къде се намираш.

    03:42 28.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол