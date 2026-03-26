Делян Пеевски: Европа потвърди - изборът на Гюров е незаконен, цялата отговорност е на Йотова

Днес генералният адвокат Николас Емилиу, изрази становище пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), което потвърждава законността на решението на БНБ за неговото отстраняване.
За страната ни това означава само едно - че президентът Илияна Йотова, която не се вслуша в предупрежденията, че Андрей Гюров не може да заеме поста служебен министър-председател, носи цялата отговорност за този незаконен избор и последиците от него.
Това се казва в становище на лидера на "ДПС- Ново начало", изпратено до медиите. Ето и още от думите на Пеевски:
Незаконният служебен премиер, подчинен на Соросоидните мрежи, който действа като координатор на предизборен щаб на свързаните с аферата "Петрохан" и новообразуваната експрезидентска партия, не просто няма право да бъде на този отговорен пост в решителен за света и страната момент, а и продължава да гази закона и Конституцията с действията си.
Извън всякакво съмнение е независимостта на европейски институции, които прогласиха това закононарушение.
Това е звучен шамар за президента Йотова и тежка институционална заплаха за демокрацията в България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Пич
7 ПРАЗ ГОЛЯМ
До коментар #3 от "Пич":И ДПС е незаконно в парламента, ама всички мълчите като оная дума с буквата "П"!
11 Пич
До коментар #7 от "ПРАЗ ГОЛЯМ":Така е !!! Но ДПС не е предмет на коментара за беззаконието на ПП !!!
13 Звездоброец
До коментар #9 от "Един":Грешиш ! И те са престъпници , но най- големите са гроб и нн .
20 Значи...
До коментар #11 от "Пич":Беззаконието ТИ е по-голямо от беззаконието МИ? Браво! Много рептилско!
21 Някой
Отстраняване до крайна инстанция не се води валидно. И в неговият случай може би не е точното понятие. Вече няма никакво значение какво ще решат. Гледа се в момента на избор, а не сега.
Бият се едни предатели с други предатели. На този явно Магнитски му пречи много и всячески обслужва САЩ. Къто застана Тръмп и си обърна политиката за Украйна. Ветропоказател.
18:51 26.03.2026
40 Реалност
Незаконно Главчев беше два пъти Премиер, след като съда върна незаконно уволнения предишен шеф на Сметната палата. Незаконно Главчев се върна на старото си място след премиерстването и стана за втори път Премиер.
Незаконно Сарафов е окупирал кабинета на гл. Прокурор.
Незаконно назначиха Владимир Малинов за шеф на Булгаргаз експорт, след като беше министър. , който е работил единственно за руските интереси в енергетиката през последните години, той е движил проекта Турски поток, Боташ и подмяната с фалшиви части при ремонта на АЕЦ
49 Не е
До коментар #40 от "Реалност":бил!Има висящо дело!
19:04 26.03.2026
50 Освен това
50 Освен това
До коментар #33 от "Пич":Ще гласувам за който си искам, това не е твоя работа!
19:04 26.03.2026
57 Фермата 1984 🐷🐷
57 Фермата 1984 🐷🐷
До коментар #35 от "Буха ха":Само дето няма състуденти, нито един 🤣
А и като го чуеш с каква животинска мъка сглобява едно изречение, едва ли е изкласил и гимназия.
19:13 26.03.2026
какво ще кажеш по казуса Магнитски от САЩ и решението на UK ,че си финансов терорист и разбойник? Това изглежда кукловодите от бившето ДС не могат да изберат?
65 Запознат
Тук пише, че няма проблем да си в ООД, стига да няма конфликти. Какви конфликти може да има с БНБ ?
Даден ли е срок на Гюров да отстрани нередностите ?
Май пак вдигат фалшива пушилка като при Петрохан, където по изнесените данни от експертизата на патолога си е чиста екзекуция, предшествана с мъчения.
"3.Член 130 от ДФЕС и член 7 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ трябва да се тълкуват в насока, че допускат национално законодателство, което не забранява на подуправител на национална централна банка да има дял в дружество с ограничена отговорност, при условие че това законодателство включва механизъм, който позволява да се определи дали в конкретни обстоятелства притежанието на такъв дял води до конфликт на интереси, който може да засегне независимото функциониране на НЦБ или доверието на обществеността в тази независимост. Ако такъв конфликт на интереси е идентифициран и има възможност той да бъде отстранен в определен срок след назначението, член 14.2 от Устава трябва да се тълкува така, че ако лицето не е успяло да отстрани този конфликт в този срок, той или тя може да се счита за лице, което вече не отговаря на условията за изпълнение на задълженията, при условие че срокът е адекватен и моментът, за който започва, е ясно дефиниран;"
Коментиран от #94
19:21 26.03.2026
До коментар #64 от "Гарабет":От къде да се завръща като БКП не е излизало от управлението?! Тези npaceта са винаги на власт.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, агент Буда - да слухти и издава стари крими дружки, внедрен за охранител на байтошУ и агент "Царя" да докладва за техните действия. Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
84 И аз размислих!
84 И аз размислих!
До коментар #66 от "Ще гласувам":Ще гласувам за Румен Радев!
85 КОЙ СИ ТИ БЕ СВИ...
ТИ ЛИ СИ ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ????
СРАМ И ПОЗОР АКО Е ТАКА!
ИЗЧЕЗВАЙ И СЕ ОТКАЗВАЙ ОТ ОХРАНАТА,КОЯТО НИ СТРУВА МИЛИОНИ НА МЕСЕЦ!
Е ГАТИ ЧОВЕКОПОДОБИЕТО....
89 АГАТ а Кристи
Но по-добре Петроханеца, отколкото Грухтящия
94 винаги
94 винаги
До коментар #65 от "Запознат":когато едно лице е подуправител на БНБ и едновременно с това извършва търговска дейност, има конфликт на интереси. Това е така, защото подуправителят на БНБ има финансова информация, която всички други търговски дружества няма. Т.е. той може да съобрази търговската си дейност съобразно финансовите прогнози на банката и така да извлече изгоди за търговската си дейност от която печели лично, а това е конфликт на интереси пар екселанс. Изискването участващите в управителните органи на БНБ да не развиват частна търговска дейност съвсем не е случайно.
97 Бабе,
97 Бабе,
До коментар #12 от "Баба Гицка":Проветри малко през шибидаха, че.......направо е Армагедон около тебе!
124 Сигурно е по евтино
Един отговор на новия парламент са повече $100 милиарда
125 Вгъ3ъДебел
До коментар #123 от "6тисе празна в ушити дебели":МуСеИ3цъкам
136 То и към
До коментар #72 от "хаха":днешна дата няма решение на съда на ЕС. Просто едно становище на един адвокат. И то се отнася повече за управителя.
137 Истината е нужна
Европейският съд не смята за закононарушение факта, че подуправител на БНБ е Член на управителното и на друга организация АКО НЯМА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, а в случая става дума за организация с идеална цел, която няма бизнес дейност, а особенно с финансови средства и операции, която той напуска.ПО-ГЛУПАВ. ОТ ПРАСЕТО С
138 Хохо Бохо
До коментар #1 от "честен ционист":Ще му пръснат трътката в СЦЗ, чакат го с нетърпение. След педофилите, политиците там са най на почит
139 Дедо Пене
До коментар #121 от "Веднага оставки на Гюров и Йотова":Свали си феса преди да говориш небивалици!
147 КОЙ СИ ТИ БЕ???
До коментар #121 от "Веднага оставки на Гюров и Йотова":ШОПАРА ЛИ СИ???
АМИ ТИ СИ ЗА ЗАТВОР.
ЙОТОВА И ГЮРОВ СА НИВА НАД ТЕБ....,А ЗАБРАВИХ,ЧЕ ТИ И НИВО НЯМАШ.
149 Истината
Сарафов е НЕЗАКОНЕН!!!
Пеевски е санкциониран по Глобалния закон „Магнитски“ за злоупотреба с власт и корупция в огромни размери.
През февруари 2022 година Пеевски е санкциониран за корупция и от Великобритания. Според Лондон той е замесен в престъпления, свързани с корупция, включително злоупотреба с публични средства!!
151 Твърдението на Пеевски е подвеждащо
❗ Казусът е за БНБ, не за премиерския пост.
176 Диана
До коментар #173 от "Винкел":Без общи приказки, БСП! Общи приказки - на пазара... Кажи конкретно какво мафиотско има в един водач на партия... Аз например ще ти кажа защо БСПтата са най-голямата мафия у нас - и двата им "протеста" показаха как се свикват БСПарите при знак от "боса", как действа мафията защото и двата им протеста нямаха никакви други основания освен да направят преврат и вземат властта... Всичко там са голи приказки - пътищата били дефектни, правителството било виновно, Борисов бил виновен... Не търсят кой е изпълнителят, значи - това за тях няма значение защото целта им не са пътищата, а властта... Най-голямите олигарси у нас са БСПар - те обаче дори не се подписват под документите си, а използват печати, значи... никой да не може да ги обвини в нищо, негодни и те... БСП трябва да си отиде от политиката за да има демокрация у нас, няма начин един БСПар да стане демократ - той е станал БСПар точно защото не може да бъде демократ... Иначе нямаше да има тоталитаризъм у нас, иначе щяха да послушат Георги Димитров за нуждата от демокрация, не от тоталитаризъм...
178 Хмхм
До коментар #94 от "винаги":Не е имало търговия и конфликт на интереси, решението на Европейския съд ще бъде в полза на служебния премиер, неправомерно отстранен,това се подразбира от изказването в най-общ вид на генералния адвокат.
179 България не е правова държава
До коментар #178 от "Хмхм":Ккво ще бъде решението може само да се предполага. Но вероятността Гюров да не е легитимен премиер остава по висока от 50 процента. И ако се окаже ,че е не легитимен за което отдавна се предупреждаваше, Йотова незабавно трябва да си ходи.
