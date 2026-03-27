Христанов: Открихме стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети

Стотици тонове месо с неустановен произход, със сменени етикети са открити в складове в различни части на България, като схемата действа от години. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Иван Христанов, служебен министър на земеделието.
"Това, че има мрежа беше и причината БАБХ да сигнализира както прокуратурата, така и ГДБОП.
Има още складове във Варненско, в Плевенско, в района на Димитровград. Количествата, които откриваме, които трябва да бъдат унищожени, които са със сменени етикети, с неустановен произход, са буквално стотици тонове. Това е много смущаващо. Такъв склад, не може да се появи за ден-два, за месец, това е нещо, което е оперирало от много време."
Христанов е категоричен, че схемите за търговия с контрабандно месо са на национално ниво.
"Вече си личи, че са на национално ниво. Виждаме други обекти в Бургаско, във Варненско, в района на Ловеч. Там проверките тепърва предстоят. Наистина беше много обезпокойтелно това, което видяхме от ден първи. Картината беше много грозна, но далеч по-грозно е това, че тази мрежа за контрабанден внос на животни, незаконно придвижване на животни на територията на България, след това незаконно транжиране и дистрибутиране е функционирала не месеци, а години наред. Личи си по останките, които намираме. Единственият начин да функционира е никой да не обръща внимание. Ние разговаряхме с колегите от териториалните дирекции на БАБХ. Те споделяха, че нееднократно са пускали доклади към ръководството, но обикновено тези доклади са оставени без отговор, без абсолютно никаква последваща реакция. Това е големият проблем, който пресичаме в момента."
Министърът отхвърли обвиненията за чистка и за назначаване на свои хора.
"Ако искаме да свършим работа, ние трябва да вземем хора, които вършат работа."
"Този служебен кабинет няма да бъде отпускарски, имаме много ясни задачи - здрава работа в полза на обществото, всякакви схеми ще бъдат показвани, за да може това осветяване да не може да бъде замитано отново."
Христанов посочи, че БАБХ и полицията показват в момента, че могат да действат изключително активно.
"В момента, в който пуснахме заповедта, че цялото незаконно придвижване на животни на територията на България ще бъде спряно, моментално започнаха да излизат всякакви видеа в социалните мрежи, които казват, че това щяло да блокира Великденския пазар. Аз задавам въпроса: добре, миналата година, когато имаше 192 огнища, които обхващат общо 25 000 животни, които трябваше да бъдат убити, когато нямаше достатъчно контрол на придвижването, полицията не беше достатъчно активна – ние всъщност това ли искаме и за тази година? Защото същите тези хора, които днес казват: „Ама вие защо правите придвижването на животни усложнено, забранявайки незаконното придвижване на животни“, след два месеца, ако има отново епидемия, ще кажат: „Ама вие какво правите, защо избивате животни?“ Така че трябва да си дадем сметка. Ако искаме да ядем нормална, чиста храна, ако не искаме да има незаконни кланици и незаконно придвижване на месо в търговски обекти, трябва да има силна държава. Слаба държава вече видяхме до какво води - и в Ихтиман, и в Кърджали, и във Варненско, и в Плевенско."
По думите на служебния министър на земеделието институционален натиск няма.
"Няма да позволим държавните органи да се превръщат в бухалка, по отношение на когото и да е."
Коментиран от #26
Коментиран от #9
Коментиран от #11, #49
Коментиран от #16
9 СфМЛ
До коментар #5 от "Будител":Това е самата истина.
09:36 27.03.2026
11 Зъл пес
До коментар #6 от "кецвас":Все друг ви виновен.Що си продавате нивите за хиляди евро,и се преселвате в Софето,а не си ги обработвате,и животни да гледате?Щот не е лесно,така е,затова не мрънкяйте.Не се диша вече от вас.
Коментиран от #15
09:40 27.03.2026
16 хихи
До коментар #8 от "хихи":Минуса не е отговор.
Пестил от закуски?
хи хи хи
Коментиран от #46
09:48 27.03.2026
Коментиран от #19
18 Малко спомени
Коментиран от #22, #37
09:52 27.03.2026
До коментар #17 от "българина":Има ли българска фабрика, мандра, фирма която да не е собственост на олигарсите и контролирана през мутрите? Особено БЕЛЛА България.
Коментиран от #21
09:54 27.03.2026
До коментар #15 от "цкаоксде":Иска да ви каже - всяка жаба да си знае гьола. Един вид пита ,защо се буташ "на софията" в двустаен със 7 аверчИта и живееш на буркани, като скарида?
09:54 27.03.2026
21 Малко спомени
До коментар #19 от "има ли":Забравихте, че БЕЛЛА България е собственост на руски бизнесмени,
прелюменували се на българи...
Коментиран от #24, #36
09:58 27.03.2026
До коментар #18 от "Малко спомени":не го дочетох до края и без да искам ти щракнах плюс. Смятай го за техническа грешка.
09:59 27.03.2026
До коментар #21 от "Малко спомени":Кое всъщност не е собственост на руснаци? Дори Пеевски всичко което купи сега е руско.
10:00 27.03.2026
26 Смъртното наказание
До коментар #1 от "да видим ся":Да се върне
Пълна национализация на имотите им
Доживотен затвор и да чукат комари за да се самоиздържат
Казах!
10:05 27.03.2026
29 Капа Ибрахим
Същия този може да прочетете в нета и бай Рибан как прави всичкоо зможно стадото на човека да умре от глад, за да не излезе истината, че само си е правил пиар на гърба на злощастните фермери.
Народен съд ще има и Христанов ще съжалява че се е родил.
10:12 27.03.2026
А по принцип това клане се случва зимно време, като почнат да падат животните и дойдат субсидиите тогава пада забраната да поддържаш бройката – след 31-и ноември ли беше, не помня.
Ти подадеш сигнал, те ти връщат обаждане когато сезонът е свършил.
10:15 27.03.2026
36 КУПИХ ОТ КООФЛЕНД
До коментар #21 от "Малко спомени":ПИЛЕШКИ КРЕНВОРШИ НА БЕЛЛА ЗА КУЧЕТАТА. МИ.......ДВА ДЕНА БЯХА С РАЗСтройство.....
10:45 27.03.2026
37 Дзак
До коментар #18 от "Малко спомени":Гледам и в Европа стигнал Клошаря от факти.бг!
10:47 27.03.2026
Господ го съжалил и му изпратил Eвa.
И от там идва: "Да не дава Господ"!
11:19 27.03.2026
41 Бог е Българин
Вашата култура - триеща коментарите на другите Богове е така наречената Цензура - премахване на "Свобода на Словото"... А защо е така? Отговора е много лесен: "Понеже ви плащат"!
Влезте в търсачката на ютюб и напишете: "УСТАТА - СВОБОДАТА НА СЛОВОТО / USTATA - SVOBODATA NA SLOVOTO"
11:20 27.03.2026
46 Напротив!
До коментар #16 от "хихи":Минусът е добро мнение!
11:55 27.03.2026
До коментар #6 от "кецвас":Последните пет години кои беше на власт ГЕРБ ЛИ БЕШЕ Пет години Нали яде пресно месо от 1923год и за една година /последната / ГЕРБ наполнив складовете с старо месо
14:03 27.03.2026