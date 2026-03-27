Христанов: Открихме стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети

Христанов: Открихме стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети

27 Март, 2026 09:22

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Стотици тонове месо с неустановен произход, със сменени етикети са открити в складове в различни части на България, като схемата действа от години. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Иван Христанов, служебен министър на земеделието.

"Това, че има мрежа беше и причината БАБХ да сигнализира както прокуратурата, така и ГДБОП.
Има още складове във Варненско, в Плевенско, в района на Димитровград. Количествата, които откриваме, които трябва да бъдат унищожени, които са със сменени етикети, с неустановен произход, са буквално стотици тонове. Това е много смущаващо. Такъв склад, не може да се появи за ден-два, за месец, това е нещо, което е оперирало от много време."

Христанов е категоричен, че схемите за търговия с контрабандно месо са на национално ниво.

"Вече си личи, че са на национално ниво. Виждаме други обекти в Бургаско, във Варненско, в района на Ловеч. Там проверките тепърва предстоят. Наистина беше много обезпокойтелно това, което видяхме от ден първи. Картината беше много грозна, но далеч по-грозно е това, че тази мрежа за контрабанден внос на животни, незаконно придвижване на животни на територията на България, след това незаконно транжиране и дистрибутиране е функционирала не месеци, а години наред. Личи си по останките, които намираме. Единственият начин да функционира е никой да не обръща внимание. Ние разговаряхме с колегите от териториалните дирекции на БАБХ. Те споделяха, че нееднократно са пускали доклади към ръководството, но обикновено тези доклади са оставени без отговор, без абсолютно никаква последваща реакция. Това е големият проблем, който пресичаме в момента."

Министърът отхвърли обвиненията за чистка и за назначаване на свои хора.

"Ако искаме да свършим работа, ние трябва да вземем хора, които вършат работа."

"Този служебен кабинет няма да бъде отпускарски, имаме много ясни задачи - здрава работа в полза на обществото, всякакви схеми ще бъдат показвани, за да може това осветяване да не може да бъде замитано отново."

Христанов посочи, че БАБХ и полицията показват в момента, че могат да действат изключително активно.

"В момента, в който пуснахме заповедта, че цялото незаконно придвижване на животни на територията на България ще бъде спряно, моментално започнаха да излизат всякакви видеа в социалните мрежи, които казват, че това щяло да блокира Великденския пазар. Аз задавам въпроса: добре, миналата година, когато имаше 192 огнища, които обхващат общо 25 000 животни, които трябваше да бъдат убити, когато нямаше достатъчно контрол на придвижването, полицията не беше достатъчно активна – ние всъщност това ли искаме и за тази година? Защото същите тези хора, които днес казват: „Ама вие защо правите придвижването на животни усложнено, забранявайки незаконното придвижване на животни“, след два месеца, ако има отново епидемия, ще кажат: „Ама вие какво правите, защо избивате животни?“ Така че трябва да си дадем сметка. Ако искаме да ядем нормална, чиста храна, ако не искаме да има незаконни кланици и незаконно придвижване на месо в търговски обекти, трябва да има силна държава. Слаба държава вече видяхме до какво води - и в Ихтиман, и в Кърджали, и във Варненско, и в Плевенско."

По думите на служебния министър на земеделието институционален натиск няма.

"Няма да позволим държавните органи да се превръщат в бухалка, по отношение на когото и да е."


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да видим ся

    31 3 Отговор
    поне 10 уруда как отиват при Ставри

    Коментиран от #26

    09:26 27.03.2026

  • 2 нормално

    47 4 Отговор
    Нормално да съществуват от години, те държавните служители са били заети с унищожаването на стадото на бай Рибан и други поръчки

    09:28 27.03.2026

  • 3 Сталин

    38 7 Отговор
    Тези негодници са унищожили единственото качествено месо в България,тези негодници работят за веригите които внасят индустриално отровно месо в България от цяла Европа и тровят българите ,затова е тая епидемия от рак

    09:32 27.03.2026

  • 4 Лалугер

    26 4 Отговор
    Браво!Хайде сега и осъдени.

    09:32 27.03.2026

  • 5 Будител

    36 3 Отговор
    Брей....голямо откритие бе. Аз ще ви кажа бе. В Германия повече от 10 години , българи разтоварват дълбоко замразено месо с изтекъл срок на годност , сменят етикетите и пак в контейнерите и право в България и Румъния... После рекламите на колбаси у нас бълват лъжата - От най- големия български производител на месо. Де го тоя производител бе???

    Коментиран от #9

    09:34 27.03.2026

  • 6 кецвас

    33 5 Отговор
    Сменят етикетите със срока за годност и пак ги продават на българите и така докато не се изяде калпавата стока. Измиват развалените продукти, препакетират, сменят етикета и в магазина за пенсионерите на "промоция". Това правиха при ГЕРБ некадърниците. Плащат в чекмеджето и тровят България. А калинки ГЕРБ прибират парите и незнаят кой е извършителя. Даже има и такива дето не са виждали крава и овца, но правят сирене и кашкавал и продават мялако. Не знае на кое се вика крава, не знае какво е овца, но продава и пак го яде българина. И това е ставало през цялото време от 2009 г до днес. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, само е пълнил чекмеджето и любовниците. Слава на Господ Иисус Христос почнаха да показват какво е ставало през годините. Кога ще напълните затворите с разбойници??? До кога само ще приказвате??? До кога ГЕРБ ще си харчат ограбените от българите пари на свобода??? До кога???

    Коментиран от #11, #49

    09:35 27.03.2026

  • 7 бою циганина

    17 5 Отговор
    зетя е в играта

    09:35 27.03.2026

  • 8 хихи

    8 15 Отговор
    абе на този от къде му е първия милион

    Коментиран от #16

    09:35 27.03.2026

  • 9 СфМЛ

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Будител":

    Това е самата истина.

    09:36 27.03.2026

  • 10 Мушмул

    21 0 Отговор
    Пусни овцете на Рибан.

    09:36 27.03.2026

  • 11 Зъл пес

    20 11 Отговор

    До коментар #6 от "кецвас":

    Все друг ви виновен.Що си продавате нивите за хиляди евро,и се преселвате в Софето,а не си ги обработвате,и животни да гледате?Щот не е лесно,така е,затова не мрънкяйте.Не се диша вече от вас.

    Коментиран от #15

    09:40 27.03.2026

  • 12 И сега

    17 0 Отговор
    Колко хора ще се изправят пред съда?

    09:40 27.03.2026

  • 13 мдаа

    5 10 Отговор
    Поредния цирк. Искат да го обявят за негодно и ще го продадат.

    09:41 27.03.2026

  • 14 Анонимен

    15 4 Отговор
    И кой, като какво и под каква марка ги е продавал? Нищо чудно пак да са ни пробутвали уркско с подменени етикети.

    09:41 27.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хихи

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Минуса не е отговор.
    Пестил от закуски?
    хи хи хи

    Коментиран от #46

    09:48 27.03.2026

  • 17 българина

    18 2 Отговор
    няма бг салам в който да няма старо месо или смесено от всякакви боклуци! затова като ги хванеш, директно се отнема лиценза на фирмата! В Румъния като те хванат че слагал палмово масло в млечни продукти се случва точно това, затварят те

    Коментиран от #19

    09:48 27.03.2026

  • 18 Малко спомени

    8 15 Отговор
    Така е комунчо, Кристанов: Юдашвили Сталин дойде с войски на СССР след 1944г. и въведе крепостното право. Отне земите на Българските Ковбои - Селяни, натика ги да работят на не своя земя по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха по концлагерите заедно с Иновативните Българи и Българска Аристикрация. Голяма част от децата на селяните се прехвърлиха по градовете да работят всяка петилетка за комунистите. Застроиха градовете със зандани - Блокове и след работа винаги чакаха на опашка пред магазините за хляб. В днешно време селата са пусти. По занданите - Апартаментите живеят клошари. Ми то днес, леките коли са по-интелигентни от хората, понеже и те искат да живеят по апартаменти. На село едно време селяните са имали всичко - и кози, и овце, и крави, и биволи, и коне, и свинчета, и кокошки, и пуйки, имали са своя земя, и какво ли не още. Гладни не са ходили по Кошовете за бюклюци, както днес ходят и се чудят в кой кощ за бюклюк да си паркират своята гордост - фантазията в главата, че имат лека кола! Защо изклахте овцецете в България с тия инжекции? Защо избихте народа с тия Ковидови инжекции? А къде отиват плацентите на новородените? За да има месо за канибалите?

    Коментиран от #22, #37

    09:52 27.03.2026

  • 19 има ли

    17 2 Отговор

    До коментар #17 от "българина":

    Има ли българска фабрика, мандра, фирма която да не е собственост на олигарсите и контролирана през мутрите? Особено БЕЛЛА България.

    Коментиран от #21

    09:54 27.03.2026

  • 20 Кирил

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "цкаоксде":

    Иска да ви каже - всяка жаба да си знае гьола. Един вид пита ,защо се буташ "на софията" в двустаен със 7 аверчИта и живееш на буркани, като скарида?

    09:54 27.03.2026

  • 21 Малко спомени

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "има ли":

    Забравихте, че БЕЛЛА България е собственост на руски бизнесмени,
    прелюменували се на българи...

    Коментиран от #24, #36

    09:58 27.03.2026

  • 22 извинявах

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Малко спомени":

    не го дочетох до края и без да искам ти щракнах плюс. Смятай го за техническа грешка.

    09:59 27.03.2026

  • 23 Трол

    12 0 Отговор
    Корумпирана държава

    09:59 27.03.2026

  • 24 е ти ми кажи

    7 8 Отговор

    До коментар #21 от "Малко спомени":

    Кое всъщност не е собственост на руснаци? Дори Пеевски всичко което купи сега е руско.

    10:00 27.03.2026

  • 25 Като

    12 3 Отговор
    натиснат мутрите веднага почват да клокочат за "чистка" и "назначаване на свои хора"

    10:03 27.03.2026

  • 26 Смъртното наказание

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "да видим ся":

    Да се върне
    Пълна национализация на имотите им
    Доживотен затвор и да чукат комари за да се самоиздържат
    Казах!

    10:05 27.03.2026

  • 27 Иван Грозни

    7 2 Отговор
    Прасетата ядат старо и неизвестно месо. Затова избират прасета да ги ръководят.Сиурен съм, че просетата на високи постове ядат пресничка и чиста от отрови храни.Сега или никога/ т.е.зануляване на робите/.

    10:07 27.03.2026

  • 28 Малко спомени

    1 5 Отговор
    ПутПутПобеда на ПутягатаПутин и завръщане със КръвУбийстваКрепостничество на Комунизма на СтефкаСереСутринРано чрезОсиране на Света - Отнемане Земите на Ковбоите, Концлагери, Избиване на Интелигенцията по завоюваните Държави, Избиване на Аристокрацията по завоюваните Държави, Избиване на наСеляните които не са си давали земите в колхозите и наречени Кулаци и хоп в концлагерите за избиване, за да имат комунистите - канибалите пушечно месо за барбекю!

    10:10 27.03.2026

  • 29 Капа Ибрахим

    4 9 Отговор
    Този Христанов прави всичко възможно да убие не само стадото на бай Рибан, но и на много други фермери, за да отвори пътя на заразеното месо от ЕС в България вече безпрепятствено.
    Същия този може да прочетете в нета и бай Рибан как прави всичкоо зможно стадото на човека да умре от глад, за да не излезе истината, че само си е правил пиар на гърба на злощастните фермери.
    Народен съд ще има и Христанов ще съжалява че се е родил.

    10:12 27.03.2026

  • 30 Aлфа Bълкът

    4 1 Отговор
    Всички калайджии които се занимават с нерегламентирана търговия (полуреглантира за пред закона) имат и нелегални кланици, които са в стопанствата или домовете им. Ти подадеш сигнал, след 3-4 месеца ти се върне обаждане.
    А по принцип това клане се случва зимно време, като почнат да падат животните и дойдат субсидиите тогава пада забраната да поддържаш бройката – след 31-и ноември ли беше, не помня.
    Ти подадеш сигнал, те ти връщат обаждане когато сезонът е свършил.

    10:15 27.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Спри се вече клоун

    2 2 Отговор
    И ти си приятел на Пеевски. Уволненият от теб шеф на ДГС БЕЛИЦА , бастиони на ДПС след една седмица отново е директор. Как става тая работа.

    10:28 27.03.2026

  • 33 Промяна

    2 4 Отговор
    ОСТАВКА НА ГЮРОВИТЕ И ЙОТОВА ОСТАВКА ДОКОГА ЩЕ СЕ ВИХРИТЕ НЕЗАКОННИ СТЕ ИЗОБЩО ЗАЩО НЕ СПАЗВАТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ КОЙ ВИ ДЪРЖИ ДА СТЕ НАД ЗАКОНИТЕ ТУК КОЙ

    10:40 27.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Промяна

    1 4 Отговор
    СТИГА С ТОЗИ ПЕЕВСКИ А ТЕЗИ НЕЗАКОННИТЕ НА КОГО СА КОЙ ГИ НАЗНАЧИ ЩОМ СЕ ЗНАЕ ЧЕ ИЗОБЩО ГЮРОВ НЕ Е ЗА СЛУЖЕБЕН КОЙ ПИТАМ АЗ ПЕЕВСКИ ЛИ ГИ НАЗНАЧИ

    10:41 27.03.2026

  • 36 КУПИХ ОТ КООФЛЕНД

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Малко спомени":

    ПИЛЕШКИ КРЕНВОРШИ НА БЕЛЛА ЗА КУЧЕТАТА. МИ.......ДВА ДЕНА БЯХА С РАЗСтройство.....

    10:45 27.03.2026

  • 37 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Малко спомени":

    Гледам и в Европа стигнал Клошаря от факти.бг!

    10:47 27.03.2026

  • 38 ТОВА АЗ ГО ЗНАЯ

    1 1 Отговор
    От години. Месо почти не купувам от магазина. А от магазин българче по е скъпичко но хубаво чисто. АНАШИО СТОИЧКОВ ХВАЛИ КАУФЛАНДА. ОТ МЕСО НА 8 ЛЕВА КИЛОТО ЩО ЩЕШ. 6 ЛЕВА ГО ПРОДАВА ЖИВО ТЕГЛО ЧАСТНИКА. Със това евро търговците и ни мамят и ни тровят. Не лъжа някои от стоките вече се закръглят във евро на цена кога беше в лева.

    10:48 27.03.2026

  • 39 Анонимен

    0 0 Отговор
    Христанов установил ли е откъде идва стока в тези складове. В много магазини остават непродадени меса и колбаси. Държавата има ли схема какво да се прави с тях? Как и къде да се унищожават?

    11:00 27.03.2026

  • 40 Луда главо

    1 1 Отговор
    Първоначално Адам е бил сам.
    Господ го съжалил и му изпратил Eвa.
    И от там идва: "Да не дава Господ"!

    11:19 27.03.2026

  • 41 Бог е Българин

    0 0 Отговор
    Аз съм Бог и Моята култура е да уважавам културата на другите Богове!

    Вашата култура - триеща коментарите на другите Богове е така наречената Цензура - премахване на "Свобода на Словото"... А защо е така? Отговора е много лесен: "Понеже ви плащат"!

    Влезте в търсачката на ютюб и напишете: "УСТАТА - СВОБОДАТА НА СЛОВОТО / USTATA - SVOBODATA NA SLOVOTO"

    11:20 27.03.2026

  • 42 хмммм

    2 2 Отговор
    oткрили сте един цървул. тзи е смрад!

    11:24 27.03.2026

  • 43 Дориана

    3 0 Отговор
    Точно това е резултата от коалиция Магнитски. Абсолютно вредни ще изтровят народа за да натрупат печалби.

    11:25 27.03.2026

  • 44 Георгиев

    3 0 Отговор
    Не е съществувало откритото, понеже никой не е обръщал внимание. Напротив: всички са знаели и са си траели. Защото всички по стълбицата са си получавали своето. Нашата актуална мила действителност.

    11:37 27.03.2026

  • 45 опааа

    1 0 Отговор
    Рязане на глави-и то на място !

    11:54 27.03.2026

  • 46 Напротив!

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "хихи":

    Минусът е добро мнение!

    11:55 27.03.2026

  • 47 Ех като по команда ИТН

    1 2 Отговор
    спряха да го плюят тоя. Защо ли?

    12:00 27.03.2026

  • 48 Яжте риба

    0 0 Отговор
    Омега-3,с маруля,зеле,никакво месо,така правят японците и против радиация.

    13:30 27.03.2026

  • 49 Малоумнин

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "кецвас":

    Последните пет години кои беше на власт ГЕРБ ЛИ БЕШЕ Пет години Нали яде пресно месо от 1923год и за една година /последната / ГЕРБ наполнив складовете с старо месо

    14:03 27.03.2026

