Исмаилов: Увеличаването на цените на горивата е проблем, за който всички от ЕС търсим решение

Исмаилов: Увеличаването на цените на горивата е проблем, за който всички от ЕС търсим решение

27 Март, 2026 10:34 942 15

С турските ни съседи имаме общо разбиране, че трябва да облекчим и ускорим преминаването на стоки през най-натоварения пътен граничен пункт в света, каза той

Исмаилов: Увеличаването на цените на горивата е проблем, за който всички от ЕС търсим решение - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Скокът в цените на горивата и неговото пряко отражение върху икономиката, конкурентоспособността на бизнеса и разходите на домакинствата, са общоевропейски проблем, за който всички държави от ЕС търсим бързи и устойчиви решения. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов на среща с посланика на Словакия в София, Н. Пр. Васил Гривна. Министърът допълни, че в период, когато цените растат, не трябва транспортът допълнително да оскъпява стоките и услугите.

Министър Исмаилов подчерта, че има интензивен диалог със съседните държави за ускоряване на инфраструктурните проекти. „С Гърция работим усилено за увеличаване на капацитета на граничните пунктове между двете държави. С турските ни съседи имаме общо разбиране, че трябва да облекчим и ускорим преминаването на стоки през най-натоварения пътен граничен пункт в света при Капитан Андреево. Предвиждаме неговото разширяване, удвояване на жп линията към гръцката и турската граница, както и изграждането на магистрала „Черно море“, посочи Корман Исмаилов.

Срещата очерта общото разбиране, че свързаността не е само инфраструктура, а стратегически инструмент за икономически растеж, регионална интеграция и по-силна Европа.

Посланик Гривна изрази благодарност на правителството и конкретно на Министерството на транспорта и съобщенията за добрата организация на българското въздушно пространство, така че да поеме полетите за извеждане на европейски граждани от Близкия изток.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 11 Отговор
    Ишмаел ще ви натресе скоро лимитите.

    10:37 27.03.2026

  • 2 Ускорение

    15 0 Отговор
    Пак има клипове как наш митничар изнудва, ако турчина не даде 5 евро ще прати камиона на X-ray

    10:38 27.03.2026

  • 3 Бай Дън

    26 0 Отговор
    Затворете всички американски и израелски посолства защото те доведоха тази криза като агресори и всичко ще си дойде на място! Когато видят че нямат подкрепа от Европа защото те само от там могат да се надяват че ще получат ще спрат кризата!

    10:41 27.03.2026

  • 4 Кормач Смаил

    17 0 Отговор
    подари на Шишковото частно БДЖ чисто нови мотриси за стотици милиони евро вместо да разтрогне тия порочни договори за приватизация от последните дни на лъжепремиера Хаяши.

    10:42 27.03.2026

  • 5 Тома

    20 0 Отговор
    Още ще страдаме защото вече направиха 20 пакета санкции срещу Русия от където имаше евтино гориво и газ.Айде на хайрлия да е с 20 евро помощи

    Коментиран от #7

    10:52 27.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    В Русия търсихте ли?!
    ИдЕотЕ управляват Европата... и ние идЕотЕ пращаме!

    11:11 27.03.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Ама ти ще ги вземеш ли тия 20 евро... или да познаваш някой, който ще иде да се нареди със сичкото цветнокож за тях?

    Май за Полша казаха - ДДС на горивата са намалени от 23 на 8%... затва поляците ще имат и икономика и техните превозвачи направо пребиват нашите на цена за километър

    Коментиран от #9

    11:13 27.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ПРОБЛЕМЪТ Е ОБОРА!

    11:26 27.03.2026

  • 9 всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    най-сериозно оскъпяват тока и горивата акцизът. ДДС отива в нашия бюджет, акцизите обаче отива директно в ЕС. Тези дни ЕК каза, че позволява държавите временно да намалят акциза на горивата, но не чух нашите да направят нещо по въпроса. А за смешните 20 евро, дето Гюров даже на рисунка ни ги обясни, дори не си заслужава да се говори. Вместо подкрепата от 20 евро да се даде само на хората, които живеят по села без магазини, аптеки и междуселищен транспорт, а като обща мярка да намалят акциза, те се подиграват с нас.

    Коментиран от #13

    11:37 27.03.2026

  • 10 Погнусапълн

    5 0 Отговор
    Мен даже ме е гнус, че България е на 1345 години, а сме се хванали с шайка разбойници (силови застрахователи) и се пъчим как икономически, политически и военно сме с тях и ще ходим да раздаваме правосъдие по света. Срам ме е таква велика държава като нашата (визирам политиката и) да се приземи на акъл на текскаски шериф и да си мисли "че ще сме велики по този начин" . Гласувайте на избораите за евроатлнатиците и ще видите как войната ще е вече на наша територия.

    11:37 27.03.2026

  • 11 Цървул

    3 0 Отговор
    Остава и да го намерите това , което го търсите . Викайте неволята . За друго нямате акъл .

    12:15 27.03.2026

  • 12 Боко

    2 0 Отговор
    Решението е ясно, то е едно:
    Всички търсещи решение в еСеС 💣🧨🔥🪦👌
    Не може сам да създаваш проблем и после да търсиш решение 🤪

    12:36 27.03.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "всъщност":

    Ние не можем да намалим акциза щото нашия е на минимума

    Евро-фюрерите позволяват да се намали ама само тези, които вече са го надули над тоя минимум и могат да свалят до нашето ниво, но по-надолу не се разрешава

    ... а щом някой трябва да ти разрешава да си управляваш държавата и парите значи нямаш нито едното!!

    12:48 27.03.2026

  • 14 Цццц

    2 0 Отговор
    Голямо търсене. Докато целувате задника на тарторката на клуба на богатите скоро май с каруците ще тръгнем по улиците и ще пасем .

    13:34 27.03.2026

  • 15 Кога

    1 0 Отговор
    Ще направиш ревизия на злоупотребите във вашето министерство?Какво се ослушваш?Тази концесия,тези подаръци за Ивкони са тъмна мъгла.Като си спомня само няколко пътувания на Ивкони от София-Хадково и после никога вече не я използвах тая фирма Единия път един Завалия никога не беше пътувал по тия маршрут.А как караше и заспиваше наблюдавах го и за малко не отидохме в канавката Заспиваше,наливаше се с една кола Стоях нащрек и да съм готова да го шамаря ако тръгне пак към канавка.Такава закъсала фирма откъм шофьори,които не се справят сега ще оправя железни превози.Господ да ни е на помощ.Тука историята е нагласена Това е фирмата,която изплаща заплати на сина на Сарафа и бившата му жена без да работят в нея. Бонуси отвсякъде валят при някои.Защо ли?Ами да печелят поръчки.Магия е БДЖ.Сега им е сложно името ,но схемите на кражби същите.Наеикът е втора природа И при Роско Водопада голямо гепене беше.Ами как се строи хотел,че и с водопад,ама той Роско е печен бандюга като вожда си.Това летището кога ще разберем на Тиквата ли е,на Домуса ли или на тримата под прикритие на някакъв си работнически фонд Нищо прозрачно.Докога?

    04:16 28.03.2026

