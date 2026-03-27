Исмаилов: Увеличаването на цените на горивата е проблем, за който всички от ЕС търсим решение

Скокът в цените на горивата и неговото пряко отражение върху икономиката, конкурентоспособността на бизнеса и разходите на домакинствата, са общоевропейски проблем, за който всички държави от ЕС търсим бързи и устойчиви решения. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов на среща с посланика на Словакия в София, Н. Пр. Васил Гривна. Министърът допълни, че в период, когато цените растат, не трябва транспортът допълнително да оскъпява стоките и услугите.
Министър Исмаилов подчерта, че има интензивен диалог със съседните държави за ускоряване на инфраструктурните проекти. „С Гърция работим усилено за увеличаване на капацитета на граничните пунктове между двете държави. С турските ни съседи имаме общо разбиране, че трябва да облекчим и ускорим преминаването на стоки през най-натоварения пътен граничен пункт в света при Капитан Андреево. Предвиждаме неговото разширяване, удвояване на жп линията към гръцката и турската граница, както и изграждането на магистрала „Черно море“, посочи Корман Исмаилов.
Срещата очерта общото разбиране, че свързаността не е само инфраструктура, а стратегически инструмент за икономически растеж, регионална интеграция и по-силна Европа.
Посланик Гривна изрази благодарност на правителството и конкретно на Министерството на транспорта и съобщенията за добрата организация на българското въздушно пространство, така че да поеме полетите за извеждане на европейски граждани от Близкия изток.
5 Тома
Коментиран от #7
10:52 27.03.2026
6 ДрайвингПлежър
ИдЕотЕ управляват Европата... и ние идЕотЕ пращаме!
11:11 27.03.2026
7 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Тома":Ама ти ще ги вземеш ли тия 20 евро... или да познаваш някой, който ще иде да се нареди със сичкото цветнокож за тях?
Май за Полша казаха - ДДС на горивата са намалени от 23 на 8%... затва поляците ще имат и икономика и техните превозвачи направо пребиват нашите на цена за километър
Коментиран от #9
11:13 27.03.2026
9 всъщност
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":най-сериозно оскъпяват тока и горивата акцизът. ДДС отива в нашия бюджет, акцизите обаче отива директно в ЕС. Тези дни ЕК каза, че позволява държавите временно да намалят акциза на горивата, но не чух нашите да направят нещо по въпроса. А за смешните 20 евро, дето Гюров даже на рисунка ни ги обясни, дори не си заслужава да се говори. Вместо подкрепата от 20 евро да се даде само на хората, които живеят по села без магазини, аптеки и междуселищен транспорт, а като обща мярка да намалят акциза, те се подиграват с нас.
12 Боко
Всички търсещи решение в еСеС 💣🧨🔥🪦👌
Не може сам да създаваш проблем и после да търсиш решение 🤪
12:36 27.03.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "всъщност":Ние не можем да намалим акциза щото нашия е на минимума
Евро-фюрерите позволяват да се намали ама само тези, които вече са го надули над тоя минимум и могат да свалят до нашето ниво, но по-надолу не се разрешава
... а щом някой трябва да ти разрешава да си управляваш държавата и парите значи нямаш нито едното!!
12:48 27.03.2026
