Зарков: Кандидатите на БСП-Варна нямат зависимости

„Хората в листата ни във Варна са специалисти, социалисти, но имат и друга обща характеристика - те са свободни хора. Те нямат зависимости от никакви групировки, нито местни, нито национални, нито наднационални. Това са хора, които могат да гарантират почтеност и на които можем да се доверим”, заяви председателят на БСП Крум Зарков пред препълнената зала във Варна. И допълни: „Какво по-голямо доказателство от това, че те стъпиха в тази листа точно, когато нищо не е сигурно и е трудно. Това се нарича достойнство.“

Зарков е категоричен, че справедлива България е възможна в два аспекта. „Първият е правният – справедлив процес, справедливо обезщетение. Вторият е не по-малко важен – социално-икономическият. Въпросът за справедливото преразпределение, за данъчното облагане, справедлив достъп до системите, за които говорим." По неговите думи цялата програма на БСП може да се опише с понятието „достъп“.

„Достъп до здравеопазване, без значение от имущественото състояние. Какъв е достъпът до здравеопазване на децата във Варна сега, когато затвори хирургичното отделение на „Св. Анна?“, попита той. „А защо са по-ниски заплатите в държавните и общинските болници? Защото не е направено това, за което апелира д-р Тасков от години и е написано в нашата програма - сключване на колективен трудов договор. Защото има система, която облагодетелства частните болници за сметка на другите.“

Зарков е категоричен, че хората трябва да имат достъп до образование, не според квартала, в който си родени, здравното им състояние или според парите на мама и татко. „Достъп до правосъдие, достъп до качествен живот, достъп до правото да останеш да живееш там, където си роден, а не да бъдеш принуден да отидеш в големия град. Справедлива България е възможна, когато осигурим този достъп и това минава през ярко политическо представителство именно на социалистите, а те са само в една листа.“

„Няма друга политическа общност в България, която е способна да се изправи, когато всички мислят, че е легнала за постоянно. Да се изправиш срещу себе си, когато е необходимо и да счупиш на прогнозите зъба. И когато казват - вие се разпадате, ние да се обединим. Когато казват - вие губите, ние да спечелим. И когато казват - вие свършвате, ние да кажем - сега започваме."

„Социалистите сме едно семейство. Може понякога да се разделяме, да се караме или да не се разбираме, но в крайна сметка се връщаме един към друг”, каза председателят на БСП и връчи партийните книжки на проф. Маринела Грудева и Иван Великов.

Д-р Десислав Тасков: Солидарност не е овехтяла дума от миналото

„Има идеи, които не остаряват. Има каузи, които се предават от поколение на поколение. Идеята, че трудът трябва да има достойнство. Че справедливостта не е привилегия, а право. Че солидарността не е слабост, а сила, която държи едно общество заедно. И именно това е смисълът на нашата кауза - едно общество не се гради от това кой е по-силен, а от това дали хората застават един до друг.“ Това заяви водачът на листата на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА във Варна д-р. Десислав Тасков. По неговите думи днес хората често остават сами - със своите трудности и страхове. „Ние вярваме, че може да е различно. Вярваме, че държавата може да бъде до хората. Че трудът трябва да дава сигурност и че никой не бива да бъде оставен сам. В нашата листа са хора, които вярват в тези принципи и застават зад тях. Това не е просто политика, а ангажимент към цялото общество. Думата солидарност не е овехтяла дума от миналото. Вярвам, че това е думата, която показва пътя напред“, каза още д-р Тасков.