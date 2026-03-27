Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Зарков: Кандидатите на БСП-Варна нямат зависимости

27 Март, 2026 11:26

  • крум зарков-
  • бсп-варна-
  • проф. маринела грудева -
  • иван великов

Той е категоричен, че справедлива България е възможна в два аспекта

Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Хората в листата ни във Варна са специалисти, социалисти, но имат и друга обща характеристика - те са свободни хора. Те нямат зависимости от никакви групировки, нито местни, нито национални, нито наднационални. Това са хора, които могат да гарантират почтеност и на които можем да се доверим”, заяви председателят на БСП Крум Зарков пред препълнената зала във Варна. И допълни: „Какво по-голямо доказателство от това, че те стъпиха в тази листа точно, когато нищо не е сигурно и е трудно. Това се нарича достойнство.“

Зарков е категоричен, че справедлива България е възможна в два аспекта. „Първият е правният – справедлив процес, справедливо обезщетение. Вторият е не по-малко важен – социално-икономическият. Въпросът за справедливото преразпределение, за данъчното облагане, справедлив достъп до системите, за които говорим." По неговите думи цялата програма на БСП може да се опише с понятието „достъп“.

„Достъп до здравеопазване, без значение от имущественото състояние. Какъв е достъпът до здравеопазване на децата във Варна сега, когато затвори хирургичното отделение на „Св. Анна?“, попита той. „А защо са по-ниски заплатите в държавните и общинските болници? Защото не е направено това, за което апелира д-р Тасков от години и е написано в нашата програма - сключване на колективен трудов договор. Защото има система, която облагодетелства частните болници за сметка на другите.“

Зарков е категоричен, че хората трябва да имат достъп до образование, не според квартала, в който си родени, здравното им състояние или според парите на мама и татко. „Достъп до правосъдие, достъп до качествен живот, достъп до правото да останеш да живееш там, където си роден, а не да бъдеш принуден да отидеш в големия град. Справедлива България е възможна, когато осигурим този достъп и това минава през ярко политическо представителство именно на социалистите, а те са само в една листа.“

„Няма друга политическа общност в България, която е способна да се изправи, когато всички мислят, че е легнала за постоянно. Да се изправиш срещу себе си, когато е необходимо и да счупиш на прогнозите зъба. И когато казват - вие се разпадате, ние да се обединим. Когато казват - вие губите, ние да спечелим. И когато казват - вие свършвате, ние да кажем - сега започваме."

„Социалистите сме едно семейство. Може понякога да се разделяме, да се караме или да не се разбираме, но в крайна сметка се връщаме един към друг”, каза председателят на БСП и връчи партийните книжки на проф. Маринела Грудева и Иван Великов.

Д-р Десислав Тасков: Солидарност не е овехтяла дума от миналото

„Има идеи, които не остаряват. Има каузи, които се предават от поколение на поколение. Идеята, че трудът трябва да има достойнство. Че справедливостта не е привилегия, а право. Че солидарността не е слабост, а сила, която държи едно общество заедно. И именно това е смисълът на нашата кауза - едно общество не се гради от това кой е по-силен, а от това дали хората застават един до друг.“ Това заяви водачът на листата на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА във Варна д-р. Десислав Тасков. По неговите думи днес хората често остават сами - със своите трудности и страхове. „Ние вярваме, че може да е различно. Вярваме, че държавата може да бъде до хората. Че трудът трябва да дава сигурност и че никой не бива да бъде оставен сам. В нашата листа са хора, които вярват в тези принципи и застават зад тях. Това не е просто политика, а ангажимент към цялото общество. Думата солидарност не е овехтяла дума от миналото. Вярвам, че това е думата, която показва пътя напред“, каза още д-р Тасков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    13 3 Отговор
    Зарков да е наясно, че не може де излъже българския народ с каквито и да е предизборни обещания , защото БСП ОЛ е партия , която отвътре е проядена от корупция и зависимости от Борисов и Пеевски. Тази партия ще получи наказателен вот и отпада от Парламента.няма място в него отново българските избиратели да гледат как БСП ОЛ гласуват заедно с ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало.

    Коментиран от #3

    11:28 27.03.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    14 3 Отговор
    демек от тях нищо не зависи

    11:31 27.03.2026

  • 3 Дорче,

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Ама внук ти те излъга, за 2 стотинки ръгяви

    11:33 27.03.2026

  • 4 Трол

    11 2 Отговор
    Това означава ли, че БСП-София имат?

    11:33 27.03.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    9 6 Отговор
    Кажи му комунист - това изпълва всичко отриц@телно !!!

    11:35 27.03.2026

  • 6 Ами тогава

    12 0 Отговор
    е време да ги придобият. Ускорен курс при Гуци, и има-няма за седмица ще станат профисионалисти.

    11:35 27.03.2026

  • 7 За разлика

    8 1 Отговор
    От Зарчето на Ники добревия, на шиши

    11:35 27.03.2026

  • 8 Срам

    4 3 Отговор
    Мен даже ме е срам, че България е на 1345 години, а сме се хванали с шайка разбойници (силови застрахователи) и се пъчим как икономически, политически и военно сме с тях и ще ходим да раздаваме правосъдие по света. Срам ме е таква велика държава като нашата (визирам политиката и) да се приземи на акъл на текскаски шериф и да си мисли "че ще сме велики по този начин" . Гласувайте на избораите за евроатлнатиците и ще видите как войната ще е вече на наша територия.

    11:41 27.03.2026

  • 9 Самият

    7 2 Отговор
    Зарков с дейстията си доказа, че вече е зависим от гергевите издънки

    11:42 27.03.2026

  • 10 Някой

    8 1 Отговор
    Води ни напред партию любима, води ни към светли бъднини !!!!

    11:46 27.03.2026

  • 11 Перо

    8 2 Отговор
    Тоя джендър не разбра ли, че изпусна питомното и сега гони дивото! Не става да си наемник на партии от целия политически спектър, защитавайки техните политики, интереси и позиции и хората да гласуват за безпринципност! Вече БСП припокрива всички десни партии, а се пишат лява! Както казваха на времето за Тито, че дава ляв мигач, а завива на дясно! Всичко е до време! Подведоха електората и той ги напусна, сега следва пенсия и дълга почивка като НДСВ, СДС и много други партии!

    11:53 27.03.2026

  • 12 хи хи

    7 0 Отговор
    Остава да кажеш че са хора с кауза и всичко си идва на мястото, крумчо мили.

    12:01 27.03.2026

  • 13 Азззззззз

    7 0 Отговор
    Щом във Варна са без зависимости, значи всички останали са със зависимости... Ама че партия...

    12:09 27.03.2026

  • 14 Хмм

    4 0 Отговор
    кои нямат зависимости, Габриел Вълков и Атанас Атанасов, дето като им показа Костадин Ангелов палец надолу и си промениха гласуването от 100% "за" на 100% "против"

    12:17 27.03.2026

  • 15 Малко

    1 1 Отговор
    ли им е БКП зависимост и все на държавна кесия , бе , Кацамунски ? И те като теб !

    12:32 27.03.2026

  • 16 n√Варна

    0 0 Отговор
    Накратко.
    Майката на всички днешни партии е някогашната БКП, която беше партия на трудещите се и осъществяваше работническо-селската власт в продължение на 45 години.
    БСП е нейният пряк наследник и би следвало да е партия на хората от наемния труд, ама не е – предишният ѝ ръководен състав беше от партийни чорбаджии, предимно съмнително забогатели интересчии.
    Да сте чули в ръководните органни на различни партийни равнища или в Народното събрание да има някой редови член БСП, който да е наемен работник или дребен занаятчия?
    Може и да има, ама все още не съм чул такова нещо.
    Почти всички останали партии в България с ръководят от трудно сменяеми партийни чорбаджии.
    Това е – народът ни все още се води и вЕрва на празните им приказки и лъжливите им гръмки обещания!

    19:04 27.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове