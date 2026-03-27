Министър Христанов: Разширяваме обхвата на акция „Чиста храна“

27 Март, 2026 14:22 1 169 28

Проверяват се  стотици обекти в цялата страна

Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гаранцията на държавата за безопасността на храните трябва да бъде задължение, от което няма абсолютно никакви отклонения. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов на съвместна пресконференция с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски в МЗХ. Министър Христанов изтъкна, че целта на продължаващата акция „Чиста храна“ е да върне ролята на държавата като гарант за качеството на храните. Той съобщи, че от старта на акцията в цялата страна са извършени над 1000 проверки. „Контролираме цялата верига, която включва границите, транспортирането и придвижването на животни, складовете, кланиците и търговските мрежи. Проверяват се стотици обекти в цялата страна. Влязохме и на ниво потребление, включително в училища и в детски градини“, уточни земеделският министър. Той посочи, че част от механизмите са и кръстосани проверки. По думите му има изтичане на информация и нарушения, като престъпления се прикриват буквално в последния момент.

Министър Христанов описа ситуацията с незаконната кланица в Хасково като „особено брутална“ и допълни, че проверката там е извършена по сигнали на граждани. „Там разкрихме неща, които ни стреснаха, стотици хиляди килограми храна с изтекъл срок на годност. Установени са 150 тона храна и са съставени 126 акта и над 120 предписания. Натъкваме се на схема, за която много отдавна като граждани подозирахме и в нея са засегнати между 200 и 400 хиляди семейства. По отношение на ограничаването на незаконното придвижване на животни министър Христанов коментира, че след като е въведена мярката, са се появили твърдения, че това ще затрудни пазара около Великден. Той припомни ситуацията от миналата година, когато при недостатъчен контрол са били регистрирани 192 огнища, обхванали около 25 000 животни, които е трябвало да бъдат унищожени, както и липсата на достатъчно активни действия от страна на полицията.

Пред медиите земеделският министър обясни, че ще се засили контролът и за незаконния внос на пестициди, включително и към крайните оператори на храни- столовете и кухните в училищата и детските градини.

От своя страна изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски съобщи, че последните седмици агенцията е активно на терен като прави кръстосани проверки между екипи от различни свои областни структури. Резултатите от тях са общо 67 тона спрени количества месо, като от тях 50 тона в област Хасково, близо 10 тона в Димитровград, а 25 тона са с липса на проследимост във Варна.

В пресконференцията участие взе и заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Венелин Младенов. Той уточни, че благодарение на добрата координация между МВР, МЗХ и БАБХ са налице и тези конкретни резултати. „Нашите служители ще продължат да оказват съдействие на инспекторите на Агенцията при извършването на проверките“, каза още старши комисар Младенов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 да бе

    14 7 Отговор
    Първи спри ръсенето и поливането от горе, че изпоотровиха земята. А за живата паплач да не говорим - всеки втори е болен със вирус и кашля.

    14:27 27.03.2026

  • 2 потребител

    9 5 Отговор
    Значи трябва да си купим от Кауфланд .Минало проверки , етикирано , на промоция и без друго във фермите има чума , справка Бай Рибан .

    14:28 27.03.2026

  • 3 Феникс

    18 2 Отговор
    Няма вече такова животно като чиста храна, аз даже и сол не купувам от магазина, защото я тъпчат със сол на цианида като антислепващ агент! Даже и кисело мляко не купувам от около 10 години, квася си го вкъщи! Когато върнат бдс, изгонят гмо-то и чуждите имитиращи профукти, могат и да се случат нешата! Но най важното е да върнат бъгарските сортове на земеделците, но това едва ли ще се случи, като знам че вропата плаща само и само да не произвеждаме!

    14:31 27.03.2026

  • 4 Цвете

    9 4 Отговор
    ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ВИНАГИ Е В ХАСКОВО. КОЙ ЗАКРИЛЯ ТЕЗИ ЧАСТНИ КЛАННИЦИ, АКО ИЗОБЩО МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ Е КЛАНИЦА?! ПОСЛЕ НЕГОДУВАТ ,СЧИТАТ СЕ ЗА НЕОПРАВДАНИ.А АКО ЖИВОТНИТЕ НАИСТИНА СА БИЛИ БОЛНИ? 🐷👎🙄

    14:34 27.03.2026

  • 5 Бендида

    33 2 Отговор
    Ако ни кажете имената на фирмите-тровителки, ние гражданите сами ще си направим акция ,,Чиста храна". В момента тънем в неведение....

    Коментиран от #8

    14:35 27.03.2026

  • 6 Цвете

    9 5 Отговор
    ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ВИНАГИ Е В ХАСКОВО. КОЙ ЗАКРИЛЯ ТЕЗИ ЧАСТНИ КЛАННИЦИ, АКО ИЗОБЩО МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ Е КЛАНИЦА?! ПОСЛЕ НЕГОДУВАТ ,СЧИТАТ СЕ ЗА НЕОПРАВДАНИ.А АКО ЖИВОТНИТЕ НАИСТИНА СА БИЛИ БОЛНИ? 🐷👎🙄

    14:35 27.03.2026

  • 7 търговийката

    9 3 Отговор
    Чиста храна, ама след преработка на пестицидния слънчоглед в олио, ще го "изнесем" на документи, за да го изядем от "внос" на промоционални цени. Кланница на животни стои под чадър, та тъмни бутилки олио ли не може.

    14:38 27.03.2026

  • 8 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бендида":

    То не е много трудно да научкаш от 10 - 9 са за затваряне, а останалата 1 е на кантар.

    14:39 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дориана

    17 7 Отговор
    Браво на министър Христанов за кратко време разкри корупционните практики с завишени в пъти обществени поръчки , нелегални складове за храна, отровни храни предназначени за търговската мрежа, фирми приближени да печелят обществени поръчки и всичко, за което се сетите свързано с коалиция Магнитски. България тръгва в правилната посока на изчистване от корупцията и мафията .

    Коментиран от #13

    14:42 27.03.2026

  • 11 Баба ви

    7 3 Отговор
    Защо специално не беше отбелязано, че внасаните огромни количества слънчоглед от Южна Америка, които уж ще се обработват като биогорива, ще бъдат строго и постоянно контролирани, дали ще обработват точно за целта. Да не се получи отново пускане изцяло или в смеси тези отрови да ги пържим и ядем??! Министерството, БАБХ, какво ще правите+??!

    14:43 27.03.2026

  • 12 Любомир Аламанов

    9 3 Отговор
    Седмица извън България. Връщам се и намирам две реалности.

    Едната реалност:

    - Служебният кабинет разкрива потресаващи истории във всички области и министерства;
    - Неправомерни поръчки за стотици милиони в МРРБ;
    - АПИ само за година била похарчила бюджета за 4 години напред;
    - Министерството на земеделието разкрива стотици тонове развалено месо, пускано в търговската мрежа;
    - МВР хваща десетки купувачи на гласове;
    - МВнР най-после прави щаб срещу дезинформацията;
    - Огромни скандални проекти в Министерството на културата;
    - Образованието има нужда от рестарт;
    - ВСС се опитва да бламира министъра на правосъдието;
    - Всяка държавна агенция е с тежки зависимости и работи само по политически поръчки;
    - Прокуратурата е знаела, че няма нито едно доказателство за педофилия в трагедията Петрохан, но целенасочено не го е казала на пресконференциите си;
    - Прокуратурата спешно изземва всяка преписка, която проверява дали има нерегламентирани контакти и действия на самата прокуратура;
    - навсякъде, където се направи проверка, изскачат огромни проблеми, тежки схеми и тотално занемаряване на задълженията на институциите през последната година.

    Другата реалност:

    - ГЕРБ твърдят: "Ние сме супер, ППДБ са виновни."
    - ИТН твърдят: "Ние сме супер, ППДБ са виновни."
    - НН твърдят: "Ние сме супер, ППДБ са виновни."
    - Възраждане твърдят: "Ние сме супер, ППДБ са виновни."
    - Радевистите викат: "Ние нямаме нищо общо с нищо общо, ще ви оправим."

    Две реалност

    Коментиран от #18

    14:45 27.03.2026

  • 13 честен ционист

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Дорианка, просто тоя разчиства терена за MERCOSUR, не се превъзбуждай толкова.

    Коментиран от #23

    14:47 27.03.2026

  • 14 Тодоров

    11 2 Отговор
    Кога държавата ще се сети да забрани палмовото масло в много хранителни стоки - маргарини, шоколадови изделия и бисквити (особено за деца) и много други. Палмовото масло дали е дехидрогенирано или не, не се усвоява напълно в организма и е една от причините за отлагане и запушване на артерии и сърдечно-съдови заболявания, вкл. инфаркти и инсулти. Кой министър-председател ще се сети да събере специалисти кардиолози, химици-органици и от хранително-вкусовата промишленост и да се излезе с единно становище пред народа вредно или полезно е палмовото масло. Обикновено няма стоки от посочените на промоция, които да не съдържат палмово масло. Случая с палмовото масло в Черно море, плаващо на топки и дори солената вода не го разтваря. Ако управляващите искат да решат проблема с чистите храни, трябва да обърнат внимание и на този въпрос. В никой продукт с палмово масло дори не се посочва процентното му съдържание.

    Коментиран от #16

    14:50 27.03.2026

  • 15 При цялото ми уважение към министъра

    5 3 Отговор
    Но такъв начин на изписване на заглавие няма в граматиката , защото министър не е титла а Министър не е малкото име на министъра.

    14:57 27.03.2026

  • 16 Защото трябват хора

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тодоров":

    За новите частни болници.

    14:58 27.03.2026

  • 17 Яяяяяя

    7 2 Отговор
    Ще ви тровят само с отрови получили официален лиценз

    14:59 27.03.2026

  • 18 Яяяяяяя

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Любомир Аламанов":

    Има и трета реалност; това което сте изброили го знаем от десетилетия , че правителството сега вижда тук- там нещо, си е негов проблем

    15:03 27.03.2026

  • 19 Българин

    6 8 Отговор
    христанов, по порчъка на сорос унищожава последните останали български замеделци и фермери!

    15:07 27.03.2026

  • 20 Чиста съвест!

    6 7 Отговор
    Христанов е честен и делови политик и той трябва да бъде премиер на България.Само той може да вкара в рамките на закона мафията и престъпните олигарси. Разбира се, това трудно може стане при това политически неграмотно население. Необходима е и чиста съвест на избирателите...

    15:09 27.03.2026

  • 21 хмммм

    3 1 Отговор
    Каква чиста храна. Ще ходи в ЛИДЛ да подобрява качеството ли?

    Коментиран от #24

    15:44 27.03.2026

  • 22 Горски

    3 0 Отговор
    Сменят етикетите със срока за годност и пак ги продават на българите и така докато не се изяде калпавата стока. Измиват развалените продукти, препакетират, сменят етикета и в магазина за пенсионерите на "промоция". Това правиха при ГЕРБ некадърниците. Плащат в чекмеджето и тровят България. А калинки ГЕРБ прибират парите и незнаят кой е извършителя. Даже има и такива дето не са виждали крава и овца, но правят сирене и кашкавал и продават мялако. Не знае на кое се вика крава, не знае какво е овца, но продава и пак го яде българина. И това е ставало през цялото време от 2009 г до днес.

    Коментиран от #25

    17:35 27.03.2026

  • 23 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    MERCOSUR е абсолютно вреден и е наложен от ЕС разбира се със съгласието на премиера от коалиция Магнитски - Желязков.

    18:48 27.03.2026

  • 24 Как точно

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "хмммм":

    Ще стане това.

    05:19 28.03.2026

  • 25 Нехранителните / промишлените стоки също

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Сменят етикета или по точно върху стария етикет напълно спокойно залепят нов етикет с новата цена на стоката но в евро. Например чанта 70 евро въпреки че ако е била 70 лева трябва да бъде 35 евро но никой не знае колко е била защото старата цена е на стария етикет а отгоре е залепен нов с новата цена макар в лева и в евро. Ачик ачик лъжа но "законна" при това.

    05:33 28.03.2026

  • 26 Има много хора

    1 0 Отговор
    Които нямат доходи нито храна нито нищо. Те не са обхванати от социални програми защото никой не им помага и те загиват. ....

    05:51 28.03.2026

  • 27 НАВСЯКЪДЕ СЕ ПРОДАВА МЕСО ОТ КОЕТО ТЕЧЕ

    1 0 Отговор
    ВОДА - КРЪВ НЯМА ! ХРИСТАНОВ НИЩО НЕ ВИЖДА ! ИДИВ БИЛА КАУФЛАНД ЛИДЪЛ ФАНТАСТИКО БЕ БОКЛУК ИЛИ ВЪРВИ НА .................. СИ . МОШЕННИКОООООО !

    16:54 28.03.2026

  • 28 Сменят етикетите със срока за годност

    1 0 Отговор
    и така докато не се изяде калпавата стока , А ПРЯСНАТА НЕ СТАНЕ И ТЯ КАЛПАВА КАТО ХРИСТАНОВ !

    16:58 28.03.2026

