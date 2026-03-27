Министър Христанов: Разширяваме обхвата на акция „Чиста храна“

Гаранцията на държавата за безопасността на храните трябва да бъде задължение, от което няма абсолютно никакви отклонения. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов на съвместна пресконференция с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски в МЗХ. Министър Христанов изтъкна, че целта на продължаващата акция „Чиста храна“ е да върне ролята на държавата като гарант за качеството на храните. Той съобщи, че от старта на акцията в цялата страна са извършени над 1000 проверки. „Контролираме цялата верига, която включва границите, транспортирането и придвижването на животни, складовете, кланиците и търговските мрежи. Проверяват се стотици обекти в цялата страна. Влязохме и на ниво потребление, включително в училища и в детски градини“, уточни земеделският министър. Той посочи, че част от механизмите са и кръстосани проверки. По думите му има изтичане на информация и нарушения, като престъпления се прикриват буквално в последния момент.
Министър Христанов описа ситуацията с незаконната кланица в Хасково като „особено брутална“ и допълни, че проверката там е извършена по сигнали на граждани. „Там разкрихме неща, които ни стреснаха, стотици хиляди килограми храна с изтекъл срок на годност. Установени са 150 тона храна и са съставени 126 акта и над 120 предписания. Натъкваме се на схема, за която много отдавна като граждани подозирахме и в нея са засегнати между 200 и 400 хиляди семейства. По отношение на ограничаването на незаконното придвижване на животни министър Христанов коментира, че след като е въведена мярката, са се появили твърдения, че това ще затрудни пазара около Великден. Той припомни ситуацията от миналата година, когато при недостатъчен контрол са били регистрирани 192 огнища, обхванали около 25 000 животни, които е трябвало да бъдат унищожени, както и липсата на достатъчно активни действия от страна на полицията.
Пред медиите земеделският министър обясни, че ще се засили контролът и за незаконния внос на пестициди, включително и към крайните оператори на храни- столовете и кухните в училищата и детските градини.
От своя страна изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски съобщи, че последните седмици агенцията е активно на терен като прави кръстосани проверки между екипи от различни свои областни структури. Резултатите от тях са общо 67 тона спрени количества месо, като от тях 50 тона в област Хасково, близо 10 тона в Димитровград, а 25 тона са с липса на проследимост във Варна.
В пресконференцията участие взе и заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Венелин Младенов. Той уточни, че благодарение на добрата координация между МВР, МЗХ и БАБХ са налице и тези конкретни резултати. „Нашите служители ще продължат да оказват съдействие на инспекторите на Агенцията при извършването на проверките“, каза още старши комисар Младенов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Бендида
Коментиран от #8
14:35 27.03.2026
8 честен ционист
До коментар #5 от "Бендида":То не е много трудно да научкаш от 10 - 9 са за затваряне, а останалата 1 е на кантар.
14:39 27.03.2026
10 Дориана
Коментиран от #13
14:42 27.03.2026
12 Любомир Аламанов
Едната реалност:
- Служебният кабинет разкрива потресаващи истории във всички области и министерства;
- Неправомерни поръчки за стотици милиони в МРРБ;
- АПИ само за година била похарчила бюджета за 4 години напред;
- Министерството на земеделието разкрива стотици тонове развалено месо, пускано в търговската мрежа;
- МВР хваща десетки купувачи на гласове;
- МВнР най-после прави щаб срещу дезинформацията;
- Огромни скандални проекти в Министерството на културата;
- Образованието има нужда от рестарт;
- ВСС се опитва да бламира министъра на правосъдието;
- Всяка държавна агенция е с тежки зависимости и работи само по политически поръчки;
- Прокуратурата е знаела, че няма нито едно доказателство за педофилия в трагедията Петрохан, но целенасочено не го е казала на пресконференциите си;
- Прокуратурата спешно изземва всяка преписка, която проверява дали има нерегламентирани контакти и действия на самата прокуратура;
- навсякъде, където се направи проверка, изскачат огромни проблеми, тежки схеми и тотално занемаряване на задълженията на институциите през последната година.
Другата реалност:
- ГЕРБ твърдят: "Ние сме супер, ППДБ са виновни."
- ИТН твърдят: "Ние сме супер, ППДБ са виновни."
- НН твърдят: "Ние сме супер, ППДБ са виновни."
- Възраждане твърдят: "Ние сме супер, ППДБ са виновни."
- Радевистите викат: "Ние нямаме нищо общо с нищо общо, ще ви оправим."
Две реалност
Коментиран от #18
14:45 27.03.2026
13 честен ционист
До коментар #10 от "Дориана":Дорианка, просто тоя разчиства терена за MERCOSUR, не се превъзбуждай толкова.
Коментиран от #23
14:47 27.03.2026
16 Защото трябват хора
До коментар #14 от "Тодоров":За новите частни болници.
14:58 27.03.2026
18 Яяяяяяя
До коментар #12 от "Любомир Аламанов":Има и трета реалност; това което сте изброили го знаем от десетилетия , че правителството сега вижда тук- там нещо, си е негов проблем
15:03 27.03.2026
21 хмммм
Коментиран от #24
15:44 27.03.2026
23 Дориана
До коментар #13 от "честен ционист":MERCOSUR е абсолютно вреден и е наложен от ЕС разбира се със съгласието на премиера от коалиция Магнитски - Желязков.
18:48 27.03.2026
24 Как точно
До коментар #21 от "хмммм":Ще стане това.
05:19 28.03.2026
25 Нехранителните / промишлените стоки също
До коментар #22 от "Горски":Сменят етикета или по точно върху стария етикет напълно спокойно залепят нов етикет с новата цена на стоката но в евро. Например чанта 70 евро въпреки че ако е била 70 лева трябва да бъде 35 евро но никой не знае колко е била защото старата цена е на стария етикет а отгоре е залепен нов с новата цена макар в лева и в евро. Ачик ачик лъжа но "законна" при това.
05:33 28.03.2026
