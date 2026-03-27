ЕК открива три наказателни процедури срещу България

ЕК открива три наказателни процедури срещу България

27 Март, 2026 15:14 2 483 14

Крайните срокове за предприемане на промените са изтекли наскоро

ЕК открива три наказателни процедури срещу България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България и други страни от ЕС, тъй като не са въвели в срок европейските правила в няколко области от общото законодателство.

Уточнява се, че крайните срокове за предприемане на промените са изтекли наскоро. Въпросните държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, в противен случай наказателните процедури ще продължат, припомня news.bg.

ЕК е установила, че България, Белгия, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция не са съобщили за пълното въвеждане на правилата за електронните доказателства. По силата на тези правила националните власти получават възможност за събиране на електронни доказателства от доставчици на услуги в ЕС, дори ако седалището на дружествата е в чужда държава. Европейските правила в тази област подкрепят работата на съдебните и правоприлагащите власти, и допринасят за повишаване на безопасността на европейците, се посочва в съобщението.

Всички доставчици, които предлагат услуги в ЕС, трябва да определят свой законен представител и той да получава и изпълнява искания за събиране на електронни доказателства от властите. Прокурорите или съдиите в ЕС могат бързо да получат данни по наказателни разследвания или производства от дружества със седалище извън ЕС, като се свържат с техните законни представители в ЕС. Европейските държави имаха срок до 18 февруари 2026 г., за да въведат правилата в националното си законодателство, пояснява ЕК.

Освен това ЕК открива наказателни процедури срещу България, Белгия, Кипър, Дания, Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Швеция, тъй като не са въвели своевременно правилата за европейска единна точка за достъп. С тези правила се осигурява достъп на инвеститорите до корпоративна публична информация. Крайният срок за това беше 10 януари 2026 г., като промените са свързани със сближаването на капиталовите пазари на ЕС. Законодателните промени предвиждат улесняване на финансирането на дружествата от ЕС, насърчават икономическия растеж и създаването на работни места, се допълва в съобщението.

ЕК открива процедури също срещу България, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция за това, че не са въвели изцяло промените в правилата за капиталовите изисквания, свързани с предоставянето в ЕС на банкови услуги от дружества от чужди държави. Правилата на ЕС целят уеднаквяване на надзорните правомощия в няколко области, например периодични глоби, оценки на пригодността и надеждността, и независимост на надзорните власти. Комисията отбелязва, че с променените европейски правила се осигурява финансова стабилност, така че банките да могат да предоставят заеми и услуги на гражданите при всякакви икономически обстоятелства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    7 2 Отговор
    Така както виждам и мацката на снимката е със силикон...

    15:23 27.03.2026

  • 2 списъци

    22 0 Отговор
    Само Монако не е в процедурата, но не е и в ЕС.

    15:24 27.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    38 1 Отговор
    И си спомнете сега, че преди дни Казахстан прие нов конституция, според която няма чужд закон, който да е над националното законодателство...

    15:37 27.03.2026

  • 4 9689

    30 1 Отговор
    Нали трябват пари за Украйна.........ЕС е за богатите,те определят правилата......Набутаха ни PFaizer.......

    15:44 27.03.2026

  • 5 ек да обясни

    11 2 Отговор
    защо бг съд не спазва резолюцията им от 2011 г за непотърсената услуга/ топлодефекация

    15:47 27.03.2026

  • 6 Да живее НРБ

    17 0 Отговор
    ЕК да прави като въздуха когато се движи

    15:48 27.03.2026

  • 7 Объркано Атлантиче

    14 2 Отговор
    Ще ви дам пример, какво е общото европейско законодателство и каква изобщо е реалността в ЕС:

    Вчера, 26 март, 25-годишната Ноелия Кастильо Рамос беше евтаназирана в Испания.
    През 2022 г., когато е била непълнолетна, тя е била настанена в държавен приют за непълнолетни мигранти от Северна Африка поради семейни проблеми. Там с нея се случва чудовищна история- групово изнасилване. Младото момиче не може да се справи с преживения ужас и психологическата травма от насилието. По-късно тя се е опитала да се самоубие, скачайки от петия етаж, и е останала парализирана.

    Нападателите не са били арестувани и остават на свобода и до сега. Вместо дългосрочна подкрепа и справедливо правосъдие, според близките на Ноелия, испанските власти са ѝ предложили „асистирано самоубийство“.
    В интервю преди процедурата тя е била попитана дали иска да спре процеса. Тя е отговорила: „Не. Абсолютно сигурна съм в това.“

    Коментиран от #11

    15:54 27.03.2026

  • 8 БУЛЕКСИТ

    11 0 Отговор
    кога България ще започне наказателна процедура срещу ЕК за причинените щети върху бг земеделие от Меекосур, безмитен внос от крайна, загубата от ЮП, санкциите срешу Руския газ и петрол и зелената сделка и въглеродните емсии, заради които затворихме два теца? всичко това бизнеса да го изчисли в пари и да предяви общ иск! ще е поне за 30 млрд евро!

    16:08 27.03.2026

  • 9 Анджо

    3 1 Отговор
    22 държави ще наказват,🤣и ние сме там. Еее това е целият Европейски съюз се само наказва, това значи , че на истинските Европейци не им пука. Не мога да повярвам че може да излезне такава статия.🙆

    16:21 27.03.2026

  • 10 Платена публикация

    0 0 Отговор
    Да припомним за мисирките и главните Дъта, "международният" съд в Хага, може и да няма правомощия в САЩ, Китай, Русия, Израел и Северна Корея, обаче тук има. При евентуален военен конфликт НАТО/РФ държавната мафия в бг няма особено големи шансове.

    16:22 27.03.2026

  • 11 Ей вело/част

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Объркано Атлантиче":

    Научи аритметика

    16:51 27.03.2026

  • 12 Горски

    2 0 Отговор
    кога България ще започне наказателна процедура срещу ЕК за причинените щети върху бг земеделие от Меекосур, безмитен внос от крайна, загубата от ЮП, санкциите срешу Руския газ и петрол и зелената сделка и въглеродните емсии, заради които затворихме два теца? всичко това бизнеса да го изчисли в пари и да предяви общ иск! ще е поне за 30 млрд евро! По силата на тези правила националните власти получават възможност за събиране на електронни доказателства от доставчици на услуги в ЕС, дори ако седалището на дружествата е в чужда държава. Това само на мен ли ми прилича като ЕС Биг Брадър, следящ всички за всичко?

    17:17 27.03.2026

  • 13 123

    1 0 Отговор
    Тези още малко и ще въведат наказателно процедура затова че някои пикаят накриво.

    17:50 27.03.2026

  • 14 При тази масова неизпълнилост

    3 0 Отговор
    ЕС ще тръгне към разпад

    20:06 27.03.2026

