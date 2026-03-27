ЕК открива три наказателни процедури срещу България

Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България и други страни от ЕС, тъй като не са въвели в срок европейските правила в няколко области от общото законодателство.
Уточнява се, че крайните срокове за предприемане на промените са изтекли наскоро. Въпросните държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, в противен случай наказателните процедури ще продължат, припомня news.bg.
ЕК е установила, че България, Белгия, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция не са съобщили за пълното въвеждане на правилата за електронните доказателства. По силата на тези правила националните власти получават възможност за събиране на електронни доказателства от доставчици на услуги в ЕС, дори ако седалището на дружествата е в чужда държава. Европейските правила в тази област подкрепят работата на съдебните и правоприлагащите власти, и допринасят за повишаване на безопасността на европейците, се посочва в съобщението.
Всички доставчици, които предлагат услуги в ЕС, трябва да определят свой законен представител и той да получава и изпълнява искания за събиране на електронни доказателства от властите. Прокурорите или съдиите в ЕС могат бързо да получат данни по наказателни разследвания или производства от дружества със седалище извън ЕС, като се свържат с техните законни представители в ЕС. Европейските държави имаха срок до 18 февруари 2026 г., за да въведат правилата в националното си законодателство, пояснява ЕК.
Освен това ЕК открива наказателни процедури срещу България, Белгия, Кипър, Дания, Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Швеция, тъй като не са въвели своевременно правилата за европейска единна точка за достъп. С тези правила се осигурява достъп на инвеститорите до корпоративна публична информация. Крайният срок за това беше 10 януари 2026 г., като промените са свързани със сближаването на капиталовите пазари на ЕС. Законодателните промени предвиждат улесняване на финансирането на дружествата от ЕС, насърчават икономическия растеж и създаването на работни места, се допълва в съобщението.
ЕК открива процедури също срещу България, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция за това, че не са въвели изцяло промените в правилата за капиталовите изисквания, свързани с предоставянето в ЕС на банкови услуги от дружества от чужди държави. Правилата на ЕС целят уеднаквяване на надзорните правомощия в няколко области, например периодични глоби, оценки на пригодността и надеждността, и независимост на надзорните власти. Комисията отбелязва, че с променените европейски правила се осигурява финансова стабилност, така че банките да могат да предоставят заеми и услуги на гражданите при всякакви икономически обстоятелства.
7 Объркано Атлантиче
Вчера, 26 март, 25-годишната Ноелия Кастильо Рамос беше евтаназирана в Испания.
През 2022 г., когато е била непълнолетна, тя е била настанена в държавен приют за непълнолетни мигранти от Северна Африка поради семейни проблеми. Там с нея се случва чудовищна история- групово изнасилване. Младото момиче не може да се справи с преживения ужас и психологическата травма от насилието. По-късно тя се е опитала да се самоубие, скачайки от петия етаж, и е останала парализирана.
Нападателите не са били арестувани и остават на свобода и до сега. Вместо дългосрочна подкрепа и справедливо правосъдие, според близките на Ноелия, испанските власти са ѝ предложили „асистирано самоубийство“.
В интервю преди процедурата тя е била попитана дали иска да спре процеса. Тя е отговорила: „Не. Абсолютно сигурна съм в това.“
До коментар #7 от "Объркано Атлантиче":Научи аритметика
