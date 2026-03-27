Съдът даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

Софийският градски съд даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних.
По делото ще бъдат разпитани всички свидетели и ще се гледа по общия ред.
Портних е обвинен заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.
В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).
1 Сатана Z
Коментиран от #13
16:46 27.03.2026
2 На Боко
16:46 27.03.2026
3 Интересно
16:49 27.03.2026
4 оставете изпортних на мира
и ще бъде оправдан
щом е от котилото на тиквата
16:52 27.03.2026
5 обективен
17:02 27.03.2026
6 Даниел
Коментиран от #12
17:09 27.03.2026
7 Най-после!
17:29 27.03.2026
8 Пак ще се
17:41 27.03.2026
9 Само питам
17:56 27.03.2026
10 Ама да ги почват,
18:01 27.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Господин Лорер
До коментар #6 от "Даниел":Вие ли сте?😁
18:17 27.03.2026
13 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "Сатана Z":Такава новина дори не мислех, че може да съществува...От пущинака-пристанище "Карантината", стана модерно, европейско, рибарско, пристанище за чудо и приказ...Варненци могат да се гордеят с него...Браво на кмета Портних!
...
„Карантината“ беше стоянка на секретно поделение на Военноморските сили и си имаше дори стоманобетонен пирс. По тази причина, като секретно поделение, в картите е фигурирало като СКАЛИ И ПЯСЪК. Проблемът е, че след като от близо 20 години вече не е било пристанище на военните, а се е ползвало от рибарите, чиновниците в общинската администрация не са направили необходимото, а за да нямат главоболия са оставили мизерното рибарско пристанище "Карантината" като , СКАЛИ И ПЯСЪК...Европейските чиновници-умници се хващат на това което пише на картите и раздуват случая.
Коментиран от #16
18:29 27.03.2026
14 Дориана
18:40 27.03.2026
15 Мучо
19:23 27.03.2026
16 Стига лъга бе Портнiх
До коментар #13 от "ПРИПОМНЯНЕ":Окрадохте парите за абсолютно ненужна пародия на лодкостоянка
19:24 27.03.2026
17 SDEЧЕВ
Коментиран от #18
20:06 27.03.2026
18 И пълно с наноси
До коментар #17 от "SDEЧЕВ":Не функциониращо, но скъпо и прескъпо платено от народа, послужи само за реклама на сградите отзад, оферирано като яхтено
Коментиран от #19
21:14 27.03.2026
19 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #18 от "И пълно с наноси":Смехурко, а ми покажи едно морско пристанище без наноси...
22:21 27.03.2026