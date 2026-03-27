Съдът даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

Софийският градски съд даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних.

По делото ще бъдат разпитани всички свидетели и ще се гледа по общия ред.

Портних е обвинен заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).