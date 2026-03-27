Съдът даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

27 Март, 2026 16:44 1 397 19

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних.

По делото ще бъдат разпитани всички свидетели и ще се гледа по общия ред.

Портних е обвинен заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    27 6 Отговор
    Ще се откупи мазният гербав крадец.

    Коментиран от #13

    16:46 27.03.2026

  • 2 На Боко

    38 3 Отговор
    кмета ! Те всичките му са за съд !

    16:46 27.03.2026

  • 3 Интересно

    25 2 Отговор
    вОЙНА..ТА МЕЖДУ 2-ТЕ ПРА...СЕТА ЗАПОЧ...НА,КАК ЛИ ЩЕ ЗАВЪРШИ.

    16:49 27.03.2026

  • 4 оставете изпортних на мира

    21 2 Отговор
    бандеровеца е невинен
    и ще бъде оправдан
    щом е от котилото на тиквата

    16:52 27.03.2026

  • 5 обективен

    26 1 Отговор
    Всички кметове на шайката са за за затвора !!!

    17:02 27.03.2026

  • 6 Даниел

    23 4 Отговор
    Ама един друг варненски кмет не беше ли арестуван заради една жена каза,а този доказано е измамил ???

    Коментиран от #12

    17:09 27.03.2026

  • 7 Най-после!

    26 2 Отговор
    Най-после се ситгна до съд, най-после! Толкова години прогизналата от корупция, зависимости и слугинаж "съдебна система" във Варна се зае с този доказан престъпник! И то само какъв престъпник - истински ГЕРБерастки кмет! Това жалко нищожество, бивш келнер, беше "забелязан" от СИКаджийската мутра! Мутрата Боко Тиквата прецени, че точно този неграмотен келнер ще му пълни чекмеджето и три мандата го държа кмет на Варна1 Престъпници, гадни и отвратителни престъпници, това е ГЕРБерастката шайка на Тиквата!

    17:29 27.03.2026

  • 8 Пак ще се

    9 2 Отговор
    Замете.

    17:41 27.03.2026

  • 9 Само питам

    14 1 Отговор
    Тоя изключеха ли от ГЕРБ? Бойко : " не го познавам"

    17:56 27.03.2026

  • 10 Ама да ги почват,

    15 2 Отговор
    Един по един,та чак до шефа им Тиквата.

    18:01 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Господин Лорер

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел":

    Вие ли сте?😁

    18:17 27.03.2026

  • 13 ПРИПОМНЯНЕ

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Такава новина дори не мислех, че може да съществува...От пущинака-пристанище "Карантината", стана модерно, европейско, рибарско, пристанище за чудо и приказ...Варненци могат да се гордеят с него...Браво на кмета Портних!
    ...
    „Карантината“ беше стоянка на секретно поделение на Военноморските сили и си имаше дори стоманобетонен пирс. По тази причина, като секретно поделение, в картите е фигурирало като СКАЛИ И ПЯСЪК. Проблемът е, че след като от близо 20 години вече не е било пристанище на военните, а се е ползвало от рибарите, чиновниците в общинската администрация не са направили необходимото, а за да нямат главоболия са оставили мизерното рибарско пристанище "Карантината" като , СКАЛИ И ПЯСЪК...Европейските чиновници-умници се хващат на това което пише на картите и раздуват случая.

    Коментиран от #16

    18:29 27.03.2026

  • 14 Дориана

    13 2 Отговор
    Крайно време е корумпираните политици от ГЕРБ/ СДС да си получат заслуженото.

    18:40 27.03.2026

  • 15 Мучо

    6 2 Отговор
    Чакат го с нетърпение в Варненскя

    19:23 27.03.2026

  • 16 Стига лъга бе Портнiх

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Окрадохте парите за абсолютно ненужна пародия на лодкостоянка

    19:24 27.03.2026

  • 17 SDEЧЕВ

    1 7 Отговор
    Подсъдим за това, че направил пристанище слънце . Пристанището е там и всеки може да отиде и да го пипне. Красиво голямо прекрасно. Рибарите са там от сто години даже и документален филм има за случая. Неблагодарно е дивото племе Булгаро но и отмъстително. Ще отмъщава за айдука Коцев, където търка наровете. Шарлатани сър.

    Коментиран от #18

    20:06 27.03.2026

  • 18 И пълно с наноси

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "SDEЧЕВ":

    Не функциониращо, но скъпо и прескъпо платено от народа, послужи само за реклама на сградите отзад, оферирано като яхтено

    Коментиран от #19

    21:14 27.03.2026

  • 19 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "И пълно с наноси":

    Смехурко, а ми покажи едно морско пристанище без наноси...

    22:21 27.03.2026

