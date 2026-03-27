Мъж преби тийнейджър и изпочупи 7 автомобила в София

27 Март, 2026 17:11 3 560 17

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж нанесе побой над непълнолетно момче, извършил е хулигански действия и повредил 7 автомобила в София. По случая е задържан 27-годишен. Това съобщават от пресцентъра на Софийска градска прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че около 23 ч. на 24 март в денонощен магазин в София мъж с инициали М.Б. удрял с юмрук в лицето и главата 17-годишно момче, след това го ударил и със стъклено шише в главата.

След това в кв. „Овча Купел“ мъжът ритал с крак и блъскал с ръце по паркираните в района автомобили. Обвиняемият повредил 7 автомобила, като унищожил огледалата им за обратно виждане и счупил прозорци.

Заподозреният е задържан за срок до 72 часа. От прокуратурата искат постоянна мярка „задържане под стража”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    15 28 Отговор
    така правят мъжете...

    17:14 27.03.2026

  • 2 Анонимен

    37 4 Отговор
    Много читав народ

    17:16 27.03.2026

  • 3 Дрогата

    45 0 Отговор
    не прощава.

    17:17 27.03.2026

  • 4 превантивно

    24 1 Отговор
    по най-бързата процедура има условна пробация три месеца.

    17:21 27.03.2026

  • 5 българските тийнейджъри

    23 14 Отговор
    са за вторични суровини

    Коментиран от #7

    17:25 27.03.2026

  • 6 Иван

    40 4 Отговор
    Такива направо до стената и дотам само не казвайте че сега ще трябва и да го храним ако случайно влезе в затвора

    17:25 27.03.2026

  • 7 както

    20 5 Отговор

    До коментар #5 от "българските тийнейджъри":

    и родителите им!!!

    17:26 27.03.2026

  • 8 Да се възстанови

    44 0 Отговор
    Училищата на Макаренео!
    Трудът възпитава! И докато не изплати щетите!
    Бозайници непотребни!

    17:28 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цвете

    18 6 Отговор
    ТОЗИ БИХ ГО МЛАТИЛА ДОКАТО НЕ ПОМОЛИ ДА СПРА. 😠☠️👿

    17:31 27.03.2026

  • 11 Кимбо

    28 0 Отговор
    Боклуци колкото искаш

    17:32 27.03.2026

  • 12 ГЕТО НОМБЪР УАН

    19 3 Отговор
    СЯ КЪТ НАПРАЯТ 10 ЛЕВА ЛИТЪРА НА НАФТАТА ША ОРОБИВАТ И РЕЗЕРВОАРУИ И ГЛАДНИ ХОРА ША СА ТРЕПЯТ ИЗ ГРАДОВЕТЕ

    17:42 27.03.2026

  • 13 народът

    24 5 Отговор
    масово превъртя от кеф покрай приемането ни в клуба на богатите с леврото

    18:48 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 май май

    2 5 Отговор
    На Кир0 ли е елект0рат?

    20:14 27.03.2026

  • 16 Луд

    7 1 Отговор
    Защо никои не говори колко пари плащат извършителите на подобни вандалски деяния.Именно във плащането се крие повтарящите се нарязване на гуми ,Чупене на огледала и чистачки.Една гарнитура гуми 18цола е 1000евро кои ги плаща като извършителя е заловен застрахователите трябва да са луди ако те плащат.

    21:03 27.03.2026

  • 17 този е копеец

    3 1 Отговор
    със сигурност, те обичат да бият хора

    22:34 27.03.2026

