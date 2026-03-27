Мъж преби тийнейджър и изпочупи 7 автомобила в София

Мъж нанесе побой над непълнолетно момче, извършил е хулигански действия и повредил 7 автомобила в София. По случая е задържан 27-годишен. Това съобщават от пресцентъра на Софийска градска прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че около 23 ч. на 24 март в денонощен магазин в София мъж с инициали М.Б. удрял с юмрук в лицето и главата 17-годишно момче, след това го ударил и със стъклено шише в главата.

След това в кв. „Овча Купел“ мъжът ритал с крак и блъскал с ръце по паркираните в района автомобили. Обвиняемият повредил 7 автомобила, като унищожил огледалата им за обратно виждане и счупил прозорци.

Заподозреният е задържан за срок до 72 часа. От прокуратурата искат постоянна мярка „задържане под стража”.