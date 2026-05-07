От днес, 7 май, започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май (сряда). Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Днес ще бъдат извършени преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май (петък).

От НОИ съобщиха, че по данните за февруари броят на пенсионерите е 2 068 569.