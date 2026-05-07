Започва изплащането на пенсиите

7 Май, 2026 07:52 663 13

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май (петък)

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес, 7 май, започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май (сряда). Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Днес ще бъдат извършени преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май (петък).

От НОИ съобщиха, че по данните за февруари броят на пенсионерите е 2 068 569.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 1 Отговор
    Че кота не е? А нивото на Дунав, как е? Още ли е от север реката?

    Коментиран от #7

    07:53 07.05.2026

  • 2 В клуба на богатите

    15 1 Отговор
    да получиш 300 € подаяния няма как да не е НОВИНА!

    07:54 07.05.2026

  • 3 Мартин

    11 1 Отговор
    Много показателна снимка . 13 дни ще се раздават и за ден-два ще свършат . Е , някои борчове ще си останат ,но поне лекарства ,ток и вода да си платим. Идва лято и ще си пасем на воля.

    Коментиран от #4

    07:55 07.05.2026

  • 4 Гост

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мартин":

    Ееее, аре сега, Мартин, защо се оплакваш! Нали си в Шенген, Евро зона, ала бала! Все велики постижения на ...., кой ли епитет да сложа?

    Коментиран от #9

    08:03 07.05.2026

  • 5 Как

    11 1 Отговор
    Не им омръзна за казват за даване на пенсии.Тези мизерни пенсии да ги дадат на депутатите и дали ще изкарат за джобни за кафе за един ден Подигравка благодарение на ББ.Българските пенсионери са най-бедни в ЕЗ.Кажете кога получават заплати в съд.систвма,МО,МВР и безброй агенции хрантутници

    08:10 07.05.2026

  • 6 Пенсия !

    7 0 Отговор
    Или Подаяние !

    Кой Им Сложи !

    Ръка ?

    08:17 07.05.2026

  • 7 Ъхъ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Всеки месец тържествено се обявява изплащането на пенсиите! Огромно събитие в евроатлантическата ни родина!☹️

    08:18 07.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СЛОНА

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    КОЙ ПЪК ТЕ КАРА ДА ПРАВИШ,, ДЕЦА И БОРЧОВЕ,,ТОВА еЦЕННОСТНТА СИСТЕМА НА ПРОГНИЛИЯТ ЕС!!!

    08:21 07.05.2026

  • 10 Ще бъде

    3 2 Отговор
    ужасно във веригите не може да се разминеш от с-а-чоци

    Коментиран от #11

    08:32 07.05.2026

  • 11 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ще бъде":

    И си угаждат , няма лошо . Гледам ги , купуват си и домати , и грозде , и ягоди , с една дума какво им душа сака .

    08:52 07.05.2026

  • 12 Будител

    4 0 Отговор
    Това е най- важната новина. И тоя месец пенсионерите ще получат нещо за продъжаване на агонията. Това изобщо не трябва да е новина бе. В Европа в нито една друга страна няма такава новина. Вие нормални ли сте бе???

    09:08 07.05.2026

  • 13 Дядо дръмпир-се чуди на 90% от бг....

    0 0 Отговор
    Понеже си водя статистика на всичко и за разлика от вас -повечето не съм милиционер или друт бюроклат ,а цял живот съм бил данъкоплатец и доста голям играч за бг стандалрти ще ви кажа какво съм дал за тези 357€ ,които получавам месечно до смърта ми.За 42,6 месеца преки данъци като Доо и ЗОО и за съпругата ми ДЗПО..смет дали средно месечно по около 550лв по 42,6г за мен ,а за нея по 39,6месецатова се равнява на около 280000лв...НЕИФЛАЦИОННИ Лева.получаваме в момента общо 677€ ,което прави 1324лвна месец.за да жустираме трябва да живеем още 212месеца или 17,6г и двамата.Това е да си се осигурявал като ет.добре ,че разбираме много повече от всеки тук в тази територия от пари, та ........никога не сме се молили на човек или държава за пари ,никога не сме търсили държава като закрилник и дори най тежкото ,което ни се случи и то ще е до гроб .......не ни накара да плачеме Помогнете синът ни е болен от рак.Интересно ,че той почти бе се излекувал и имаше прекрасни 5години ,а тези немски доктори му даваха 4-6месеца при Г3-Г4,но тази гадост се върна и той бе убеден ,че това е заради двете ваксини ,които му сложиха там за да махнат порта който имаше в голямата вена и стоеше около 3години и нещо.Та ми е чудно защо постоянно плачат милиционерите ,че все не им стигат парите.не могат ли да си ограничат търбусите се питам или мазни съдийки с огромни ...части....А сега намерете някой милиционер да ви каже как не му стигат парите....ПС.Никога не съм разбирал защо ,хората см

    09:20 07.05.2026

