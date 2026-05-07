Доц. Ангелов: Имало е сигнали за развитието на свлачището, което блокира пътя между Пампорово и Смолян

7 Май, 2026 08:34 672 7

Това свлачище е значително по размери, не е най-голямото в България, но представлява най-силно изразен деформационен процес в момента, с много ярки форми, които са съставени от отделни блокове, между които има вода и тази вода е на различни стъпала

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свлачището, което блокира достъпа и пътя между Пампорово и Смолян, представлява най-силно изразен деформационен процес, с много ярки форми, които са съставени от отделни блокове. Това коментира доцент Кирил Ангелов в ефира на БНТ.

„Това свлачище е значително по размери, не е най-голямото в България, но представлява най-силно изразен деформационен процес в момента, с много ярки форми, които са съставени от отделни блокове, между които има вода и тази вода е на различни стъпала, което показва, че тя трудно се оттича, трудно се формира като поток все още и в тази връзка искам да ви кажа, че то съвсем не е консолидирало и съвсем не е спряло. Тоест развива се и очакваните дъждове през тези дни вероятно също ще спомогнат точно да се активизира. Като този процес не мога да прогнозирам до къде ще се развие, но основният големият процес вече е факт и налице“, каза още той.

Той заяви, че е имало сигнали за развитие на свлачищен процес в този район.

„Обикновено такива сигнали за развитие на свлачищен процес има. В смисъл, наличието на пукнатини, наличието на оттичане на води, наличието на отделни наклонявания, примерно на стълбове или дървета. Но това нещо не е наблюдавано, не е целенасочено изследвано в този момент, въпреки че според мен при такива сигнали още в началото трябва да се вземат мерки.“, категоричен е доц. Ангелов.

„Примерно в такъв момент могат да се отведат евентуално води, защото те са много опасни. Могат да се вземат мерки по отношение на разпределение на някакви земни маси, които да предвидят. Но това в такъв бърз процес е просто невъзможно да се развие или да се вземат мерки. И затова свлачището е действително внезапно развито в един момент, който е достигнал до твърде големи размери.“ с тези думи той коментира мерките, които могат да бъдат взети.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    В България на сигнали никой не реагира. Просто България и толкоз.

    08:36 07.05.2026

  • 2 Мануил

    Свлачището е в българската икономика и в държавния бюджет.

    08:45 07.05.2026

  • 3 Тома

    За това ли строиха хотел защото имаше сигнали за свлачище

    08:46 07.05.2026

  • 4 Откакто

    Започна презастрояването на Пампорово, природата си отмъщава на човешката алчност. Няма сняг през зимата, суша през лятото и други бедствия колкото си щеш.

    08:48 07.05.2026

  • 5 Баце Буци

    Не може да е истина, в противен случай ГРЕБ да са го оправили/...

    08:55 07.05.2026

  • 6 гост

    От 30 години се знае и нищо не направено,а сега се гадае и предполага. В Пампорово стана като презастрояването по морето. И морето и планината си вземат тяхното, ако не се поддържа баланса м/у природа и човешка намеса. Сега се появяват всякакви елементи и откриват топлата вода.

    08:55 07.05.2026

  • 7 кумундрел от 1989г

    румбата радев ще ви оправи за по-малко и от 800 дни!

    09:02 07.05.2026

