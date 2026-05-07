Последно заседание на служебното правителство

На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията "Прогресивна България" да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев.

Служебното и оглавено от Андрей Гюров 106-о правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година, с основната задача да организира провеждането на честни избори .

"Изборите минаха, по всички оценки - на външни наблюдатели, на институции и на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение", отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април.

Днес кабинетът му, като за последно, залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови .

Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление.

Ще сеприеме решение за откриването на Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж, финансиране ще получи и Министерството на културата .

Подготвени за приемане са и промени в а Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.