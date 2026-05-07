Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Последно заседание на служебното правителство

Последно заседание на служебното правителство

7 Май, 2026 07:31 939 33

  • служебно правителство-
  • заседание

Служебното и оглавено от Андрей Гюров 106-о правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година

Последно заседание на служебното правителство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията "Прогресивна България" да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев.

Служебното и оглавено от Андрей Гюров 106-о правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година, с основната задача да организира провеждането на честни избори .

"Изборите минаха, по всички оценки - на външни наблюдатели, на институции и на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение", отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април.

Днес кабинетът му, като за последно, залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови .

Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление.

Ще сеприеме решение за откриването на Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж, финансиране ще получи и Министерството на културата .

Подготвени за приемане са и промени в а Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мале бързане

    27 4 Отговор
    Днес ще падне голяма работа, голямо потене. Ще се спукат от работа.
    Гюров футболиста ще изхаби една- две химикалки да подписва заробващи договори и за джоб пара!

    07:41 07.05.2026

  • 3 Браво, Гюров!

    4 29 Отговор
    Гюров работи достойно за краткото време, в което беше служебен премиер! Направи най-честните избори, поради което спечели неблагодарника Радев! Оставя му всичко подредено и улеснено, а кабинета Радев започва с хленч, с оплаквания, с мрънкане, с предварителти оправдания, ако не успее да не го обвиняват. Разликата е огромна!!

    Коментиран от #27

    07:43 07.05.2026

  • 4 Мнение

    4 25 Отговор
    Екипът на Гюров свърши огромна работа за 2 месеца и оставя документи, анализи, разчети, предупреждения за рискове и планове за следващите стъпки, за да може следващото правителство да продължи работа без хаос.

    Коментиран от #13

    07:44 07.05.2026

  • 5 Кривак

    14 5 Отговор
    Държавата не е риалити сезон, който се рестартира след всяка смяна на властта. Правилният подход е започнатото да се предава подредено и отговорно, независимо кой идва след теб. Добро и зряло послание от Андрей Гюров институциите трябва да работят с приемственост, а не на инат.

    07:45 07.05.2026

  • 6 Истината

    2 22 Отговор
    Гюров оставя работеща система, ясни разчети и предвидимост, вместо хаос и реваншизъм.

    07:46 07.05.2026

  • 7 Разумен

    2 20 Отговор
    Много силно послание остави Андрей Гюров, че държавата не трябва да зависи от егото на поредния политик. Приемственост, ред и отговорност са нещата, които липсваха години наред.

    07:47 07.05.2026

  • 8 Гюров е класа!

    3 19 Отговор
    Независимо кой е на власт, най-важното е институциите да не блокират и хората да не плащат цената на политическите войни. Точно това казва Гюров и е напълно прав.

    07:48 07.05.2026

  • 9 НАДА МИНЬОТА

    17 2 Отговор
    Дали ще я съдят за превишаване на права и държавна измяна?

    07:49 07.05.2026

  • 10 Гюров - професионалист

    3 20 Отговор
    Професионализмът личи най-много при предаване на властта. Да оставиш документация, анализи и ясни следващи стъпки е поведение в интерес на държавата, а не на партията.

    Коментиран от #33

    07:49 07.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лило

    2 16 Отговор
    Политиката има нужда от повече разум и по-малко демонстративно зануляване. Добър пример за нормален институционален тон.
    Служебното правителство на Гюров - най-доброто до сега!!!

    07:50 07.05.2026

  • 13 Скоро ще видим

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Какво е оставил , и какво е забъркал!

    07:50 07.05.2026

  • 14 Трол

    18 3 Отговор
    Обзалагам се, че и днес ще подпишат нещо интересно.

    07:52 07.05.2026

  • 15 Реалист

    4 19 Отговор
    Силно послание на Гюров, държавата не е лична собственост на никоя партия и не трябва да се управлява на принципа след нас и потоп, както ГЕРБ правят - потоп след тях.

    07:52 07.05.2026

  • 16 Истината

    3 16 Отговор
    Да оставиш ясни разчети и предупреждения за рискове е истинска отговорност. Дано това стане стандарт, а не изключение. Гюров е най-достойния служебен премиер и направи най-честните избори. Браво, Гюров! Само, че Радев фалшвия "спасител" се възползва яко и яхна вълната...

    07:54 07.05.2026

  • 17 Гюров за пример!

    4 16 Отговор
    Точно това очакват хората не скандали, а работещ преход и усещане, че институциите функционират нормално.

    07:54 07.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Парадокс БГ

    3 14 Отговор
    Хубаво е да се чуе разговор за ред, организация и отговорност, както го прави Андрей Гюров вместо вечните политически драми и внушаване на страхове, както започва некомпетентния кабинет на Румен Радев - фалшивия "спасител"!!

    Коментиран от #20, #24

    07:56 07.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Активните писачи

    15 1 Отговор
    Толкова ли ни смятате за глупави, че не можем да установим, че един - двама от компанията на гривоустия, го защитават на амбразурата?
    А не чета нищо за 90 млн€ отпуснати за 2 км асфалтов път?
    За договора с Украйна- заробващ
    И т н.

    Коментиран от #23

    08:02 07.05.2026

  • 22 Днес

    19 1 Отговор
    Гяуро и ОOcpaинците му за последно ще си раздават мазни парчета от баницата.

    08:02 07.05.2026

  • 23 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Активните писачи":

    Поправка - 90 млн. за километър, общо 180 млн. за 2 км.
    Ако бяха толкова "честни" изборите, то ПееФски нямаше да получи прозентите и на Славуца...
    Сами се хвълят, а реална работа нула, освен завитане на Петрохан, заробващ криминален договор с бандерите и "ударни" ОП в последния момент...

    Коментиран от #26

    08:19 07.05.2026

  • 24 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Парадокс БГ":

    Ти кога видя "кабинета" на Радев, че успя да "оцениш" работата му още преди да е започнал...
    За такива глупости ли ви раздават центове на Козяк!?

    08:22 07.05.2026

  • 25 Възрожденец 🇧🇬

    1 4 Отговор
    Никога сме нямали такова Правителство, съставено от интелигентни, честни и достойни българи, истински борбени патриоти, милеещи за Родината.

    08:24 07.05.2026

  • 26 УжасТ

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Човече, осъзнаваш ли колко си неграмотен ?!
    Имаш ли завършен 5-ти клас ?

    Коментиран от #30

    08:28 07.05.2026

  • 27 Всъщност

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Браво, Гюров!":

    Калпавото правителство на посолствените послушковци беше на власт само 2 месеца и половина, но според атлантическото Дойче Веле, остави трайна следа в управлението на посткомунистическа Българя (смях в залата). Ще го запмним с нахалството, с което то започна подмяна на целия управленчески апарат на държавата - нещо, с което едно служебно правителство не би следвало да се занимава преди избори. То обаче подготвяше усилено почвата за за "великото" управление на ПП/ДБ, което засега се отлага. Каква недалновидност

    Коментиран от #29

    08:32 07.05.2026

  • 28 ами хубаво

    3 1 Отговор
    Като цяло не свършиха нищо, освен че активно кадруваха в своя полза. Гарантираха местенца за 1-2 години напред на свои хора. Другите граждани кучета ги яли.

    С изборите иначе се справиха добре. Поне го нямаше мутрафонския циркаджилък с 50% поправени на колянце протоколи и то на центъра на София - причината за 23 годишната мутродоминация.

    Друго нищо.
    Не видяхме и една стъпка против корупцията.

    08:32 07.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "УжасТ":

    А ти колко трябва да си "остър", за да хвалиш "умник" Гюро за жълти центове...

    08:38 07.05.2026

  • 31 Артилирст

    2 1 Отговор
    Отдавна не слушам коментари по бг националното радио, но тази сутрин след новините в 7ч. безкрайно ме изненадаха с наричане на нещата такива каквито са. И то в ключовите области: държавни финанси и съдебна система. И в двете области беше изказано критично катастрофалното състояние и плоските трикове, с които досегашните власти са прикривали безобразията си. Чудовищно лъгане за теглените милиардни заеми, държане на абсолютно ненужен държавен административен апарат, за който се плащат милиарди, липса на най-необходими разходи, например за пенсиите, които са 3 млрд и които всъщност се плащат със заеми, но се прикриват с финансови еквилибрикстики с мнимо прехвърляне на средства от едно перо в друго и тн.
    Другата отчаяно проблемна област е съдебната система. Там абсолютно рутинни дейности се представят за реформи, а по същество се запазва статуквото като неизбежно. Например многогодишното държани на служба временно изпълняващи в националните медии, висшия съдебен съвет, прокуратурата и изобщо навсякъде където безпристрастния наблюдател погледне е гнило и вонящо.
    Надеждата е, че правителството на ген. Радев ще върне политическата НОРМАЛНОСТ. Същеввременно се подчертава, че това ще е много трудно, защото всичко е мафиотизирано, оплетено като свински черва, ще има голямо противопоставяне и ще е нужно голямо изриване и стъргане до кокал...

    08:38 07.05.2026

  • 32 Факти

    0 0 Отговор
    Последно заседание на служебното правителство на Гюро

    09:00 07.05.2026

  • 33 Затова

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гюров - професионалист":

    Гюро - Президент !

    09:01 07.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове