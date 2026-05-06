Предложение от "Спаси София": Да се създаде нов ж.к. "Райна Княгиня" до Централна жп гара

6 Май, 2026 16:25 965 24

Обхватът на този нов комплекс е между надлез „Надежда“, железопътния ареал на Централна гара, ул. „Каменоделска“ и бул. „История Славянобългарска“.

Предложение от "Спаси София": Да се създаде нов ж.к. "Райна Княгиня" до Централна жп гара - 1
Снимка: Спаси София
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Гергин Борисов - общински съветник от "Спаси София" е предложил територията на бившия жп завод до Централна гара да се именува като жилищен комплекс „Райна Княгиня”. Обхватът на този нов комплекс е между надлез „Надежда“, железопътния ареал на Централна гара, ул. „Каменоделска“ и бул. „История Славянобългарска“.
Там вече се строят 12 сгради с капацитет от хиляди обитатели, а 4 от тях вече са в напреднал етап на завършване и собствениците на жилищата в тях всеки момент ще трябва да подават заявления за издаване на постоянен адрес. „Първоначално предложеното от строителя име „Капитол Резидънс“ не съответства на именната структура и традиции на Столична община и ако именуваме само неговия комплекс, ще имаме същия проблем със следващия строеж,” коментира Борисов.
От "Спаси София" подчертават, че осигуряването на адекватна адресна регистрация за жителите в трансформиращите се индустриални зони трябва да се решава именно с подобни мерки. Според партията, създаването на ясно обособени квартали за всички индустриални зони, в които се появява жилищно строителство, е ключово както за административното обслужване на гражданите, така и за изграждането на устойчива градска идентичност.
Гергин Борисов обясни, че четирите завършени сгради зад гарата използват един общ административен адрес – бул. „История Славянобългарска“ №5Д, което означава, че адресите на отделните жилища ще съдържат множество индекси. „Това е не само объркващо за гражданите, но и неустойчиво за администрацията. Именуването на цялата територия като жилищен комплекс осигурява предвидимост за следващите строители,” обясни още Борисов.
Предложението новият жилищен комплекс да носи името „Райна Княгиня“ Борисов мотивира с два интригуващи исторически факта: През 30-те години съседният кв. "Орландовци" се е казвал за кратко кв. „Райна Княгиня“, но и къщата, в която революционерката е живяла до края на дните си се намира в същия район на столицата - в ж.к. „Банишора“ от другата страна на жп линиите. „Така не само възстановяваме едно забравено наименование, но и почитаме една от значимите жени в българската история,“ заяви Борисов и припомни, че това ще е втория квартал в София, кръстен на жена след ж.к."Надежда" - кръстен на княгиня Надежда - най-малката сестра на Цар Борис III.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    23 1 Отговор
    София е микс между гетата на Карачи и биндовилите на Рио ,кочина където всичко е унищожено няма трева няма дървета няма цветя,и най мизерните гета в Европа са рай , цървулите в София живеят във вечен прах и шум ,няма отстояние между сградите няма въздух, всичко е залято с бетон ,дори няма врабчета и бръмбари от отровите които денонощно се бълват от колите,София е безнадеждна кочина

    Коментиран от #6, #13

    16:30 06.05.2026

  • 2 Възраждане

    6 1 Отговор
    Спаси София бяха отрязани от ПП-ДБ в кражбите и сега се правят на мислещи за народа

    Коментиран от #7

    16:33 06.05.2026

  • 3 СОФИЯНЦИ

    12 0 Отговор
    Спасете София от спасителите !!

    16:34 06.05.2026

  • 4 "Райна Княгиня" ! - "ЖП"ето !

    4 0 Отговор
    "Райна Княгиня" ! - "ЖП"ето !

    16:34 06.05.2026

  • 5 факт

    3 0 Отговор
    боклуци селски

    16:36 06.05.2026

  • 6 Е Да ! Ама !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Си Я Харесват !

    16:37 06.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Отдавна не бях ходил !

    1 0 Отговор
    Отдавна не бях ходил !

    Преди 3 месеца бях там !

    И Не ми се Стъпва !

    Отново !

    16:39 06.05.2026

  • 10 име

    5 0 Отговор
    Няма нужда от нов жилищен квартал, достатъчно е 3500 евро на квадрат за смесено строителство, без никва инфраструктура, без детски градини и училища, може само някой тротоар да се направи, ама след време, като приключи строителството, щото нали знаете...и всичкото селяни в село софия ще се изтрепят да купуват.

    16:40 06.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Трансформиращите се индустриални зони...?!!
    Кочината е претъпкана, прасетата са вече едно връз друго, инфраструктурата не е годна да поддържа и 1/3 от настоящето... а те вместо забрана за строежи ши прават нови крвартали рзбиишли.
    И така, освен беззкрайно количество отходни води с фекалиите на софиянци и кражби кво друго ни предлага Софето?

    16:41 06.05.2026

  • 12 Р.Н

    3 0 Отговор
    За някой лев и дядовото си село ще направят квартал...Така идват "столичани в повече"

    16:42 06.05.2026

  • 13 Що пък Райна Княгиня?

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Не може ли да го кръстим
    "Рейнджърите" или "Петрохан" .
    Тъкмо ще подхожда на избирателите им.

    16:45 06.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Мястото не е подходящо за заселване защото се намира в близост до стратегически обекти,които ще бъдат мишена при военни действия.

    16:48 06.05.2026

  • 16 Предложение от "Спаси мишоците"

    2 5 Отговор
    от какъв зор да е. "Райна Княгиня" ве мишоци?

    че кво е направила за бг таз женица?
    че взеха и изсякоха гори които били уж царски
    че и булевард нарекли на нея

    Коментиран от #22

    16:49 06.05.2026

  • 17 Аззз

    6 0 Отговор
    И къде бе спасители ще се включат излизащите и влизащите всеки ден хиляди коли от това безумно решение,наречено комплекс???Булеварда и сега е почти постоянно задръстен...Някакво адекватно решение,грам мисъл вкарана?????

    16:49 06.05.2026

  • 18 Опааа

    4 0 Отговор
    Ужас! Ще се засели с команчи!

    16:49 06.05.2026

  • 19 мис бони

    2 1 Отговор
    защо Райна Княгиня, а не ж.к. Петрохан

    16:55 06.05.2026

  • 20 Кирил

    1 0 Отговор
    Важно е да има строежи за прованса да идват да бачкат за нас. Пък това ,че софиянци не живеят вече в столицата е друго. Трудете се оутсорсчета, всеки аутсорс чиновник се взима по 3-4к евра на месец а той живее, като скарида на 2 мининални максумим.

    17:01 06.05.2026

  • 21 Гергин

    1 0 Отговор
    Ми навява мисли за китни села...

    17:10 06.05.2026

  • 22 име

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Предложение от "Спаси мишоците"":

    Бъркаш Райна княгиня с онаа княгиня Калина, на царчето щерката. Вземи малко прочети история, че положението е много плачевно, не само при теб.

    17:11 06.05.2026

  • 23 УдоМача

    0 0 Отговор
    По-добре да се направи Истински функциониращ завод отново, който да задоволява нуждите ни, вместо да купуваме скрапа на Германия!

    17:26 06.05.2026

  • 24 ...

    0 0 Отговор
    да си гледа дизайна и да не се прави на много вървежен тоя толуп с меки китки. Отделно аверчетата му още чакаме да видим дали и кога ще си поемат отговорността за мазалото на бул. Витоша, Левски и П.Евтимий. Якото е че общинския съвет ще го гледат само през крив макарон

    17:28 06.05.2026

