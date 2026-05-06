Предложение от "Спаси София": Да се създаде нов ж.к. "Райна Княгиня" до Централна жп гара

Гергин Борисов - общински съветник от "Спаси София" е предложил територията на бившия жп завод до Централна гара да се именува като жилищен комплекс „Райна Княгиня”. Обхватът на този нов комплекс е между надлез „Надежда“, железопътния ареал на Централна гара, ул. „Каменоделска“ и бул. „История Славянобългарска“.
Там вече се строят 12 сгради с капацитет от хиляди обитатели, а 4 от тях вече са в напреднал етап на завършване и собствениците на жилищата в тях всеки момент ще трябва да подават заявления за издаване на постоянен адрес. „Първоначално предложеното от строителя име „Капитол Резидънс“ не съответства на именната структура и традиции на Столична община и ако именуваме само неговия комплекс, ще имаме същия проблем със следващия строеж,” коментира Борисов.
От "Спаси София" подчертават, че осигуряването на адекватна адресна регистрация за жителите в трансформиращите се индустриални зони трябва да се решава именно с подобни мерки. Според партията, създаването на ясно обособени квартали за всички индустриални зони, в които се появява жилищно строителство, е ключово както за административното обслужване на гражданите, така и за изграждането на устойчива градска идентичност.
Гергин Борисов обясни, че четирите завършени сгради зад гарата използват един общ административен адрес – бул. „История Славянобългарска“ №5Д, което означава, че адресите на отделните жилища ще съдържат множество индекси. „Това е не само объркващо за гражданите, но и неустойчиво за администрацията. Именуването на цялата територия като жилищен комплекс осигурява предвидимост за следващите строители,” обясни още Борисов.
Предложението новият жилищен комплекс да носи името „Райна Княгиня“ Борисов мотивира с два интригуващи исторически факта: През 30-те години съседният кв. "Орландовци" се е казвал за кратко кв. „Райна Княгиня“, но и къщата, в която революционерката е живяла до края на дните си се намира в същия район на столицата - в ж.к. „Банишора“ от другата страна на жп линиите. „Така не само възстановяваме едно забравено наименование, но и почитаме една от значимите жени в българската история,“ заяви Борисов и припомни, че това ще е втория квартал в София, кръстен на жена след ж.к."Надежда" - кръстен на княгиня Надежда - най-малката сестра на Цар Борис III.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 ДрайвингПлежър
Кочината е претъпкана, прасетата са вече едно връз друго, инфраструктурата не е годна да поддържа и 1/3 от настоящето... а те вместо забрана за строежи ши прават нови крвартали рзбиишли.
И така, освен беззкрайно количество отходни води с фекалиите на софиянци и кражби кво друго ни предлага Софето?
16:41 06.05.2026
13 Що пък Райна Княгиня?
До коментар #1 от "Сталин":Не може ли да го кръстим
"Рейнджърите" или "Петрохан" .
Тъкмо ще подхожда на избирателите им.
16:45 06.05.2026
16 Предложение от "Спаси мишоците"
че кво е направила за бг таз женица?
че взеха и изсякоха гори които били уж царски
че и булевард нарекли на нея
Коментиран от #22
16:49 06.05.2026
22 име
До коментар #16 от "Предложение от "Спаси мишоците"":Бъркаш Райна княгиня с онаа княгиня Калина, на царчето щерката. Вземи малко прочети история, че положението е много плачевно, не само при теб.
17:11 06.05.2026
