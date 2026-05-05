Линейка откара Волен Сидеров от градинка в центъра на София

Лидерът на партия "Атака" Волен Сидеров бе заснет да лежи в центъра на София. Той дори бе прибран от линейка, съобщават от "Булфото".

Сидеров се е намирал в градинката срещу Министерството на отбраната в безпощно състоние.

Случайно минаващи младежи са му помогнали да влезе в мдицинския автомобил, за да му се окаже помощ.

Според очевидци той е бил неадекватен. Свидетели описват, че той е "залитал и изглеждал дезориентиран".

Към момента няма официална информация от институциите или потвърждение за причините, довели до това състояние. Не е ясно дали става дума за здравословен проблем, преумора или друг фактор.