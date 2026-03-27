Владимир Нечев: Пенсионната реформа ще доведе до положителна промяна

Пенсионната реформа е подкрепена от различни политици и следва препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това заяви Врадимир Нечев в студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS. Гражданите ще могат да инвестират пенсионните си осигуровки в три вида фондове - динамичен, консервативен и балансиран, поясни той. Целта е чрез инвестиране, гражданите де факто да получават по-високи пенсии.
Експертът каза, че този модел работи в други европейски държави и всеки човек е свободен да избира как да бъдат инвестирани парите му като се очаква възвръщаемостта на доходите да се повиши до 7% през следващите години. Той наблегна на това, че инвестираните средства са със строг лимит, който цели да осигури сигурност и прозрачност на средствата.
"Който не е избрал вида фонд до 1 януари 2027 г., ще бъде разпределен служебно според възрастта си. Планирано е това да бъде датата, от която промяната да стане факт", каза още Нечев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бройте пенционерите
21:00 27.03.2026
2 САНДОКАН
Коментиран от #5
21:03 27.03.2026
3 ксгред
Коментиран от #14
21:05 27.03.2026
4 Предпочитам частен фонд
Коментиран от #7, #22
21:13 27.03.2026
5 Ще те допълня
До коментар #2 от "САНДОКАН":А какво ли дебело черво има герберастката Деница Сачева. Подхвърля на пенсионерите жълти центове, а тя получава 20 хиляди евро на месец.
21:22 27.03.2026
6 ДрайвингПлежър
Ако съм свободен да избирам сам как да бъдат инвестирани парите ми ОЧАКВАМ ДА ГИ ВИДЯ В СМЕТКАТА СИ! Аз това разбирам за реформа! от там мога да ги управлявам както аз реша!
А това, че е препоръка на ОИСР само показва, че тия пари няма да работят за нас - а за шайка престъпници окрали сума животи!
21:22 27.03.2026
7 А аз държавен
До коментар #4 от "Предпочитам частен фонд":Щот частния като се пенсионираш ще обяви загуби от акциите които е закуоил
Коментиран от #24
21:24 27.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 след 27 години
Не разбраха ли че вдигането на възрастта за пенсия отблъсква хората от тази схема
21:46 27.03.2026
11 Грабежът
21:55 27.03.2026
12 СТИГА СТЕ КРАЛИ
АЛЧНИ ЛЪЖЦИ.
КОЛКОТО ПОЛУЧАВАТ СЕГА ПЕНСИОНЕРИТЕ,
ТОЛКОВА,ИЛИ ПО-МАЛКО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ БЪДЕЩИТЕ.
МАХАЙТЕ ТАВАНА!
ТАКА ОГРАБВАТЕ ХИЛЯДИ,КОИТО СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА МАКС.
21:57 27.03.2026
13 Много съм
22:04 27.03.2026
14 Реформата е
До коментар #3 от "ксгред":Осигуряване до 73 за мъже и 71 за жени
Коментиран от #21
22:06 27.03.2026
15 Пенсионер
22:18 27.03.2026
16 ДОХОДНОСТ 7% ПРИ ИНФЛАЦИЯ 15%
22:23 27.03.2026
17 Студопор
Коментиран от #20
22:30 27.03.2026
18 Ивка Бейбе
22:45 27.03.2026
19 Разбира се, вярвам ти
22:49 27.03.2026
20 Това с експертете си праф
До коментар #17 от "Студопор":Но виждам, че и ти си на ТИ с реформата...
Блаженни са глупаците, които си дават парите на тия пенсоспециалисти!!! Ще отидат в рая по-бързо, от колкото очакват! Гладът не прощава на заблудилите се..
22:54 27.03.2026
21 Безобразие!!! Как може това в бг?
До коментар #14 от "Реформата е":Абсолютно не оправдано безобразие!!!
Как може да се пенсионирате на 71-77 г? Младежи в разцвета на силите си!
Според мен минимум стаж 85 г!!! Възраст 95 за мъжете и 99 за жените , както и 105 за джендърете! Какво сте се разклекали? Рабора, работа и работа до последен дъх! Пък и то е една работа в българия...все бдителни граждани професионални безделници! Пък и пенсии на 40 г искат! Безобразие!
В бг само пенсиите и телковете на ченгетата не можем да изплатим...толкова се трудят!
23:01 27.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ОИСеР
за суровинен придатък, какво не е ясно.
ВИЖТЕ ГРАБЕЖА С ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ.
Къде има такъв тарикатски бизнес -
задължително да се пълнят касите на частни фондове
с осигуровки на хората без никакъв пазарен механизъм,
както ни заливат с рекламата на демокрацията?!
Откъде накъде хем в НОИ, хем в ЧПФ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вноски?!
Българите ни правят за най-големите балъци,
защото в нито една държава по света няма
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО осигуряване в държавната НОИ, и в частните фондове!
И няма кой да се застъпи за българския народ.
Защо не направят допълнителното осигуряване - ДОБРОВОЛНО
и ЧПФ-тата да се конкурират, за да привличат клиенти вложители, ъм?!
Щот сега си щракат с пръсти чики-рики и мравчиците им пълнят трезорите.
Знаете ли, че 9-те частни пенсионни фонда управляват 25 млрд.лева към 2024
а сега вече достигнат 15 млрд.евро.
Огромен ресурс събран от частници БЕЗ никакви усилия да борят за пазар и клиенти,
кой друг частен бизнес работи така, а - дали фермери, дали зеленчукопроизводители,
дали мебелисти, дали хлебопроизводители .... ?!
Невиждано нахалство за частен бизнес от ЧПФ-та,
както и невиждана подигравка с българския народ е този закон.
Приет по чужда небългарска препоръка за ограбване и страдание на народа.
00:02 28.03.2026
24 Няма такъв филм
До коментар #7 от "А аз държавен":Минимумът е колкото си внесъл, ако има фалит. По закон. Т.е. пак си на кяр. Всички пенсионери в частните всяка година получават дивидент над пенсията. Питай, когото искаш от така осигурилите си. Затова държавата иска да прелапка и тях.
Коментиран от #26
01:28 28.03.2026
25 факт
05:16 28.03.2026
26 Тарикатите Частни ПФ на свободния пазар
До коментар #24 от "Няма такъв филм":Я ги виж ти - със закон на частниците
ще им се пълнят трезорите откъде накъдеу
а българите да се осигуряват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
в държавно и частно, защо бе -
НАЛИ ЖИВОТЪТ И БИТИЕТО СА СИ НА ВСЕКИ ЧОВЕК
и той има право да решава как ще ги живее?!
09:09 28.03.2026
27 Цървул
Всяко рисково инвестиране е добро за комисионера и лошо за хората . Накрая може да са без пари .
11:19 28.03.2026