Владимир Нечев: Пенсионната реформа ще доведе до положителна промяна

27 Март, 2026 20:51

"Гражданите ще могат да изберат пенсионен фонд от 1 септември", каза той

Пенсионната реформа е подкрепена от различни политици и следва препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това заяви Врадимир Нечев в студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS. Гражданите ще могат да инвестират пенсионните си осигуровки в три вида фондове - динамичен, консервативен и балансиран, поясни той. Целта е чрез инвестиране, гражданите де факто да получават по-високи пенсии.

Експертът каза, че този модел работи в други европейски държави и всеки човек е свободен да избира как да бъдат инвестирани парите му като се очаква възвръщаемостта на доходите да се повиши до 7% през следващите години. Той наблегна на това, че инвестираните средства са със строг лимит, който цели да осигури сигурност и прозрачност на средствата.

"Който не е избрал вида фонд до 1 януари 2027 г., ще бъде разпределен служебно според възрастта си. Планирано е това да бъде датата, от която промяната да стане факт", каза още Нечев.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бройте пенционерите

    20 1 Отговор
    Колко са умрели от сметките на топлофикация 250 евро за един радиатор на месец в София.

    21:00 27.03.2026

  • 2 САНДОКАН

    20 4 Отговор
    Ей сега и големи пенсии , откакто сме в клуба на богатите ядам големия банан.

    Коментиран от #5

    21:03 27.03.2026

  • 3 ксгред

    22 3 Отговор
    Нова схема да ограбят парите и отново е от ГЕРБ и ДПС - свиня, подкрепено от ПП и ДБ педофили. Колкото забогатяхте в клуба на богатите в Евро, толкова е и тази схема. Като ограбят парите и фалират фонда, ще е виновен или Орешарки или Станишев или Али Баба. На ГЕРБ некадърниците схемите са ясни винаги на -. Слава Богу и лъжците са до време.

    Коментиран от #14

    21:05 27.03.2026

  • 4 Предпочитам частен фонд

    2 14 Отговор
    След смъртта ми (ако се тръшна преждевременно) всичко остава за семейството, а не за мързеливите, реститутите или пенсионираните ТЕЛКажии в общия кюп.Чудят се как да прелапкат частните фондове, които дават дивидент.

    Коментиран от #7, #22

    21:13 27.03.2026

  • 5 Ще те допълня

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "САНДОКАН":

    А какво ли дебело черво има герберастката Деница Сачева. Подхвърля на пенсионерите жълти центове, а тя получава 20 хиляди евро на месец.

    21:22 27.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    Кой е тоя щастлив полуидиот, който ръси мозък!

    Ако съм свободен да избирам сам как да бъдат инвестирани парите ми ОЧАКВАМ ДА ГИ ВИДЯ В СМЕТКАТА СИ! Аз това разбирам за реформа! от там мога да ги управлявам както аз реша!

    А това, че е препоръка на ОИСР само показва, че тия пари няма да работят за нас - а за шайка престъпници окрали сума животи!

    21:22 27.03.2026

  • 7 А аз държавен

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Предпочитам частен фонд":

    Щот частния като се пенсионираш ще обяви загуби от акциите които е закуоил

    Коментиран от #24

    21:24 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 след 27 години

    16 0 Отговор
    отново пенсионна реформа

    Не разбраха ли че вдигането на възрастта за пенсия отблъсква хората от тази схема

    21:46 27.03.2026

  • 11 Грабежът

    6 1 Отговор
    от 01.09.2026 г. се удвоява, но Народа НЕ Е КАЗАЛ ПОСЛЕДНАТА СИ ДУМА. Септември ще бъде МАЙ, ще бъде!

    21:55 27.03.2026

  • 12 СТИГА СТЕ КРАЛИ

    7 1 Отговор
    БЕ,
    АЛЧНИ ЛЪЖЦИ.
    КОЛКОТО ПОЛУЧАВАТ СЕГА ПЕНСИОНЕРИТЕ,
    ТОЛКОВА,ИЛИ ПО-МАЛКО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ БЪДЕЩИТЕ.
    МАХАЙТЕ ТАВАНА!
    ТАКА ОГРАБВАТЕ ХИЛЯДИ,КОИТО СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА МАКС.

    21:57 27.03.2026

  • 13 Много съм

    3 1 Отговор
    Спокоен давам за пример прехода …

    22:04 27.03.2026

  • 14 Реформата е

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "ксгред":

    Осигуряване до 73 за мъже и 71 за жени

    Коментиран от #21

    22:06 27.03.2026

  • 15 Пенсионер

    7 1 Отговор
    Владимир Нечев: Пенсионната реформа ще доведе до положителна промяна, чрез нова безплатна Грипова и Ковидова Инжекция за боцкане на старите хора, за да изчезват бързо!

    22:18 27.03.2026

  • 16 ДОХОДНОСТ 7% ПРИ ИНФЛАЦИЯ 15%

    8 1 Отговор
    Не е лоша поредната реформа за организаторите. Ще има пак законна кражба от хората.

    22:23 27.03.2026

  • 17 Студопор

    8 1 Отговор
    Как може да реформира нещо, дето го няма? Пенсии няма да има за набор 80та и 90та година. Парите отдавна ги няма. Фондът е празен. Сега някакъв експерт, който за първи път виждаме (защото България е държавата на експертите) разправя, как ще си избираме фонд. И като си го изберем сега, какво ще имаме като стане време за пенсия? Едно нищо и половина. И тогава пак ще се появи някакъв друг експерт да ни каже, че не сме избрали правилно и пари няма.

    Коментиран от #20

    22:30 27.03.2026

  • 18 Ивка Бейбе

    3 0 Отговор
    Дубре, Влади!😍😍😍

    22:45 27.03.2026

  • 19 Разбира се, вярвам ти

    9 0 Отговор
    Докато едни се на гушкат, други гледат сейр, пенсионерите ще духатт супата.

    22:49 27.03.2026

  • 20 Това с експертете си праф

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Студопор":

    Но виждам, че и ти си на ТИ с реформата...
    Блаженни са глупаците, които си дават парите на тия пенсоспециалисти!!! Ще отидат в рая по-бързо, от колкото очакват! Гладът не прощава на заблудилите се..

    22:54 27.03.2026

  • 21 Безобразие!!! Как може това в бг?

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Реформата е":

    Абсолютно не оправдано безобразие!!!
    Как може да се пенсионирате на 71-77 г? Младежи в разцвета на силите си!
    Според мен минимум стаж 85 г!!! Възраст 95 за мъжете и 99 за жените , както и 105 за джендърете! Какво сте се разклекали? Рабора, работа и работа до последен дъх! Пък и то е една работа в българия...все бдителни граждани професионални безделници! Пък и пенсии на 40 г искат! Безобразие!
    В бг само пенсиите и телковете на ченгетата не можем да изплатим...толкова се трудят!

    23:01 27.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ОИСеР

    5 1 Отговор
    Са тарикати, които искат България
    за суровинен придатък, какво не е ясно.
    ВИЖТЕ ГРАБЕЖА С ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ.
    Къде има такъв тарикатски бизнес -
    задължително да се пълнят касите на частни фондове
    с осигуровки на хората без никакъв пазарен механизъм,
    както ни заливат с рекламата на демокрацията?!

    Откъде накъде хем в НОИ, хем в ЧПФ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вноски?!

    Българите ни правят за най-големите балъци,
    защото в нито една държава по света няма
    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО осигуряване в държавната НОИ, и в частните фондове!
    И няма кой да се застъпи за българския народ.

    Защо не направят допълнителното осигуряване - ДОБРОВОЛНО
    и ЧПФ-тата да се конкурират, за да привличат клиенти вложители, ъм?!
    Щот сега си щракат с пръсти чики-рики и мравчиците им пълнят трезорите.

    Знаете ли, че 9-те частни пенсионни фонда управляват 25 млрд.лева към 2024
    а сега вече достигнат 15 млрд.евро.
    Огромен ресурс събран от частници БЕЗ никакви усилия да борят за пазар и клиенти,
    кой друг частен бизнес работи така, а - дали фермери, дали зеленчукопроизводители,
    дали мебелисти, дали хлебопроизводители .... ?!
    Невиждано нахалство за частен бизнес от ЧПФ-та,
    както и невиждана подигравка с българския народ е този закон.
    Приет по чужда небългарска препоръка за ограбване и страдание на народа.

    00:02 28.03.2026

  • 24 Няма такъв филм

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "А аз държавен":

    Минимумът е колкото си внесъл, ако има фалит. По закон. Т.е. пак си на кяр. Всички пенсионери в частните всяка година получават дивидент над пенсията. Питай, когото искаш от така осигурилите си. Затова държавата иска да прелапка и тях.

    Коментиран от #26

    01:28 28.03.2026

  • 25 факт

    5 1 Отговор
    Боклук

    05:16 28.03.2026

  • 26 Тарикатите Частни ПФ на свободния пазар

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Няма такъв филм":

    Я ги виж ти - със закон на частниците
    ще им се пълнят трезорите откъде накъдеу
    а българите да се осигуряват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
    в държавно и частно, защо бе -
    НАЛИ ЖИВОТЪТ И БИТИЕТО СА СИ НА ВСЕКИ ЧОВЕК
    и той има право да решава как ще ги живее?!

    09:09 28.03.2026

  • 27 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .
    Всяко рисково инвестиране е добро за комисионера и лошо за хората . Накрая може да са без пари .

    11:19 28.03.2026

