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България »
Редената салата в Созопол се предлага за €18

Редената салата в Созопол се предлага за €18

10 Юни, 2026 16:22 2 007 63

  • редена салата-
  • созопол-
  • цена-
  • €18

Туристи определиха цената като „пълен абсурд“

Редената салата в Созопол се предлага за €18 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българи са платили 18 евро в ресторант в Созопол снощи. Хората се оплакват, че в чинията е имало белени домати, краставици за декорация, малка плочка козе сирене и дресинг, съобщи „Фокус“.

„Заведението не беше популярно, най-обикновено, салатата беше нищожна. Цените по морето са убийствени“, коментират туристи.

Високите цени по южното Черноморие периодично предизвикват обществено недоволство. През лятото на 2023 г. например голям отзвук имаше случай с рибена супа за 19 лв. отново в Созопол.

Настоящият сигнал идва само седмица след като от хотелиерския бранш прогнозираха, че цените по Черноморието ще останат стабилни през летния сезон.

Като причина за високите цени в заведенията ресторантьори посочват драстично увеличените разходи. Според Ричард Алибегов заплатите в бранша вече са по-високи от тези в Гърция и Испания заради острата липса на персонал, а разходите за труд и ток са скочили с 300%.

Припомняме, че традиционната българска редена салата се приготвя чрез подреждане на пресни зеленчуци на сектори, ветрило или в кръг, без да се смесват преди сервиране. Това позволява на всеки гост да овкуси своята порция по индивидуален вкус, пише сайтът gotvach.bg.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 27 Отговор
    В моят ресторант е 20 евро.

    Коментиран от #6, #43, #56

    16:24 10.06.2026

  • 2 Сталин

    55 9 Отговор
    Абе стига сте ревали,в клуба на богатите сте вече

    16:25 10.06.2026

  • 3 Е па

    58 2 Отговор
    не яжте, кой ви принуждава да сядате в неизвестен ресторант и да поръчвате 18 евро салата? Чунким някой ви е опрял пистолет до главата

    16:25 10.06.2026

  • 4 Приготвена

    40 1 Отговор
    с измити или немити ръце ?

    Коментиран от #23

    16:27 10.06.2026

  • 5 То пък

    33 0 Отговор
    голямата салата ?! Редена ?

    16:28 10.06.2026

  • 6 Сталин

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Миналата година в българския ресторант в Берлин,порция пържоли от свински врат със гарнитура беше 17;00Е и бутилка шуменско 5 Е

    Коментиран от #11, #33

    16:28 10.06.2026

  • 7 честен ционист

    14 23 Отговор
    Ганчо не може да вдене, че в тези EUR 18 за салатката влиза и мевероятната панорамна гледка от созополския залив.

    Коментиран от #21

    16:29 10.06.2026

  • 8 азз

    37 1 Отговор
    Ми не там....колкото и да мрънкат наште нагли обирджии,по- добре при комшиите,там получаваш отношение,не гледат на теб като на касичка....

    16:29 10.06.2026

  • 9 Аре стига

    33 1 Отговор
    До като ума УФСЕ, ще има кой да ги стриже.
    Преди да поръчва е гледал менюто. Никой не го е карал да остава в ресторанта и да поръчва нещата.

    16:31 10.06.2026

  • 10 честен ционист

    10 22 Отговор
    Ганчо си мисли, че ресторантът е мястото да се наплюска на тънкана, да се пооригне веднъж дваж, и да се забърше с тесте салфетки. После да иде на плажа и да се поразхлади и облекчи в безплатното море.

    Коментиран от #14

    16:31 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 !!!?

    16 22 Отговор
    Тези са яли не редена салата, а радева салата...!

    16:33 10.06.2026

  • 13 Бай Ганьо

    45 1 Отговор
    Тая алчност на края ще ни затрие като нация. Всичко се купува и продава. Образование, здравеопазване, правосъдие.

    Коментиран от #15, #39

    16:34 10.06.2026

  • 14 Сталин

    27 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Те тъй правят туристите от Израел в България и после се циганят за 2 лева тоалетна

    16:35 10.06.2026

  • 15 Даже

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Ганьо":

    и депутатски места !

    16:35 10.06.2026

  • 16 Дзак

    12 2 Отговор
    Туризмът иска личен труд! Който не е свикнал - аут!

    16:37 10.06.2026

  • 17 Цените са стабилни

    27 2 Отговор
    Стабилно високи

    16:38 10.06.2026

  • 18 Без име

    36 0 Отговор
    Разглеждаш цените в менюто и като не ти е по джоба, ставаш. Едно нещо или една услуга струват толкова, за килкото могат да се продадат - основен принцип на пазарната икономика.

    16:39 10.06.2026

  • 19 Гост

    19 0 Отговор
    Потребителска такса 0.51 Евро. Такса тоалетна 1.00 Евро.

    16:39 10.06.2026

  • 20 Плод и Зеленчук

    25 0 Отговор
    Че да не е лесно да се нареди една салата бе

    16:41 10.06.2026

  • 21 Ганьо

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    може да си седне пред ресторанта и да си гледа залива за без пари. Даже може да си опъне една сгъваема масичка и да си нареже "редена" салата със зеленчуци от магазина. Той няма притеснения от това :)

    16:41 10.06.2026

  • 22 Роко

    24 2 Отговор
    Кво толкова цената е нормална като за клиентите. Само изключително тъп индивид който мрази себе си и най вече семейството си би отишъл на черноморието, а на такъв ако не му отрежеш кухата кратуна значи не си никакъв Ганьо Балкански.

    16:41 10.06.2026

  • 23 Мастър Шеф

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "Приготвена":

    Нали знаеш едноръкия готвач с какво пълни чушките. То затова е 18 евро

    16:42 10.06.2026

  • 24 Той

    31 4 Отговор
    За 20 евро в Гърция на плажа 1бр пица , 1бр. сандвич и 2бр кафе. и цял ден безплатно два шезлонга чадър и маса. Баламите да ходят на Черно Море

    16:42 10.06.2026

  • 25 Хасковски каунь

    14 9 Отговор
    При мен в село излиза повече. Садене, пикиране, посаждане труд , работа, жега, поливки, 5-6 копания, пръскане, пресяване, щурци и охлюви..... Майката сие + ба+ло.
    Кайто иска ефтиния ...на пазара.

    16:43 10.06.2026

  • 26 Чапай

    27 2 Отговор
    От край време има нещо сбъркано при нас българите.Отиваш на почивка самата дума говори ..да си починеш.Тоест тихо спокойно да се отпуснеш.Какво прави наш Ганчо отиде баш където е голямата дандания,и на всичкото отгоре иска да се направи на вървежен,тупне се в някой ресторант одерат го после реве.Преди се смееха как някои вадели лидълски торби и от тях лютеница салам и хляб,ами добре правят за 20 евро ще си хапнат 3- ма на плажа.Яжте подобие на салата за 18 евро.Извод..не им влизайте в миризливите кръчми снимки за фейса от плажа правете.

    16:44 10.06.2026

  • 27 Доктора

    21 0 Отговор
    Все тая какво се яде, след ешерихията от морето всичко така или иначе отива в канала

    Коментиран от #29

    16:44 10.06.2026

  • 28 Бъзиктар

    26 1 Отговор
    Който не знае къде се продават домати и краставици и е гъзорък да си ги нареже ,ще плаща 18 €.Майките им само с редена салата са ги гледали.

    16:46 10.06.2026

  • 29 Рисайклинг

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "Доктора":

    При нас отдавна е зеро уейст, всичко пак се връща към влезлите във водата и цикъла се затваря

    16:46 10.06.2026

  • 30 ужас

    23 1 Отговор
    Каквото са търсили, това са намерили. Никой не ги кара насила да ядат салата за 18 евро. Защо реват. Аз ако съм ресторантьор, днес ще я направя 28 евро, защото докато има овце, ще има и вълци. Ако няма овце , няма да има и вълци, защото вълците не ядат домати.

    16:48 10.06.2026

  • 31 Ретро

    23 0 Отговор
    Пак идва времето на щайгите с домати в багажниците и каса бира Загорка,сладка приказка на терасата в хотела без мръсна покривка и потни келнери...и приятна,безплатна разходка със семейството по крайбрежния булевард.

    16:49 10.06.2026

  • 32 Пешо

    25 0 Отговор
    Яжте си я наредената салата. Аз ще си пазарувам от супермаркета и ще си правя салатата сам. А такива ресторанти ги очаква фалит.

    16:49 10.06.2026

  • 33 Нека да пиша

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    У,хоремага в психиатрията дето си колко струва.

    16:50 10.06.2026

  • 34 Факт

    18 1 Отговор
    Винаги гледам цените в менюто и дали кръчмата е пълна или празна.Щом е празна-ясно.Нагърмяли се като слепци после,рев!

    16:50 10.06.2026

  • 35 Маре

    19 3 Отговор
    А бърканата да не е по евтина? Слушайте още Алибегов на този и да му махнат дедесето пак ще реве и подтиква за по високи цени! Нали еврото нямаше да повиши цените сега яжте 300 грама домати за 36 лева!

    16:52 10.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хахаха

    19 0 Отговор
    Това уточнение, че салатата е "редена" променя коренно нещата. Вече тези 18 евро съвсем не са голяма сума. Тези баламурници ще запомнят кога са яли редена салата.

    16:53 10.06.2026

  • 38 Сър Мастър Бейтс

    24 2 Отговор
    В Гърция огромна гръцка салата за двама е около 9 Евро. Нашите се шегуват нещо.

    16:53 10.06.2026

  • 39 Фют

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Ганьо":

    Купи за мен от всичко по много, ще ми е напълно достатъчно, а дипломата може от УНСС.

    16:53 10.06.2026

  • 40 123

    19 3 Отговор
    Искахте евро, е имате евро.Цени 1лв.- 1евро.Няма да ревете защото проспахте бая време и си мълчахте а Боко, Шиши и компания си свършиха пъкленото дело.

    16:54 10.06.2026

  • 41 Роко

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Приятелю има места където пържолата и хилядарка може да чукне и кво от това когато ресторанта не ти е по джоба ставаш и си тръгваш а не ревеш че било скъпо. Просто човека се е похвалил колко пари има даже салата за 18 евро може да си купи

    16:56 10.06.2026

  • 42 Българско чедо си

    4 0 Отговор
    Ганйо тарикат си ти

    17:04 10.06.2026

  • 43 Ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В ,, твоят ресторант" салатата може и да е ...БЕЗ ПАРИ,защото е само във ФАНТАЗИЯТА ТИ...

    17:04 10.06.2026

  • 44 Амчи,да си я предлагат...?!

    9 0 Отговор
    Аз пък си редя... ,,Редената салата",в къщи и изобщо не мисля да наливам грешни пари в касичката на ресторантьорските мошеници на Алибегов...!

    17:07 10.06.2026

  • 45 Е ? Ти Кво Искаш ?

    2 0 Отговор
    Искаш Салата !

    Те ти Салата !

    Гледай !

    Другия Път !

    Да не е !

    Само !

    Нарисувана !

    17:09 10.06.2026

  • 46 така така

    5 0 Отговор
    Избирате измамни кметове , а после ревете, че ви било скъпо. Не ви харесват - това е!

    17:10 10.06.2026

  • 47 Клюкарката пред блока

    5 1 Отговор
    Сега, да ви кажа как се определят цените по курортите и не само. Преди години една верига „ресторанти“, известна с невероятно съмнителните си бургери, които могат да издържат няколко години, без да се развалят, подготвя обект за летния сезон в известен морски курорт. Новият мениджмънт, незапознат с ценовата „логика“ в курорта, пуска цени, които са логично обвързани с останалите им обекти във вътрешността на страната. Ресторантът е посетен от завидно здрави „бизнесмени“ от друг близък „ресторант“ с подобен асортимент. Обяснили на управителя с подходящ тон така, че ако забрави съседите да му припомнят, че не може цените да са под определения от техния “ресторант” минимум. Управителят обяснил, че няма власт да променя цените. Последвал урок по икономически мениджмънт, след който управителят е лежал 2 месеца с гипс на единия от крайниците. Естествено, “дипломатическата нота” е стигнала до централата и цените са коригирани. Така, че много е вероятно, поне на 65% от ресторантите и заведенията да им се определят цените по тази схема. А Тарзан само прикрива истинската причина с глупости за заплати и наеми. Няма търговец или ресторантьор по черноморието и планините, който да не е чувал реплика от типа “Така, като гледам, тук всичко може да се счупи”.

    17:17 10.06.2026

  • 48 Българин

    3 5 Отговор
    Българите са богати, днес има десетки пъти повече хора, които могат да си позволят лятна почивка и за това кръчмите в Созопол са препълнени, места няма. Така че салати по 20,30 или 50 евро са съвсем в реда на нещата. Който иска, може да не ходи. Но има хиляди и хиляди хора, които си правят резервации със седмици предварително, за да има къде да обядват.

    17:17 10.06.2026

  • 49 Кво?!

    4 1 Отговор
    Нарязани на няколко шайби парче краставица и половин домат с парчене сирене 17€?!! Ай cик...р!!!

    17:18 10.06.2026

  • 50 Дедо ви Маркс

    8 0 Отговор
    И що рИветИ сега,искахте капитализъм,свободно ценообразуване и т.н.Ми ето ви,собственикът съвсем свободно е ценообразувал и е заковал на 18 евро.И копче не моеш му каза,честен частник.Дори го съветвам да закръгли на 30...белким ви уврат главите .

    17:21 10.06.2026

  • 51 Беден

    3 0 Отговор
    Това Созопол, в Гърция ли е???

    17:22 10.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Редената салата се предлага за €18

    5 0 Отговор
    на лапнишарани
    дето не гледат менюта първо
    а не ходят на ол инклузив хотели където поне тесли и големи кошници няма
    макар често продуктите да са от най евтините

    17:27 10.06.2026

  • 54 бай Даньо

    0 2 Отговор
    На капана в Бургас е евтино . Цените са такива каквито са, има си ценоразпис ( отпред на входа) четеш и ако не ти е по категорията подминаваш . Ай стига с това мрънкане. На никой по морето не са му изтрябвали клиенти шопи и майни ай сиkтир от мрънкачи. Заминавай на Закинтос да видиш "колко е по евтино в Гърция" . Редена салата кат се върнеш в апартаменто в Люлин. .

    17:34 10.06.2026

  • 55 Редената салата в ресторанта

    2 2 Отговор
    не влиза в малката потребителска кошница!

    Радко каза, че само за малката кошница ще води пазарлък с големите хранителни вериги. 🫢

    17:34 10.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Радвам Се !

    3 0 Отговор
    Припомняме, че традиционната българска редена салата се приготвя чрез подреждане на пресни зеленчуци на сектори, ветрило или в кръг, без да се смесват преди сервиране. Това позволява на всеки гост да овкуси своята порция по индивидуален вкус

    Въпроса е С Какво ?

    Трябва ли да си Носим ?

    И Подправките ?

    Коментиран от #59

    17:38 10.06.2026

  • 58 Тити

    1 0 Отговор
    Жалко че няма да я опитам защото ще съм в Гърция и няма да се насладя на реденарасалара бетона фекалните море. Може би има бонус Украински дрон???

    17:48 10.06.2026

  • 59 Баш Майстора

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Радвам Се !":

    Е те в далечна Азия сами си готвят в ресторанта , та може и културен шок да е за някой клиенти ....

    17:48 10.06.2026

  • 60 Някой

    1 0 Отговор
    Ня там! Кеф ти Гърция, кеф ти Турция, кеф ти Италия. Нашето черноморие не става - кофти море, кофти услуги, съчетано с кофти хора. Да фалират хотели и ресторанти - това ще е добре за България!

    17:57 10.06.2026

  • 61 911

    2 0 Отговор
    Е нормален българин ходи ли на черното лайноморие от където най-малко ти и семейството ти ще пипнете вируси и ще ги лекувате със седмици .Във всяка държава около нас където и да отидете храната е прясна ,обслужване перфектно ,водата кристално чиста и не плащаш за чадъри и шезлонги и най важно ,че се прибираш отпочинал .

    18:03 10.06.2026

  • 62 От Варна

    0 0 Отговор
    Като има купуване, има и предлагане. В известен ресторант на ПортВарна(превърнат в атракцион, вместо доходоносно пристанище), предлагали риба “ по собствен избор” от аквариум, за 200 € парчето!!! Приготвяли я на място и стигала за 4 порции! За пояснение, не е “ златна рибка” , а обикновен лефер!

    18:03 10.06.2026

  • 63 Механик

    0 0 Отговор
    Като идеш на кръчма, там трябва да има меню с цените и грамажите. Гледаш менюто, обмисляш и ако ти е скъпо не поръчваш. Ходенето на ресторант не е задължително мероприятие и няма нищо общо с оцеляването на индивида.
    Казвам това без да съм в ресторантьорския бизнес и въпреки, че не си падам по кръчми и подобни неща.
    Ама не може да ми цивриш че си платил много, при положение, че е можело поне да се информираш кое колко струва.

    18:06 10.06.2026

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