Редената салата в Созопол се предлага за €18

Българи са платили 18 евро в ресторант в Созопол снощи. Хората се оплакват, че в чинията е имало белени домати, краставици за декорация, малка плочка козе сирене и дресинг, съобщи „Фокус“.
„Заведението не беше популярно, най-обикновено, салатата беше нищожна. Цените по морето са убийствени“, коментират туристи.
Високите цени по южното Черноморие периодично предизвикват обществено недоволство. През лятото на 2023 г. например голям отзвук имаше случай с рибена супа за 19 лв. отново в Созопол.
Настоящият сигнал идва само седмица след като от хотелиерския бранш прогнозираха, че цените по Черноморието ще останат стабилни през летния сезон.
Като причина за високите цени в заведенията ресторантьори посочват драстично увеличените разходи. Според Ричард Алибегов заплатите в бранша вече са по-високи от тези в Гърция и Испания заради острата липса на персонал, а разходите за труд и ток са скочили с 300%.
Припомняме, че традиционната българска редена салата се приготвя чрез подреждане на пресни зеленчуци на сектори, ветрило или в кръг, без да се смесват преди сервиране. Това позволява на всеки гост да овкуси своята порция по индивидуален вкус, пише сайтът gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #43, #56
16:24 10.06.2026
2 Сталин
16:25 10.06.2026
3 Е па
16:25 10.06.2026
4 Приготвена
Коментиран от #23
16:27 10.06.2026
5 То пък
16:28 10.06.2026
6 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Миналата година в българския ресторант в Берлин,порция пържоли от свински врат със гарнитура беше 17;00Е и бутилка шуменско 5 Е
Коментиран от #11, #33
16:28 10.06.2026
7 честен ционист
Коментиран от #21
16:29 10.06.2026
8 азз
16:29 10.06.2026
9 Аре стига
Преди да поръчва е гледал менюто. Никой не го е карал да остава в ресторанта и да поръчва нещата.
16:31 10.06.2026
10 честен ционист
Коментиран от #14
16:31 10.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 !!!?
16:33 10.06.2026
13 Бай Ганьо
Коментиран от #15, #39
16:34 10.06.2026
14 Сталин
До коментар #10 от "честен ционист":Те тъй правят туристите от Израел в България и после се циганят за 2 лева тоалетна
16:35 10.06.2026
15 Даже
До коментар #13 от "Бай Ганьо":и депутатски места !
16:35 10.06.2026
16 Дзак
16:37 10.06.2026
17 Цените са стабилни
16:38 10.06.2026
18 Без име
16:39 10.06.2026
19 Гост
16:39 10.06.2026
20 Плод и Зеленчук
16:41 10.06.2026
21 Ганьо
До коментар #7 от "честен ционист":може да си седне пред ресторанта и да си гледа залива за без пари. Даже може да си опъне една сгъваема масичка и да си нареже "редена" салата със зеленчуци от магазина. Той няма притеснения от това :)
16:41 10.06.2026
22 Роко
16:41 10.06.2026
23 Мастър Шеф
До коментар #4 от "Приготвена":Нали знаеш едноръкия готвач с какво пълни чушките. То затова е 18 евро
16:42 10.06.2026
24 Той
16:42 10.06.2026
25 Хасковски каунь
Кайто иска ефтиния ...на пазара.
16:43 10.06.2026
26 Чапай
16:44 10.06.2026
27 Доктора
Коментиран от #29
16:44 10.06.2026
28 Бъзиктар
16:46 10.06.2026
29 Рисайклинг
До коментар #27 от "Доктора":При нас отдавна е зеро уейст, всичко пак се връща към влезлите във водата и цикъла се затваря
16:46 10.06.2026
30 ужас
16:48 10.06.2026
31 Ретро
16:49 10.06.2026
32 Пешо
16:49 10.06.2026
33 Нека да пиша
До коментар #6 от "Сталин":У,хоремага в психиатрията дето си колко струва.
16:50 10.06.2026
34 Факт
16:50 10.06.2026
35 Маре
16:52 10.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хахаха
16:53 10.06.2026
38 Сър Мастър Бейтс
16:53 10.06.2026
39 Фют
До коментар #13 от "Бай Ганьо":Купи за мен от всичко по много, ще ми е напълно достатъчно, а дипломата може от УНСС.
16:53 10.06.2026
40 123
16:54 10.06.2026
41 Роко
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Приятелю има места където пържолата и хилядарка може да чукне и кво от това когато ресторанта не ти е по джоба ставаш и си тръгваш а не ревеш че било скъпо. Просто човека се е похвалил колко пари има даже салата за 18 евро може да си купи
16:56 10.06.2026
42 Българско чедо си
17:04 10.06.2026
43 Ха ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В ,, твоят ресторант" салатата може и да е ...БЕЗ ПАРИ,защото е само във ФАНТАЗИЯТА ТИ...
17:04 10.06.2026
44 Амчи,да си я предлагат...?!
17:07 10.06.2026
45 Е ? Ти Кво Искаш ?
Те ти Салата !
Гледай !
Другия Път !
Да не е !
Само !
Нарисувана !
17:09 10.06.2026
46 така така
17:10 10.06.2026
47 Клюкарката пред блока
17:17 10.06.2026
48 Българин
17:17 10.06.2026
49 Кво?!
17:18 10.06.2026
50 Дедо ви Маркс
17:21 10.06.2026
51 Беден
17:22 10.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Редената салата се предлага за €18
дето не гледат менюта първо
а не ходят на ол инклузив хотели където поне тесли и големи кошници няма
макар често продуктите да са от най евтините
17:27 10.06.2026
54 бай Даньо
17:34 10.06.2026
55 Редената салата в ресторанта
Радко каза, че само за малката кошница ще води пазарлък с големите хранителни вериги. 🫢
17:34 10.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Радвам Се !
Въпроса е С Какво ?
Трябва ли да си Носим ?
И Подправките ?
Коментиран от #59
17:38 10.06.2026
58 Тити
17:48 10.06.2026
59 Баш Майстора
До коментар #57 от "Радвам Се !":Е те в далечна Азия сами си готвят в ресторанта , та може и културен шок да е за някой клиенти ....
17:48 10.06.2026
60 Някой
17:57 10.06.2026
61 911
18:03 10.06.2026
62 От Варна
18:03 10.06.2026
63 Механик
Казвам това без да съм в ресторантьорския бизнес и въпреки, че не си падам по кръчми и подобни неща.
Ама не може да ми цивриш че си платил много, при положение, че е можело поне да се информираш кое колко струва.
18:06 10.06.2026