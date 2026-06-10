Редената салата в Созопол се предлага за €18

Българи са платили 18 евро в ресторант в Созопол снощи. Хората се оплакват, че в чинията е имало белени домати, краставици за декорация, малка плочка козе сирене и дресинг, съобщи „Фокус“.

„Заведението не беше популярно, най-обикновено, салатата беше нищожна. Цените по морето са убийствени“, коментират туристи.

Високите цени по южното Черноморие периодично предизвикват обществено недоволство. През лятото на 2023 г. например голям отзвук имаше случай с рибена супа за 19 лв. отново в Созопол.

Настоящият сигнал идва само седмица след като от хотелиерския бранш прогнозираха, че цените по Черноморието ще останат стабилни през летния сезон.

Като причина за високите цени в заведенията ресторантьори посочват драстично увеличените разходи. Според Ричард Алибегов заплатите в бранша вече са по-високи от тези в Гърция и Испания заради острата липса на персонал, а разходите за труд и ток са скочили с 300%.

Припомняме, че традиционната българска редена салата се приготвя чрез подреждане на пресни зеленчуци на сектори, ветрило или в кръг, без да се смесват преди сервиране. Това позволява на всеки гост да овкуси своята порция по индивидуален вкус, пише сайтът gotvach.bg.