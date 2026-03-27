Иван Анчев: Ще арестуваме Васил Михайлов в най-кратки срокове...... ??

Не е имало акция на ГДБОП по задържането на Васил Михайлов.
"Лицето ще бъде арестувано в най-кратки срокове. С поредната му проява показва опасен рецидив, че е общественоопасен и не трябва да е на свобода. В пернишкото село няма много камери, той може да е навсякъде. Но много скоро ще прочетем, че лицето е задържано", заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев в предаването "Денят ON AIR".
Гостът отрече Михайлов да е опитвал да подпали къщата на полицая от ГДБОП, когото е нападнал заедно с други хора.
Анчев изтъкна, че някои политически партии правят манпулации, чрез които искат да неглижират ролята на МВР на безпристрастен арбитър по отношение на гражданските процеси и изборните права на хората.
"Има поредица от манипулации, но не бих казал, че те са ни разклатили. В момента МВР е боксовата круша в това правителство", заяви зам.-шефът на МВР пред Bulgaria ON AIR. "Сигналите към 17 часа днес са 567. По 176 от тях са образувани производства. Има 9 пъти увеличение в броя на сигналите. Само за днес сме получили повече сигнали, отколкото в целия 30-дневен период през 2024 г. Обществото има явно доверие към това, което ние правим", подчерта Анчев.
Той поясни, че една част от сигналите не се потвърждават, а арестуваните до момента са 92-ма. Нас не ни интересува политическата сила, а криминалното деяние, изтъкна гостът на Ганиела Ангелова. "Създали сме много строга система за подаването на сигналите. Служителите на 112 ги въвеждат в специализирана система на МВР и поемат своя път към СДВР и съответните областни дирекции", разясни Анчев.
"Нашата цел е да предотвратим самото купуване на гласове. Ако се разплете възелът и се мине от десетниците към стотниците, до по-големите поръчители, това е въпрос на самото съдебно дирене. Трябва да се обърнем към прокурорската колеги и съдебните магистрати. Работим добре с прокуратурата", каза още събеседникът. Заместник-министърът на вътрешните работи изтъкна, че се прави огромна по обем подготовка за изборния ден.
"На 20 април резултатът ще бъде категоричен дали сме успели. Изборите не могат да бъдат напълно честни. Ако успеем да държим купения вот в приемлив минимум, тогава ще сме успели", смята Анчев. "Тъжно ми е да говоря колко е цената на един глас. Едно време бяха две кебапчета в махалата. Сега се говори за различни суми. Когато някой реши да си продава гласа по този грозен начин, да помисли, че може да му бъде платено с фалшиво евро. Понякога цената се изразява във вересиите в магазините или опрощаването на бърз кредит. Гласът е поскъпнал", коментира Анчев. По думите му в по-бедните общности се използват и религиозни лидери в манипулациите на гласовете на гражданите. Анчев призна, че най-вероятно ще бъде сменен някой шеф на районно управление на полицията. Това е право на министър на вътрешните работи - да прецени с кого да работи, аргументира се той.
"Всички сменени областни директори на МВР не са изхвърлени на бунището. Правим планове как техният капацитет да бъде използван. Не е драма да бъдат възстановени, но искаме да осигурим честни избори с хора, на които вярваме", заяви още зам.-шефът на МВР. Анчев настоя, че иззетите фалшиви 1,2 млн. евро са заловени от ГДБОП, който работи все по-активно.
"Няма да търся конфронтация с Даниел Митов и да влизам в детайли кога е получена информацията и кога е започнало реално да се работи по нея... Преди около един месец, а информацията я е имало преди около година", съобщи той.
Вие сега
Ще го хванете толкова, колкото и досега сте го хванали. Милюзи непотребни, само ядете на хората парите.
Евгени от Алфапласт
До коментар #5 от "Анонимни":Пиши си с ника "Промяна", че така се обърквам.😎
Бой по кратуната
Не ми се мисли какво ще бъде, кагато активират десетки хилядите клети бежанци, дето са ни налазили. Леваците с един запартък не могат да се справят.
Баджанака
До коментар #18 от "мдаааа":Който има балдъза, пипа два гъ.а
00:29 28.03.2026
Дядо Мраз
Чиста работа !
07:02 28.03.2026
Хроматид
До коментар #16 от "Горски":Арестувани / ама истински / Бойко и Шиши са едно добро начало ! Тогава хората ще повярват , че има правда и справедливост. И че възмездието застига и ГЛАВНИТЕ пристъпници и мошеници.
И тогава ще настанат национални празници и тържества !
Не че нещо , ама поне можемЕ да помечтаемЕ !
07:16 28.03.2026
Що не пита предишните?
До коментар #2 от "Вие сега":Новото ръководство на министерството е само от месец.
09:24 28.03.2026
