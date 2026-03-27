Иван Анчев: Ще арестуваме Васил Михайлов в най-кратки срокове

27 Март, 2026 22:51 4 194 33

Гостът отрече Михайлов да е опитвал да подпали къщата на полицая от ГДБОП, когото е нападнал заедно с други хора

Не е имало акция на ГДБОП по задържането на Васил Михайлов.

"Лицето ще бъде арестувано в най-кратки срокове. С поредната му проява показва опасен рецидив, че е общественоопасен и не трябва да е на свобода. В пернишкото село няма много камери, той може да е навсякъде. Но много скоро ще прочетем, че лицето е задържано", заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев в предаването "Денят ON AIR".

Гостът отрече Михайлов да е опитвал да подпали къщата на полицая от ГДБОП, когото е нападнал заедно с други хора.

Анчев изтъкна, че някои политически партии правят манпулации, чрез които искат да неглижират ролята на МВР на безпристрастен арбитър по отношение на гражданските процеси и изборните права на хората.

"Има поредица от манипулации, но не бих казал, че те са ни разклатили. В момента МВР е боксовата круша в това правителство", заяви зам.-шефът на МВР пред Bulgaria ON AIR. "Сигналите към 17 часа днес са 567. По 176 от тях са образувани производства. Има 9 пъти увеличение в броя на сигналите. Само за днес сме получили повече сигнали, отколкото в целия 30-дневен период през 2024 г. Обществото има явно доверие към това, което ние правим", подчерта Анчев.

Той поясни, че една част от сигналите не се потвърждават, а арестуваните до момента са 92-ма. Нас не ни интересува политическата сила, а криминалното деяние, изтъкна гостът на Ганиела Ангелова. "Създали сме много строга система за подаването на сигналите. Служителите на 112 ги въвеждат в специализирана система на МВР и поемат своя път към СДВР и съответните областни дирекции", разясни Анчев.

"Нашата цел е да предотвратим самото купуване на гласове. Ако се разплете възелът и се мине от десетниците към стотниците, до по-големите поръчители, това е въпрос на самото съдебно дирене. Трябва да се обърнем към прокурорската колеги и съдебните магистрати. Работим добре с прокуратурата", каза още събеседникът. Заместник-министърът на вътрешните работи изтъкна, че се прави огромна по обем подготовка за изборния ден.

"На 20 април резултатът ще бъде категоричен дали сме успели. Изборите не могат да бъдат напълно честни. Ако успеем да държим купения вот в приемлив минимум, тогава ще сме успели", смята Анчев. "Тъжно ми е да говоря колко е цената на един глас. Едно време бяха две кебапчета в махалата. Сега се говори за различни суми. Когато някой реши да си продава гласа по този грозен начин, да помисли, че може да му бъде платено с фалшиво евро. Понякога цената се изразява във вересиите в магазините или опрощаването на бърз кредит. Гласът е поскъпнал", коментира Анчев. По думите му в по-бедните общности се използват и религиозни лидери в манипулациите на гласовете на гражданите. Анчев призна, че най-вероятно ще бъде сменен някой шеф на районно управление на полицията. Това е право на министър на вътрешните работи - да прецени с кого да работи, аргументира се той.

"Всички сменени областни директори на МВР не са изхвърлени на бунището. Правим планове как техният капацитет да бъде използван. Не е драма да бъдат възстановени, но искаме да осигурим честни избори с хора, на които вярваме", заяви още зам.-шефът на МВР. Анчев настоя, че иззетите фалшиви 1,2 млн. евро са заловени от ГДБОП, който работи все по-активно.

"Няма да търся конфронтация с Даниел Митов и да влизам в детайли кога е получена информацията и кога е започнало реално да се работи по нея... Преди около един месец, а информацията я е имало преди около година", съобщи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вие сега

    63 5 Отговор
    ли разбрахте, че е обществено опасен?
    Ще го хванете толкова, колкото и досега сте го хванали. Милюзи непотребни, само ядете на хората парите.

    Коментиран от #30

    22:56 27.03.2026

  • 3 Пустиня(к)

    19 1 Отговор
    Уф, оно за онова бандитче говори. Викам си, за кво па да го арестуват дедото, он, Капетанинът праи на 6-ти април 88. Добре, че са осеферих.

    22:56 27.03.2026

  • 4 ООрана държава

    54 4 Отговор
    Колко пъти? Арестувате го, пускате го, издирвате го после пак същото, май само си намирате на работа у меверето

    22:57 27.03.2026

  • 5 Анонимни

    27 11 Отговор
    Този господин е нелигитимен назночен е незаконно Докога ще се натискат тия по кабинетите и ще си правят оглушки

    Коментиран от #8

    22:57 27.03.2026

  • 6 Полюцай

    39 2 Отговор
    Мисля, че трябва да ни увеличат заплатите. Защо иначе да го арестуваме?!?

    22:58 27.03.2026

  • 7 дълбоко виждащ

    37 1 Отговор
    щещеще...първо трябва да го потърсите , младежа.според мен ще го хванете единственно ако сам дойде в районното и се вържа сам!

    22:59 27.03.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимни":

    Пиши си с ника "Промяна", че така се обърквам.😎

    22:59 27.03.2026

  • 9 Стара чанта

    25 0 Отговор
    Я кажи по- важното - кога после ще го пуснете ? И срещу какво ?

    23:02 27.03.2026

  • 10 604

    24 1 Отговор
    А добре , че го предупредихте по медийте, ааааЯЯ няма нужда.... той сам че се предаде

    23:11 27.03.2026

  • 11 Шопо

    52 1 Отговор
    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    23:17 27.03.2026

  • 12 Анонимен

    28 2 Отговор
    Оставка на цялата служебница

    23:17 27.03.2026

  • 13 Бой по кратуната

    33 2 Отговор
    Иван Анчев: Ще арестуваме Васил Михайлов в най-кратки срокове...... ??
    Не ми се мисли какво ще бъде, кагато активират десетки хилядите клети бежанци, дето са ни налазили. Леваците с един запартък не могат да се справят.

    23:20 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    28 1 Отговор
    Каква държава сме, този трябваше вече да прави тръби на ромеите в затвора.

    23:31 27.03.2026

  • 16 Горски

    29 2 Отговор
    Да го бяхте заловили досега. Колко време ви трябва бе, аматьорчета? Никой не вярва на честните избори !Купувачи може да има ,ама кой плаща.Нали не са мулетата.За 50-100 € да си продадеш гласа за марионетка на някой олигарх е голяма глупост. Кой вярва на полицията по време на избори? Когато арестувате истинските престъпници Бойко и Шишо Магнитски, тогава ще повярваме в институцията МВР !

    Коментиран от #27

    00:06 28.03.2026

  • 17 Бай Ставри

    17 1 Отговор
    Като го фанете ми го доведете в бобовдолския булка че го направим!

    00:10 28.03.2026

  • 18 мдаааа

    6 2 Отговор
    А аз ЩЕ даря балдъзата със семена ...

    Коментиран от #20

    00:16 28.03.2026

  • 19 Ламята Спаска

    20 0 Отговор
    Тоя невнятник го играе като оня виц за охлюва. Тъкмо да го фана и охлюва се шмугна в храстите. Дечевите пиянски простотии.

    00:21 28.03.2026

  • 20 Баджанака

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "мдаааа":

    Който има балдъза, пипа два гъ.а

    00:29 28.03.2026

  • 21 И що

    7 2 Отговор
    да ти е тъжно? "Тъжно ми е да говоря колко е цената на един глас. Едно време бяха две кебапчета в махалата", ама сега сме в клуба на богатите и е нормално цената да расте нагоре, така както расте и на всичко останало.

    01:19 28.03.2026

  • 22 Техния капацитет

    6 0 Отговор
    Може да бъде използван на едно друго място за изтърпяване на наказанията. Само тогава ще има успокоение на душата на всички невинни жертви на Тея главорези.

    06:30 28.03.2026

  • 23 ха ха

    5 0 Отговор
    Нас не ни интересува политическата сила, а криминалното деяние, изтъкна гостът на Ганиела Ангелова. / крием поръчителите на криминалните деяния щото ни сипват в паничката пък са и от "нашите хора"

    07:01 28.03.2026

  • 24 Тото 1 и Тото 2

    7 0 Отговор
    Този каратяга-младеж , Бойко и Делян ли го пазят ? Че досега не е арестуван ?

    07:01 28.03.2026

  • 25 Дядо Мраз

    10 0 Отговор
    И какво се оказва - полицията НЕ го търси , а пък ТОЙ не се крие !
    Чиста работа !

    07:02 28.03.2026

  • 26 Ровя в явоР

    7 0 Отговор
    Трудно е да си представим , че един напомпан юнак е търсен УЖ от полицията и вече толкова време не могат да го хванат ! Може би е невидим ? А може и да не е търсен , че е изморително. Кой знае ?

    07:12 28.03.2026

  • 27 Хроматид

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Арестувани / ама истински / Бойко и Шиши са едно добро начало ! Тогава хората ще повярват , че има правда и справедливост. И че възмездието застига и ГЛАВНИТЕ пристъпници и мошеници.
    И тогава ще настанат национални празници и тържества !
    Не че нещо , ама поне можемЕ да помечтаемЕ !

    07:16 28.03.2026

  • 28 Шушу Мушу

    2 0 Отговор
    Така става , щом БОЙКОВЩИНАТА е национална доктрина ! Простащина , лицемерие и мегаломанията се ширят безпрепятствено !

    08:23 28.03.2026

  • 29 да не забравите

    0 0 Отговор
    да му купувате цигари и фафли

    09:18 28.03.2026

  • 30 Що не пита предишните?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вие сега":

    Новото ръководство на министерството е само от месец.

    09:24 28.03.2026

  • 31 Жаба Кикерица

    0 0 Отговор
    Мислите ли , че ако този юнак влезе в затвора , ще излезе променен и смирен оттам ?

    10:22 28.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иванчо, голям го вадиш

    1 0 Отговор
    Бащата е прокурор и е гербаджия!

    12:36 28.03.2026

