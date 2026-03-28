Новини
България »
Добрич »
Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци – Добрич
  Тема: Войната на пътя

28 Март, 2026 12:06 1 020 9

  • катастрофа-
  • одринци-
  добрич

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор е загинал при катастрофа рано тази сутрин по пътя от село Одринци към Добрич, съобщиха от полицията, цитирани от dariknews.bg.

Съобщението за инцидента е получено около 4:30 ч. Пристигналите на място екипи установили, че 55-годишен шофьор на лек автомобил "Тойота" на десен завой губи контрол над превозното средство, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в лек автомобил "Фиат".

Шофьорът на "Фиат"-а е починал по пътя за болницата.

55-годишният шофьор е с множество фрактури. Извършената проба за употреба на алкохол с техническо средство установява наличието на 1,39 промила.

По случая е образувано досъдебно производство.

При катастрофи в страната вчера са ранени 14 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 12.


Добрич / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ква война

    8 0 Отговор
    На българина не му тряя война, той е от там

    12:23 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това е си дзън

    4 2 Отговор
    вече няма да ни досажда.

    Коментиран от #7

    12:41 28.03.2026

  • 4 Местен

    6 1 Отговор
    Не е ,,Одринци" , ОДЪРЦИ ма мисиркооо...
    Свали си черните очила...

    12:57 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Войната в България не приключва.Все едно,че сме около Иран.

    13:58 28.03.2026

  • 7 Ако

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това е си дзън":

    Прочетеш материала, а не само заглавието, ще разбереш, че ТИ СИ ДОСАДНИКА.
    Аланкоулу, починал е НЕВИНЕН ЧОВЕК !!!

    14:13 28.03.2026

  • 8 Цвете

    3 0 Отговор
    И ОТНОВО АЛКОХОЛ. 🍷КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ " НАЛЕЕ " В ГЛАВИТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО ПРИЧИНЯВАТ СМЪРТ ЗАРАДИ ПИЕНЕТО? ОТНЕМАЙТЕ ИМ КНИЖКИТЕ ЗАВИНАГИ. ДРУГ ИЗХОД ВЕЧЕ НЯМА.

    14:15 28.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове