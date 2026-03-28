Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци – Добрич

Шофьор е загинал при катастрофа рано тази сутрин по пътя от село Одринци към Добрич, съобщиха от полицията, цитирани от dariknews.bg.
Съобщението за инцидента е получено около 4:30 ч. Пристигналите на място екипи установили, че 55-годишен шофьор на лек автомобил "Тойота" на десен завой губи контрол над превозното средство, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в лек автомобил "Фиат".
Шофьорът на "Фиат"-а е починал по пътя за болницата.
55-годишният шофьор е с множество фрактури. Извършената проба за употреба на алкохол с техническо средство установява наличието на 1,39 промила.
По случая е образувано досъдебно производство.
При катастрофи в страната вчера са ранени 14 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 12.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ква война
12:23 28.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Това е си дзън
Коментиран от #7
12:41 28.03.2026
4 Местен
Свали си черните очила...
12:57 28.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мъкаааа
13:58 28.03.2026
7 Ако
До коментар #3 от "Това е си дзън":Прочетеш материала, а не само заглавието, ще разбереш, че ТИ СИ ДОСАДНИКА.
Аланкоулу, починал е НЕВИНЕН ЧОВЕК !!!
14:13 28.03.2026
8 Цвете
14:15 28.03.2026
9 Цвете
14:16 28.03.2026