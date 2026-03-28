БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана

28 Март, 2026 15:44 1 945 22

Предстои пълен опис на наличните храни, проверка на технологичната документация и проследяване на произхода на суровините

БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана - 1
Снимка: МЗХ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори обект в Монтана заради тежки нарушения на хигиенните изисквания. В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси.

Съгласно новия подход на БАБХ за кръстосан модел на контрол, при който екипи от една област извършват проверки в друга, в обекта в Монтана са работили инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София град.

Те са констатирали силно занижена хигиена във всички производствени помещения и прилежащите площи. Допълнително е отчетен ограничен достъп до съхраняваните храни и суровини в хладилните камери, което е възпрепятствало пълната им идентификация.

Сред най-сериозните нарушения е едновременното съхранение на суровини и готова продукция, както и на други животински храни и фуражи. Според контролните органи това създава сериозни рискове за безопасността на храните.

В резултат на констатациите ОДБХ – Монтана е издала заповед за незабавно спиране на дейността на обекта. Предприятието е запечатано със съответните обозначителни стикери, а информацията е вписана в официалния регистър. Контролът се осъществява със съдействието на полицията.

Работата в обекта продължава. Предстои пълен опис на наличните храни, проверка на технологичната документация и проследяване на произхода на суровините. Ако се установят продукти с изтекъл срок на годност или без необходимите документи, те ще бъдат унищожени. Взети са проби за лабораторни изследвания. Резултатите ще определят последващите действия на контролните органи.

Предприятието попада в категорията на обектите с висок риск и подлежи на засилен контрол. Възобновяване на дейността му ще бъде възможно едва след пълно привеждане в съответствие с хигиенните и технологични изисквания, с особен акцент върху помещенията за обработка и съхранение на храни, както и върху използваното оборудване.


  • 1 Вредители

    15 16 Отговор
    "Българската" агенция не може да провери внасяните продукти, но може да ликвидира българските. Всичко в името на какво? Правилно, на честната конкуренция.

    Коментиран от #6

    15:53 28.03.2026

  • 2 за институциите и доверието

    16 8 Отговор
    Двете вероятни версии:
    1. Фиктивните проверки приключиха - спира корупцията.
    2. Проправя се пътя за конкурентна фирма - продължава корупцията.

    Коментиран от #5

    15:54 28.03.2026

  • 3 Мнение

    26 4 Отговор
    Що? Нали всичко в държавата ни бе тип топ?!
    Даже старо американско месо ни пробутваха кръговете около Боко?!

    Когато слугите на злото управляват България, отровните храни са ни най-малкият проблем!!!

    15:57 28.03.2026

  • 4 Хаха

    33 0 Отговор
    Това е птицекланицата на Димитър Аврамов - Митко Галата от ДПС кандидат за депутат, преди беше от ГЕРБ.

    Коментиран от #14

    16:02 28.03.2026

  • 5 Гласоподавател

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "за институциите и доверието":

    Просто ,правила за всеки. Даже и прокурорски син да си.

    16:05 28.03.2026

  • 6 А ти защо реши,

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вредители":

    Че внасяните продукти не се проверяват?Или много искаш дерибеите от Новото начало да те хранят ?

    16:06 28.03.2026

  • 7 Сатана Z

    4 26 Отговор
    Новият плевенски министър удря производителите в съседните области за да могат неговите фирми да пласират боклуците си

    Коментиран от #10, #13

    16:06 28.03.2026

  • 8 Фидоскиния

    12 1 Отговор
    вилает !

    16:07 28.03.2026

  • 9 Ура,,Ура

    17 2 Отговор
    Това месопреработвателно предприятие очевидно работи " за хората". Такъв е стандарта на НН.

    16:12 28.03.2026

  • 10 Въпрос

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Тошко,ти ли си?

    16:14 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оставка

    9 6 Отговор
    След гафа който направиха БАБХ със стадото овце уж болни от чума а ги дадоха че са още живи и се размножават неможе да им се има доверие както и на тия дето ги управляват.

    16:17 28.03.2026

  • 13 Има ни пак

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Объркан си. Това е манталитет на прасетата.

    16:18 28.03.2026

  • 14 Ром от Лом

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    на циганина от дпс

    16:26 28.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    17 1 Отговор
    "Галата" приключи. Това е човекът на Шишко в Монтана и Видин.
    Тази кланица по добре да я полеят с бензин и да я запалят. Такава свинщина е там.

    16:29 28.03.2026

  • 16 Само погледнете нечистоплътния вид

    13 1 Отговор
    На депутата от ДПС НН (преди това от ГЕРБ) и съдете за хигиената в предприятието му.

    16:30 28.03.2026

  • 17 И,значи Шиши вече не е фактор

    14 0 Отговор
    Щом има проверки на дерибеите МУ.

    16:32 28.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    На Шишо едва ли ще му се обърка схемата за купуване на гласове. Но този циганин май приключи. Струва ми се, че натискат Шиши на всякъде. Не съм бил много отдавна в Монтана и не съм се напивал юнашки. Там може да са примати, но се напиват до състояние гьон.

    16:37 28.03.2026

  • 19 Въпрос

    11 0 Отговор
    Защо въобще дават тази и др.подобни информации, като никога не съобщават името на фирмата? Ние ще ядем сирене с боклуци, мляко без мляко и препакетирани храни с изтекъл срок.

    16:38 28.03.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Този циган си построи дворец в един парк. В центъра на града, на 200 метра от милицията. Как го направи не зная.

    16:40 28.03.2026

  • 21 Горски

    11 2 Отговор
    Сменят етикетите със срока за годност и пак ги продават на българите и така докато не се изяде калпавата стока. Измиват развалените продукти, препакетират, сменят етикета и в магазина за пенсионерите на "промоция". Това правиха при ГЕРБ некадърниците. Плащат в чекмеджето и тровят България. А калинки ГЕРБ прибират парите и незнаят кой е извършителя. Даже има и такива дето не са виждали крава и овца, но правят сирене и кашкавал и продават мялако. Не знае на кое се вика крава, не знае какво е овца, но продава и пак го яде българина. И това е ставало през цялото време от 2009 г до днес.

    16:54 28.03.2026

  • 22 Тоя си плаче за шеф Манчев

    2 0 Отговор
    Точно си е за "Кошмари в кухнята".

    17:01 28.03.2026

