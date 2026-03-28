Владислав Панев: Сърбия разби мита за евтиния руски нефт, петрол, бензин и дизел. Три пъти са по-скъпи от България

Владислав Панев: Сърбия разби мита за евтиния руски нефт, петрол, бензин и дизел. Три пъти са по-скъпи от България

28 Март, 2026 20:49 3 805 71

И преди войната ни съдираха по 10 кожи, заради местните предатели корумпета

Владислав Панев: Сърбия разби мита за евтиния руски нефт, петрол, бензин и дизел. Три пъти са по-скъпи от България - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Възраждане: паднат ли санкциите срещу Русия, горивата поевтиняват с 40 процента.

Данни за пазара на горива. Това обяви във "Фейсбук" Владислав Панев от ПП-ДБ.

В Сърбия, която не е наложила санкции, а освен това работи руска петролна рафинерия (в Панчево) с руски петрол, цените на горивата са трайно по-високи, отколкото в България.

Така че хайде стига с митовете за евтините руски суровини. И преди войната ни съдираха по 10 кожи, заради местните предатели корумпета.

Владислав Панев: Сърбия разби мита за евтиния руски нефт, петрол, бензин и дизел. Три пъти са по-скъпи от България
Снимка: Фейсбук


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моля,

    135 38 Отговор
    Следващият глупак, ако обичате!

    Коментиран от #14, #18, #56

    20:50 28.03.2026

  • 2 гола тикво

    102 34 Отговор
    ако цените на горивата са трайно по-високи там
    щото акциза е по голям ве смешко

    Коментиран от #7, #19, #61

    20:52 28.03.2026

  • 3 Лъжи като Лора

    21 69 Отговор
    Граф Игнатиев е авторът на руската външна-политическа линия за ограничаване на разкритията и омаловажаване на българските революционни действия. След откриването на процеса руските дипломати полагат усилия да предотвратят нови арести

    20:54 28.03.2026

  • 4 Гробар

    77 26 Отговор
    Аре бегай синьо комуне ако ти е мил живота фашизмът си отива.

    20:54 28.03.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    70 29 Отговор
    Малиииии, " Финансов анализатор",хахахахах

    20:55 28.03.2026

  • 6 Гробар

    78 23 Отговор
    Ганю Примата си избира да го управляват човекоподобни същества без един ден трудов стаж като тозш и очаква да има държава.

    20:56 28.03.2026

  • 7 хаха

    40 59 Отговор

    До коментар #2 от "гола тикво":

    това говори още по зле за сърбите...
    копейките все имат оправдания и цялата им логика е на обратно...

    20:56 28.03.2026

  • 8 !!!?

    41 62 Отговор
    Копейкин - веднаж путинофил винаги предател, веднаж предател винаги лъжец и българофоб !!!?

    21:00 28.03.2026

  • 9 000

    52 30 Отговор
    Най-евтино ще ви бъде без енергия. Европа върви към глад на най-бедните, които вече са 40% от зярото население на ес. Това милиони души, които не могат са се нахранят 3 пъти на ден. Драмата тепърва идва обаче.

    Коментиран от #49

    21:02 28.03.2026

  • 10 БаГо

    61 17 Отговор
    Хехе. А откъде ли идва нефта до нашата рафинерия? Вероятно от Азърбайджан, който изнася повече петрол, отколкото добива :)

    21:02 28.03.2026

  • 11 Мимчят

    72 25 Отговор
    Този абсолютен пом......яр ще ни разправя глупости на таракалета.Соросоид....

    21:03 28.03.2026

  • 12 Анонимен

    65 20 Отговор
    Погледни графиката, погледни я хубаво. Цената при тях едвам се е променила, а при нас поскъпва стряскащо! Виж се как манипулираш заради идеологическата си краста!

    21:05 28.03.2026

  • 13 Боа

    13 7 Отговор
    Нико не праща гефт на сила!
    Ако можеш,-купувай без пари Пенев!
    Сърбия плаща високи цени,-ама винаги след това кредитни известия!

    21:15 28.03.2026

  • 14 мдаааа

    28 8 Отговор

    До коментар #1 от "Моля,":

    Как да спориш с - Партиен , бивш Секретар ... 🤭😁

    21:15 28.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ШЕФА

    39 10 Отговор
    Моля ви хора,ако някой е виждал по т.па и жалка карикатура от този пишете и дайте пример,защото аз специално не съм !

    Коментиран от #47, #50

    21:22 28.03.2026

  • 17 Ни стаа

    19 3 Отговор
    Ни можиш обори ганя с факти. Ние сме имунизирани към тях.

    21:24 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хахахаха

    25 23 Отговор

    До коментар #2 от "гола тикво":

    Ама що акциза е по-голям там бееее? Нали не са в ЕС, а ЕС ви е виновен за всичко?

    21:28 28.03.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 4 Отговор
    Последно горивата
    ТРИ ПЪТИ СА ПО-СКЪПИ или
    ТРАЙНО СА ПО-СКЪПИ🤔❓
    Щото нещо някой май не прави разлика🤔❗

    Коментиран от #29

    21:29 28.03.2026

  • 21 ВЛАДКО М А З Н И Я

    25 9 Отговор
    МАЗЕН МИЛИОНЕР ТАРИКАТ ЧИС СТО ПРОЦЕНТОВ. БАНДЕРОС.

    21:30 28.03.2026

  • 22 койдазнай

    25 5 Отговор
    Абе в "проруските" държави, горивата са по-скъпи, от колкото в България. Как и защо е интересно, ама фактаите са, че на бензиностанцията искат повече пари.

    Коментиран от #34

    21:33 28.03.2026

  • 23 защо

    50 7 Отговор
    "Прекратени доставки: Единствената рафинерия в Сърбия (в Панчево) спря работа в края на 2025 г., тъй като не можеше да получава руски нефт през Хърватия заради санкционния режим."

    Има гугъл бе мухльо. Кажи на някой осмокласник да провери и да ти каже. Ама акъл и за това нямаш.

    21:33 28.03.2026

  • 24 Ха, сега!

    39 10 Отговор
    Интересно как стига руският петрол до Сърбия? Дали е руски...?
    От Новоросийск до Росенец са малко над 1000 км през Черно море, няма такси за Босфора, Суецки канал и т.н.
    Само идиоти като нас могат да се подложат на такъв мазохизъм да си внасят петрол от Дубай и т.н.
    Е, можем да подобрим рекорда: Спираме АЕЦ Козлодуй, спираме Марица Изток и ще фотоситнезираме....

    21:33 28.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Евгени от Алфапласт

    29 7 Отговор
    Бе тоя нещо много често почнахте да го пускате тук. Кого от "екипа" оправя или просто си плаща?

    21:37 28.03.2026

  • 29 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тебе. Кво те бърка , като караш колело ?

    Коментиран от #37

    21:40 28.03.2026

  • 30 Аз съм веган

    16 25 Отговор
    Копейките искат да станем като Беларус или сърбетата.

    21:41 28.03.2026

  • 31 Копейкин

    24 32 Отговор
    В момента в Сърбия няма санкции срещу Русия. В момента в Сърбия ползват само руски петрол за рафинерията си. В момента сърбите минават граница, за да зареждат по-евтино в България.
    Това е всичко, което ви трябва да знаете за дрънканиците на Късия!

    21:43 28.03.2026

  • 32 604

    14 1 Отговор
    абе боли мъ за унгария те тоя .!. амъ господина що не вземе да каже колко % е акциза е БГ?!

    21:49 28.03.2026

  • 33 този пак излъга

    38 8 Отговор
    Суровината, с която работи Сърбия в момента, не е руска:
    тя идва чрез Adriatic / JANAF
    голяма част е импорт от Казахстан, Нигерия, Гаяна и др.
    не е директно от Дружба, защото транзитът през него е прекъснат!
    Аз бих го попита, след като ние получаваме петрола от азерите, защо цените скачат?!?

    21:49 28.03.2026

  • 34 604

    13 4 Отговор

    До коментар #22 от "койдазнай":

    ти я погледни на запад колко са и помисли колко ще станат тук, и колко са ни покупателните способности спрямо на западняците!!!!

    21:53 28.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Уточни се

    10 5 Отговор
    Трайно или Тройно. Орбан ще ги спаси а нас?

    21:54 28.03.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    БАБО ХОЙКЕ, БЪРКАШ МЕ С ОНЯ ДЕТО ИДВА ПРИ ТЕБЕ ВСЯКА ВЕЧЕР С КОЛЕЛО ДА ТЕ .....€Б€ за жълти ст.инки❗

    Коментиран от #38, #51

    21:56 28.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ъъъъ

    16 4 Отговор
    Скъпи, скъпи, колко да да са скъпи в Сърбия?

    Бензин - €1.60
    Нафта - €1.80

    22:13 28.03.2026

  • 40 Никой

    9 14 Отговор
    Бас държа ,че нито един екс. тремент не знае , че на 27 03. 2026 г. цената на дизела в Сърбия е 213 динара за литър ( 1, 82 ЕUR . ) бензин BMB 95 - 188 динара литър ( 1, 61 EUR . ). Това е при намеса на държавата . Иначе 270 динара за литър ( 2. 30 Е )/ Поздрав от Русия !

    22:23 28.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сандо

    17 4 Отговор
    И все такива кретени са се настанили по всички етажи на управлението.Но по-лошото е,че стадото под тях е толкова слабо образовано,че възприема всяка казана от тях глупотевина за най-чистата истина.

    22:24 28.03.2026

  • 43 604

    16 2 Отговор
    най добре си изтеглете суха пара в наличност, щот до месец не се знае къде ще ни забият тия рептили!

    Коментиран от #67

    22:27 28.03.2026

  • 44 Тъпак

    13 4 Отговор
    безподобен

    22:28 28.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Край

    19 0 Отговор
    Сърбия не продава винетки - само магистралите са платени. подръжката на пътищата е в акциза на горивото. Сърбия няма пристанище. Горивата отиват до нея с много по-скъп транспорт

    22:30 28.03.2026

  • 47 Факрус

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "ШЕФА":

    Погледни в огледалото!

    22:31 28.03.2026

  • 48 Чичо Дончо

    7 0 Отговор
    След мен потоп...

    22:32 28.03.2026

  • 49 Ами

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "000":

    Ти какво си се закахарил толкоз за Европа. Нека си гладуват. Тебе кво ти е? Важното е, че Русия е много добре. Скоро ще цъфне и ще върже!

    22:32 28.03.2026

  • 50 Да, ама

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "ШЕФА":

    ще седне в депутатското кресло, а ние ще продължим да дремем пред екраните.

    22:32 28.03.2026

  • 51 Дедо Потьо ,

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мерси ..

    22:33 28.03.2026

  • 52 ЦИРК

    23 5 Отговор
    Май от глупав по-глупав е кадровия подбор на ППДБ. Поне да беше проверл господина от къде Сърбия доставя петрол в момента...

    60% Казакстан, останалите 40% идват от Ирак (вече не), Норвегия, Гвиана, САЩ (заместиха Ирак), Азербайджан и Либия. Целият транзит се осъществява през хърватския терминал Омишал.

    Ей за това ППДБ ще се на ръба дали да влязът в новиа парламент, щото са некадърни лъжци.

    22:34 28.03.2026

  • 53 Герге ,

    2 0 Отговор
    ТИСАЙРЯФОСТАТъ и си лягам ...

    22:35 28.03.2026

  • 54 Цената на бензина е 188 динара

    15 5 Отговор
    Към 23 март. Последно бяхме в Сърбия септември, беше 181 динара. Т.е. повишила се е със 7 динара.
    Тоя не знае на коя планета е.
    Цена в левове, щото мразя евро, 3.13 лв, цена в България- 2.88лв.
    Така Панчо калпазанчо, айде ела обясни , как е 3 пъти по- скъп? Нещо май математиката ич не ти е сила.

    22:42 28.03.2026

  • 55 Сега е друго

    9 3 Отговор
    Сърбите бяха Югославия,номер едно в соц лагера.Велики отвсякъде.

    23:21 28.03.2026

  • 56 КЗББ и ДП

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Моля,":

    И то много голям.Толкова запленен от злоба,че ще кажеш,че в руска църква са го кръстили нарочно

    23:22 28.03.2026

  • 57 Този Цървул

    16 5 Отговор
    Е пропуснал часовете по математика. Официална инвформация от днес за цена на дизела в Сърбия - между 1.63 до 1.82 € за различните премиум марки. При това при по-висок акциз. Това 3 пъти по-висока цена ли е от нашата? Срам нямат жълтопаветниците Соросоиди.

    23:36 28.03.2026

  • 58 киро

    8 4 Отговор
    дебил от пепе дебе!

    00:16 29.03.2026

  • 59 ганев

    7 3 Отговор
    .....КРЕТЕН.....

    00:34 29.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 чичко ви Снегов

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "гола тикво":

    Сега, да обясня на бомбетата - акцизът остава в държавата, докато другото отива у Русията. В БГ-то имаме най-ниския акциз. И защо мислите, че е така мили деца? А, ето познахте - за да останат най-малко мъни в БГ-то. А сърбите ги оставете. Трябва им още една кюския и ще влегнат у коловозя.

    Коментиран от #64

    01:37 29.03.2026

  • 62 Майстора

    7 3 Отговор
    Тия от ПП-то се оказаха по-големи лъжци от комунистите.За разлика от преди , сега има интернет и всеки може да види какви са цените в Сърбия .

    01:52 29.03.2026

  • 63 Кирил

    4 2 Отговор
    В Унгария също всички горива са по скъпи

    02:42 29.03.2026

  • 64 604

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "чичко ви Снегов":

    кво ме топли мен тая работа, преди нямаше акциз, да го махат и ддс-то му да махат, 35-40 цента на база 160малко ли е им е....не са наядаха

    04:15 29.03.2026

  • 65 9689

    3 2 Отговор
    Този не е добре,там цените са 300 пъти по скъпи.

    05:34 29.03.2026

  • 66 Демек

    1 0 Отговор
    5 евро дизел?Истина ли е?

    06:55 29.03.2026

  • 67 който е глупав да ползва банки

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "604":

    ще му се налага да тегли… а ако затворят рептилите банките си какво ще правиш от каде ще теглиш???

    08:33 29.03.2026

  • 68 Мунчо

    2 0 Отговор
    Този експерт припомня израза, че всеки ден се ражда по един глупак! Велик, дори и в глупостта!

    09:08 29.03.2026

  • 69 Хаха

    2 0 Отговор
    Зеления талибан огладня и сега е много активен в калянето! Кажи нещо за Петрохан и милионите които е трябвало да се усвоят от зелените талибани?

    10:07 29.03.2026

  • 70 Григор

    1 0 Отговор
    "Сърбия разби мита за евтиния руски нефт, петрол, бензин и дизел."
    Тъй ли? А защо тогава Унгария и Словакия искат Украйна да спре блокирането на петролопровода "Дружба"? Орбан говори за евтини руски енергоносители! Орбан лъже, така ли? Не Панев, не лъже! Всичко е точно. Проблемът е, че вашата партийка неистово мразите Русия и всичко руско. Не съм фен на Пеевски, но той твърди,че вие сте формация на чичко Сорос, което ще рече, че във вас няма нищо българско!

    11:23 29.03.2026

  • 71 Стефан

    2 0 Отговор
    Панев е псевдо политик и псевдо икономист!

    11:36 29.03.2026

