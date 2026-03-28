Владислав Панев: Сърбия разби мита за евтиния руски нефт, петрол, бензин и дизел. Три пъти са по-скъпи от България

Възраждане: паднат ли санкциите срещу Русия, горивата поевтиняват с 40 процента.

Това обяви във "Фейсбук" Владислав Панев от ПП-ДБ.

В Сърбия, която не е наложила санкции, а освен това работи руска петролна рафинерия (в Панчево) с руски петрол, цените на горивата са трайно по-високи, отколкото в България.

Така че хайде стига с митовете за евтините руски суровини. И преди войната ни съдираха по 10 кожи, заради местните предатели корумпета.

