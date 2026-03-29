Хасан Адемов: Интересът към мярката "20 евро" за поскъпналото гориво е показателен, че тя е работеща

29 Март, 2026 11:54, обновена 29 Март, 2026 10:58 1 107 33

Социалната система често е била използвана за контролиран вот, призна служебният министър на труда и социалната политика

Най-важното е кризата да не се прехвърли към хората и целта ни е да намалим натиска върху ежедневието им.

Това заяви пред БНР служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, като уточни:

"Това може да бъде постигнато не само с пакет от мерки, които да бъдат предложени, но е важно и целесъобразно да предложим модел на поведение при различните сценарии за развитие на кризата. Очевидно е, че става дума за външна криза, която като перфектна буря удари доста правителства, свързано с увеличаване на цените на горивата, на електроенергията и всичко оставало, което оформя сегашната криза. Важното е ефектите на кризата да не ударят по джоба на българските граждани като повишени цени. Затова правителството смята, че най-важната задача е този външен шок да не бъде прехвърлен като риск за вътрешен проблем. Защото най-големият риск е това да не се прехвърли тази криза върху цените за крайния потребител".

Той подчерта, че предложените от кабинета "Гюров" мерки са съобразени с това, че се работи в условия на удължителен бюджет и "джобът не е достатъчно дълбок":

"Средствата там идват от данъците на българските граждани. Затова мерките са таргетирани към онези сектори, които по веригата на доставки биха могли да повлияят на цените на краен потребител. От друга страна тези мерки трябва да бъдат бързи, да бъдат времеви и трябва да преодолеят усещането, че кризата удря по джоба на българските граждани. ... Мерките не трябва да водят до инфлационен натиск. Правителството има намерение да спазва всички правила, свързани с публичните финанси".

Транспорт, храни, енергия, уязвими групи, това са идентифицираните секторите, в които кризата дава най-сериозни последици, посочи министър Адемов.

"За всички мерки има индикатори, така че да бъдат задействани поетапно, а не да бъдат включени наведнъж и да задействат в един и същи момент. В концепцията на правителството влиза разбирането, че тези мерки трябва да бъдат надградени в зависимост от развитието на кризата, произтичаща от напрежението в Близкия изток", подчерта социалният министър.

Във връзка с подпомагането с 20 евро заради високите цени на бензина и дизела Адемов уточни, че отговарящите на критериите хора с декларирани банкови сметки в Агенцията за социално подпомагане ще получат автоматично по 20 евро, а останалите ще трябва да подадат заявления, но те са по-малка част:

"Интересът към тази мярка е показателен, че тя е работеща в първите етапи от подкрепа. Тя ще продължи в целия период, докато цените се задържат на тези равнища. Тази мярка е в размер на 25 млн. евро".

За първи път социалното министерство се ангажира с честността на изборите, заяви Хасан Адемов и обясни:

"Много често социалната система е използвана през годините за контролиран вот, а в някои случаи и за корпоративен вот. МТСП превенция във връзка с допусканите през годините проблеми, свързани със социалната система. Ще бъдем безкомпромисни. Заявихме нулева толерантност към такъв тип поведение. Имахме и среща с Националното сдружение на общините, защото връзката между ръководители на социални услуги и местната власт в някои случаи е зависима от местни авторитети. И се налага да действаме безкомпромисно в случаи, в които има сигнали за злоупотреба. Два сигнала вече са подадени в Прокуратурата. Има доста сигнали вече от Благоевградско, Плевен, Кърджали, Русе.

Важното е да не допускаме това грозно явление "глас срещу хранителни продукти", каквато практика е имало преди. Решихме, че нуждата на хората от помощ по европейската солидарност не трябва да се влияе от датата на изборите, защото може да се случи поредица от избори, хората не могат да чакат. Тези хранителни продукти трябва да достигнат до най-нуждаещите се граждани, а БЧК ги раздава".


  • 1 Последния Софиянец

    33 0 Отговор
    Бедните хора нямат коли

    Коментиран от #28

    10:59 29.03.2026

  • 2 Айде..айде 20 евро.

    32 1 Отговор
    Бегай..

    11:00 29.03.2026

  • 3 Лъже крадливия турчин!

    34 2 Отговор
    Докато обиколиш да събереш всичките бележки за доходи, от банки, от данъчно, от нои и т.н., че изхарчиш поне 100 левро. Кой е луд да направи това за 20 левро обезщетение на месец?!

    Коментиран от #25

    11:03 29.03.2026

  • 4 Дръта чанта

    35 1 Отговор
    Задръжте си ги 20ев смешници

    11:09 29.03.2026

  • 5 Бжбф

    31 0 Отговор
    А повишението на цените заради скъпите горива как ще компенсират? Хората ще издържат ли? ЕРП- Тата как ще контролират с това надуване на сметки?

    11:11 29.03.2026

  • 6 И кое

    27 1 Отговор
    ...работещо бе, шаман дуро...при половин милион под прага на бедността са заявени едва 7-8 от тях за тия 20€.... и тези пари си ги плащат за по високия акциз от държавата за горивото. Намалете акциза с 20% това е мярка, а не държавата да трупа допълнитолно стотици милиони от акцизи заради цената. На запад вече намаляват акциза, тук пак се правят на глухи кьорави

    11:15 29.03.2026

  • 7 Галина Колева

    11 3 Отговор
    Да ,тези пари са нищо .Само ,че на мен са нужни ,защото редовно пътувам за прегледи ,което мога да докажа. Друг е въпроса за тези с лизинговите коли. Има недомислие.

    11:15 29.03.2026

  • 8 Хайде стига

    24 1 Отговор
    Стига с тази селикция. Ами другите бедни? Особено пенсионерите, които са били редовни данъкоплатци към държавата. Или те не са от вашшя електорат.

    11:19 29.03.2026

  • 9 Не трябва по този начин

    10 3 Отговор
    да се помага на бедните и енергийно мързеливите. Сега 50€ за Великден въпреки, че повечето се самоопределят като мюсюлмани. 20€ за колата, а тия с малко по-восоки доходи да се оправят сами. Всички помощи трябва да влизат в една банкова сметка от която се изплащат за: детската градина, ток, телефон, вода, заеми към банки и фирми за бързи кредити, глоби към общината, КАТ и др. подобни. Ако останат пари в купони без закупуване на алкохол и цигари. Сега бащата на семейството взима всички пари и не излиза от кръчмата докато не свършат.

    11:20 29.03.2026

  • 10 Тия 20 евро

    22 0 Отговор
    са като подавка при панахида за бог да прости нас грешните.

    Коментиран от #12

    11:22 29.03.2026

  • 11 хах

    21 2 Отговор
    Какви 20 евро бе смешник. Това няма и 15 литра бензин. И това ще е за пенсионери и маHгали без доходи. За работещия човек пари няма.

    11:25 29.03.2026

  • 12 С тия 13л. гориво

    2 14 Отговор

    До коментар #10 от "Тия 20 евро":

    моята кола изминава почти 250км. Не е малко ако е всеки месец.

    11:27 29.03.2026

  • 13 Деций

    9 0 Отговор
    Работеща ще бъде когато започнете да ги давате и то своевременно,а не да дадете 20 евро когато вече ще са нужни 40 или повече.Към момента само приказки,и не е нужно хората да кандидатстват,вие не им ли знаете доходите и имат ли кола или нямат и даки сса си платили задълженията?Ако е да вземете до сега ,да сте събрали всичко.

    11:29 29.03.2026

  • 14 Моментално….

    13 1 Отговор
    ….закриване на социалното министерство и всичките му плащания, на часа!!!

    11:33 29.03.2026

  • 15 Перо

    11 1 Отговор
    Тези мерки нямат никакво отношение към икономиката за редукция или задържане, общо на цените! За да се увеличат постъпленията в бюджета от нарастването на цените и съответно ДДС, акцизи и др., правителството реши да хвърли прах в очите на 3500 човека /след критериите/ с по 20€, които формират милиони за кошчето! Една държава, която пълни бюджета от цени и данъци от населението, а не от фирмите - данък печалба, това не е държава! Други страни от ЕС намаляват ДДС-то и акциза на горивата, като задържат цените, оборота не намалява и бюджета пак се пълни! С кокошкарските мерки има само загуба за бюджета!

    Коментиран от #17

    11:34 29.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Перо

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    PS Определени са милиони €, а на нужните критериите до сега има 3500 заявления! Какво общо има това с нормални икономически мерки, това са допълнителни социални помощи за малка група от населението!

    11:41 29.03.2026

  • 18 Див селянин

    9 2 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата, шта и рязаната карабина

    11:43 29.03.2026

  • 19 2234

    9 2 Отговор
    Някой да каже на тъпия министър да чете коментарите, може па да разбере и научи нещо. Егати нефелниците.

    11:46 29.03.2026

  • 20 ЧИЧО

    6 0 Отговор
    Частен бизнес , подкрепян от Държавата, няма такова животно.

    11:50 29.03.2026

  • 21 Аман от бездарни министри!!

    10 0 Отговор
    Работела била мярката… българинът е така обеднял, че и на 20 евро се радва!!

    Нещастници… министри.,, пфу!

    12:02 29.03.2026

  • 22 ироней

    7 0 Отговор
    След разясняване на практикуваната предизборна схема с дърва и други социални помощи, традиционно се отчита предизборната ефективност и на социалната подкрепа от 20 евро изтъквайки от кого е инициативата и за кого се очаква благодарността. Най-после борбата с купуването на гласове е контролирана с държавни средства за крайно най-нуждаещите се.

    12:07 29.03.2026

  • 23 Калин

    5 1 Отговор
    Свещи да си купите или две цветя за мястото в което трябва да сте. Лъжци ! Раздавате само на тези ,масово ваши хора , вече вписани от години на смучене от общото по всички възможни поводи и начини . Само ги питате има ли автомобил на негово име , а какво е плащал за него за да е редовен и как го е придобил бедняка изобщо не ви интересува. Мярката вървяла - лъжеш .

    12:20 29.03.2026

  • 24 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    20 евро мярка за горивата и 50 евро мярка за изборите. Коя мярка е по работеща бе мухльо?

    12:43 29.03.2026

  • 25 Голяма пъпутия

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лъже крадливия турчин!":

    20£ да се дават на нуждаищи в вид на бон за гориво илихрани а не за алкохол И най вече в малките населениях места А не там където има обществен транспорт

    12:46 29.03.2026

  • 26 Факт

    4 0 Отговор
    Покупка на гласове

    12:50 29.03.2026

  • 27 Будител

    3 0 Отговор
    Ай стига с тия 20 евро бе , смешници

    13:31 29.03.2026

  • 28 Будител

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Точно така е . Тия дето имат нужда от помощ , нямат дори и коли и имат нужда от много по сериозна помощ . С тия 20 евро само пълнят безмислено ефирното време на новините . Поредната манипулация излагация на некадърните политици

    13:38 29.03.2026

  • 29 Гошо

    2 0 Отговор
    Според тази мярка? 20 евро? За кого трябва да гласувам? Или сам да се сетя? Дали са за хляб, лекарства, гориво, дърва кой е номерът на бюлетината, Адемов?

    14:04 29.03.2026

  • 30 Иво

    0 0 Отговор
    Сори, кълва на мезонет в Бояна! И давай номера на бюлетината:)))

    14:05 29.03.2026

  • 31 Аууу

    1 1 Отговор
    За да вземеш двадесет евро ще похарчиш педесет.Да ти го ъсковам и турчина некъдърен където нахендри хората да плащат до 65 години възрат и четирдесет години стаж

    14:46 29.03.2026

  • 32 20€, е бля-бля .бля!

    1 0 Отговор
    Колко дълга статия ,колко празнодумство ,а няма дори не число ,а цифра няма...само бля-бля......

    15:26 29.03.2026

  • 33 Тити

    0 0 Отговор
    Дават пак пари на богатите на хора с високо доходи каращи скъпи коли на лизинг. Егати справедливостта.

    18:09 29.03.2026

