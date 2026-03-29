Хасан Адемов: Интересът към мярката "20 евро" за поскъпналото гориво е показателен, че тя е работеща

Най-важното е кризата да не се прехвърли към хората и целта ни е да намалим натиска върху ежедневието им.

Това заяви пред БНР служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, като уточни:

"Това може да бъде постигнато не само с пакет от мерки, които да бъдат предложени, но е важно и целесъобразно да предложим модел на поведение при различните сценарии за развитие на кризата. Очевидно е, че става дума за външна криза, която като перфектна буря удари доста правителства, свързано с увеличаване на цените на горивата, на електроенергията и всичко оставало, което оформя сегашната криза. Важното е ефектите на кризата да не ударят по джоба на българските граждани като повишени цени. Затова правителството смята, че най-важната задача е този външен шок да не бъде прехвърлен като риск за вътрешен проблем. Защото най-големият риск е това да не се прехвърли тази криза върху цените за крайния потребител".

Той подчерта, че предложените от кабинета "Гюров" мерки са съобразени с това, че се работи в условия на удължителен бюджет и "джобът не е достатъчно дълбок":

"Средствата там идват от данъците на българските граждани. Затова мерките са таргетирани към онези сектори, които по веригата на доставки биха могли да повлияят на цените на краен потребител. От друга страна тези мерки трябва да бъдат бързи, да бъдат времеви и трябва да преодолеят усещането, че кризата удря по джоба на българските граждани. ... Мерките не трябва да водят до инфлационен натиск. Правителството има намерение да спазва всички правила, свързани с публичните финанси".

Транспорт, храни, енергия, уязвими групи, това са идентифицираните секторите, в които кризата дава най-сериозни последици, посочи министър Адемов.

"За всички мерки има индикатори, така че да бъдат задействани поетапно, а не да бъдат включени наведнъж и да задействат в един и същи момент. В концепцията на правителството влиза разбирането, че тези мерки трябва да бъдат надградени в зависимост от развитието на кризата, произтичаща от напрежението в Близкия изток", подчерта социалният министър.

Във връзка с подпомагането с 20 евро заради високите цени на бензина и дизела Адемов уточни, че отговарящите на критериите хора с декларирани банкови сметки в Агенцията за социално подпомагане ще получат автоматично по 20 евро, а останалите ще трябва да подадат заявления, но те са по-малка част:

"Интересът към тази мярка е показателен, че тя е работеща в първите етапи от подкрепа. Тя ще продължи в целия период, докато цените се задържат на тези равнища. Тази мярка е в размер на 25 млн. евро".

За първи път социалното министерство се ангажира с честността на изборите, заяви Хасан Адемов и обясни:

"Много често социалната система е използвана през годините за контролиран вот, а в някои случаи и за корпоративен вот. МТСП превенция във връзка с допусканите през годините проблеми, свързани със социалната система. Ще бъдем безкомпромисни. Заявихме нулева толерантност към такъв тип поведение. Имахме и среща с Националното сдружение на общините, защото връзката между ръководители на социални услуги и местната власт в някои случаи е зависима от местни авторитети. И се налага да действаме безкомпромисно в случаи, в които има сигнали за злоупотреба. Два сигнала вече са подадени в Прокуратурата. Има доста сигнали вече от Благоевградско, Плевен, Кърджали, Русе.

Важното е да не допускаме това грозно явление "глас срещу хранителни продукти", каквато практика е имало преди. Решихме, че нуждата на хората от помощ по европейската солидарност не трябва да се влияе от датата на изборите, защото може да се случи поредица от избори, хората не могат да чакат. Тези хранителни продукти трябва да достигнат до най-нуждаещите се граждани, а БЧК ги раздава".