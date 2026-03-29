Пиян водач блъсна училищен автобус в Разградско и избяга

29 Март, 2026 11:38 1 298 11

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водач блъсна училищен автобус в исперихското село Подайва, съобщиха от полицията.

Около 7 часа на 27 март, след като автобусът паркирал, в него се ударил лек автомобил със силистренска регистрация, който напуснал местопроизшествието, уточни dariknews.bg.

Незабавно са предприети оперативно-издирвателни действия, в резултат на които около 9.20 часа е установен шофьорът на колата - 61-годишен криминално проявен и осъждан мъж от селото.

Пробата му с дрегер отчела 1,32 промила алкохол. По случая е започнато разследване.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пияният

    14 0 Отговор
    не разбира как е блъснал автобус, а разбира че трябва да избяга.

    Коментиран от #2

    11:42 29.03.2026

  • 2 Невролог

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пияният":

    Така се случва когато вегетативната нервна система е иззела управлението над личността.

    11:47 29.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    10 1 Отговор
    там жив българин нема

    11:56 29.03.2026

  • 4 1488

    6 4 Отговор
    а как дрегера е отчел 1,32 промила като е избягал

    Коментиран от #6, #8

    11:57 29.03.2026

  • 5 П эирло

    4 2 Отговор
    Те па едни ученици.

    12:26 29.03.2026

  • 6 Така де

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Някои дрегери работят дистанционно.

    12:26 29.03.2026

  • 7 Хубаво

    3 0 Отговор
    Е човек да се напива но не и да шофира пиан

    12:55 29.03.2026

  • 8 Алкохолна мъгла

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Измерили са концентрацията във въздуха зад автобуса, където последно е била колата.

    13:58 29.03.2026

  • 9 Лего

    2 1 Отговор
    Този 61-годишен,криминално проявен и осъждан мъж от селото Е ЗА ЗАТВОР! Определено!

    14:22 29.03.2026

  • 10 Мисирки, бате

    2 0 Отговор
    "Около 7 часа на 27 март", отразено по обед на 29 март. - ЗАКРИВАААЙ!!!

    14:31 29.03.2026

  • 11 Виксата

    0 0 Отговор
    Не е за затвор,в Перник имаше подобен случай,тролей блъска училищен автобус.Само един,който после го освидетелстват като шизофреник се намесва в ситуацията и след това лежи в Карлуково.

    14:47 29.03.2026

