Пиян водач блъсна училищен автобус в Разградско и избяга

Водач блъсна училищен автобус в исперихското село Подайва, съобщиха от полицията.

Около 7 часа на 27 март, след като автобусът паркирал, в него се ударил лек автомобил със силистренска регистрация, който напуснал местопроизшествието, уточни dariknews.bg.

Незабавно са предприети оперативно-издирвателни действия, в резултат на които около 9.20 часа е установен шофьорът на колата - 61-годишен криминално проявен и осъждан мъж от селото.

Пробата му с дрегер отчела 1,32 промила алкохол. По случая е започнато разследване.