Новини
България »
Шумен »
Три инцидента за час на „Хемус“ край Шумен: Пострада дете

29 Март, 2026 17:06 1 024 6

  • шумен-
  • ам хемус-
  • катастрофи-
  • пострада-
  • дете

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

10-годишно дете е било транспортирано за преглед в шуменската болница, след като е пострадало при пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Хемус“. Инцидентът е станал между бензиностанция „ОМВ“ и шуменския квартал „Мътница“ в посока София, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Само за по-малко от час в дежурната част са постъпили три сигнала за пътни произшествия на автомагистралата. При останалите два случая двама шофьори са самокатастрофирали.

От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като след обилните валежи на места са възможни условия за аквапланинг.

Екипи на полицията в Нови пазар ще подпомагат движението в района на проблемните участъци, допълват от ОДМВР – Шумен.


Шумен / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    4 0 Отговор
    важното е че им банани и глобите от средната скорост вършат работа колкото санкците срещу русия

    17:13 29.03.2026

  • 2 Аквапланинг

    2 1 Отговор
    се получава, когато по платното има вода, гумите са тип галоши, и скоростта е около 75 - 80 км/ч.

    Коментиран от #6

    17:31 29.03.2026

  • 3 бою циганина

    2 0 Отговор
    идеални мъдисрали но на места има малки езерца...... нямам съвест и не ми тежат жертвита

    17:36 29.03.2026

  • 4 Жителите на тонга

    0 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ....

    17:41 29.03.2026

  • 5 Зомбайо

    3 0 Отговор
    По магистралите е недопустимо да се обрауват локви. Ако товае факт, и строителите и тези които са приели работата им са за затвора!

    18:14 29.03.2026

  • 6 Да,бе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аквапланинг":

    Аквапланинг се получава при некачествено направена магистрала.Корупцията убива буквално,а съчетанието и с некадърност още повече.

    19:23 29.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове