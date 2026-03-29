Три инцидента за час на „Хемус“ край Шумен: Пострада дете

10-годишно дете е било транспортирано за преглед в шуменската болница, след като е пострадало при пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Хемус“. Инцидентът е станал между бензиностанция „ОМВ“ и шуменския квартал „Мътница“ в посока София, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.
Само за по-малко от час в дежурната част са постъпили три сигнала за пътни произшествия на автомагистралата. При останалите два случая двама шофьори са самокатастрофирали.
Тежка пътна обстановка край Шумен: Три катастрофи, дъжд и градушка затрудняват трафика
От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като след обилните валежи на места са възможни условия за аквапланинг.
Екипи на полицията в Нови пазар ще подпомагат движението в района на проблемните участъци, допълват от ОДМВР – Шумен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с коня
17:13 29.03.2026
2 Аквапланинг
Коментиран от #6
17:31 29.03.2026
3 бою циганина
17:36 29.03.2026
4 Жителите на тонга
17:41 29.03.2026
5 Зомбайо
18:14 29.03.2026
6 Да,бе
До коментар #2 от "Аквапланинг":Аквапланинг се получава при некачествено направена магистрала.Корупцията убива буквално,а съчетанието и с некадърност още повече.
19:23 29.03.2026