Красимир Каракачанов: ВМРО подкрепя Румен Радев, защото България се нуждае от държавник с характер и гръбнак

Красимир Каракачанов: ВМРО подкрепя Румен Радев, защото България се нуждае от държавник с характер и гръбнак

29 Март, 2026 19:12, обновена 29 Март, 2026 21:08

През последните години не е имало правителства, които да защитават българския интерес

Красимир Каракачанов: ВМРО подкрепя Румен Радев, защото България се нуждае от държавник с характер и гръбнак - 1
Работил съм с Румен Радев, точно в този исторически момент за България и Европа, на власт трябва да има политик и държавник с характер и гръбнак. Като военен той има възпитанието за защита на националния интерес и отговорност, собствена воля и почтеност. Това заяви бившият министър на отбраната и вицепремиер, както и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в „На фокус“ на въпрос защо ВМРО реши да подкрепи „Прогресивна България“ на предстоящите избори.

Каракачанов поясни, че в последните години не е имало правителства, които да защитават българския интерес, за сметка на представителство пред външнополитическите си партньори. “Не можем да подкрепим правителствата на “сглобките“, които се подмазваха на партньорите ни. Борисов е по-предпазлив, Радев - по-предвидим и с чувство за отстояване на национален интерес. В някои райони има наши представители в листите на проекта му. В този момент е много важен подборът на кадри, защото формацията ще има най-много депутати и ще бъде в изпълнителната власт“, поясни Каракачанов.

“Съюзът между САЩ и Европа не съществува другаде, освен на хартия. Икономическият крах в света е факт, той доведе и до криза в Америка. Конфликтът в Близкия изток в настоящата си фаза има само два изхода - сухопътна операция, която смятам, че ще се проведе за отпушване на Ормузкия проток, или употреба на ядрено оръжие. Израел разполага с такова, но тогава нещата ще станат много по-сериозни“, каза бившият министър на отбраната.

Той смята, че сухопътна операция на САЩ е много трудно начинание, тъй като страната има твърде малко въоръжени сили в региона. „В Близкия изток имат 50 000 военнослужещи, но не всички са пехотинци. Голямата част от тях дори не са такива. От други региони на света около 15 000 пехотинци ще се дислоцират от други региони на света. За сравнение, във войната в Ирак САЩ участваха с над половин милион войници. Иран е с население от близо 90 милиона и от началото на конфликта имаше 1 милион събрани доброволци“, коментира Каракачанов.

Според него позицията на ВМРО от 35 години е, че България твърдо трябва да бъде в НАТО, а тогава партията му е спорила с БСП по въпроса. Парадоксално за него е, че именно по време на управлението на социалистите точно преди 22 години влизаме в Алианса. „НАТО се превърна в инструмент само на една държава - САЩ. Със своите неудачни ходове, Тръмп принуждава европейските държави да се замислят за изграждане на собствена отбрана. Структури като ООН и Алианса вече нямат такова голямо значение, резолюциите им не се спазват. След 1991 година САЩ правят каквото си искат, никой не уважава Обществото на народите“, посочи бившият военен министър.

По думите му с времето ще се види дали ЕС ще оцелее като структура след всички турбуленции, предизвикани от сблъсъци на идеологии. “През първия си мандат Тръмп не води нито една война, затова за него гласуваха консерваторите. През 90-те години САЩ станаха суперсила и придобиха самочувствието, че могат да правят каквото си искат. Те се бориха за затвърждаване на хегемонията си, докато Китай още не беше така силен, а Русия се управляваше от Елцин. От началото на 21 век обаче нещата се промениха“, подчерта той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    100 74 Отговор
    Румен Радев е марионетка на Путин

    Коментиран от #14, #20, #43

    21:10 29.03.2026

  • 2 Помак

    68 22 Отговор
    А румбата знае ли че го подкрепяш ( един человек Ена партия) ...пък ако знае Румката ште остане 3 ти с теб штото ти си със всяка гнила партия

    Коментиран от #196

    21:10 29.03.2026

  • 3 България 🇧🇬

    10 72 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЗА ВЕЛИЧИЕ 14 ☝️ !!!

    21:11 29.03.2026

  • 4 ти беше патеричка

    85 8 Отговор
    на дпс-гроб

    21:12 29.03.2026

  • 5 България 🇧🇬

    8 57 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЗА ВЕЛИЧИЕ 14 ☝️ !!!

    Коментиран от #8

    21:12 29.03.2026

  • 6 Ужас

    86 28 Отговор
    Тоя имал характер и гръбнак?

    Когато го назначиха за Президент, някви женки го командириха и гледаше като бит плъх в лапите на котки!

    21:13 29.03.2026

  • 7 Трезвен

    71 27 Отговор
    От алкашната партия на тоя се роди Ромската организация за телефонни измами "Възражадане".

    21:14 29.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фарфалюлю

    105 13 Отговор
    Безгръбначно нищожество говори за гръбнак. Слуга на тиквата. Продавач на паспорти. Нищожеството закопало вмро.Паразит търсещ къде да се закачи.

    21:16 29.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 даа познаваме ви

    80 7 Отговор
    знаем че се ориентирате винаги към победителите да им пригласяте и да ви пускат кокалчета

    21:16 29.03.2026

  • 12 Боруна Лом

    62 10 Отговор
    АБЕ ВЪРНИ ПАРИТЕ ЗА кенЕФките И ТОГАВА ПОДКРЕПЯЙ!НАГАЖДАЧ ДОЛЕН !

    21:16 29.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гуру Гарабед

    68 12 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Зеления чорап е марионетка на богаташите около него които му плащат разходите. Целта е олигарсите и хората да сменят олигарсите на тиквата.

    21:18 29.03.2026

  • 15 ПРИПОМНЯНЕ

    36 12 Отговор
    Участието на Каракачанов във филма "БРАТОЗАМЕЩЕНИЕ" му срина шансовете на президентските избори тогава. Този лай?ян, руски, 20 минутен пасквил за България е "ШЕДЬОВЪР" направен по всичките правила на пропагандата.

    21:18 29.03.2026

  • 16 Перфектна

    40 6 Отговор
    антиреклама.

    21:19 29.03.2026

  • 17 Температурен Темерут

    66 14 Отговор
    Резидента е поредния измамник на сцената. Вижте отломките от други партии с които се е заобиколил и ще разберете колко струва. Резидента е дъвка за наивници. Общи приказки и бля бля. Евтин популист и измамник.

    Коментиран от #55, #81

    21:20 29.03.2026

  • 18 цитат

    14 33 Отговор
    Все по-голяма част от хората осъзнават, че приемането на еврото в България ще означава смърт за техните спестявания. Това е позицията на Костадин Костадинов, По думите му, България няма да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2026 г. и това е успех на "Възраждане".

    21:22 29.03.2026

  • 19 Тоя говори

    49 4 Отговор
    някакви негови фантасмагории. Канят го да прави "анализи" като експерт по нищознание. А от глупостите му за Македония става ясно защо не искат да имат общо с българи.

    Коментиран от #25

    21:22 29.03.2026

  • 20 Щото Копейката не е русофил

    26 10 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Копейката така се натега да е Първи русофил, че не знам дали ще стигне пропадането на Ямболската Рубла.

    Абе що така войводите от ВМРО-то умряха, Ъ
    Сега Шиши Войводата се пенсионира и се кротна, ама няма ли други войводи!!!!

    Коментиран от #28

    21:22 29.03.2026

  • 21 Офлюх

    49 5 Отговор
    Хайде и плужека Шкембевойвода изкараха на амбразурата. Да агитира за змията и предател радеф. Хатовският генерал, чиято задача е да ни направи аванпост във войната на европа против Русия.

    21:23 29.03.2026

  • 22 Господина

    39 7 Отговор
    дали е следил последните елек.нагласи?Повече от 30% категорично заявяват не гласуване.Та въпроса е дали припознават РР като управленец с "гръбнак".Едва ли!Няма вече заблудени доверчиви.

    21:23 29.03.2026

  • 23 Ян бибиян

    46 4 Отговор
    Тоя мазник пак търси някъде да се присламчи. Иска някой да го възкреси от политическото небитие. Не сме забравили какво направи по-по по-по-по миналото лято.

    Коментиран от #30

    21:23 29.03.2026

  • 24 Сладоледов

    42 3 Отговор
    Ако станат старите войводи ще го закачат на някое дърво като празна била торбичка. Комунистически агент който унищожи най Българската партия ВМРО. Мекотело и паразит.

    Коментиран от #26

    21:24 29.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Старите войводи даже няма да го пипат

    26 2 Отговор

    До коментар #24 от "Сладоледов":

    Сладоледов
    10ОТГОВОР
    Ако станат старите войводи ще го закачат на някое дърво като празна била торбичка
    -;-
    Какви ли още неразкрити доносници имаме!

    21:28 29.03.2026

  • 27 Лимокичев

    29 6 Отговор
    След шкембе войвода,сидеров,марешки,валери оградата следващите измамници на бунището са максудата копейка,славе чалгаро,ивелин понци схемата и руди гела. До един измамници крали от Българската държава. Добедин са за килии.

    21:28 29.03.2026

  • 28 Жирокилов

    29 8 Отговор

    До коментар #20 от "Щото Копейката не е русофил":

    Копейката е пътник. Платен имамник който вече харчи краденото. Точно като сидеров и валери симеоное

    21:30 29.03.2026

  • 29 Меркуцио

    32 2 Отговор
    Няма нито либерал, нито прогресист с характер и гръбнак, Каракачанов! Просто либералите и прогресистите са друга порода. А инак пряк път към властта търсиш, но втори Борисов, който ти реализира детската мечта, няма да има!

    21:30 29.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Аз съм веган

    29 5 Отговор
    Ама Зеленски как хубаво избърса пода с тоя държавник а?

    21:31 29.03.2026

  • 32 Трайчо

    29 3 Отговор
    Каракачанов го интересува само келепира. Винаги се интерисува от келепира и нищо друго - нито идеите на ВМРО /там го интерисуваха имотите и лапачката/ нито Радев но може да се залепи някъде на заплата.

    21:32 29.03.2026

  • 33 Богаш тепърва ще губи от такава подкрепа

    27 5 Отговор
    въпрос защо ВМРО реши да подкрепи „Прогресивна България“ на предстоящите избори.
    -;-
    Въпроса е че сега около Боташа тепърва ще се овъртят разните умрели проекти.

    Апропо "Крим е руски" що не се явява по лелевизиите?!!

    21:32 29.03.2026

  • 34 Тогава защо промениха

    10 4 Отговор
    Конституцията та президента да не може да назначава служебни правителства при парламентарна криза

    21:34 29.03.2026

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    21 3 Отговор
    ШКЕМБЕ ВОИВОДА : БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ........................ ДЪРЖАВНИК ШПИОНИН НА КГБ .......................

    21:36 29.03.2026

  • 36 оня с питон.я

    24 3 Отговор
    Хаха. И Шкембе Войвода ли е от свитата на Плешо?

    21:38 29.03.2026

  • 37 Агент Иван

    28 8 Отговор
    С всеки изминал едн става все по-ясна много мръсната, коварна и много двулична игра на селяндурина от Славяново, който беше назначен за Небългарски перзидент от генерал Решетников, изпартен у нас да набие канчето на Курнела и на агент Сава, но оай-вече на мутрата от СИК Боко Ткивата! Тиквата предложи посмъртно неизбираемата грозна и противна плевенска стругарка Цецка! И двата си мандата Фатмакът спечели с измама, с измама иска и сега да се набута в изпълнителната власт, че и да я оглави! Да не го позволяваме, българи! Малко ли ни бяха комарджията от Мадрид и неграмотният банкянски селяндур?! Фатмакът е много по-страшен и по-опасен и от двамата, българи! Бдете,българи, бдете! Нито един глас за подлоганта на кремълския злодей Радев, нито един!

    Коментиран от #102, #197

    21:39 29.03.2026

  • 38 Име

    15 3 Отговор
    Лустрация!

    21:39 29.03.2026

  • 39 В провинцията

    14 5 Отговор
    Масово членове на МВРО агити...рат за 2-те прасе...та...особено за пра...се...то от Нов.ото на...чало.

    21:40 29.03.2026

  • 40 Дик диверсанта

    12 6 Отговор
    Какво стана на този изследваха ли му семенната течност, която са открили в задика му?

    21:40 29.03.2026

  • 41 Варненец

    24 4 Отговор
    Каракачантов, ще подкрепи всеки, само за да влезе, а торбичката от била е бонус.

    Коментиран от #46, #70

    21:41 29.03.2026

  • 42 Перо

    13 8 Отговор
    Радев отдавна си е избрал ПП/ДБ!

    21:42 29.03.2026

  • 43 Пълни глупости

    23 11 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Стой та гледай Радев как влиза в сглобка с ппдебилите ,а при специални случаи и с герберастите . Ненапразно сега е кротък и не ги напада , защото утре ще му потрябват.Просто ще се смени влиянието на един олигархичен кръг с друг.Не ,мерси , такъв Радев не ни трябва......

    Коментиран от #47

    21:42 29.03.2026

  • 44 Вечният русофилски цирк

    25 8 Отговор
    Радев няма да е нищо по-различно от Диванният политик, който чагърташе статуквото, докато се превърна в негов придатък. Бившият президент едва ли ще се задържи по-дълго, но за съжаление ще отложи необходимите процеси на промяна.

    21:43 29.03.2026

  • 45 наглост ДС!

    27 4 Отговор
    СКрий се бе, ДС- агент Иване Каракачанов, скрий се бе, престъпник, измамник и мерзавец, дето открадна ВМРО с неоценимата помощ на ДС, открадна имотите на великата някога партия на Ванче Михайюлов, а мутрата от СИК и магистрален бандит те направи даже военен министър! Пък там какъв гарбеж и какви престъпления бяха, майко банкянска! Още ли искаш бе, агент Иване Каракачанов! Скрий се, защото само като те погледне някой кандидат- гласоподавател на Фатмака, веднага ще се откаже да гласува за него!

    21:43 29.03.2026

  • 46 И да хване

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Варненец":

    Примоцията 🤣🤣🤣

    21:44 29.03.2026

  • 47 12345

    9 6 Отговор

    До коментар #43 от "Пълни глупости":

    БСП не виждам как ще съберат проценти,че да управляват с Радев.ПП-ДБ също може да не съберат достатъчно,за да има мнозинство с Радев.Тогава остава Борисов

    Коментиран от #49, #77

    21:44 29.03.2026

  • 48 Връщай

    13 3 Отговор
    Парите бе!

    21:45 29.03.2026

  • 49 Ще има врътки

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "12345":

    Той затова сега е кротък и не напада 🎃

    Коментиран от #54, #78

    21:46 29.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Не милех Че !

    14 3 Отговор
    Един Войвода !

    Може да стане И !

    Предател !


    Но Волята !

    Си Е Негова !

    Коментиран от #64

    21:48 29.03.2026

  • 52 койдазнай

    19 5 Отговор
    Голям характер има Руменчо. И гръбнака му е толкова гъвкав, че дори успя да си направи снимка с Путин, на която е по-нисък от руския президент.

    21:49 29.03.2026

  • 53 Новият "цар" Радев, поредния "спасител"

    11 10 Отговор
    1. „Нещата се повтарят! Кирил Петков излъга, че има само българско гражданство и беше назначен за министър, а след това стана министър-председател. В следващия случай имаме един подуправител на БНБ- (дрогаря Андрей Гюров- не е бил в УС на БНБ/ бел. ред.), който е в несъвместимост със заеманата длъжност на две основания“.
    2. Студент от първи курс по право ще каже, че предсрочни избори, проведени от нелегитимно служебно правителство са незаконни. Няма нормален човек, който да не разбира, че Гюров не може да е в „менюто“ на т.нар. „домова книга“.
    3. Темплиерката пък с чаршафите мълчи?!
    4. Ай ся в тази незаконна каша гласувайте за натовското дрогарче Радев- масон от масонска ложа "Слънце Ориент"- Пльовдиф и главен церемониал Свинаря.

    Коментиран от #57

    21:50 29.03.2026

  • 54 12345

    16 6 Отговор

    До коментар #49 от "Ще има врътки":

    Радев и Борисов ще са на кантар. Колкото повече наближава денят на истината, толкова повече "социолозите" ще намалят лъжите в прогнозите, които целят да увлекат хора в определена посока на принципа на ефекта на овцете.

    Коментиран от #58

    21:52 29.03.2026

  • 55 Бастардо

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Температурен Темерут":

    Отличен коментар.Браво!

    21:56 29.03.2026

  • 56 Ъхъ!!!

    13 7 Отговор
    Еми, еми! Подкрепяш Румен Решетников защото и двамата сте Путински църв.ли!

    21:56 29.03.2026

  • 57 Не става

    8 4 Отговор

    До коментар #53 от "Новият "цар" Радев, поредния "спасител"":

    Без фалшиви опорки. Ката не си чел какъв е казусът юридически на Гюров повтаряте като папагали. Само, че тези номера са изтъркани и не вървят. Лъжата като партийната книжка на Софиянски.

    21:57 29.03.2026

  • 58 👍👍👍

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "12345":

    Абсолютно!!!

    21:58 29.03.2026

  • 59 Хахах

    18 4 Отговор
    Добре бе, тоя до преди няколко беше кученцето на боко и продаваше български паспорти на всякаква измет, а сега ще става кученце на румбата.

    21:58 29.03.2026

  • 60 САЩ и Англия връщат влиянието на Русия

    2 11 Отговор
    На Балканите от ялтенската среща на
    рузвелт чърчил и сталин
    Аз сега разбрах защо САЩ бавят самолетите Ф16 преди изборите правят си самоотвод та про руските сили да спечелят изборите

    Коментиран от #68

    21:58 29.03.2026

  • 61 Гласът

    14 4 Отговор
    .... Шкембе войводата...остана само с голо дупе...драмата е че никой не го иска... жалък е

    21:58 29.03.2026

  • 62 Не става

    6 1 Отговор
    Без фалшиви опорки. Ката не си чел какъв е казусът юридически на Гюров повтаряте като папагали. Само, че тези номера са изтъркани и не вървят. Лъжата като партийната книжка на Софиянски.

    21:59 29.03.2026

  • 63 То радевия е един характер...

    9 4 Отговор
    Въобще не ни трябва да ни русофилчи главите на болшечайнкини..

    22:00 29.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Учуден

    13 5 Отговор
    Ти сериозно ли? Шкембе войвода ( агент на ДС) се залепва за политиката пак на захлеби?! Тежко и горко и господи пази България!

    Коментиран от #74, #173

    22:02 29.03.2026

  • 66 Преместиха парламента в

    5 1 Отговор
    Партийния дом където беше поклонението на Луканов

    22:03 29.03.2026

  • 67 Артилерист

    9 12 Отговор
    И аз пожелавам успех на ген. Радев, но ще му е много трудно. Надявам се да е достатъчно умен, за да се се справи (или поне да намали) с васалното/колониалното положение и ограбването на страната. САЩ и ЕС подлудиха страните членки на НАТО и ЕС със "руската заплаха" и необходимостта да се заделят колосални средства за въоръжаване. Всички трябва да дават милиарди за американски оръжия. Бедна, ограбена България даде милиарди за 8 ам. самолета и какво? Нима с тях повиши отбранителните си способности? Няма смисъл повече да се заблуждаваме-САЩ считат НАТО за своя собственост и се разпореждат с членовете на този агресивен съюз както им е изгодно...

    Коментиран от #72

    22:03 29.03.2026

  • 68 Сащ са прави

    9 6 Отговор

    До коментар #60 от "САЩ и Англия връщат влиянието на Русия":

    За какво им са на комунисти ф16 с нови технологии.
    Комунистът е мизерник в рф, мизерник в бг , и на луната да отиде ще си остане мизерник лакомник..

    Коментиран от #85

    22:03 29.03.2026

  • 69 Анти Трол

    12 6 Отговор
    Срам за ВМРО да подкрепя един предател като Радев. Всички беди и национални катастрофи са причинени или подкрепени от Русия.

    22:03 29.03.2026

  • 70 Всъщност,

    2 8 Отговор

    До коментар #41 от "Варненец":

    ВМРО се отказа да участва в предишните избори и това накара патриотите да гласуват за другата истинска Българска партия - "Има Такъв Народ"...

    22:06 29.03.2026

  • 71 Нисой

    11 3 Отговор
    ВМРС бяха в Правителство на Бойко Борисов - нека си припомним.

    Коментиран от #75

    22:06 29.03.2026

  • 72 Ами пожелай му...

    7 6 Отговор

    До коментар #67 от "Артилерист":

    В ес радев беше друшка само на орбан комуниста! Нимой не си говореше с тях! Ако го назнАчат за премиер, българия ще пропадне с тия съветски генерали..
    Не е лошо българите да си отговорят до къде ще пропаднат със съветски генерали и русопомитикани?

    Коментиран от #83, #84, #117

    22:07 29.03.2026

  • 73 гадател

    1 2 Отговор
    А не като тебе.

    22:08 29.03.2026

  • 74 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Учуден":

    Всяка ИСТИНСКА Държава има своя "Държавна сигурност".

    Коментиран от #80

    22:08 29.03.2026

  • 75 Всичките са червени комунисти

    8 1 Отговор

    До коментар #71 от "Нисой":

    Само дето едните са сини, другите червени, а третите с чалми!

    Коментиран от #114

    22:09 29.03.2026

  • 76 Радомир

    11 1 Отговор
    Billa същото говореше за тиквата, мислиш че можеш лъжеш хора и че хората имат къса памет,ходеше целуваше ръка на султана с другия безродник.
    Ти си за винаги вън от парламента и политиката.
    Шкембе,, войвода,,

    22:09 29.03.2026

  • 77 Надявай се, тулупче!

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "12345":

    Вие сте като проклятие, до което всеки докоснал се изгаря.

    22:10 29.03.2026

  • 78 тролдоктор

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ще има врътки":

    Кого да напада? Народът е казал, че на умряло куче нож не се вади.

    22:11 29.03.2026

  • 79 Анджо

    8 4 Отговор
    КЕШ БОТАШОВ бил държавник, тоя кадето ни набута за 13 години с тоя договор. Това дебело недоразумение да не говори глупости. И тоя се оказа руска подлога.

    Коментиран от #86

    22:12 29.03.2026

  • 80 Да, ама не

    2 5 Отговор

    До коментар #74 от "Факт":

    Нашата държавна сигорност е израстък на нквд/кгб сега гасударствена безопасност! Та сега се наричат не ДС, а държавна безопасност...по руски да е по разбираемо от братушките галоши! И ген решетникофф, всъщност, тоя и митрофанка още ли са в бг? Срама нямат ли?

    22:12 29.03.2026

  • 81 Използа каквото има

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Температурен Темерут":

    На следващите избори ще се отърве и от отломките.

    22:13 29.03.2026

  • 82 Охранен македонец

    4 3 Отговор
    роден в Русе!Ха-ха.Сътрудник на ДС!

    Коментиран от #92, #94, #118

    22:13 29.03.2026

  • 83 Кат Русия няма втора

    8 4 Отговор

    До коментар #72 от "Ами пожелай му...":

    Тя е нашата опора !!!!! Айдееееее духайте супата всички гейатлантициииииииио

    22:13 29.03.2026

  • 84 Троле,

    7 4 Отговор

    До коментар #72 от "Ами пожелай му...":

    ти щом наричаш и Орбан комунист, значи твоята грамотност стига само до писане...

    22:14 29.03.2026

  • 85 Това е червената аристокрация

    6 1 Отговор

    До коментар #68 от "Сащ са прави":

    Ленин е казал да се пазим от тази аристокрация

    Коментиран от #90

    22:14 29.03.2026

  • 86 Ами затвое съжаление е държавник

    7 1 Отговор

    До коментар #79 от "Анджо":

    Цял живот е папкал на държавни пари...
    А ние от частния сектор се чудиме как да си платиме надписаният болшевишки ток!!!

    22:15 29.03.2026

  • 87 МДАМ

    4 2 Отговор
    Е как ДС няма да е Зеления чорап?

    22:15 29.03.2026

  • 88 Цвете

    4 2 Отговор
    НЕ БЕШЕ ЛИ ПО ТВОЕ ВРЕМЕ, КОГАТО ИМАШЕ ИЗДАДЕНИ ПАСПОРТИ НЕПРАВОМЕРНО ? РАДЕВ ЗНАЕ ЛИ, ЧЕ ГО ПОДКРЕПЯШ ? МАЙ НЕ ОСТАНА ПАРТИЯ ЗА КОЯТО НЕ СИ СЕ ПРИЛЕПИЛ ? 🙄😠🤔

    22:16 29.03.2026

  • 89 Цвете

    3 2 Отговор
    НЕ БЕШЕ ЛИ ПО ТВОЕ ВРЕМЕ, КОГАТО ИМАШЕ ИЗДАДЕНИ ПАСПОРТИ НЕПРАВОМЕРНО ? РАДЕВ ЗНАЕ ЛИ, ЧЕ ГО ПОДКРЕПЯШ ? МАЙ НЕ ОСТАНА ПАРТИЯ ЗА КОЯТО НЕ СИ СЕ ПРИЛЕПИЛ ? 🙄😠🤔

    22:18 29.03.2026

  • 90 То и сталин я обичаше да е в гулаг

    2 4 Отговор

    До коментар #85 от "Това е червената аристокрация":

    Ама ние сме едни меки демократи...
    Комунистът иска жекезен ред на белезници, коричка леб и , 20 часа да бие каманье и 4 часа партийна пропаганда в гулаг!!! Родени в затвора, пропаднали на партийни ора и все щурмуват властта!
    Тия не са родени свободни и от свобода не разбират...

    22:19 29.03.2026

  • 91 ТОЗИ СЪС ИЗКАЗА СИ

    4 2 Отговор
    Вреди на Радев. Защото всички го познават като била торбичката и НАГАЖДАЧ към тууулупа. МЛЪКНИ.

    22:19 29.03.2026

  • 92 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Охранен македонец":

    Във ВМРО много от войводите не са били от областта Македония.

    22:20 29.03.2026

  • 93 Дааа

    1 3 Отговор
    Шкембе войвода разруши и ВМРО, и отношенията с Македония. От тази гледна точка - добре е, че подкрепя Ушатия.

    Коментиран от #99

    22:20 29.03.2026

  • 94 Всъщност,

    5 0 Отговор

    До коментар #82 от "Охранен македонец":

    Във България всеки 3-ти Българин е с произход от Македония.

    Коментиран от #97

    22:21 29.03.2026

  • 95 Срамно е да има вмро.

    5 4 Отговор
    Ама комунист срама няма..

    22:21 29.03.2026

  • 96 Красимир е кръстен на римския

    2 3 Отговор
    Военачалник КРАС потушил възстанието на гладиаторите като не е оставил нито един жив и ги е разпънал на кръстове покрай пътищата водещи за Рим Крас и Рим КрасИмир

    Коментиран от #100

    22:21 29.03.2026

  • 97 Ама разбира се...

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "Всъщност,":

    То в македония останаха само сръбските циггани

    22:23 29.03.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Глупости

    2 3 Отговор

    До коментар #96 от "Красимир е кръстен на римския":

    Къде неграмотната му баба е знаела за римляните борещи се с ко унистическата робска опасност?
    Кръстен е на красноармейците.. Карасен... На ли са от болшевишки борбен край? Всичките богати комшии сигурно са пропищяли..

    22:26 29.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Е, тъй

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Агент Иван":

    както си ги изредил, никой не остана да поеме управлението на страната. Дай поне един пример, кажи, назови поне един, който да става за тази работа.

    Коментиран от #104

    22:29 29.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 От комунисти нагаждачи

    6 2 Отговор

    До коментар #102 от "Е, тъй":

    Нормален човек не може да се уреди...

    22:34 29.03.2026

  • 105 Благой от СОФстрой

    6 3 Отговор
    Шкенбелиев подкрепя зеленочорапникa "с единдичната му биография с тази на путин"!!!

    22:37 29.03.2026

  • 106 Предател .

    2 2 Отговор
    Болен си .

    22:37 29.03.2026

  • 107 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 3 Отговор
    🥳 Държавник с характер и гръбнак? 🤡

    22:37 29.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Шкембе воевода да

    3 2 Отговор
    не си е загубил пликчето Билла с пачките, м? 😂😂😂😂

    22:40 29.03.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Да, не се обаждай,

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "Казано е:":

    крепостнико.

    Коментиран от #123

    22:41 29.03.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Не сте ли прочели цялата статия

    7 5 Отговор
    Агента на ДС с псевдоним "Иван" казва че има в много региони представители в листите на коалицията на Радев? Вицепремиера на Боко и негов военен министър! Схващате ли вече реалността? Радев е вече последните дни пред празни зали в страната! В групите във фейсбук са снимани изцяло а не само в средата! В Бургас пред зала Младост стотици хора искаха да го търкалят лъжеца и едвам избяга. Днес АЛФА даде вече само 8 процента за Радев пред Герб а преди 2 седмици почна с 13 процента разлика...А реално са изравнени...срива е необратим

    Коментиран от #149

    22:42 29.03.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Посочи

    7 4 Отговор

    До коментар #72 от "Ами пожелай му...":

    някой несъветски генерал, който да е доказал, че е по-читав. Писна ми да ви чета призивите срещу комунистите и русофилите. За 35 години демокрация все те са ви виновни, но не предлагате нито един що-годе демократ. За последно избрахте Терзиев-трето поколение ДС наследник-за кмет на София, само да не е безпартийната Григорова, щото е подкрепяна от БСП. Като нямате положителни предложения поне не пречете.

    Коментиран от #121

    22:46 29.03.2026

  • 118 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Охранен македонец":

    "Питу Гули или Питу Гулев (среща се и формата Пито) е български революционер и деец на националноосвободителното движение в Македония от влашки произход, ."
    "За Питу Гули, битката на Мечкин камен и смъртта му са създадени народни песни. Коста Църнушанов отбелязва, че те предават правдиво историята (разбира се, без цифрите на убитите турци и въстаническите сили).6 Най-известна е песента „Море пиле“, появила се скоро след смъртта му. Името му се споменава и в химна на Северна Македония."

    Коментиран от #120, #122

    22:47 29.03.2026

  • 119 Радеф и решетникофф

    6 5 Отговор
    Не ни трябват!!! Хубаво е хората да си сеьят по домовете и да не гласуват за нагаждачи и агентурници.. Оставете ги да се избират, и да разбереме колко българи са си сменими националността с кремалската циг@нияя.

    Коментиран от #133

    22:47 29.03.2026

  • 120 Абе стига с тия власи македонци

    2 4 Отговор

    До коментар #118 от "Факти":

    Няма революционери, а бандити! Никога нищо не са работили!/само краднали.. Ти нещо си психясал на тема македонски бандери

    Коментиран от #127

    22:50 29.03.2026

  • 121 Виновни сме всички

    6 4 Отговор

    До коментар #117 от "Посочи":

    Че не направихме лустрация и ги оставихме да ни грабят и до днес!! А тов че не си го разбтал си е твой пробмем

    Коментиран от #157

    22:52 29.03.2026

  • 122 Какъв войвода

    3 2 Отговор

    До коментар #118 от "Факти":

    е тая торба с ......?

    22:53 29.03.2026

  • 123 Остави го да облизв рф тигана

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "Да, не се обаждай,":

    И дръжката! Свикнал е..

    22:54 29.03.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 деси

    8 2 Отговор
    гумен гадев е един продажен мухльо , слуга на западните слуги

    Коментиран от #128

    22:57 29.03.2026

  • 126 Болшевишките тоталитаристи

    4 4 Отговор
    Обичат руската меланхолия!/ама не отиват в украйна, като братушките им... Стоят тук и смърдят...грузвъзрожденски

    22:57 29.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Деси, деси..

    4 3 Отговор

    До коментар #125 от "деси":

    Това с каучука ме разсмя, но не си разбрала...калчо, калчеф е за кремъл и слугува на кремлистите, а те у иват руснаците в украйна и скоро се надявяат и тук да ни освобождават.
    Ай, нема нужда от тия тъпунджери да ни освобождават! Добре сме си под ес робство и можем да си останем още 500 години с европа, за яд на компонистите!

    23:01 29.03.2026

  • 129 Македония се освобождава след 1СВ

    4 3 Отговор
    А преди това със Санстефанския мирен договор 1878 след руско турската война и е поробена отново след Берлинския конгрес 1879
    Сега Санстефанска България е в НАТО демек поробени отново

    23:03 29.03.2026

  • 130 Веселяка

    2 2 Отговор
    Къде са Лупи и Волен 🤪 аз гласувам само за майтапа 😆 като гледам или пак за Пеевски или за Нинова 😂 да става веселба 🤣

    Коментиран от #147, #159

    23:06 29.03.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Българи,

    5 3 Отговор

    До коментар #119 от "Радеф и решетникофф":

    който ви призовава да не гласувате е или голям глупак или е от тези тарикати, които ни мамят и грабят.
    Тези, които не гласуват или гласуват с "не подкрепям никого" прецакват и себе си и тези, които гласуват.
    Простите, но ХИТРИ турци и цигани гласуват масово и вкарват в общинската и държавна власт своите бейове
    и барони и те успешно обслужват електората си и обръчите от фирми на ДПС.
    Традиционните партии имат интерес недоволните от управлението да не гласуват, защото техните твърди
    електорати ги избират отново и отново, нищо, че реално те не представляват по-голямата част от народа.

    Българино "опичай" си акъла, че инак ще загубиш и земята и държавата си !

    От бележника на Левски : "НАРОДЕ ????".

    23:10 29.03.2026

  • 134 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #132 от "Пак гмупости...амън от неразбрани":

    И Сюлейман паша е бил евреин...

    23:12 29.03.2026

  • 135 Хааа

    5 4 Отговор
    Ооо некадърниците от соца си се подкрепят.Те и нищо друго не могат ,нищо ново под слънцето.

    23:12 29.03.2026

  • 136 Страшна логика нали?

    5 0 Отговор
    България твърдо трябвало да бъде в НАТО щото структури като ООН и Алианса вече нямат такова голямо значение и резолюциите им не се спазват.... и НАТО се било превърнало в инструмент само на една държава - САЩ.

    23:13 29.03.2026

  • 137 Ъхъъъъъ

    8 0 Отговор
    Парадоксално за него е, че именно по време на управлението на лъжливите социалисти точно преди 22 години влизаме в Алианса. Да си припомним обаче и как Първанов сутринта беше на протест срещу НАТО а в късният следобяд на Козяк се кълнеше във вярност .....

    Коментиран от #140

    23:17 29.03.2026

  • 138 Пак глупостите болшевишки

    2 4 Отговор

    До коментар #131 от "Факти:":

    За какво са ти тия комунисти бре? Амън от абняци!
    Не ти трябва атомна централа, акъл ти трябва! Тока от тая централа е най скъп!!!
    Стотици години ще се заделят пари за загробването на това радиоактивно бунище!!! Тебе няма да те има, но взички след теб ще те псуват за това, че си ги обременил с разходи по тая уссрана централа!
    Трябва да я закрият веднага и тоя радиоактивен буклук да го върнат на руските ко унисти да си свртят безплатно!
    Германия си занри ядрените централи! Скоро и франция ще ги закие.. Не разбра ли, че всичките сме рдиоактивни след чернобилските болшевишки фоерверки? Не ни трябват ядрени централи! Не ни трябват комунисти! Можеме и без тях! 1300 години сме били без тях, ще изкараме още толкова!
    Пример за комунистите ще ми даваш! 60 годин ги гледам какви боклуюци са.. Амън от тия навлеци в българия на българите!

    23:18 29.03.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Нато ни пази

    5 6 Отговор

    До коментар #137 от "Ъхъъъъъ":

    Без нато, българия щеле да гори от фъшкийте на кремълсните освободители като украйна!
    И тук има такива предатели, които реват кремъл да ги исвободи, но реално са свободни да отидат в рф и да не се връщат! За какво смърдят тук?

    23:21 29.03.2026

  • 141 Гост

    4 2 Отговор
    Щом Румбата опря до тулумбата, е ясна политическата палитра на новата партия

    23:23 29.03.2026

  • 142 Цоп

    3 2 Отговор
    Торбичката Била, бивш дс се прави на визионер.

    23:25 29.03.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Дика

    5 1 Отговор
    ДС агентите подкрепят бореца с корупцията, как иначе.

    23:30 29.03.2026

  • 146 България се

    2 0 Отговор

    До коментар #132 от "Пак гмупости...амън от неразбрани":

    пише с Главна Буква !

    23:30 29.03.2026

  • 147 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #130 от "Веселяка":

    Голям майтап, нали?
    Само, че всичкия майтап се пише на твоето дпе, а покрай твоето и на всички останали.
    За теб е майтап, другия пита за кебапчета, оня решил да не гласува или взел някакви 30-40 евро....И 30 години сме там,където бяхме.
    Машала на майтапа ни в който сме героите...

    23:34 29.03.2026

  • 148 И как точно да питам

    7 2 Отговор
    ВМРО подкрепя Румен Радев ? Като не участва във изборите или как? Това е пълна бутафория впрочем

    23:37 29.03.2026

  • 149 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #115 от "Не сте ли прочели цялата статия":

    Вече и за най заблудените стана ясно че няма абсолютно никаква разлика между борисов, пеевски и радев

    23:42 29.03.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Цели 36 години, а НЕ само

    7 1 Отговор
    последните години абсолютно всички правителства са защитавали и обслужвали единствено така наречените интереси на "външнополитическите "си" партньори" И Красимир Каракачанов е в същият списък ! Отиде и подписа в САЩ един позорон документ без обществено обсъждане на тъмно и се оправда със Ковида. Позорна работа си беше. Там оня документ за фланга и буфера ...

    23:44 29.03.2026

  • 154 Стан

    4 2 Отговор
    Точно нито характер има тоя мухльо, нито гръбнак има

    Коментиран от #169

    23:46 29.03.2026

  • 155 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Абенд, да те светна...":

    Исус Христос е евреин и комунист.

    Коментиран от #167

    23:46 29.03.2026

  • 156 Явно не познаваш евреи

    5 5 Отговор

    До коментар #143 от "Съмнявам се,":

    защото те НЕ са нито много умни нито дори средно умни ! За младото поколение до 30 години бих казал дори че и масово са неграмотни и полуграмотни.

    Коментиран от #162

    23:49 29.03.2026

  • 157 За тази

    5 2 Отговор

    До коментар #121 от "Виновни сме всички":

    лустрация говорите още от първите дни на демокрацията. И вие, пишман демократите, много добре знаете, че е изключено да я направите. Защото всички по-читави хора в България са бивши членове на БКП и управленски кадри на соца. Всичко останало е плява, защото в България фактически нямаше опозиция по време на соца. И за каква лустрация говориш, като търпите школника от Симеоновската милиционерска школа Борисов, а си избрахте и Терзиев за кмет на София.

    23:50 29.03.2026

  • 158 Тимур

    5 2 Отговор
    Ченгето подкрепя руския агент Радев ,иска процент от Боташ

    23:50 29.03.2026

  • 159 Такива

    2 2 Отговор

    До коментар #130 от "Веселяка":

    мекерета, като Лупи, чукундурът Дaлaвeри и шизoфрeничнaтa Бялa Злaткa нe трябвa дa ce пoкaзвaт пo мeдиитe, дoри и в coбcтвeнитe им ТВ !

    Коментиран от #189

    23:54 29.03.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 И как пък Каракачанов реши

    4 2 Отговор
    Че Радев е държавник с характер и гръбнак ? Има ли въобще военен с характер и гръбнак ? Има у лево , у десно, падни , легни .....

    23:57 29.03.2026

  • 162 Служих

    1 0 Отговор

    До коментар #156 от "Явно не познаваш евреи":

    две години в казармата с един евреин, който е завършил елитната Немска гимназия в Ловеч...

    00:01 30.03.2026

  • 163 Казуар

    2 4 Отговор
    Другарю Каракачанов, държавникът вероятно трябва да има гръбнак кат Орбан.

    00:04 30.03.2026

  • 164 Съгласен съм - ВМРО само разтягат локуми

    5 2 Отговор

    До коментар #101 от "Въпрос към ръководителя на ВМРО":

    Те са само една от хилядата партийки. Драпат за кокала. Че и натовци са на всичкото отгоре. Не можели без НАТО!...

    00:07 30.03.2026

  • 165 е как няма да се подкрепяте

    3 5 Отговор
    имате един и същи началник - в Кремъл.

    00:14 30.03.2026

  • 166 Ех Краси, Краси

    3 3 Отговор
    И ти май изплиска легенда.
    Щом говориш тия небивалици.
    А аз те мислех за сериозен човек!

    00:18 30.03.2026

  • 167 Относно Исус Христос

    3 3 Отговор

    До коментар #155 от "Факт":

    Евреите винаги са искали да изкарат, че едва ли не всички велики личности са евреи. Това изобщо не е вярно. Исус Христос е комунист, но НЕ е евреин. Родният му език е арамейски!

    Коментиран от #181

    00:27 30.03.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Тарантула

    3 0 Отговор

    До коментар #144 от "Не съм убеден":

    Сръбско-българската война защо ли се е случила? Хммм?

    00:42 30.03.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 А не трябваше ли ?!

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Учуден":

    Според теб трябваше да разрушим и Партийния Дом?! Тогава да бутнем и бившия царски Дворец(Художествената галерия), който пък преди това e бил турски конак...

    00:48 30.03.2026

  • 174 За сегашното ВМРО

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Въпрос към ръководителя на ВМРО":

    Ефрем Чучков е герой от едновремешното ВМРО. Велик герой. И няма нищо общо с партийците от днешното “ВМРО”.

    00:52 30.03.2026

  • 175 Помня

    1 0 Отговор

    До коментар #172 от "РЕАЛНОСТИТЕ":

    това време добре, защото съм на 68 години и въпреки, че родителите ми и семейството на чичо ми са били интернирани от 1948 до 1954г. няма да пиша лъжи за "онова време"...

    00:54 30.03.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 радев

    4 1 Отговор
    ще ви спася българи хайде всички след мен!

    Коментиран от #180

    01:04 30.03.2026

  • 178 мдаааа

    2 5 Отговор

    До коментар #176 от "Факти":

    За 140 лв. - толкоз ...

    01:06 30.03.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Офффф

    1 0 Отговор

    До коментар #177 от "радев":

    Ще намалеем с още 30% ..

    01:08 30.03.2026

  • 181 Цитат от Уикипедия :

    1 1 Отговор

    До коментар #167 от "Относно Исус Христос":

    "По времето, когато е живял Иисус, основният език около него е бил арамейският. Това е изменение на староеврейския, на който е написан Старият завет. Най-вероятно името му е било Йешуа. Интересното е, че думата за „спасение“ на иврит се произнася по същия начин, но се пише различно, което само допълва името с още дълбока символика. "

    01:15 30.03.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 604

    5 2 Отговор

    До коментар #179 от "това беше":

    кое, че нямаше безработица или за тока....и кво общо има това с русия? ти ако си бил на баща си в топките тогава, някои сме го живяли!

    01:19 30.03.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 разпадна се

    2 4 Отговор

    До коментар #185 от "604":

    дори в любимата ви раша дето и на снимка не сте виждали но нали сте облъчени копейки нормално е!!!

    01:28 30.03.2026

  • 187 Т Живков

    2 1 Отговор

    До коментар #185 от "604":

    Социализмъ е едно недоносче Нямаш ли пари нямаш право да управляваш

    04:29 30.03.2026

  • 188 Който

    0 1 Отговор
    и да дойде на власт резултатът ще е все същия нищо няма да се промени в живота ни ,това са блянове ,че ще ни се подобри живота ,ние сме една колония и такава ще си останем

    Коментиран от #192

    06:32 30.03.2026

  • 189 ВОЛЕН Е ВЕЛИК

    1 2 Отговор

    До коментар #159 от "Такива":

    ДАВАЙ ВОЛЕНЕ НИЙ СМЕ С ТЕБЕ ЗА ПОБЕДА ИДВА ВРЕМЕ!!!!

    07:32 30.03.2026

  • 190 Историк психолог

    2 2 Отговор
    Ченгето Каракачанов си остава комунист и русофил, кариерист с надежди за пост

    08:04 30.03.2026

  • 191 А Радев подкрепя ли ВМРО

    2 0 Отговор
    Защото така е благородно от страна на ВМРО но е пълно безразличие от другата страна която някак няма концепция за България. Например здравеопазването. Там е робство и безхаберие и ние умираме. Трябва здравна реформа която да Смени Системата на здравеопазването.на 180 градуса но подобно нещо не се чува . След безумната здравна реформа на Костофф вече 27 г. Смърт за хората и никакви идеи дори за промяна. Тогава защо да гласувам за Радев. Той не е направил анализ и няма идея за Пълна Промяна в Здравеопазването.

    08:08 30.03.2026

  • 192 Ние освен че сме колония на ЕС и САЩ

    2 2 Отговор

    До коментар #188 от "Който":

    Ние сме в робовладелски строй.
    Трябва смяна на системата
    Здравеопазването е сто процента робство. Ами банките ами западните търговски вериги ами енергетиката. И знаеш ли кое е пречка. Частната фирма на собственост.

    08:16 30.03.2026

  • 193 Системата съсипва и убива Всичко

    2 0 Отговор
    Трябва смяна на системата. Аз това очаквах от Радев но не виждам такава заявка. Както се казва здраве да е , но то точно това е проблема. Здравето ни беше съсипано от системата. Мнозина загубиха живота си.

    08:22 30.03.2026

  • 194 додо

    0 2 Отговор
    Каракачанов го мислех за по-умен ,добре че е извън политиката!!!!

    08:39 30.03.2026

  • 195 Венци

    0 0 Отговор
    Противна личност! От приятелче с Борисов да аверче с Радев! Интереса клати феса! Търсиме политици с гръбнак да ни носят на него, защото сме мекотели и крачетата ни са хилави! Но този да не ми говори за патриотизъм! Вън от ВМРО! ОСТАВКА!!!!!!!!!!!

    12:03 30.03.2026

  • 196 Вся власть Советам!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Дето има една дума. И с американците не прокопсахме, така че експерименти до дупка или до дупката т.е. докато пак не фалираме за пореден път.

    13:46 30.03.2026

  • 197 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Агент Иван":

    Ти както и баща ти сатаната казвате и истина, но я смесвате и с малко лъжа и така я извъртате на 180 градуса.

    Срещата на Курнелията с Решетников имаше една цел, и тя беше да излъже хората, че Радев е Русофил( тази среща Курнела излъга и Решетников – срещата е била съгласувана от Посолството), и да ги накара да гласуват за него.

    Веднага след срещата Курнела замина за Сащ, от където получи нареждане за номиниране за Президент от БСП на техният агент Радев.

    Ти или си от Посолството, или човек на Копринков.
    Със всичките си действия, Радев доказваше само едно – че няма нищо общо с Русия и не е русофил а напротив, и това го доказаха руснаците, когато заявиха, че Радев е агент на Запада и се отнасят към него като такъв.

    13:53 30.03.2026

