Красимир Каракачанов: ВМРО подкрепя Румен Радев, защото България се нуждае от държавник с характер и гръбнак

Работил съм с Румен Радев, точно в този исторически момент за България и Европа, на власт трябва да има политик и държавник с характер и гръбнак. Като военен той има възпитанието за защита на националния интерес и отговорност, собствена воля и почтеност. Това заяви бившият министър на отбраната и вицепремиер, както и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в „На фокус“ на въпрос защо ВМРО реши да подкрепи „Прогресивна България“ на предстоящите избори.

Каракачанов поясни, че в последните години не е имало правителства, които да защитават българския интерес, за сметка на представителство пред външнополитическите си партньори. “Не можем да подкрепим правителствата на “сглобките“, които се подмазваха на партньорите ни. Борисов е по-предпазлив, Радев - по-предвидим и с чувство за отстояване на национален интерес. В някои райони има наши представители в листите на проекта му. В този момент е много важен подборът на кадри, защото формацията ще има най-много депутати и ще бъде в изпълнителната власт“, поясни Каракачанов.

“Съюзът между САЩ и Европа не съществува другаде, освен на хартия. Икономическият крах в света е факт, той доведе и до криза в Америка. Конфликтът в Близкия изток в настоящата си фаза има само два изхода - сухопътна операция, която смятам, че ще се проведе за отпушване на Ормузкия проток, или употреба на ядрено оръжие. Израел разполага с такова, но тогава нещата ще станат много по-сериозни“, каза бившият министър на отбраната.

Той смята, че сухопътна операция на САЩ е много трудно начинание, тъй като страната има твърде малко въоръжени сили в региона. „В Близкия изток имат 50 000 военнослужещи, но не всички са пехотинци. Голямата част от тях дори не са такива. От други региони на света около 15 000 пехотинци ще се дислоцират от други региони на света. За сравнение, във войната в Ирак САЩ участваха с над половин милион войници. Иран е с население от близо 90 милиона и от началото на конфликта имаше 1 милион събрани доброволци“, коментира Каракачанов.

Според него позицията на ВМРО от 35 години е, че България твърдо трябва да бъде в НАТО, а тогава партията му е спорила с БСП по въпроса. Парадоксално за него е, че именно по време на управлението на социалистите точно преди 22 години влизаме в Алианса. „НАТО се превърна в инструмент само на една държава - САЩ. Със своите неудачни ходове, Тръмп принуждава европейските държави да се замислят за изграждане на собствена отбрана. Структури като ООН и Алианса вече нямат такова голямо значение, резолюциите им не се спазват. След 1991 година САЩ правят каквото си искат, никой не уважава Обществото на народите“, посочи бившият военен министър.

По думите му с времето ще се види дали ЕС ще оцелее като структура след всички турбуленции, предизвикани от сблъсъци на идеологии. “През първия си мандат Тръмп не води нито една война, затова за него гласуваха консерваторите. През 90-те години САЩ станаха суперсила и придобиха самочувствието, че могат да правят каквото си искат. Те се бориха за затвърждаване на хегемонията си, докато Китай още не беше така силен, а Русия се управляваше от Елцин. От началото на 21 век обаче нещата се промениха“, подчерта той.