Красимир Каракачанов: ВМРО подкрепя Румен Радев, защото България се нуждае от държавник с характер и гръбнак

Работил съм с Румен Радев, точно в този исторически момент за България и Европа, на власт трябва да има политик и държавник с характер и гръбнак. Като военен той има възпитанието за защита на националния интерес и отговорност, собствена воля и почтеност. Това заяви бившият министър на отбраната и вицепремиер, както и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в „На фокус“ на въпрос защо ВМРО реши да подкрепи „Прогресивна България“ на предстоящите избори.
Каракачанов поясни, че в последните години не е имало правителства, които да защитават българския интерес, за сметка на представителство пред външнополитическите си партньори. “Не можем да подкрепим правителствата на “сглобките“, които се подмазваха на партньорите ни. Борисов е по-предпазлив, Радев - по-предвидим и с чувство за отстояване на национален интерес. В някои райони има наши представители в листите на проекта му. В този момент е много важен подборът на кадри, защото формацията ще има най-много депутати и ще бъде в изпълнителната власт“, поясни Каракачанов.
“Съюзът между САЩ и Европа не съществува другаде, освен на хартия. Икономическият крах в света е факт, той доведе и до криза в Америка. Конфликтът в Близкия изток в настоящата си фаза има само два изхода - сухопътна операция, която смятам, че ще се проведе за отпушване на Ормузкия проток, или употреба на ядрено оръжие. Израел разполага с такова, но тогава нещата ще станат много по-сериозни“, каза бившият министър на отбраната.
Той смята, че сухопътна операция на САЩ е много трудно начинание, тъй като страната има твърде малко въоръжени сили в региона. „В Близкия изток имат 50 000 военнослужещи, но не всички са пехотинци. Голямата част от тях дори не са такива. От други региони на света около 15 000 пехотинци ще се дислоцират от други региони на света. За сравнение, във войната в Ирак САЩ участваха с над половин милион войници. Иран е с население от близо 90 милиона и от началото на конфликта имаше 1 милион събрани доброволци“, коментира Каракачанов.
Според него позицията на ВМРО от 35 години е, че България твърдо трябва да бъде в НАТО, а тогава партията му е спорила с БСП по въпроса. Парадоксално за него е, че именно по време на управлението на социалистите точно преди 22 години влизаме в Алианса. „НАТО се превърна в инструмент само на една държава - САЩ. Със своите неудачни ходове, Тръмп принуждава европейските държави да се замислят за изграждане на собствена отбрана. Структури като ООН и Алианса вече нямат такова голямо значение, резолюциите им не се спазват. След 1991 година САЩ правят каквото си искат, никой не уважава Обществото на народите“, посочи бившият военен министър.
По думите му с времето ще се види дали ЕС ще оцелее като структура след всички турбуленции, предизвикани от сблъсъци на идеологии. “През първия си мандат Тръмп не води нито една война, затова за него гласуваха консерваторите. През 90-те години САЩ станаха суперсила и придобиха самочувствието, че могат да правят каквото си искат. Те се бориха за затвърждаване на хегемонията си, докато Китай още не беше така силен, а Русия се управляваше от Елцин. От началото на 21 век обаче нещата се промениха“, подчерта той.
3 България 🇧🇬
4 ти беше патеричка
5 България 🇧🇬
6 Ужас
Когато го назначиха за Президент, някви женки го командириха и гледаше като бит плъх в лапите на котки!
21:13 29.03.2026
14 Гуру Гарабед
До коментар #1 от "Хаха":Зеления чорап е марионетка на богаташите около него които му плащат разходите. Целта е олигарсите и хората да сменят олигарсите на тиквата.
21:18 29.03.2026
17 Температурен Темерут
Коментиран от #55, #81
21:20 29.03.2026
19 Тоя говори
Коментиран от #25
21:22 29.03.2026
20 Щото Копейката не е русофил
До коментар #1 от "Хаха":Копейката така се натега да е Първи русофил, че не знам дали ще стигне пропадането на Ямболската Рубла.
Абе що така войводите от ВМРО-то умряха, Ъ
Сега Шиши Войводата се пенсионира и се кротна, ама няма ли други войводи!!!!
Коментиран от #28
21:22 29.03.2026
23 Ян бибиян
Коментиран от #30
21:23 29.03.2026
26 Старите войводи даже няма да го пипат
До коментар #24 от "Сладоледов":Сладоледов
10ОТГОВОР
Ако станат старите войводи ще го закачат на някое дърво като празна била торбичка
-;-
Какви ли още неразкрити доносници имаме!
21:28 29.03.2026
28 Жирокилов
До коментар #20 от "Щото Копейката не е русофил":Копейката е пътник. Платен имамник който вече харчи краденото. Точно като сидеров и валери симеоное
21:30 29.03.2026
31 Аз съм веган
33 Богаш тепърва ще губи от такава подкрепа
-;-
Въпроса е че сега около Боташа тепърва ще се овъртят разните умрели проекти.
Апропо "Крим е руски" що не се явява по лелевизиите?!!
21:32 29.03.2026
37 Агент Иван
21:39 29.03.2026
39 В провинцията
40 Дик диверсанта
41 Варненец
Коментиран от #46, #70
43 Пълни глупости
До коментар #1 от "Хаха":Стой та гледай Радев как влиза в сглобка с ппдебилите ,а при специални случаи и с герберастите . Ненапразно сега е кротък и не ги напада , защото утре ще му потрябват.Просто ще се смени влиянието на един олигархичен кръг с друг.Не ,мерси , такъв Радев не ни трябва......
21:42 29.03.2026
45 наглост ДС!
21:43 29.03.2026
До коментар #41 от "Варненец":Примоцията 🤣🤣🤣
21:44 29.03.2026
47 12345
До коментар #43 от "Пълни глупости":БСП не виждам как ще съберат проценти,че да управляват с Радев.ПП-ДБ също може да не съберат достатъчно,за да има мнозинство с Радев.Тогава остава Борисов
21:44 29.03.2026
49 Ще има врътки
До коментар #47 от "12345":Той затова сега е кротък и не напада 🎃
21:46 29.03.2026
52 койдазнай
21:50 29.03.2026
54 12345
До коментар #49 от "Ще има врътки":Радев и Борисов ще са на кантар. Колкото повече наближава денят на истината, толкова повече "социолозите" ще намалят лъжите в прогнозите, които целят да увлекат хора в определена посока на принципа на ефекта на овцете.
21:52 29.03.2026
55 Бастардо
57 Не става
До коментар #53 от "Новият "цар" Радев, поредния "спасител"":Без фалшиви опорки. Ката не си чел какъв е казусът юридически на Гюров повтаряте като папагали. Само, че тези номера са изтъркани и не вървят. Лъжата като партийната книжка на Софиянски.
21:57 29.03.2026
рузвелт чърчил и сталин
Аз сега разбрах защо САЩ бавят самолетите Ф16 преди изборите правят си самоотвод та про руските сили да спечелят изборите
Коментиран от #68
21:58 29.03.2026
До коментар #60 от "САЩ и Англия връщат влиянието на Русия":За какво им са на комунисти ф16 с нови технологии.
Комунистът е мизерник в рф, мизерник в бг , и на луната да отиде ще си остане мизерник лакомник..
Коментиран от #85
22:03 29.03.2026
70 Всъщност,
72 Ами пожелай му...
До коментар #67 от "Артилерист":В ес радев беше друшка само на орбан комуниста! Нимой не си говореше с тях! Ако го назнАчат за премиер, българия ще пропадне с тия съветски генерали..
Не е лошо българите да си отговорят до къде ще пропаднат със съветски генерали и русопомитикани?
22:07 29.03.2026
74 Факт
До коментар #65 от "Учуден":Всяка ИСТИНСКА Държава има своя "Държавна сигурност".
77 Надявай се, тулупче!
До коментар #47 от "12345":Вие сте като проклятие, до което всеки докоснал се изгаря.
78 тролдоктор
До коментар #49 от "Ще има врътки":Кого да напада? Народът е казал, че на умряло куче нож не се вади.
80 Да, ама не
До коментар #74 от "Факт":Нашата държавна сигорност е израстък на нквд/кгб сега гасударствена безопасност! Та сега се наричат не ДС, а държавна безопасност...по руски да е по разбираемо от братушките галоши! И ген решетникофф, всъщност, тоя и митрофанка още ли са в бг? Срама нямат ли?
81 Използа каквото има
До коментар #17 от "Температурен Темерут":На следващите избори ще се отърве и от отломките.
82 Охранен македонец
83 Кат Русия няма втора
До коментар #72 от "Ами пожелай му...":Тя е нашата опора !!!!! Айдееееее духайте супата всички гейатлантициииииииио
84 Троле,
До коментар #72 от "Ами пожелай му...":ти щом наричаш и Орбан комунист, значи твоята грамотност стига само до писане...
85 Това е червената аристокрация
До коментар #68 от "Сащ са прави":Ленин е казал да се пазим от тази аристокрация
86 Ами затвое съжаление е държавник
До коментар #79 от "Анджо":Цял живот е папкал на държавни пари...
А ние от частния сектор се чудиме как да си платиме надписаният болшевишки ток!!!
90 То и сталин я обичаше да е в гулаг
До коментар #85 от "Това е червената аристокрация":Ама ние сме едни меки демократи...
Комунистът иска жекезен ред на белезници, коричка леб и , 20 часа да бие каманье и 4 часа партийна пропаганда в гулаг!!! Родени в затвора, пропаднали на партийни ора и все щурмуват властта!
Тия не са родени свободни и от свобода не разбират...
92 Факт
До коментар #82 от "Охранен македонец":Във ВМРО много от войводите не са били от областта Македония.
94 Всъщност,
До коментар #82 от "Охранен македонец":Във България всеки 3-ти Българин е с произход от Македония.
97 Ама разбира се...
До коментар #94 от "Всъщност,":То в македония останаха само сръбските циггани
100 Глупости
До коментар #96 от "Красимир е кръстен на римския":Къде неграмотната му баба е знаела за римляните борещи се с ко унистическата робска опасност?
102 Е, тъй
До коментар #37 от "Агент Иван":както си ги изредил, никой не остана да поеме управлението на страната. Дай поне един пример, кажи, назови поне един, който да става за тази работа.
104 От комунисти нагаждачи
112 Да, не се обаждай,
До коментар #108 от "Казано е:":крепостнико.
115 Не сте ли прочели цялата статия
117 Посочи
До коментар #72 от "Ами пожелай му...":някой несъветски генерал, който да е доказал, че е по-читав. Писна ми да ви чета призивите срещу комунистите и русофилите. За 35 години демокрация все те са ви виновни, но не предлагате нито един що-годе демократ. За последно избрахте Терзиев-трето поколение ДС наследник-за кмет на София, само да не е безпартийната Григорова, щото е подкрепяна от БСП. Като нямате положителни предложения поне не пречете.
118 Факти
До коментар #82 от "Охранен македонец":"Питу Гули или Питу Гулев (среща се и формата Пито) е български революционер и деец на националноосвободителното движение в Македония от влашки произход, ."
"За Питу Гули, битката на Мечкин камен и смъртта му са създадени народни песни. Коста Църнушанов отбелязва, че те предават правдиво историята (разбира се, без цифрите на убитите турци и въстаническите сили).6 Най-известна е песента „Море пиле“, появила се скоро след смъртта му. Името му се споменава и в химна на Северна Македония."
119 Радеф и решетникофф
120 Абе стига с тия власи македонци
До коментар #118 от "Факти":Няма революционери, а бандити! Никога нищо не са работили!/само краднали.. Ти нещо си психясал на тема македонски бандери
121 Виновни сме всички
До коментар #117 от "Посочи":Че не направихме лустрация и ги оставихме да ни грабят и до днес!! А тов че не си го разбтал си е твой пробмем
122 Какъв войвода
До коментар #118 от "Факти":е тая торба с ......?
123 Остави го да облизв рф тигана
До коментар #112 от "Да, не се обаждай,":И дръжката! Свикнал е..
128 Деси, деси..
До коментар #125 от "деси":Това с каучука ме разсмя, но не си разбрала...калчо, калчеф е за кремъл и слугува на кремлистите, а те у иват руснаците в украйна и скоро се надявяат и тук да ни освобождават.
Ай, нема нужда от тия тъпунджери да ни освобождават! Добре сме си под ес робство и можем да си останем още 500 години с европа, за яд на компонистите!
129 Македония се освобождава след 1СВ
Сега Санстефанска България е в НАТО демек поробени отново
133 Българи,
До коментар #119 от "Радеф и решетникофф":който ви призовава да не гласувате е или голям глупак или е от тези тарикати, които ни мамят и грабят.
Тези, които не гласуват или гласуват с "не подкрепям никого" прецакват и себе си и тези, които гласуват.
Простите, но ХИТРИ турци и цигани гласуват масово и вкарват в общинската и държавна власт своите бейове
и барони и те успешно обслужват електората си и обръчите от фирми на ДПС.
Традиционните партии имат интерес недоволните от управлението да не гласуват, защото техните твърди
електорати ги избират отново и отново, нищо, че реално те не представляват по-голямата част от народа.
Българино "опичай" си акъла, че инак ще загубиш и земята и държавата си !
От бележника на Левски : "НАРОДЕ ????".
134 Факт
До коментар #132 от "Пак гмупости...амън от неразбрани":И Сюлейман паша е бил евреин...
137 Ъхъъъъъ
138 Пак глупостите болшевишки
До коментар #131 от "Факти:":За какво са ти тия комунисти бре? Амън от абняци!
Не ти трябва атомна централа, акъл ти трябва! Тока от тая централа е най скъп!!!
Стотици години ще се заделят пари за загробването на това радиоактивно бунище!!! Тебе няма да те има, но взички след теб ще те псуват за това, че си ги обременил с разходи по тая уссрана централа!
Трябва да я закрият веднага и тоя радиоактивен буклук да го върнат на руските ко унисти да си свртят безплатно!
Германия си занри ядрените централи! Скоро и франция ще ги закие.. Не разбра ли, че всичките сме рдиоактивни след чернобилските болшевишки фоерверки? Не ни трябват ядрени централи! Не ни трябват комунисти! Можеме и без тях! 1300 години сме били без тях, ще изкараме още толкова!
Пример за комунистите ще ми даваш! 60 годин ги гледам какви боклуюци са.. Амън от тия навлеци в българия на българите!
140 Нато ни пази
До коментар #137 от "Ъхъъъъъ":Без нато, българия щеле да гори от фъшкийте на кремълсните освободители като украйна!
И тук има такива предатели, които реват кремъл да ги исвободи, но реално са свободни да отидат в рф и да не се връщат! За какво смърдят тук?
146 България се
До коментар #132 от "Пак гмупости...амън от неразбрани":пише с Главна Буква !
147 Гост
До коментар #130 от "Веселяка":Голям майтап, нали?
Само, че всичкия майтап се пише на твоето дпе, а покрай твоето и на всички останали.
За теб е майтап, другия пита за кебапчета, оня решил да не гласува или взел някакви 30-40 евро....И 30 години сме там,където бяхме.
Машала на майтапа ни в който сме героите...
149 Така е
До коментар #115 от "Не сте ли прочели цялата статия":Вече и за най заблудените стана ясно че няма абсолютно никаква разлика между борисов, пеевски и радев
155 Факт
До коментар #151 от "Абенд, да те светна...":Исус Христос е евреин и комунист.
156 Явно не познаваш евреи
До коментар #143 от "Съмнявам се,":защото те НЕ са нито много умни нито дори средно умни ! За младото поколение до 30 години бих казал дори че и масово са неграмотни и полуграмотни.
157 За тази
До коментар #121 от "Виновни сме всички":лустрация говорите още от първите дни на демокрацията. И вие, пишман демократите, много добре знаете, че е изключено да я направите. Защото всички по-читави хора в България са бивши членове на БКП и управленски кадри на соца. Всичко останало е плява, защото в България фактически нямаше опозиция по време на соца. И за каква лустрация говориш, като търпите школника от Симеоновската милиционерска школа Борисов, а си избрахте и Терзиев за кмет на София.
159 Такива
До коментар #130 от "Веселяка":мекерета, като Лупи, чукундурът Дaлaвeри и шизoфрeничнaтa Бялa Злaткa нe трябвa дa ce пoкaзвaт пo мeдиитe, дoри и в coбcтвeнитe им ТВ !
162 Служих
До коментар #156 от "Явно не познаваш евреи":две години в казармата с един евреин, който е завършил елитната Немска гимназия в Ловеч...
164 Съгласен съм - ВМРО само разтягат локуми
До коментар #101 от "Въпрос към ръководителя на ВМРО":Те са само една от хилядата партийки. Драпат за кокала. Че и натовци са на всичкото отгоре. Не можели без НАТО!...
166 Ех Краси, Краси
Щом говориш тия небивалици.
А аз те мислех за сериозен човек!
167 Относно Исус Христос
До коментар #155 от "Факт":Евреите винаги са искали да изкарат, че едва ли не всички велики личности са евреи. Това изобщо не е вярно. Исус Христос е комунист, но НЕ е евреин. Родният му език е арамейски!
171 Тарантула
До коментар #144 от "Не съм убеден":Сръбско-българската война защо ли се е случила? Хммм?
173 А не трябваше ли ?!
До коментар #65 от "Учуден":Според теб трябваше да разрушим и Партийния Дом?! Тогава да бутнем и бившия царски Дворец(Художествената галерия), който пък преди това e бил турски конак...
174 За сегашното ВМРО
До коментар #101 от "Въпрос към ръководителя на ВМРО":Ефрем Чучков е герой от едновремешното ВМРО. Велик герой. И няма нищо общо с партийците от днешното “ВМРО”.
175 Помня
До коментар #172 от "РЕАЛНОСТИТЕ":това време добре, защото съм на 68 години и въпреки, че родителите ми и семейството на чичо ми са били интернирани от 1948 до 1954г. няма да пиша лъжи за "онова време"...
177 радев
178 мдаааа
До коментар #176 от "Факти":За 140 лв. - толкоз ...
180 Офффф
До коментар #177 от "радев":Ще намалеем с още 30% ..
181 Цитат от Уикипедия :
До коментар #167 от "Относно Исус Христос":"По времето, когато е живял Иисус, основният език около него е бил арамейският. Това е изменение на староеврейския, на който е написан Старият завет. Най-вероятно името му е било Йешуа. Интересното е, че думата за „спасение“ на иврит се произнася по същия начин, но се пише различно, което само допълва името с още дълбока символика. "
183 604
До коментар #179 от "това беше":кое, че нямаше безработица или за тока....и кво общо има това с русия? ти ако си бил на баща си в топките тогава, някои сме го живяли!
186 разпадна се
До коментар #185 от "604":дори в любимата ви раша дето и на снимка не сте виждали но нали сте облъчени копейки нормално е!!!
187 Т Живков
До коментар #185 от "604":Социализмъ е едно недоносче Нямаш ли пари нямаш право да управляваш
189 ВОЛЕН Е ВЕЛИК
До коментар #159 от "Такива":ДАВАЙ ВОЛЕНЕ НИЙ СМЕ С ТЕБЕ ЗА ПОБЕДА ИДВА ВРЕМЕ!!!!
192 Ние освен че сме колония на ЕС и САЩ
До коментар #188 от "Който":Ние сме в робовладелски строй.
Трябва смяна на системата
Здравеопазването е сто процента робство. Ами банките ами западните търговски вериги ами енергетиката. И знаеш ли кое е пречка. Частната фирма на собственост.
196 Вся власть Советам!
До коментар #2 от "Помак":Дето има една дума. И с американците не прокопсахме, така че експерименти до дупка или до дупката т.е. докато пак не фалираме за пореден път.
197 Българин
До коментар #37 от "Агент Иван":Ти както и баща ти сатаната казвате и истина, но я смесвате и с малко лъжа и така я извъртате на 180 градуса.
Срещата на Курнелията с Решетников имаше една цел, и тя беше да излъже хората, че Радев е Русофил( тази среща Курнела излъга и Решетников – срещата е била съгласувана от Посолството), и да ги накара да гласуват за него.
Веднага след срещата Курнела замина за Сащ, от където получи нареждане за номиниране за Президент от БСП на техният агент Радев.
Ти или си от Посолството, или човек на Копринков.
Със всичките си действия, Радев доказваше само едно – че няма нищо общо с Русия и не е русофил а напротив, и това го доказаха руснаците, когато заявиха, че Радев е агент на Запада и се отнасят към него като такъв.
