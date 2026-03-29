Товарен влак аварира край гара Тъжа

Локомотив на товарен влак аварира малко преди гара Тъжа.

Заради блокирането на релсовия път бързият влак София-Бургас е с над час закъснение и престоява в гара Калофер.

Там ще изчака приключването на маневрите по изтеглянето на товарния влак, които се извършват с локомотива на бързия влак.