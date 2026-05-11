Влак блъсна мъж край Кюстендил

11 Май, 2026 13:21 642 8

Пострадалият е бил настанен в дупнишка болница с опасност за живота

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 72 години е бил приет в критично състояние в болница, след като е блъснат от влак в района на гарата в село Дяково, община Дупница, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в събота призори, в района на железопътната гара в селото. Мъжът се е движел покрай коловоза, не е било опит за самоубийство, уточниха от МВР.

Пострадалият е бил настанен в дупнишка болница с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е и дежурен прокурор, допълниха от полицията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нема що!

    4 2 Отговор
    Така е у Кюстендил!!! Ако не ги блъсне крава, ги рита кон! Ако не ги ритне кон, ги гази влак...

    Коментиран от #6

    13:27 11.05.2026

  • 2 Абе

    0 2 Отговор
    Само дано се оправи влака..

    13:42 11.05.2026

  • 3 ннннннннн

    1 2 Отговор
    Мъж блъсна влак край Кюстендил.

    13:49 11.05.2026

  • 4 на Марчето е позволено

    2 2 Отговор
    на Марчето е позволено да не знае и географията.
    Случката е от община Дупница - на има нема 40 км от Кюстендил

    Само така Марче

    Коментиран от #8

    13:54 11.05.2026

  • 5 розодендрон

    1 2 Отговор
    Дупницаицицница.

    13:57 11.05.2026

  • 6 така така

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нема що!":

    Като си махнаха кмета и сложиха бастун така става! Те не се и сетиха какво ги споходи.

    14:21 11.05.2026

  • 7 хмммм

    1 1 Отговор
    Влаковете продължават да газят хора и при Гумен Крадев.

    14:22 11.05.2026

  • 8 Не си прав

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "на Марчето е позволено":

    Как да не знае ,,география"...
    Я е питай за Околомръсното...познава всяка отбивка и храстче...

    14:23 11.05.2026

