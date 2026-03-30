Цончо Ганев: Нямаме притеснение, че на тези избори ще загубим наши избиратели

30 Март, 2026 14:11 781 41

Зам.-председателят на „Възраждане“ коментира и възможна коалиция с Румен Радев

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нямаме притеснение, че на тези избори ще загубим хора, които са гласували за нас. Това заяви зам.-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Той коментира, че „Възраждане“ няма никакви допирни точки по отношение на визията си за развитие с „Прогресивна България”. „Няма как хора, които гласуват за „Възраждане” заради политиките, които отстояваме пет парламента, в момента да гласуват за съвсем други политики, които Радев им предлага“, каза той.

„Ние ще водим разговори, ако бъдем поканени на такива“, допълни той за евентуално партньорство с Румен Радев. „Това, което ще поставим на дневен ред, са приоритети, които са част от нашето общество - военните бази, националната сигурност и финансовата ни принадлежност“, каза Ганев.

„Единствените, с които няма да водим разговори за съвместно управление, са Борисов и формацията на Пеевски“, каза още зам.-председателят на „Възраждане“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    15 28 Отговор
    Не знам..... Но твърдо ще гласувам за Възраждане на България, защото смятам, че наистина трябва да се преоснове държавата, за да стане отново държава .. .

    Коментиран от #15, #21, #22

    14:13 30.03.2026

  • 2 Голяма

    20 7 Отговор
    грижа дали Цончо бил имал притеснения ?

    Коментиран от #25

    14:14 30.03.2026

  • 3 Заради

    10 13 Отговор
    Заради кравата Лола ще гласувам за Възраждане.Кравата Лола е от испанска детска песничка, да не си помислите нещо?

    14:15 30.03.2026

  • 4 зъб

    20 6 Отговор
    Господин Ганев хората трябва да помнят с кои партии гласувахте в парламента...и да преценят кои сте вие...както и прокурорския чадър който имате...

    14:16 30.03.2026

  • 5 Температурен Темерут

    20 11 Отговор
    цоМчооо вие нямате политики бе. Нямате и електорат освен шепа платени пенсионери. Защото сте ваксинирани лъжци със сметки в евраци. Нормално е да не сте притеснени,окрадохте и сега ще харчите откраднатото като сидеров и валери симеонов. Скоро никой няма да ви помни ,платени путлероиди.

    14:17 30.03.2026

  • 6 Сиполочев

    12 7 Отговор
    Цоме ,кажи чесно, поемаш ли шпека на копейкин в задния си двор??

    14:19 30.03.2026

  • 7 Тараколев

    14 9 Отговор
    цоМе ваксината и максудата копейка познавате ли ги??платени путлероиди,патерици на тиквата,доказани лъжци и измамници. Абсолютни нищожества.

    14:21 30.03.2026

  • 8 Този кълмук е

    12 6 Отговор
    главатарят на ордата адвокати на ТИМ ! Мутрите в Бг-то няма да свършат докато не се променят законите които те изковаха с присъствието си в НС ! Бг-народът още не е на нужното умствено ниво за хомосапиенс за да може сам да реши проблемите си !

    14:21 30.03.2026

  • 9 Всички без

    5 11 Отговор
    ПП - ДБ биха се сглобили с копейките. Новият парламент ще е като стария маймунарник. Ще управляват РР и двете дебелета с любезната подкрепа на копейките. Още от същото отново и отново

    Коментиран от #24

    14:22 30.03.2026

  • 10 Ура,,Ура

    14 6 Отговор
    Възраждане обръщат палачинката полека лека. Нали щяха да са първи и да управляват. Това крещяха преди две години и лъжеха наивниците.

    14:22 30.03.2026

  • 11 Хочокопов

    15 8 Отговор
    Зеления чорап ша ви скъса трътките. Взе ви пенсионерите, сега ще ви вземе и депутатските места. Уверено вървите по пътя на сидеров. Изчезвате.

    14:22 30.03.2026

  • 12 И сина

    13 4 Отговор
    му няма притеснения - хвърля гьобеци по кръчми и дискотеки , по - добре от кючекиня !

    14:24 30.03.2026

  • 13 Пърпоряга

    11 4 Отговор
    цоМе бъди мъж ,пресели се в просия. Всеми и максудата.

    14:24 30.03.2026

  • 14 Миме

    6 2 Отговор
    разпрали генералския аспух на танас генома щот в тъмното отзаде го помислили за малко момченце

    14:25 30.03.2026

  • 15 Копирано от друг форумец

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Тъщата на Цончо, го нарича него и синът му Силвестър "богатите ми бонбончета". Силвестър е син на депутата Цончо, а Цончо е депутат от Възраждане и е дясна ръка на богаташа Костя Копейкин. При управлението на царя Симеончо, шеф на държавната фирма "Златни пясъци" е тъщата на депутата Цончо. Фирма "Златни пясъци" продава на балдъзата на Цончо и на нейна приятелка тризонет. Сестрата на жената на депутата Цончо откупва дела на приятелката си в тризонета. Балдъзата на депутата Цончо прехвърля на жената на Цончо половин тризонет. Продават го и си делят по 200 000 евро. Жената на Цончо дава парите на сина на Цончо (Силвестър), той си купува апартамент и го прехвърля на депутата Цончо и на дъщерята на тъщата на Цончо, която тъща е била шеф на фирма "Златни пясъци" при управлението на царя Симеончо.

    Коментиран от #30

    14:26 30.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Има ни пак

    11 5 Отговор
    Ще берете ядове заради последните поправки в изборния кодекс. Ограничихте правата на хората да гласуват. Също като Нинова с хартиената коалиция. Къде е Нинова сега? И вие сте за там.

    14:26 30.03.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 3 Отговор
    Някой запознат ли е по-отблизо (примерно от един "такова" разстояние)
    дали Цоммчо е Хей или обикновен Едераст...

    Коментиран от #20

    14:27 30.03.2026

  • 19 Дон Пипоне

    7 6 Отговор
    Пършивата въшка от изхождане пак говори глупости. Слугите на тиквата. И майките си ще продадат за евраци путлероидите от изхождане.

    14:28 30.03.2026

  • 20 Велико Атанас

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Копейката е запознат от личен опит. Га,лят се го.ли и си му.шкат охлю.вчетата отз.адзе.

    14:30 30.03.2026

  • 21 Ами гласувай бе

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    демокрацията ти даде възможност на това, ако беше по времето на соца със сопа щяха да те изкарат от къщата ти за да гласуваш за когото те ти кажат, а сега дори имаш свободата да кажеш за кого ще гласуваш, но дано се върнат тези комундури на власт и тогава ще видиш как ще те обявят за предател защото си се писал "европеец" и като се върнеш в България направо в затворът ще те натикат ! А тези за които ще гласуваш "днес" пак ще забранят да излизаш "навън" като извадят България от ЕС и НАТО, така, че ще забравиш за никът си "европеец" моментално и пак ще си останеш цървул Ганю !

    14:30 30.03.2026

  • 22 Мнение

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Абсолютно съм съгласен с Вас!
    И аз съм на това мнение!
    Писна ми от евроатлантици!
    Крайно време е да дойдат хора с гръбнак и способност да казват НЕ на неизгодните за България политики!
    Крайно време е и за подобряване отношенията на България с Русия!
    Крайно време е НПО-тата на шорош в България да бъдат ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ!!!

    ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ С БЮЛЕТИНА НОМЕР 8!!!

    Коментиран от #34

    14:31 30.03.2026

  • 23 Миме

    4 1 Отговор
    я си кажете бе ПеПеДУХАнски ПеПедофилски ПеПедалчета ша сядане ли пак в гостоприемният, момчешки скут или про100 отново ви привлича кат магнит феномена

    14:34 30.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Наблюдател

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Голяма":

    Крайно време е за Възраждане. Естествената партия която защитава българския интерес.

    Всички други са плоски марионетки и евтини....

    14:36 30.03.2026

  • 26 хмммм

    1 2 Отговор
    Нали щяхте да увеличавате избиратели. Казвахте, че ще сте 1-ва сила.

    14:37 30.03.2026

  • 27 Фори

    2 3 Отговор
    Радев е от Възраждане.Веднъж ни метна че е прогресивен , за да го изберем отново.И веднага се разкри като агент на КГБ и се прегърна с възраждане.Радев лъже докато го изберат , после разкрива истинското си лице!

    14:41 30.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чичак

    1 0 Отговор
    Колко апартамента направи

    14:43 30.03.2026

  • 30 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копирано от друг форумец":

    Тия глупости дето пишете, дори да приемем, че има истина в тях, наистина ли мислете, че към днешна дата 200 хил евро са пари от ранга на истинската бг мафия??? Поне толкова имаше само в шкафчето на Боко, с пачките и кюлчетата!
    Нещо повече, мои приятели (обикновени инженерчета) теглиха кредити за около 100-150хил евро за апартаменти, и дори парите нз дали им стигнаха и за обзавеждането!

    В айко гледах кухни (миниатюрни) дето струваха към 40-50 хил лв само за кухнята???
    Цените са такива вече, че за 200хил евро не си заслужава прокуратурата да си мърда пръста!
    Докато герб, дпс и ппдб ХАРЧЕХА МИЛИАРДИ НАРОДНА ПАРА, ЗА САМОЛЕТНИ МАКЕТИ, ЗА ВИРТУАЛНИ МАГИСТРАЛИ И ЗА ВИРТУАЛНИ РЕМОНТИ ПО ЯЗОВИРИТЕ!!!

    ПЪРВО ГЛЕДАЙТЕ КЪДЕ СА МИЛИАРДИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ, А ЧАК КАТО ОПАНДИЗИТЕ ГЕРБ, ДПС И ППДБ, РАЗСЛЕДВАЙТЕ 200ТЕ ХИЛ ЕВРО НА ЦОНЧО!!!!!!!!!

    Коментиран от #33, #35

    14:43 30.03.2026

  • 31 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Стига с тази":

    Крадецът вика, дръжте крадеца по умствена недостъпност!

    И С КОЙ УПРАВЛЯВА БОЙКО БЕ УМСТВЕН БЛОКАЖ???
    НЕ БЕШЕ ЛИ С КИРО И КОКОРО???
    ЗАБРАВИ ЛИ ВЕЧЕ?!
    ИЛИ ШОРОШ ВИ ПЛАЩА ЗА ДА ПОМНИТЕ САМО ТОВА ДЕТО СЕ ИЗИСКВА ОТ ВАС?!

    НЕ, НЯМА ДА СПРА ДА ПИША ЗА П.ДОФИЛСКИТЕ НАКЛОННОСТИ БЛИЗКИ ДО ППДБ!
    ТОВА Е АБСОЛЮТЕН ФАКТ!
    КМЕТЪТ НА СОФИЯ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ ОТ ППДБ, СИ ПРИЗНА ПУБЛИЧНО, ЧЕ Е СПОНСОРИРАЛ СЕКТА С ИМЕТО, НЕЩО ОТ СОРТА НА "НАЦИОНАНА АГЕНЦИЯ"?!

    СЪД И ЗАТВОР ЗА ГЕРБ, ДПС И ППДБ!!!

    Коментиран от #39

    14:48 30.03.2026

  • 32 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Цончо,нищо няма да загубите,напротив ще увеличите резултата,особено след като хората проумяха какво менте е Радев.

    14:50 30.03.2026

  • 33 Виж сега,

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    Те във Възраждане всички са милионери, така че за Цончо 200 000 евро са джобни пари за закуска на децата му.

    Коментиран от #36

    14:51 30.03.2026

  • 34 дщтнд

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    Намали амфетите ентусиаст

    Коментиран от #37

    14:55 30.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Виж сега,":

    Така ли стана сега?!
    Първо бяха 200хил евро на Цончо, сега вече всички станаха милионери?!
    А след 5мин могат и милиардери да станат, нали така?!

    Нищо, че служебният министър председател от ппдб е НЕЗАКОНЕН/НЕЛЕГИТИМЕН подобно на Кирчо, когато бе на този пост???

    ВСИЧКО ЩО Е ЕВРОАТЛАНТИК В БЪЛГАРИЯ ДА ОТВАРЯ КЕСИИТЕ И ДА ПЛАЩА ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА КОРУМПИРАНИТЕ СИ ПРАВИТЕЛСТВА КЪМ ГЕРБ, ДПС И ППДБ! АЗ ПАРИ ЗА УКРАЙНА И ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ НА УЕСТИНГХАУС В АЕЦ КОЗЛОДУЙ, НЕ ЖЕЛАЯ ДА ПЛАЩАМ!!!

    15:00 30.03.2026

  • 37 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "дщтнд":

    Не съди за другите по себе си, шорошов педоханецо!!!

    15:01 30.03.2026

  • 38 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Още простотии възможно":

    Нищо не си прочел, а м.чиш като педоханска тр.женичка?!

    КАЗАХ ПЪРВО ДА СЕ РАЗСЛЕДВАТ МИЛИАРДИТЕ ДЪРЖАВНА ПАРА ПОХАРЧЕНИ ОТ ГЕРБ, ДПС И ППДБ, И ЧАК КАТО БЪДАТ ОПАНДИЗЕНИ ГОРНИТЕ, ДА СЕ РАЗСЛЕДВАТ ПО-МАЛКИТЕ СУМИ!!!

    СЕГА РАЗБРА ЛИ МЕ, ШОРОШЕ?!

    15:03 30.03.2026

  • 39 Ще спреш да

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    пишеш много скоро, датата на стопа ти е 19.04.2026 г. ! Сега си "вееш" простотията тук, но едва ли ще имитираш "мъж" и след тази дата.....

    Коментиран от #40

    15:04 30.03.2026

  • 40 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ще спреш да":

    Хахахаха, плашиш гаргите педьо!
    Ще ще ,ама да не стане точно обратното на твойто ще?!

    15:10 30.03.2026

  • 41 Цвете

    0 0 Отговор
    ВЯРВАТЕ ЛИ СИ? ИСКАТЕ ДА НИ ВЪРНЕТЕ В НАЧАЛОТО НА МИНАЛИЯ ВЕК. ПРОДАДОХТЕ СЕ И СЕ ПРЕДЛОЖИХТЕ НА МАГНИТСКИ. ДОВЕРИЕТО ПРИКЛЮЧИ. 🐷🎃👎

    15:21 30.03.2026

