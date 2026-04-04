14-годишен загина при пожар в Сливен

Младеж на 14 години е загинал при пожар в Сливен, пострадала е и жена на 43 години.
Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР на сайта на ведомството.
На 3 април в 21:58 ч. в пожарната в Сливен е получен сигнал за пожар в апартамент в жилищна кооперация в кв. „Сини камъни“ в града. Изпратени са два пожарни автомобила и една автомеханична стълба с екипи от регионалната дирекция на пожарната в Сливен.
Причината за пожара е в процес на установяване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #3, #4
09:52 04.04.2026
2 Кой е града
10:17 04.04.2026
3 Няма значение
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Град на войводите
21:22 04.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.