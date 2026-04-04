Богомил Николов: Празничното пазаруване в последния момент крие риск от дефицити

Изпълнителният директор на Активни потребители Богомил Николов призова потребителите да не оставят празничното пазаруване за последния момент, тъй като това крие риск от временни дефицити на определени стоки.

В студиото на БНТ той подчерта, че ниските цени зависят от насищането на пазара и насърчаването на местното производство. По думите му увеличеният внос временно облекчава натиска, но не решава основния проблем.

Николов предупреди още, че има вероятност за поскъпване на парното, като традиционно топлофикационните дружества заявяват по-високи цени, за да получат поне част от тях. Той отбеляза, че при продължаващ международен натиск върху енергийните пазари е възможно и по-сериозно увеличение.

От своя страна Петър Ганев от Институт за пазарна икономика заяви, че все още няма категорични данни за навлизане в период на висока инфлация, но натискът върху цените остава. Според него държавата не може да неутрализира ефекта от външни шокове, като тези при горивата, а ситуацията около Ормузкия проток вероятно ще продължи да влияе върху пазарите.

В допълнение Николов отправи и съвет за безопасност при храните - особено при пролетните салати, които са по-рискови от гледна точка на замърсяване. Той препоръча зеленчуците да се накисват добре във вода преди консумация. Въпреки това, по думите на Ганев, към момента няма стока, за която да е неизбежно поскъпването.