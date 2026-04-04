Богомил Николов: Празничното пазаруване в последния момент крие риск от дефицити

4 Април, 2026 09:27, обновена 4 Април, 2026 09:50

Ниските цени зависят от насищането на пазара и насърчаването на местното производство, заяви изпълнителният директор на Активни потребители

Изпълнителният директор на Активни потребители Богомил Николов призова потребителите да не оставят празничното пазаруване за последния момент, тъй като това крие риск от временни дефицити на определени стоки.

В студиото на БНТ той подчерта, че ниските цени зависят от насищането на пазара и насърчаването на местното производство. По думите му увеличеният внос временно облекчава натиска, но не решава основния проблем.

Николов предупреди още, че има вероятност за поскъпване на парното, като традиционно топлофикационните дружества заявяват по-високи цени, за да получат поне част от тях. Той отбеляза, че при продължаващ международен натиск върху енергийните пазари е възможно и по-сериозно увеличение.

От своя страна Петър Ганев от Институт за пазарна икономика заяви, че все още няма категорични данни за навлизане в период на висока инфлация, но натискът върху цените остава. Според него държавата не може да неутрализира ефекта от външни шокове, като тези при горивата, а ситуацията около Ормузкия проток вероятно ще продължи да влияе върху пазарите.

В допълнение Николов отправи и съвет за безопасност при храните - особено при пролетните салати, които са по-рискови от гледна точка на замърсяване. Той препоръча зеленчуците да се накисват добре във вода преди консумация. Въпреки това, по думите на Ганев, към момента няма стока, за която да е неизбежно поскъпването.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 0 Отговор
    Тия са си зажмали в л/ ната, и чакат пак да щавят народа с "празнично" пазаруване !!! Само в България по празниците цените изхвърчат в небесата, в цяла Европа са реални драстични отстъпки !!! Но този път търговците ще гледат тъпо!!!

    09:54 04.04.2026

  • 2 жаполсь

    6 1 Отговор
    Тоя искаме да знаем каква заплата взема от държавата??? Колко хиляди евро на месец??? От 10 г е на бюджета и днес ни каза да си режем салата от пънчетата??? Това му били мерките против поскъпването??? Да си изкисваме салатата и да режем пънчетата??? Колко хиляди евро му плащат за тази борба с поскъпването??? На ГЕРБ калинката колко взема.

    09:57 04.04.2026

  • 3 Мурка

    8 0 Отговор
    МЕСТНОТО ПРОИЗВОДСТВО ГО УНИЩОЖИ ЕДИН ТЪМЕН ДРАГАЛЕВСКИ СУБЕКТ ---СЪМНИТЕЛЕН ТИП С МНОГО ИНДИИСКИ ЧЕРТИ

    09:59 04.04.2026

  • 4 ПРИЗИВ НА АГЕНЦИЯТА

    8 0 Отговор
    .......ЗА БОГА "БРАТЯ" ...КУПУВАЙТЕ БЕЗ ОГЛЕД НА ЦЕНИ , ЩОТО ОТ "АГЕНЦИЯТА" СМЯТАМЕ ЧЕ ВИ Е ЕВТИНО .............АГЕНТИ КЪР ЛЕЖИИИИ

    10:05 04.04.2026

  • 5 леля

    8 0 Отговор
    Да пълня гушите на безкрупулни прекупвачи?Не!А и без това с тези "помощи от 20 евро какво да купя?По целия свят за празници търговците свалят цените,та и най-бедния да има шанс да празнува.Само на тази територия преди празник цените хвърчат до небето и стават невъзможни.Алчността и завистта са трайно заселени тук.Друго обяснение няма.Проклет народ с измислена история.Никога няма да просперира.

    10:10 04.04.2026

  • 6 Нищо не пазарувам

    7 0 Отговор
    Чекам 100 евро и кебапи и наливна бира за изборите ако няма няма да гласувам

    10:27 04.04.2026

  • 7 Никой

    2 1 Отговор
    Но - замразеното агнешко не е приятно.

    Какво говори този човек - освен това се пече на обществена фурна - в тава. Запазва се час на обществена фурна. Нали фурната трябва да е на спокойствие - примерно.

    Ми дай да празнуваме още от днес.

    Дефицит е глупаво да приказват.

    10:42 04.04.2026

  • 8 Аз съм Роден !

    1 0 Отговор
    Аз съм Роден !

    В дефицит !

    И Дефицита !

    Продължава !

    13:49 04.04.2026

  • 9 Продават Ти !

    1 0 Отговор
    Яйца !

    Пред Разваляне !

    Докато ги Занесеш В Къщи !

    И фВече са се Развалили !

    Размер ЕЛ !

    А Като Ги Отвориш !

    Сачми !
    Мошеници !

    От Класа !

    Точно като Тези !

    От НС и МС !

    13:59 04.04.2026

