Антон Станков: Дисциплинарните процедури срещу магистрати трудно ще дадат реален резултат

Темата около аферата „Осемте джуджета“ отново излезе на преден план, след като служебният вътрешен министър изнесе данни за предполагаеми контакти между представители на прокуратурата и издирвания Петьо Петров - Еврото.
Според бившия министър на правосъдието Антон Станков обаче проблемът е далеч по-дълбок и не се изчерпва с отделни случаи.
По думите на Станков дори и да има дисциплинарни процедури срещу магистрати, реален резултат трудно може да се очаква.
„Това е като монета с две страни – сменяме хората, но системата остава същата. А именно тя поражда тези проблеми. Имаме политизирана прокуратура, която се крие зад конституционната си независимост“, каза той.
Станков подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов за търсене на дисциплинарна отговорност, но изрази песимизъм за крайния ефект.
„Усилията са правилни, леко донкихотовски. В този състав на Висшия съдебен съвет едва ли ще има положителен резултат“, коментира той.
На въпрос дали очаква санкции срещу Емилия Русинова или Борислав Сарафов, отговорът му беше кратък: „Не. Не съм оптимист.“
Според него институционалният механизъм сам блокира възможността за промяна.
„Има една въртележка – едни органи проверяват, други решават, но в крайна сметка средата е същата и нищо не се променя“, обясни Станков.
Той подчерта, че при заемането на високи позиции в прокуратурата има и морални изисквания към поведението. „Човек на такъв пост трябва да се ограничава – в контакти, в поведение, в пътувания“, каза още той.
Според Станков основният източник на влияние върху съдебната система идва от парламента.
„Оттам идва политизацията – парламентът избира половината от Висшия съдебен съвет. Партиите искат да прокарат свои хора. Именно липсата на съгласие между партиите блокира избора на нов състав на съвета“, посочи той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
10:06 04.04.2026
2 койдазнай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пряко от народа са избирани цара, бойко, кокорчо. Все прекрасни избори!

И г-н Пеевски разбира се!
И г-н Пеевски разбира се!
10:10 04.04.2026
3 Време е
Коментиран от #6
10:10 04.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Леля Гошо
10:22 04.04.2026
6 Феликс Дж
До коментар #3 от "Време е":Първом работата минава през "курс към Въоръжена борба". И това не е жестокост и тероризъм - това е защото грабителите няма да пуснат заграбеното сами. Те не са го натрупали с труд и инициативност, взели са го от работниците като са им подарили собственоста върху бившите соцпредприятия. Точно като по книгите за партийната просвета преди 89-та.
10:23 04.04.2026
7 Обективен
10:23 04.04.2026
8 Голям майтап
Такива ли са ни законите, а аз си мисля, че трябва да влизат в затвора???
Дисциплинарната комисия по етика заседава???
Колега ама ти се оля, моля те поприкривай се малко, когато общуваш с мафията, нека да е на по скрити местенца, а ако пътувате заедно, за Карибите слагйте по едни големи слънчеви очила, които да прикриват и голяма част от лицето та да не ви познаят.... Ето ви тук на първа страница на вестника, ама не може така, ще спадне доверието на хората в институциите, хората ще си помислят лоши неща за нас и току виж са променили законите, а това случи ли се ще влизаме в затвора, така че колеги, поприкривайте се когато вършите беззаконие, моля.... ще е това или нещо в този дух.
Е как да се оправим, когато разчитаме единствено на морала на магистратите, а при тях той е закърнял до голяма степен или изцяло липсва.
10:34 04.04.2026
9 Знайко
Основата на това зло е Конституцията от 1991 г. Българите е крайно време да разберат това, че и преди лошите промени на Конституцията от ПП, Конституцията пак си беше лоша. И докато не си оправим Конституцията, не може да си оправим държавата. Трагедията е, че за да си оправим Конституцията ни трябва мнозинство от 67%, а у нас мафията има мнозивство от около 50% и с всякакви средства, най-вече престъпни пречи на каквато и да е промяна на ситуацията.
10:40 04.04.2026
10 измекярът
10:50 04.04.2026
11 Голям
Променете законите, не може да се разчита единствено на възмущението в медиите, за да бъде моралът на съдии и магистрати в норма.
11:00 04.04.2026
12 Това са Глупости !
Не е Важно с Кого Си Бил !
А Какво Си Направил !
Там има !
И Подпис !
И Печат !
13:46 04.04.2026