Антон Станков: Дисциплинарните процедури срещу магистрати трудно ще дадат реален резултат

Темата около аферата „Осемте джуджета“ отново излезе на преден план, след като служебният вътрешен министър изнесе данни за предполагаеми контакти между представители на прокуратурата и издирвания Петьо Петров - Еврото.

Според бившия министър на правосъдието Антон Станков обаче проблемът е далеч по-дълбок и не се изчерпва с отделни случаи.

По думите на Станков дори и да има дисциплинарни процедури срещу магистрати, реален резултат трудно може да се очаква.

„Това е като монета с две страни – сменяме хората, но системата остава същата. А именно тя поражда тези проблеми. Имаме политизирана прокуратура, която се крие зад конституционната си независимост“, каза той.

Станков подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов за търсене на дисциплинарна отговорност, но изрази песимизъм за крайния ефект.

„Усилията са правилни, леко донкихотовски. В този състав на Висшия съдебен съвет едва ли ще има положителен резултат“, коментира той.

На въпрос дали очаква санкции срещу Емилия Русинова или Борислав Сарафов, отговорът му беше кратък: „Не. Не съм оптимист.“

Според него институционалният механизъм сам блокира възможността за промяна.

„Има една въртележка – едни органи проверяват, други решават, но в крайна сметка средата е същата и нищо не се променя“, обясни Станков.

Той подчерта, че при заемането на високи позиции в прокуратурата има и морални изисквания към поведението. „Човек на такъв пост трябва да се ограничава – в контакти, в поведение, в пътувания“, каза още той.

Според Станков основният източник на влияние върху съдебната система идва от парламента.

„Оттам идва политизацията – парламентът избира половината от Висшия съдебен съвет. Партиите искат да прокарат свои хора. Именно липсата на съгласие между партиите блокира избора на нов състав на съвета“, посочи той.