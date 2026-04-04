Антон Станков: Дисциплинарните процедури срещу магистрати трудно ще дадат реален резултат

Антон Станков: Дисциплинарните процедури срещу магистрати трудно ще дадат реален резултат

4 Април, 2026 10:59, обновена 4 Април, 2026 10:04

Имаме политизирана прокуратура, а промяна трудно ще има без нов ВСС, смята бившият правосъден министър

Антон Станков: Дисциплинарните процедури срещу магистрати трудно ще дадат реален резултат - 1
Снимка: bTV
Темата около аферата „Осемте джуджета“ отново излезе на преден план, след като служебният вътрешен министър изнесе данни за предполагаеми контакти между представители на прокуратурата и издирвания Петьо Петров - Еврото.

Според бившия министър на правосъдието Антон Станков обаче проблемът е далеч по-дълбок и не се изчерпва с отделни случаи.

По думите на Станков дори и да има дисциплинарни процедури срещу магистрати, реален резултат трудно може да се очаква.

„Това е като монета с две страни – сменяме хората, но системата остава същата. А именно тя поражда тези проблеми. Имаме политизирана прокуратура, която се крие зад конституционната си независимост“, каза той.

Станков подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов за търсене на дисциплинарна отговорност, но изрази песимизъм за крайния ефект.

„Усилията са правилни, леко донкихотовски. В този състав на Висшия съдебен съвет едва ли ще има положителен резултат“, коментира той.

На въпрос дали очаква санкции срещу Емилия Русинова или Борислав Сарафов, отговорът му беше кратък: „Не. Не съм оптимист.“

Според него институционалният механизъм сам блокира възможността за промяна.

„Има една въртележка – едни органи проверяват, други решават, но в крайна сметка средата е същата и нищо не се променя“, обясни Станков.

Той подчерта, че при заемането на високи позиции в прокуратурата има и морални изисквания към поведението. „Човек на такъв пост трябва да се ограничава – в контакти, в поведение, в пътувания“, каза още той.

Според Станков основният източник на влияние върху съдебната система идва от парламента.

„Оттам идва политизацията – парламентът избира половината от Висшия съдебен съвет. Партиите искат да прокарат свои хора. Именно липсата на съгласие между партиите блокира избора на нов състав на съвета“, посочи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    За да се изчисти системата трябва съдиите, прокурорите и шефовете на МВР да се избират пряко от народа като в САЩ.

    Коментиран от #2

    10:06 04.04.2026

  • 2 койдазнай

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пряко от народа са избирани цара, бойко, кокорчо. Все прекрасни избори!
    И г-н Пеевски разбира се!

    10:10 04.04.2026

  • 3 Време е

    8 0 Отговор
    За Нов Народен съд срещу децата на предния Народен съд.

    Коментиран от #6

    10:10 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Леля Гошо

    5 1 Отговор
    В системата преобладават гнилите ябълки. Каквито и процедури да измислят, гнилите ябълки само се множат и спасение няма. Хората трябва да грабнат тоягите и да започнат от нелегитимния гл. прокурор и висшите съвети и колегии

    10:22 04.04.2026

  • 6 Феликс Дж

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Време е":

    Първом работата минава през "курс към Въоръжена борба". И това не е жестокост и тероризъм - това е защото грабителите няма да пуснат заграбеното сами. Те не са го натрупали с труд и инициативност, взели са го от работниците като са им подарили собственоста върху бившите соцпредприятия. Точно като по книгите за партийната просвета преди 89-та.

    10:23 04.04.2026

  • 7 Обективен

    5 0 Отговор
    Няма съдия и магистрат на високо ниво ,който да не е с по два хотела.

    10:23 04.04.2026

  • 8 Голям майтап

    4 0 Отговор
    Дисциплинарни процедури и размахване на пръстче срещу корумпираните магистрати, които са с доказани връзки с мафията...
    Такива ли са ни законите, а аз си мисля, че трябва да влизат в затвора???

    Дисциплинарната комисия по етика заседава???

    Колега ама ти се оля, моля те поприкривай се малко, когато общуваш с мафията, нека да е на по скрити местенца, а ако пътувате заедно, за Карибите слагйте по едни големи слънчеви очила, които да прикриват и голяма част от лицето та да не ви познаят.... Ето ви тук на първа страница на вестника, ама не може така, ще спадне доверието на хората в институциите, хората ще си помислят лоши неща за нас и току виж са променили законите, а това случи ли се ще влизаме в затвора, така че колеги, поприкривайте се когато вършите беззаконие, моля.... ще е това или нещо в този дух.

    Е как да се оправим, когато разчитаме единствено на морала на магистратите, а при тях той е закърнял до голяма степен или изцяло липсва.

    10:34 04.04.2026

  • 9 Знайко

    4 1 Отговор
    Много сме я закъсали, щом "квалифицирани" и "опитви" хората като Антон Станков. Не разбират какво става или пък разбират, на заблуждават обществото. Не става дума за политизиране, и не става дума само за прокуратурата. Става дума за обсебване на цялата държава от едно задкулисие, с видимите лица на шопарите. Става дума за една ОПГ обсебила всичко: парламент, медии, прокуратура, съдии, полиция, правителство, медии и частни и държавни, ЦИК, РИК, СИК, образование, здравеопазване, местна мласт... Става дума за една ОПГ - червена мафия.

    Основата на това зло е Конституцията от 1991 г. Българите е крайно време да разберат това, че и преди лошите промени на Конституцията от ПП, Конституцията пак си беше лоша. И докато не си оправим Конституцията, не може да си оправим държавата. Трагедията е, че за да си оправим Конституцията ни трябва мнозинство от 67%, а у нас мафията има мнозивство от около 50% и с всякакви средства, най-вече престъпни пречи на каквато и да е промяна на ситуацията.

    10:40 04.04.2026

  • 10 измекярът

    0 0 Отговор
    костов се застрахова заедно с аверите си, това се чете зад думите му.......

    10:50 04.04.2026

  • 11 Голям

    1 0 Отговор
    Когато осъдиха русофилката Ченалова затова, че оправда доказан убиец, който после избяга някъде из руските републики това беше само, защото се разшумя по медиите... то беше изклчителна наглост и безочие от нейна страна... някакъв руски остатъчен манталитет, че моралът не играе.... В Русия е така, там магистратите никой не може да ги пипне с пръст, камоли да им чете етично конско, затова, че нямали морал, та той Путин няма морал, какво остава за подопечните му пионки.

    Променете законите, не може да се разчита единствено на възмущението в медиите, за да бъде моралът на съдии и магистрати в норма.

    11:00 04.04.2026

  • 12 Това са Глупости !

    1 0 Отговор
    „Човек на такъв пост трябва да се ограничава – в контакти, в поведение, в пътувания“,

    Не е Важно с Кого Си Бил !

    А Какво Си Направил !

    Там има !

    И Подпис !

    И Печат !

    13:46 04.04.2026

