Новини
България »
Всички градове »
Борисов от Алфатар: Изборите са състезание, не са на живот и смърт. След 19 април пак ще си останем хора
  Тема: Избори

4 Април, 2026 11:34 2 620 165

Няма да има вода, всички ви плашат. България води такава политика, че всички ни обичат, каза още лидерът на ГЕРБ

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма да има вода, всички ви плашат. България води такава политика, че всички ни обичат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес, навръх Лазаровден посети град Алфатар, област Силистра, цитиран от "Фокус".

"Изборите са състезание, не са на живот и смърт, работата трябва да върви и да има добри резултати. След 19 април ние пак ще си останем хора", каза той.

Борисов подчерта, че няма от какво да се страхува. "Толкова избори сме спечелили", допълни лидерът на ГЕРБ.

По думите му за община Алфатар партията е направила "куп неща".

"Изключително успешни мандати имаме. Развихме града и придобихме европейски вид", каза кметът на Алфатар Янка Господинова.

Според нея жителите на града държат много на традициите и културата и именно поради тази причина инвестират в читалищна инфраструктура. Господинова разкри, че общината заложила много и на подобряването на пътищата.

На място Бойко Борисов беше приветстван от симпатизанти на различни възрасти, както и от местния ансамбъл.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 105 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асфалт Паша

    96 1 Отговор
    Пуснах се пак с кожения шлифер и бивши лели граб (сега бабички гроб) са отново мои!

    Коментиран от #9, #11, #53

    11:36 04.04.2026

  • 2 Гост

    89 3 Отговор
    Това са метачките назначени от кмета от ГЕРБ.

    Коментиран от #15

    11:38 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 зарди офсе заблудени на чобанин тикван

    77 2 Отговор
    ще продължава същата мизерия

    за съжаление

    Коментиран от #17

    11:39 04.04.2026

  • 5 Отдолу гол

    66 2 Отговор
    Маскирал се е на Батман.

    11:41 04.04.2026

  • 6 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ

    61 2 Отговор
    КАКВА ОМЕКНАЛА ТИКВАТААААА

    Коментиран от #73

    11:41 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    42 6 Отговор
    Хора в затвора ....някой хора ще бъдат в затвора и ще попаднат на" добри " хора ( Зоро и Рамбо от Факултета примерно , в една килия )

    11:41 04.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    58 2 Отговор

    До коментар #1 от "Асфалт Паша":

    Буци пак го е шубе от нещо🤔
    Такъв шлифер с кевлар спаси Златко Баретата при стрелба с АК❗

    11:43 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    49 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асфалт Паша":

    На финалната права ще е само по шлифер ...за да впечатли и дъщерите на стринки ГЕРБ !!!

    11:43 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Малеееее

    59 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Мислех си, че простата Тиква Борисов е зад решетките, пък той пак се плези зад микрофоните.

    11:47 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да де, ама

    51 3 Отговор

    До коментар #4 от "зарди офсе заблудени на чобанин тикван":

    когато Борисов влезе в затвора заедно с аверчето си Пеевски, тогава и България ще тръгне по своя правилен път на развитие.

    Коментиран от #45

    11:48 04.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Оракула от Делфи

    34 1 Отговор
    Мижи да те лъжа "како Иванке"...., я елате сега да се" снимате" с мене!!!

    11:51 04.04.2026

  • 20 Ако изпусне газове

    30 3 Отговор
    новина ли ще е???

    Коментиран от #27

    11:53 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Съдията

    42 3 Отговор
    Поне 90% от българите се надяват след 19-ти ти Тикви да станеш затворник.😂

    Коментиран от #93

    11:57 04.04.2026

  • 23 Сусу Манарата

    37 3 Отговор
    Борисов, ти ако беше човек, нашият хал щеше да е друг.

    11:57 04.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Град Симитли

    33 2 Отговор
    Алфатарските баби се радват на Бащицата..
    нахлул кожен шлифер като комисар от гражданската война:))
    ...впрочем,кой му финансира разходките на тоЪ тюфлек?!

    Коментиран от #31

    12:03 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Коня Солтуклиева

    13 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ако изпусне газове":

    Разбира се!

    12:04 04.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сила

    15 0 Отговор

    До коментар #25 от "Град Симитли":

    "председателя на домсъвета Швондер "....Кучешко сърце , Булгаков

    12:08 04.04.2026

  • 32 хер Баце

    34 3 Отговор
    Едно време нацистките офицери и гестаповците са ходили с такива кожени шлифери помните ли лозунга на Бойко “Работата ще ви освободи”.

    Коментиран от #44

    12:09 04.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Граб

    16 2 Отговор
    И за шистовата отрова.

    12:10 04.04.2026

  • 35 БОЙО БЪЛГАРОУБИЕЦА

    29 3 Отговор
    Е ЗА ЗАТВОР!

    12:12 04.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Топалов

    16 7 Отговор
    Прав е Бочката - с такъв матрял - толкова!

    12:14 04.04.2026

  • 39 Смешник

    27 3 Отговор
    Абе има ли още някой да вярва на Тиквата

    Коментиран от #43

    12:15 04.04.2026

  • 40 Ами

    20 1 Отговор
    Само не разбрах защо няма да има вода :)

    12:15 04.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пародия

    11 1 Отговор
    Двайсет калинки като балеринки
    Двайсет калинки като балеринки
    Под дъжда вървели, песнички си пеели
    Под дъжда вървели, песнички си пеели
    Тралалали нека да вали
    Тралалали нека да вали
    От дъждеца ах, нас не ни е страх
    От дъждеца ах, нас не ни е страх

    12:19 04.04.2026

  • 43 Дам

    10 1 Отговор

    До коментар #39 от "Смешник":

    Само онзи Данко Харсъзина с шесте хотела.

    12:20 04.04.2026

  • 44 Анонимен

    8 16 Отговор

    До коментар #32 от "хер Баце":

    Кой ходи с тежка охрана и е далеч от хората Радев а Борисов си ходи с този шлифер от години кой е нелигитимен Гюровите

    12:20 04.04.2026

  • 45 Тоест

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да де, ама":

    Никога

    12:21 04.04.2026

  • 46 Тиква празна

    26 1 Отговор
    И след изборите, пак ще си същата тиква!

    Коментиран от #50, #52

    12:21 04.04.2026

  • 47 Развитие

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "МАЗНИЙ БУЦИ":

    Хората от КАРЛУКОВО са тук Гнусни сте

    12:21 04.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Анонимен

    12 1 Отговор

    До коментар #46 от "Тиква празна":

    Умствен багаж нула за 46 хахаха умствен багаж за 46 нула хахахаха

    Коментиран от #91

    12:23 04.04.2026

  • 51 Толкова му е пипето

    7 2 Отговор
    Ще си останете, ако сте били!

    Коментиран от #56

    12:24 04.04.2026

  • 52 Картаген

    18 1 Отговор

    До коментар #46 от "Тиква празна":

    Това като във вица:
    Облякъл черния шлифер,погледнал се в огледалото и казал:,,Приличам също като мутра"
    Съблякъл шлифера,погледнал се в огледалото и казал:,,Не,не е от шлифера"

    12:24 04.04.2026

  • 53 медун

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асфалт Паша":

    чак мило да му стане на човек

    12:26 04.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 интересно

    13 2 Отговор
    В Алфатар мъже няма ли?

    12:27 04.04.2026

  • 56 Анонимен

    5 19 Отговор

    До коментар #51 от "Толкова му е пипето":

    До 51 и 52 Борисов е ЛИДЕР вече 20 години а вие вижте себе си изпаднали сте доста нула умствен багаж с простотии написани тук

    12:28 04.04.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #36 от "Колкото , толкова":

    На думи може да имат прилика, но който е живял по времето на управлението на двамата знае, че сравняваш педиатър с педофил- все преди, ама разликата е огромна❗

    12:30 04.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 бойко

    8 1 Отговор
    аз ви вкарах в евросъюза и в шенген аз ви вкарах изкуствения интелект и в еврозоната!

    12:33 04.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ха ха

    12 1 Отговор
    Изборите са състезание, не са на живот и смърт. След 19 април пак ще си останем хора / кажи го на твоите психопати

    12:37 04.04.2026

  • 63 Мнение

    16 2 Отговор
    Всичко живо масово ще гласува за Радев, другите партии няма да стигнат и 10 процента. Най много пп да вземат 10. Гербаджиите масово минават към Радев за да не са обвързани с Пеевски. Хората на Пеевски гледат само как да го разкарат от друга страна.

    Коментиран от #71

    12:38 04.04.2026

  • 64 Додо

    15 0 Отговор
    Гледайте и се учете на театрално майсторство!

    12:38 04.04.2026

  • 65 Вчера ГАЛЪП

    14 1 Отговор
    Подари на Борисов биберон въа формата на графика, че да джвака и да престане на плямпа простотии!
    Далече си от Радев, баце!
    Борисов, собственика на Галъп Интернешенъл…ала бала е верното куче Борислав Цеков.
    Хахаха!
    Тоя мазен подмазвач олигави ПИК с идиотизмите си!
    Утре ще ситна първо място в графика.

    12:39 04.04.2026

  • 66 На вашите….

    7 0 Отговор
    …избори гласуват само 18% за всички кандидати! И толкова! По-тежка диктатура България не е имала!!!

    12:40 04.04.2026

  • 67 Живков

    8 1 Отговор
    Така народа посрещаше и Тодор Живков. Само жените които му подаряваха цветя бяха по млади.

    12:42 04.04.2026

  • 68 БОКО Е

    13 0 Отговор
    Мръсник и бандит.

    12:42 04.04.2026

  • 69 Само баби

    13 1 Отговор
    Вече няма джуки фенки
    Остаря
    Не поумня
    Залиня

    12:42 04.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Едвам събрал няколко турти

    14 1 Отговор
    Да му се радват.
    Борисов, що не ги повозиш на влакчето? София- Банкя?

    12:43 04.04.2026

  • 73 за пред хората

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ":

    Това е едно от многото му лица.;)

    12:44 04.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Коментар

    11 1 Отговор
    След 19ти април този на снимката ще се скрие в миша дупка и поне до Коледа няма да го чуете . Да му мислят замесените в употреба на непозволена превишена власт и нехайство на институциите

    Коментиран от #77

    12:44 04.04.2026

  • 76 Минувач

    18 1 Отговор
    Бойко с тоя кожен шлифер прилича на фалшиво ченге, което всъщност той си е.

    12:45 04.04.2026

  • 77 Анонимен

    1 12 Отговор

    До коментар #75 от "Коментар":

    Изборите може и да бъдат касирани с незаконните гюрови

    Коментиран от #89

    12:46 04.04.2026

  • 78 Не!

    13 0 Отговор

    До коментар #74 от "БУЦИ ДЕЙСТВА":

    Буци е като компрес на дървен крак! И с него, и без него, файда няма!

    Коментиран от #81

    12:46 04.04.2026

  • 79 Леле мале.

    7 0 Отговор
    Сдобихме се с трима Тодор Живковци. Досега бяха двама.

    12:46 04.04.2026

  • 80 дронк

    12 0 Отговор
    Ти си тумор, не човек. Ние ще си останем хора, ти ще си останеш рак.

    12:47 04.04.2026

  • 81 между другото

    7 0 Отговор

    До коментар #78 от "Не!":

    Бай Ставри не ползва такива матриали...

    12:48 04.04.2026

  • 82 Баба

    9 1 Отговор
    Хора ли? Роботизирани биологични единици...............

    12:49 04.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Е,някои ще си останат хора,

    9 1 Отговор
    Но Борисов пак ще си остане комунист.

    Коментиран от #87

    12:51 04.04.2026

  • 85 Цвете

    8 0 Отговор
    КАК ЩЕ ИМА ПРИТЕСНЕНИЯ ,КОГАТО КУППУВАТЕ ГЛАСОВЕ ОТ ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ. НАПРАВИЛ МНОГО ЗА АЛФАТАР?! КАЖИ ПОНЕ ЕДНО. ДОБРЕ ЧЕ СИ ВЯРВА. 🎃🇧🇬🎃🤔🎃😉🇧🇬

    12:52 04.04.2026

  • 87 1111

    7 1 Отговор

    До коментар #84 от "Е,някои ще си останат хора,":

    За комунистите има специален кръг в Ада.😎

    Коментиран от #98

    12:54 04.04.2026

  • 88 МНОГО

    11 0 Отговор
    СА МУ ОХРАНЕНИ ФЕНКИТЕ.
    ДОБРЕ ГИ СПОНСОРИРА.

    12:55 04.04.2026

  • 89 Стефко

    9 1 Отговор

    До коментар #77 от "Анонимен":

    Народа ще ги"касира" това, което се анализира е интересно. Без гласовете по махалите и смесените райони ГЕРБ няма как да постигне посочения, надут резултат в проучванията, които излизат. Едно е социологията у нас, друго е действителен резултат, а доказателството е Пазарджик!

    Коментиран от #142

    12:55 04.04.2026

  • 91 Прав си!

    10 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    Пълно подобие на простата Тиква Борисов. В кратуната на Бойко има само простотия, далавери и корупциоони врътки.

    13:05 04.04.2026

  • 92 МУТРАТА С ЛЮБИМОТО СИ КОЖЕНО ШЛИФЕРЧЕ !

    10 0 Отговор
    САМО ДА ЗНАЕТЕ КАК МУ СЕ КРАДЕ ОТ ЖИПКАТА ................. КРАДЕ МУ СЕ ПАК ТА СЪН ГО НЕ ЛОВИ !

    13:05 04.04.2026

  • 93 Новият прокурор

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Съдията":

    Мястото на Борисов е в зтвора, но му се полага килия с южно изложение.

    13:07 04.04.2026

  • 94 Михал Стоянов

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това са ,,истините" Му, а ако вземем да пишем лъжите му.....отиде Април месец. Тоя дето му се радват,през времето когато управляваше от 2009 г ,вдшгаше пенсиите с 10 лв. на година и МРЗ с по 15-20 лв.на година, През 2013 когато се отвори Европейски трудов пазар за българи и румънци,за няколко године се изнесоха над 500 хил.души,ако не и повече. Хвалбите му за Шенген и Еврозоната са дъвки за заблудени овце,като ония от рекламата на една напитка. България е член на ЕС от 2007 и това щеше да се случи и без хвалипръцкото и партията му.Даже и много по- рано ,досега щяхме да сме си изпили горчивата чаша и да сме много,много по- добре.

    Коментиран от #117

    13:07 04.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Хейт

    9 0 Отговор
    Би било твърде милостиво да отидеш и да го гръмнеш тоя. Трябва да е жив и бавно да се мъчи.

    13:08 04.04.2026

  • 97 Бат Венце Сикаджията

    10 0 Отговор
    Хаха, айде стига с тези нагласени снимки с тези чистачки, че ептен смешен стана.

    13:08 04.04.2026

  • 98 ...

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "1111":

    Там ще се срещнат с идолите си като Сталин...

    13:08 04.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ЖЕНСКИТЕ МЕЧКИ СА ОТ ОБЩИНАТА

    8 0 Отговор
    АКО НЕ Е ГЕРБ ЩЯХА ДА СА НА ПОЛЕТО С МОТИКАТА ! ТЕ СА И В КОМИСИИТЕ НА ИЗБОРИТЕ , ОТ ТЯХ ЗАВИСИ ЗА КОЙ ЩЕ ГЛАСУВАМЕ - ТЕ РЕШАВАТ - ЗАТОВА ТОЙ Е ТАМ ДА ИМ НАПОМНИ КАКВИ БЛАГИНИ ГИ ЧАКАТ АКО СЛУШКАТ !

    Коментиран от #104

    13:11 04.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Фют

    1 2 Отговор
    Кажи им, че искат да ме съсипят, понеже съм готина!

    13:14 04.04.2026

  • 103 Не,че нещо,ама...

    6 0 Отговор
    ...кви са теА червени бабички-фенки на Борисов...?!
    Явно,помнят че Борисов е стара комуняга...!

    13:15 04.04.2026

  • 104 Мдаа...!

    6 0 Отговор

    До коментар #100 от "ЖЕНСКИТЕ МЕЧКИ СА ОТ ОБЩИНАТА":

    Борисов напълни местните общини с верни нищоправещи калинки,с цел да обработват населението ,при поредните избори...!

    13:18 04.04.2026

  • 105 Лъжец от класа

    8 0 Отговор
    "Толкова избори сме спечелиил", дрънка СИКаджийската мутра на десетина лелки в Алфатар, които ГЕРБерастката кметица насила е изкарала на улицата! Не, мутро СИКаджийска, неграмоетн селяндурино и престъпник от подземния свят! Ти никога не си "печелил", избори! Ти си ги КУПУВАЛ! Купавал си ги с откраднатите стотици милиони и милиарди от нещастния ни народ, който 12 години търпя теб - една неграмотна мутра, която говори на диалект и за 20 годиин с голям зор запомни три английски думи, и твоето премиерстване тези 12 години бяха големия срам и позор за великата ни някога държава, най-черната страница в историята ин! Ти ограби, съсипа и срути България бе, мутро Банкянска! Долен, коварен, мръсен, небръснапт, двуличен измамник и лъжец! Това е Боко тиквата!

    13:20 04.04.2026

  • 106 Любов

    7 0 Отговор
    Той, Бойко спря... в полезрението му се мерна галопираща Бабичка с цвета. Разсъблече я с ириса на зеницата си... погали вълната на чoчаpката и.. и продължи да галопира, към другите ръкопляскащи съученички.

    13:20 04.04.2026

  • 107 Град Козлодуй

    7 0 Отговор
    Ти за човек ли се имаш бе Мутро крадлива?

    13:23 04.04.2026

  • 108 оня с коня

    1 8 Отговор
    Непрекъснато под всяка Статия отразяваща Партийната дейност на ББ всякакви Несретници се втурват да го оплюват по всякакви Дебилски начини- що е със Шлифер или пък Без,че бил Илитерат,че не знаел чужди езици,ама що не е в затвора,че трябвало отдавна да излезе от политиката и т.н.И ви питам Ас Вас:Нямате ли си Партия със съответния Лидер които да коментирате,ами одумвате ББ?Някои от вас имате - Русофилските Паптии,които вече нямат място в НС,а Възраждане ще е на последна позиция.Повечето обаче сте НЕГЛАСУВАЩИ "Гъбари" които плюят по всичко що мърда за да намерят "Виновен" за Неудачния си Живот.Аре продължавайте да месите С НАСТЪРВЕНИЕ Погачи за дядо Иван с надеждата че вече е на Дунава,щото е казано"Ако искаш да унищожиш Човека- отнеми му Надеждата"!

    Коментиран от #118, #145

    13:25 04.04.2026

  • 109 А Бе -- ее !

    5 0 Отговор
    Ако и на мен Ми Дадеш 5-6 милиона !

    Вместо да ми ги Вземаш !

    Сигурно !

    И Аз Ще те Заобичам !

    13:26 04.04.2026

  • 110 Истината боли

    6 0 Отговор
    Многоликия Буда-това е крадеца и унищожителя на всичко Българско!

    13:27 04.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Гост

    6 0 Отговор
    Точно е тия бедни лелки, по провинцията, мутрата с шлифера, ги е грабил най-много. Най-големият грабител в българската история! Дано някой смелчага покаже всичките му кражби, тия жени инфаркт ще получат...

    13:35 04.04.2026

  • 114 Казуар

    2 0 Отговор
    Около Бойко винаги има почитатели Пламенки.

    13:36 04.04.2026

  • 115 Празни приказки

    7 0 Отговор
    А отвътре то тресе страх да не го разследват. Жалък

    13:36 04.04.2026

  • 116 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Вече знае. Че ще загуби изборите. И то с много

    13:37 04.04.2026

  • 117 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Михал Стоянов":

    Леле, доживях да три-Я-т цитати на Б.Б. 🤔❗

    Коментиран от #159

    13:37 04.04.2026

  • 118 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #108 от "оня с коня":

    А ти колко вече стана банален с тия наколенки, подгонил с му рейтинга. Стига си ни тормозил с "умните" си мисли, коняяя

    13:39 04.04.2026

  • 119 Не вярвам

    6 0 Отговор
    Явно патронния празник на този човек е Първи април. Въобще чува ли се какви ги говори, явно гинкобилобата идва в пъти по малко.

    13:39 04.04.2026

  • 120 Ха ха ха ха ха ха ха

    6 0 Отговор
    Лелеееее, събрали 15-те служители в общината. В събота........ Няма кой да сготви да децата им. Бойкоооо, виждаме бе, не сме прости като теб

    13:39 04.04.2026

  • 121 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Щом са си избрали кмет от ГЕРБ сега да го д. У. Х. А. Т. Аз съм у София

    13:43 04.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Любов

    2 3 Отговор
    Бойко, към Бабичката, подаваща му цветя:

    Той, Бойко каза Стой!
    Тя каза Хвани ме, ако можеш!
    Той извика:
    Ще взривя всички мостове
    по пътя ти!
    А тя:
    Кой е успял да изтръгне
    лъчите на слънцето?
    Toй изкрещя:
    Ще запратя стрели
    от най-безсрамните си сънища подире ти!
    Тя се усмихна:
    Нима може праведният да сплаши с безсрамие грешница?
    Той се задъха:
    Не бягай... само косата ти може да стопли
    вледенения дъх на мечтите ми!
    Тя се изсмя:
    А не умират ли мечтите, щом ги докоснем на живо?
    Той промълви:
    Ще те отровя с безразличие!
    А тя извика:
    Тогава ще ме възкресиш до себе си,пречистена!

    Коментиран от #133

    13:48 04.04.2026

  • 125 Въпрос

    7 1 Отговор
    Буци защо сам обикаля по храсталаците? Къде са му придворните Сачева, малкия Пеевски, Къдравата Сю, доктор Коце, Райчето Назарян, Томето бика и всички останали герберасти, които са около него в битките в Парламента? Оставили го чисто сам да го изедат прасетата и мечките в горите. Сиротния той. Ааа, не така. Като крадете сте заедно, пък сега оставихте човека чисто сам. Я си размърдайте мслко охранените дебели зад. ци.

    13:49 04.04.2026

  • 126 Любов

    5 2 Отговор
    Бойко, към Бабичката, подаваща му цветя:

    Жена без гърди и
    Мъж без пари -
    огън да ги гори.
    Дали съм ясен ?

    13:52 04.04.2026

  • 127 виктория

    3 0 Отговор
    барсата пак ръси мозък!!!

    13:55 04.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 България 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Бойко Борисов НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ БОКЛУК!!!

    14:00 04.04.2026

  • 130 си пън

    5 1 Отговор
    тикво крадлива продажна,изроди сте вие състезателите

    14:02 04.04.2026

  • 131 Р Г В

    4 1 Отговор
    Добре ще е да се направят записи от речите на Боко и качени на спътник и да разнасят славата му в безкрайния космос , с надежда извън земните да си го приберат както във Френската кинокомедия Полицая и извънземните от 1979г Де тоз късмет.

    14:03 04.04.2026

  • 132 Шаран БГ

    2 5 Отговор
    Хубав мъж , хубаво нещо !! Друг мъж на снимката няма – не е и необходимо......

    14:10 04.04.2026

  • 133 Малко си объркал финала

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Любов":

    "А моето безразличие ще бъде вечно!"

    14:13 04.04.2026

  • 134 Шаран БГ

    1 1 Отговор
    № 25 "Град Симитли"
    Просто е .... Който финансира и покупката на гласове за Герб !!

    Коментиран от #136

    14:14 04.04.2026

  • 135 ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "оня с коня":

    От Мишката, откъде другаде?

    14:15 04.04.2026

  • 136 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #134 от "Шаран БГ":

    Аман от лъжци и фалшификатори 134 вие сте истинските купувачи на гласове вие

    14:20 04.04.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Пази Боже бе ,108 - и!":

    122 о свещена простота 122 нула умствен багаж а драсканиците ти са мухлясали

    14:23 04.04.2026

  • 139 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #128 от "оня с коня":

    Питаш откъде са тия 20% за ББ ли Драскачо с чужд Ник?Ами от КУПЕН И КОРПОРАТИВЕН Вот,както и от Вот С ДЪЛБОКА УБЕДЕНОСТ като моят- сега ясно ли ти е?И не са 20% ,а доста повече.Ама били "всички" срещу Тиквата...А КОЛКО сте тия "Всички"- имате ли 1 Файтон хора?И да е ясно:Няма никакво значение откъде са гласовете за Борисов - важното е да бъде ПРЪВ,или най-малкото да има гласове колкото ЕДНОДНЕВКАТА Радев защото е казано:"Целта оправдава средствата".

    Коментиран от #162

    14:24 04.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Будител

    5 0 Отговор
    Космическият кораб на НАСА , днес влезе в орбитата на луната и оооо чудо. На луната пълно с китайски монитори които излъчват мемета на Бойко Борисов.

    14:27 04.04.2026

  • 142 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "Стефко":

    Пазарджик махалите са гласували за шарлатаните и затова са спечелили Борисов има един милион гласоподаватели сега Терорът и насилието на незаконниците над българи е извън законността Само настройват българите срещу гюровите незаконниС терор и насилие избори не се печелят да знаеш 19 април е скоро Здравомислещи работещи българи живеят тук

    Коментиран от #146, #147

    14:28 04.04.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "оня с коня":

    Като не давате пари-Аз отивам за гъби.

    15:20 04.04.2026

  • 146 Град Козлодуй

    4 2 Отговор

    До коментар #142 от "Анонимен":

    Всички мургавели са за Бойко.Спор в това няма.Пазят си ценния кадър.Ама то по голяма мургавела от него няма.Истината е,че на 19.04. ще се завре в зайчарника.Тресе се от страх,че Радев ще го отвее-като плявата от брашното.

    Коментиран от #148, #150

    15:23 04.04.2026

  • 147 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "Анонимен":

    Айдееее Проняна стана Анонимен....хахаха.

    15:25 04.04.2026

  • 148 Будител

    2 2 Отговор

    До коментар #146 от "Град Козлодуй":

    То така беше и кирчо с кокорчо когато щяха да чегъртат. После срам не срам седнаха на бойко и пеевски в скутовете за мазно кафе. Толкова мазно , че още лъщят и се хлъзгат...Радев го очаква същата съдба. А Бойко ще стане първи на всеселенските избори с купен вот о ще оглави космоса

    Коментиран от #152

    15:28 04.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Град Козлодуй":

    Чул не дочул ...плява и брашно 😀😀😀
    Плявата се отвява за да остане зърното,
    а зърното после се мели за да се получи брашно❗

    15:36 04.04.2026

  • 151 България

    3 0 Отговор
    винаги е имала добри артисти но пред тоя всички бледнеят какъв ,,талант"дамо

    15:36 04.04.2026

  • 152 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #148 от "Будител":

    Тук си прав.Мургавелата от Банкя само патриарх и космонавт не е бил.Президент-това не е титла за него.Малка ще му е за неговото его.Ама виж:Всеселенски отпред-много ще му тича.Даже междугалактически е най добре.Не си прав само за едно.В скута на Пеевски седеше и мазния Бойко.Даже по зле.Бършеше му задните части с ръкава си и продължава да го прави.

    15:39 04.04.2026

  • 153 Горски

    5 2 Отговор
    Вгледайте се в лицето на тоя човек,дали не му е пораснал дълъг дървен нос като на лъжливото човече Пинокио!То има наглост и лъжи ама тоя прескочи всякакви граници. Срам! Има още много от голям "отбор юнаци", все паралии, които така и една магистрала не успяха да построят, но са гушкани с пари по офшорки. Американците изстреляха космически кораб с четири членен екипаж до Луната, скоро може и градове и магистрали да построят там, обаче ГЕРБ пак няма да успее да завърши поне една магистрала, ако гласувате за тях. Борисов 20 г във властта и какво направи, крадеше, напълни банковите си сметки и на обръча си от фирми.

    Коментиран от #163, #164, #165

    15:42 04.04.2026

  • 154 БЪЛГАРИН

    3 2 Отговор
    Орбан си отива,Путин вожда на "дивите северни племена" искат да натресат в ЕС фатмак Мунчо.
    Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
    Като няма друг рашите са доволни и на тоя.

    15:46 04.04.2026

  • 155 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    Това е БорисOFF.

    16:00 04.04.2026

  • 156 Хелс Политикшън

    4 0 Отговор
    След 19.04 Радев ще посочи вратата и ще каже на Борисов:
    ЗА ТЕБ-ПОЛИТИКАТА ПРИКЛЮЧИ!

    16:20 04.04.2026

  • 157 сретен

    3 0 Отговор
    Утре къде ще си сикаджииско гербераска мутро-шлифер

    16:30 04.04.2026

  • 158 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    Борисов много добре знае,че ще загуби тези избори.Сега нарочно обикаля в смесените райони и върши работата на Шиши.Говори за единство и срещу "Възродителния процес" в който сам е участвал.С действията си постига точно определен резултат-да се галсува там за НН.Това е толкова долно същество,че просто нямам думи.Не знам само кой нормален човек ще гласува за този доказано престъпен индивид.

    16:34 04.04.2026

  • 159 Михал Стоянов

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това не променя фактите.

    17:17 04.04.2026

  • 160 милица

    3 1 Отговор
    Господа-другари от Герб спрете да крадете държавата и народа

    17:45 04.04.2026

  • 161 Жалка картинка

    1 0 Отговор
    Туй общината ли е?

    19:46 04.04.2026

  • 162 КонСпиратор

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "оня с коня":

    Още преди година ти казах колко ще е "пръв" тоя бандит. И за гласовете му ти казах колко сте реално (по лично негови думи, също като Киро Канадеца). Обаче дай да меляме дивотии на килограм от коневръза, а?😎

    22:12 04.04.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 ПРИПОМНЯНЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #153 от "Горски":

    6. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ на България
    2009 г - 52 млрд. лв!
    2020 г - 128 000 000 000 лв.
    За 10 години България е станала ДВА ПЪТИ ПО БОГАТА !
    7.За 70 г при ШЕСТ Министър-Председатели се построиха 360 км магистрали!!!
    Бойко Борисов за 12 години ПОСТРОИ 560 км магистрали!
    ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ от колкото всички останали за 70 г !
    8.За 12 г се построиха ПОВЕЧЕ Метро-път и ПОВЕЧЕ Метро-станции от колкото за 80 г, от когато е направен Първият "Проект за Метро на София"!

    22:45 04.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол