Жельо Бойчев: Нужни са координирани действия от държавата за гарантиране на конкурентна среда на пазара на храните

Нужни са координирани действия от всички институции за гарантиране на ефективна конкурентна среда на пазара на храните. Комисията за защита на конкуренцията съдейства активно и съобразно правомощията си. Със секторния анализ на пазара на храните, който започнахме, показахме пълната конкурентна картина в сектора. Българското земеделие е на ръба на своето оцеляване. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.

Той даде за пример сектора на млякото и млечните продукти, в който КЗК прави задълбочено проучване, след като изнесените данни показаха едни от най-сериозни деформации именно в млечния сектор. По думите му, България е единствената държава в ЕС, която през 2025 г. има намаление на производството на сурово мляко с 8%, докато другите държави са в свръхпроизводство. „В ЕС се предлагат мерки за доброволно намаляване на производството, а у нас секторът е пред изчезване. Запазването на българското производство е фундаментът, върху който трябва да се разполагат всички мерки и политики на държавата“, каза още Бойчев.

По думите му е несправедливо на един общ конкурентен пазар българските производители да получават по-малко средства и подкрепа спрямо колегите си от другите европейски страни.

Бойчев заяви, че Комисията за защита на конкуренцията е фокусирала работата си върху модела на ценообразуване на храните, както и върху нелоялни търговски практики, при които се наблюдава господстващо положение на големия търговски доставчик върху производителя. „Основна цел е да не се допуска злоупотреба с господстващо положение на големите търговски вериги спрямо българските производители и доставчици. Позицията на земеделските производители в цялата верига на доставки е слаба. Производството се оказва нерентабилно и непривлекателно“, коментира Жельо Бойчев.

По отношение на пазара на горивата във връзка с конфликта в Близкия изток, Бойчев подчерта, че Комисията за защита на конкуренцията извършва постоянен мониторинг върху сектора и той е сред приоритетите в работата ѝ. Бойчев заяви, че Комисията получава данни от НАП за цените на дребно на пазара на горива, от които се вижда, че пазарът на дребно е конкурентен с ясна изразена ценова еластичност и не се констатират съгласувани практики между участниците.

„Наблюдаваме обаче изпреварващ темп на нарастване на цените на едро спрямо цените на дребно. Констатирали сме значително разминаване на пазара на едро на различните му нива и в момента това е предмет на анализ от страна на Комисията”, обясни Бойчев.

Той каза още, че КЗК е отправила препоръки към особения управител на Групата на Лукойл в България за гарантиране на конкурентната среда и недопускане на спекулативно задържане на склад на горива.

