Жельо Бойчев: Нужни са координирани действия от държавата за гарантиране на конкурентна среда на пазара на храните

4 Април, 2026 11:53 1 023 16

Бойчев заяви, че Комисията за защита на конкуренцията е фокусирала работата си върху модела на ценообразуване на храните, както и върху нелоялни търговски практики, при които се наблюдава господстващо положение на големия търговски доставчик върху производителя.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нужни са координирани действия от всички институции за гарантиране на ефективна конкурентна среда на пазара на храните. Комисията за защита на конкуренцията съдейства активно и съобразно правомощията си. Със секторния анализ на пазара на храните, който започнахме, показахме пълната конкурентна картина в сектора. Българското земеделие е на ръба на своето оцеляване. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.
Той даде за пример сектора на млякото и млечните продукти, в който КЗК прави задълбочено проучване, след като изнесените данни показаха едни от най-сериозни деформации именно в млечния сектор. По думите му, България е единствената държава в ЕС, която през 2025 г. има намаление на производството на сурово мляко с 8%, докато другите държави са в свръхпроизводство. „В ЕС се предлагат мерки за доброволно намаляване на производството, а у нас секторът е пред изчезване. Запазването на българското производство е фундаментът, върху който трябва да се разполагат всички мерки и политики на държавата“, каза още Бойчев.
По думите му е несправедливо на един общ конкурентен пазар българските производители да получават по-малко средства и подкрепа спрямо колегите си от другите европейски страни.
Бойчев заяви, че Комисията за защита на конкуренцията е фокусирала работата си върху модела на ценообразуване на храните, както и върху нелоялни търговски практики, при които се наблюдава господстващо положение на големия търговски доставчик върху производителя. „Основна цел е да не се допуска злоупотреба с господстващо положение на големите търговски вериги спрямо българските производители и доставчици. Позицията на земеделските производители в цялата верига на доставки е слаба. Производството се оказва нерентабилно и непривлекателно“, коментира Жельо Бойчев.
По отношение на пазара на горивата във връзка с конфликта в Близкия изток, Бойчев подчерта, че Комисията за защита на конкуренцията извършва постоянен мониторинг върху сектора и той е сред приоритетите в работата ѝ. Бойчев заяви, че Комисията получава данни от НАП за цените на дребно на пазара на горива, от които се вижда, че пазарът на дребно е конкурентен с ясна изразена ценова еластичност и не се констатират съгласувани практики между участниците.
„Наблюдаваме обаче изпреварващ темп на нарастване на цените на едро спрямо цените на дребно. Констатирали сме значително разминаване на пазара на едро на различните му нива и в момента това е предмет на анализ от страна на Комисията”, обясни Бойчев.
Той каза още, че КЗК е отправила препоръки към особения управител на Групата на Лукойл в България за гарантиране на конкурентната среда и недопускане на спекулативно задържане на склад на горива.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерки

    9 1 Отговор
    за "гарантиране на конкурентна среда"??? Намесата на държавата е гаранция за неконкурентна среда

    Коментиран от #12

    11:56 04.04.2026

  • 2 Цигари за фронта

    2 0 Отговор
    Украйнците рускоезични ли са? Влакът скоро потегля за Украйна.

    12:04 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нан Хжешко

    1 1 Отговор
    ЖапнатсМаика, на туй ще Юу за гонят родитрлкът

    12:11 04.04.2026

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    Ако, политиците!
    Искайте от вносните ви азиатски работници да гласуват, и да ви уредят места в парламента.
    Нека се заселят у вашите квартали, да са ви съседи, щом си ги искате, да ви работят евтино

    12:14 04.04.2026

  • 7 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лицемерни 60клуци":

    Политикът убива родното производство, за да разчисти път на вноса на зет си.

    Коментиран от #11

    12:15 04.04.2026

  • 8 КЗК хранилкаджии

    6 0 Отговор
    Трябва да се закрие.

    Коментиран от #13

    12:23 04.04.2026

  • 9 нужно това нужно онова

    2 0 Отговор
    трябва това трябва онова ми правете го бе нищонеправещи нищонеприказващи неможачи?

    12:31 04.04.2026

  • 10 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Поредния тъ пак дето вчера падна от луната. Експерт, само да те информирам, че в кварталните барчета цените са като на Пан з Елизе бе ка ун. Родните търгаши превалутираха по трънския курс 1 лев към 2 евра, леко объркаха делене с умножение. Неможе скапано кафе Нова бразилия и кола да са 6 евра, това го няма никъде. За цените може лесно да си направите справка има лидл германия и лидъл българия

    12:34 04.04.2026

  • 11 0941

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Като си почнал кажи и името на зетя! Всички го знаем ама да е написано!

    12:42 04.04.2026

  • 12 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мерки":

    Мисля , че Заглавието е много сбъркано..... Пазарната икономика излезе една химера.... Държавата не иска или по вероятно не може да се справи с спекулата и всички търговци гледат да ловят рибата на вода..... Както винаги ще го отнесат обикновените хора.....

    12:44 04.04.2026

  • 13 0941

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "КЗК хранилкаджии":

    И отговорност трябва да се търси, ако има нарушения да има наказания!
    Иначе ми дай възможност да скубна няколко милиона евро па ми закрий агенцията!

    12:45 04.04.2026

  • 14 0941

    0 1 Отговор
    Еврото е най-евтино в България! Две за лев!

    12:48 04.04.2026

  • 15 Будител

    1 0 Отговор
    Нужни са координирани действия за дране и на производителите и на потребителите. Дерачите са държавата и посредниците

    14:42 04.04.2026

  • 16 Хм123

    0 0 Отговор
    Хайде направете го. А и не само това. Има чного мерки.

    15:45 04.04.2026

