Данъци и осигуровки: Какво остава в джоба на работещите и какво предлагат партиите

За хората дали говорим за данъци или осигуровки почти няма значение. Важното е какво остава в джоба след тях. Най-често минусите във фиша за заплата се наричат удръжки, а реалният въпрос е какъв доход остава за ежедневните разходи.
Ралица Интулова от Монтана работи във фабрика за мебели и признава, че настоящите удръжки са значителни, а гаранция за прилична пенсия в бъдеще няма. „Спрямо заплатите много - 22 процента отиват някъде, където хората не виждат. Това, което ни взимат в момента, отива за сегашните пенсии, които не стигат на пенсионерите. Да не говорим за нас след 25-30 години - просто се губят някъде по трасето“, споделя тя.
Големият въпрос сега е как кандидатите за следващия парламент планират промени в данъците и осигуровките. Отговорите събраха от Нова телевизия:
БСП предлагат плоския данък върху доходите да се замени с прогресивен - колкото по-висока е заплатата, толкова по-висок данък да се плаща. Осигуровките за пенсия трябва да се плащат върху цялата заплата, докато здравните да се запазят, но да се контролира как се харчат средствата. Данък печалба за малкия бизнес остава, а за големите мултинационални компании - да се увеличи. Според БСП минималната работна заплата трябва да бъде необлагаема, а максималният осигурителен праг за пенсия да отпадне постепенно.
„Милионерите, които получават високи доходи, трябва да плащат повече. За средната заплата в края на месеца ще останат повече пари, ако приложим необлагаем минимум“, посочва Атанас Атанасов от БСП.
„Възраждане“ също настоява за прогресивно подоходно облагане, но с разлика в скалата от 0 до 20%. Осигуровките за пенсия да са без максимален праг, здравните да не се променят и да не се насочват към частни болници. Малкият бизнес да премине на патентен данък, а прагът за регистрация по ДДС да се увеличи, за да се намали натоварването на крайните потребители. „Минималната работна заплата няма да се облага, а за здравеопазването трябва просто да спрем теча на публични средства“, обяснява Цончо Ганев.
ПП-ДБ и ГЕРБ отстояват плоския данък и отказват увеличаване на осигуровките за пенсия и здраве. Според тях данъчната и осигурителната тежест е достатъчна, а фокусът трябва да бъде върху повишаване на събираемостта и контрол над разходите. Прагът за регистрация по ДДС трябва да се увеличи, за да се улесни малкият бизнес и да се стимулират инвестициите. „Вдигането на данъци би отблъснало инвеститорите и би намалило растежа, докато реформа на разходната част ще позволи повече приходи за бюджета и по-високи пенсии“, коментира Мартин Димитров от ПП-ДБ.
От “Прогресивна България” подчертават, че промяна на осигурителната тежест би навредила на бизнеса и хората, а смяната на плоския данък би довела до загуба на доверие в институциите и увеличаване на сивата икономика. „Силната социална държава минава през силна икономика, не през вдигане на осигуровки“, казва Александър Пулев.
За работещите хора като Ралица Интулова изборите са начин да се каже на политиците в каква посока трябва да върви страната. „Надявам се да има промяна за България, за народа ни и за децата ни“, споделя тя.
1 Анна Недева
Коментиран от #3
12:50 04.04.2026
2 ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ
12:52 04.04.2026
3 обръчи от фирми
До коментар #1 от "Анна Недева":важното е моя да е фул
12:52 04.04.2026
4 Миризлив пор
Коментиран от #14, #23, #44
12:55 04.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ъгъл
Коментиран от #9, #17
12:58 04.04.2026
7 "партиите"
13:01 04.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 няма по некадърни
До коментар #6 от "ъгъл":от българските политици доказано
Коментиран от #10
13:03 04.04.2026
10 гласят са
До коментар #9 от "няма по некадърни":пак да крадат..
13:04 04.04.2026
11 ТЕЗИ
ДА ЗАПОЧНАТ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ.
13:10 04.04.2026
12 въпросче
13:11 04.04.2026
13 дядо дръмпир
Коментиран от #19
13:14 04.04.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Миризлив пор":Доста първосигнално умозаключение ❗
Първо, това с пликовете го имаше още от зората на ДЕКОРОкрацията, има го и още❗
Контрол по укриване на доходи и данъци не е нов раздел, описан още в разказа "Андрешко" ❗
А дали контролът е ефективен не зависи от начина да облагане с данъци- справка съдебни дела за милиони в други страни❗
Второ, само да ти кажа, че при прогресивна скала големите собственици биха предпочели вместо да дават по- голяма част в хазната, да я дадат като разход във фирмата под форма на нови машини, облекло или ДМС на служителите❗
13:15 04.04.2026
15 КАКВО ПРАДЛАГАТ ПАРТИИТЕ ?
Все по - Малко !
В Джоба !
13:19 04.04.2026
16 Пич
13:19 04.04.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "ъгъл":Плоският данък е мечта за всички капиталисти, нону нас го въведоха..... БСП❗
А по-голямото преразпределение през бюджета е мечта на БКП, но най-голямото преразпределение го извършват антикомунистическите управления❗
Дясно управление с леви мерки и обратно -
ляво управление с десни мерки❗
13:20 04.04.2026
18 хаха
Всичко както си е редно. Само на абсолютни тъпаци (като ориенталките кроманьонци) не им е ясно.
13:22 04.04.2026
19 Очевидно !
До коментар #13 от "дядо дръмпир":Никой не разбира !
От !
Финанси !
Да разбираеш От Фенанси !
Това означава !
Как се Правят Финанси !
Но Защо сме ?
Все повече На Минус !
При толкова Много!
Разбирачи !
Коментиран от #24
13:22 04.04.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Това което АЗ мога да ви ОБЕЩАЯ, никой друг не може да Ви го ДАДЕ❗
( не че аз ще ви го дам)
А защо когато АЗ Ви излъжа - това ще е измама,
а когато партиите Ви лъжат- това е политика,
се замислете сами❗
13:24 04.04.2026
21 ФАЯНСАДЖИЯТА
Коментиран от #37, #46
13:24 04.04.2026
22 ха ха
13:28 04.04.2026
23 Сириозну?
До коментар #4 от "Миризлив пор":Това с пликовете все още продължава.Врътката е проста.Удръжката от заплатата не са само тези 10%.Има и здравни,за песния прочее.На работодателя му идва по-евтино да даде от печалбата си на работника "подарък" в плик на работника си,която се облсга само с 10%.Така дефакто работника получава повече кеш в момента,но ще загуби в бъдеще,когато ще получава по-ниска пенсия.
Коментиран от #45, #48
13:33 04.04.2026
24 дядо дръмпир -учи вас!
До коментар #19 от "Очевидно !":колко пъти да обяснявам ???чети обяснил съм го!Основното е диспропорцията в кошера за теб държавата!В един кошер се намаляват ,а през есента се гонят търтеите ,а тук в кошера на бг има много големи и охранени търтеи!Затова е проблема със финанс затъването на държавата!ПС.Дори да станат като оня цар дето избил възрастните хора ,този проблем няма да изчезне със систематично унищожаване на пенсионерите.Може да се намали ,ако се намири сила ,която да регулира държавни хрантутници не внасящи ДОО,ЗОО,ДЗПО и другите ,които внасят ,но за жалост са все по малко!
13:37 04.04.2026
25 Двайсет и едно
13:43 04.04.2026
26 Казанлъшкия
13:45 04.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Казанлъшкия
13:47 04.04.2026
29 Това , което предлагат
13:51 04.04.2026
30 Срещу здравните осигуровки
13:52 04.04.2026
31 ромите не искат да внасят здравни вноски
13:57 04.04.2026
32 Моля дайте високи заплати на лекарите
Трябва пълна промяна в здравеопазването точно обратното което е сега защото сегашната система е неефективна.
14:02 04.04.2026
33 Счетоводител
Коментиран от #35
14:11 04.04.2026
34 Будител
14:18 04.04.2026
35 С две думи трябва да се върне всичко
До коментар #33 от "Счетоводител":Както беше преди две хилядната година и може би преди ЕС че даже и преди демокрадцията , защото изглежда че точно тя ни убива. Ние сме роби на лекарите на администрацията на здравната система на правосъдие вътрешни работи образование всичко е напълно погрешно.Няма една добрина за хората.
14:31 04.04.2026
36 Плосък данък
14:34 04.04.2026
37 Фаянсажиите не внасят здравни вноски
До коментар #21 от "ФАЯНСАДЖИЯТА":Защото щели да се лекуват на частно. Да ама те и частните болници се финансират от здравната каса. Ами частните кабинети също ползват логистика и апаратура финансирана от здравната каса. Е къде е справедливостта тогава ?!?
14:48 04.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 никой не ви информира за това!!
Нямам намерение да плаша ,а информирам....пак се пробват върху нас Българи ,пазете се!
15:13 04.04.2026
40 Дядо дръмпир -истината в 39пост
15:25 04.04.2026
41 Хъхъ
Пипнат ли данъците излиза по изгодно да се живее и работи в западна Европа, там поне държавите имат закони и са уредени. Тук без реформи подобни мерки са просто разхищение на средства за корупционери …
15:35 04.04.2026
42 Ехее
Всички на трудов договор да имат 0% данък върху доходите, плащания само по банков път, НО да се увеличат плащанията за здраве и пенсия. Бруто заплатата която получавате да включи всичките разходи които в момента се делят между работодател и работник. Фирмите да плащат данъците си директно към избрани от тях проекти по общини. Ако не желят се плаща към бюджета 12% върху печалбата. ДДС да се вдигне на 25% за всички стоки. Така администрацията ще контролира само фирмите а гражданите които получават повече, ще плащат повече при по висока консумация ..
Коментиран от #47
15:46 04.04.2026
43 дълбоко виждащ дядо дръмпир
15:53 04.04.2026
44 Мухаа ха!
До коментар #4 от "Миризлив пор":Добре,но и за такъв вид тарикатлъци,има лек.Просто се прилага закон - правилник , приет от много години.Фирми компании, от дребен бизнес,до имащи няколко стотин,или хиляди работници да функционира с контрагенти, доставчик на суровини,ток,вода, гориво и др,само през банков превод.Да има право( според оборота и брой работници) да тегли- или държи на каса, минимални суми,за оперативни нужди.При проверка от Данъчни,достатъчно е наличие на документи за кешови разплащания ,като аванс,заплата и следва санкция в размер на определен процент от оборота.От баничара,до огромни компании ,доста ще се замислят за номера д плика.А от такава проверка,никой не може да избяга.Това " изхлузване" с мантрата,за скок на сивата икономика, е само параван за укриване на данъци.При такава контролна система,едно евро не може да избяга.На запад,много от развитите икономики,са със шрогресивна данъчна скала.Изглежда ,че Радев ( според програмата им) по нищо не се различава от досегашните " десни" дори клони към десни неолиберали.Ако в едно четири членно семейство, двама имат доходи по 2 хиляди евро,третия -4 хиляди,а четвъртият -10 хиляди,но всички внасят в домашния бюджет еднакво - по 10% от дохода си,дали това семейство,ще успее да закупи още едно жилище,скъп автомобил,да почива в лукс курорти.Ще го постигнат само последните двама.
16:30 04.04.2026
45 всички знаят за тая схема
До коментар #23 от "Сириозну?":институциите дремят...
16:45 04.04.2026
46 Илиев
До коментар #21 от "ФАЯНСАДЖИЯТА":Или-За Бога братя, Иганизираѝте се . С едно „ ц “ отпред. Само така ще оцелеете в 40 години партокрация и комунистически капитализъм.
08:05 05.04.2026
47 Тенев
До коментар #42 от "Ехее":От всяко изработено Евро на произвеждащия му остава да потреби за да е жив около 0,35 цента. Другото е директните удръжки. Хайде сега сложиме и данък 400% увеличен за имот и смет - ползвал или не без значение и ако имаш и една 15 год.кола. Да прибавим ли и месечния рекет на енергото и ВиК ? Минимална реална заплата те прави негоден за живот , работещ роб все по-беден и никакъв шанс за семейство и възпроизводство. Та, казваш още с 5 % да им се вдигне ДДС-то което като краен потребител няма връщане . Тогава директно може на тях да се предложи евтаназия за да не се мъчат и страдат повече или със заем еднопосочен за чужбина. 10. години работа на запад е равна на минимум 3 пъти по- голяма пенсия от тази тук въпреки 40 години робия. О станете си тук далавераджии търговци , политиците Ви и оня етнос . Впрочем и той май избяга, а тук само имоти като фабрика на 8-ми септември 1944 г. копува.
08:32 05.04.2026
48 Яяяяяяя
До коментар #23 от "Сириозну?":Той работника до пенсия не доживява, само чиновници
11:02 05.04.2026