Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Данъци и осигуровки: Какво остава в джоба на работещите и какво предлагат партиите
  Тема: Избори

4 Април, 2026 12:41 1 768 48

ПП-ДБ и ГЕРБ отстояват плоския данък и отказват увеличаване на осигуровките за пенсия и здраве.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За хората дали говорим за данъци или осигуровки почти няма значение. Важното е какво остава в джоба след тях. Най-често минусите във фиша за заплата се наричат удръжки, а реалният въпрос е какъв доход остава за ежедневните разходи.
Ралица Интулова от Монтана работи във фабрика за мебели и признава, че настоящите удръжки са значителни, а гаранция за прилична пенсия в бъдеще няма. „Спрямо заплатите много - 22 процента отиват някъде, където хората не виждат. Това, което ни взимат в момента, отива за сегашните пенсии, които не стигат на пенсионерите. Да не говорим за нас след 25-30 години - просто се губят някъде по трасето“, споделя тя.

Големият въпрос сега е как кандидатите за следващия парламент планират промени в данъците и осигуровките. Отговорите събраха от Нова телевизия:
БСП предлагат плоския данък върху доходите да се замени с прогресивен - колкото по-висока е заплатата, толкова по-висок данък да се плаща. Осигуровките за пенсия трябва да се плащат върху цялата заплата, докато здравните да се запазят, но да се контролира как се харчат средствата. Данък печалба за малкия бизнес остава, а за големите мултинационални компании - да се увеличи. Според БСП минималната работна заплата трябва да бъде необлагаема, а максималният осигурителен праг за пенсия да отпадне постепенно.

„Милионерите, които получават високи доходи, трябва да плащат повече. За средната заплата в края на месеца ще останат повече пари, ако приложим необлагаем минимум“, посочва Атанас Атанасов от БСП.

„Възраждане“ също настоява за прогресивно подоходно облагане, но с разлика в скалата от 0 до 20%. Осигуровките за пенсия да са без максимален праг, здравните да не се променят и да не се насочват към частни болници. Малкият бизнес да премине на патентен данък, а прагът за регистрация по ДДС да се увеличи, за да се намали натоварването на крайните потребители. „Минималната работна заплата няма да се облага, а за здравеопазването трябва просто да спрем теча на публични средства“, обяснява Цончо Ганев.

ПП-ДБ и ГЕРБ отстояват плоския данък и отказват увеличаване на осигуровките за пенсия и здраве. Според тях данъчната и осигурителната тежест е достатъчна, а фокусът трябва да бъде върху повишаване на събираемостта и контрол над разходите. Прагът за регистрация по ДДС трябва да се увеличи, за да се улесни малкият бизнес и да се стимулират инвестициите. „Вдигането на данъци би отблъснало инвеститорите и би намалило растежа, докато реформа на разходната част ще позволи повече приходи за бюджета и по-високи пенсии“, коментира Мартин Димитров от ПП-ДБ.
От “Прогресивна България” подчертават, че промяна на осигурителната тежест би навредила на бизнеса и хората, а смяната на плоския данък би довела до загуба на доверие в институциите и увеличаване на сивата икономика. „Силната социална държава минава през силна икономика, не през вдигане на осигуровки“, казва Александър Пулев.

За работещите хора като Ралица Интулова изборите са начин да се каже на политиците в каква посока трябва да върви страната. „Надявам се да има промяна за България, за народа ни и за децата ни“, споделя тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анна Недева

    28 4 Отговор
    В джоба на работещите остават някакви дребни парички и те това е. Да не споменавам,какво остава в джоба на бабетата-пенсионерки,седящи на пейките пред блока ни.

    Коментиран от #3

    12:50 04.04.2026

  • 2 ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ

    29 1 Отговор
    ПОЧТИ 40 ГОДИНИ.

    12:52 04.04.2026

  • 3 обръчи от фирми

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анна Недева":

    важното е моя да е фул

    12:52 04.04.2026

  • 4 Миризлив пор

    15 11 Отговор
    Как и да го въртим, ако е плосък данъка никой няма защо да крие заплата и доходи. Ако има прогресивно данъчно облагане масово ще се мине на минимална необлагаема заплата и остатъците в плик. Поне това беше преди плоския данък.

    Коментиран от #14, #23, #44

    12:55 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ъгъл

    23 3 Отговор
    Плоската политика и плоските данъци са от плоски картуни между 240-те в синята зала.

    Коментиран от #9, #17

    12:58 04.04.2026

  • 7 "партиите"

    18 0 Отговор
    ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!

    13:01 04.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 няма по некадърни

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "ъгъл":

    от българските политици доказано

    Коментиран от #10

    13:03 04.04.2026

  • 10 гласят са

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "няма по некадърни":

    пак да крадат..

    13:04 04.04.2026

  • 11 ТЕЗИ

    25 0 Отговор
    НА ХРАНИЛКАТА
    ДА ЗАПОЧНАТ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ.

    13:10 04.04.2026

  • 12 въпросче

    1 0 Отговор
    Откъде произлиза името Интул?

    13:11 04.04.2026

  • 13 дядо дръмпир

    8 6 Отговор
    Слаба статия!първо се дава инфо с цифри,числа и проценти какво се плаща в момента , а после се дава същото ,но това ,което предлагат партиите!Ако го бяхте сторили щяхте да видите ,че само Асен Василев разбира от финанси!

    Коментиран от #19

    13:14 04.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Миризлив пор":

    Доста първосигнално умозаключение ❗
    Първо, това с пликовете го имаше още от зората на ДЕКОРОкрацията, има го и още❗
    Контрол по укриване на доходи и данъци не е нов раздел, описан още в разказа "Андрешко" ❗
    А дали контролът е ефективен не зависи от начина да облагане с данъци- справка съдебни дела за милиони в други страни❗
    Второ, само да ти кажа, че при прогресивна скала големите собственици биха предпочели вместо да дават по- голяма част в хазната, да я дадат като разход във фирмата под форма на нови машини, облекло или ДМС на служителите❗

    13:15 04.04.2026

  • 15 КАКВО ПРАДЛАГАТ ПАРТИИТЕ ?

    6 0 Отговор
    Да остава !

    Все по - Малко !

    В Джоба !

    13:19 04.04.2026

  • 16 Пич

    12 0 Отговор
    Да не се правят на луди !!! Въпросът на който трябва да отговарят е - къде са 40 милиарда, които бяха гарант към МВФ...?! Вече сме евро богаташи, та - защо мълчат за тези пари на българската държава ?! Или, народните пари !!!

    13:19 04.04.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "ъгъл":

    Плоският данък е мечта за всички капиталисти, нону нас го въведоха..... БСП❗
    А по-голямото преразпределение през бюджета е мечта на БКП, но най-голямото преразпределение го извършват антикомунистическите управления❗
    Дясно управление с леви мерки и обратно -
    ляво управление с десни мерки❗

    13:20 04.04.2026

  • 18 хаха

    12 0 Отговор
    Само абсолютни тъпири ще им четат глупостите. Скоро - увеличение на данъците, увеличение на ДДС, увеличение на местни данъци и такси, увеличение на осигуровки. ХАХАХА

    Всичко както си е редно. Само на абсолютни тъпаци (като ориенталките кроманьонци) не им е ясно.

    13:22 04.04.2026

  • 19 Очевидно !

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "дядо дръмпир":

    Никой не разбира !

    От !

    Финанси !

    Да разбираеш От Фенанси !

    Това означава !

    Как се Правят Финанси !

    Но Защо сме ?

    Все повече На Минус !

    При толкова Много!

    Разбирачи !

    Коментиран от #24

    13:22 04.04.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Гласувайте за мен-
    Това което АЗ мога да ви ОБЕЩАЯ, никой друг не може да Ви го ДАДЕ❗
    ( не че аз ще ви го дам)
    А защо когато АЗ Ви излъжа - това ще е измама,
    а когато партиите Ви лъжат- това е политика,
    се замислете сами❗

    13:24 04.04.2026

  • 21 ФАЯНСАДЖИЯТА

    18 0 Отговор
    Правете като държавните служители , просто не плащате осигуровки и така ще ви оставят повече пари

    Коментиран от #37, #46

    13:24 04.04.2026

  • 22 ха ха

    7 0 Отговор
    пак ще ровят в хладилника , на че им трябва но от всеки по стотинка и ето ти нов милионер , верен на бандитския режим който да бие бедните , демокрация ,а ?

    13:28 04.04.2026

  • 23 Сириозну?

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Миризлив пор":

    Това с пликовете все още продължава.Врътката е проста.Удръжката от заплатата не са само тези 10%.Има и здравни,за песния прочее.На работодателя му идва по-евтино да даде от печалбата си на работника "подарък" в плик на работника си,която се облсга само с 10%.Така дефакто работника получава повече кеш в момента,но ще загуби в бъдеще,когато ще получава по-ниска пенсия.

    Коментиран от #45, #48

    13:33 04.04.2026

  • 24 дядо дръмпир -учи вас!

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Очевидно !":

    колко пъти да обяснявам ???чети обяснил съм го!Основното е диспропорцията в кошера за теб държавата!В един кошер се намаляват ,а през есента се гонят търтеите ,а тук в кошера на бг има много големи и охранени търтеи!Затова е проблема със финанс затъването на държавата!ПС.Дори да станат като оня цар дето избил възрастните хора ,този проблем няма да изчезне със систематично унищожаване на пенсионерите.Може да се намали ,ако се намири сила ,която да регулира държавни хрантутници не внасящи ДОО,ЗОО,ДЗПО и другите ,които внасят ,но за жалост са все по малко!

    13:37 04.04.2026

  • 25 Двайсет и едно

    3 1 Отговор
    21 трябва

    13:43 04.04.2026

  • 26 Казанлъшкия

    16 0 Отговор
    Като минат изборите всички бързо ще забравят какво са предлагали и пак ще ги вълнува само как да се доберат до държавната софра. Приказки за наивници са всички останало,за да вземат някой глас в повече.

    13:45 04.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Казанлъшкия

    13 0 Отговор
    Също така е редно както аз си плащам осигуровки и данъци от заплатата, така и всички държавни служители да го правят ! Полицаите получават чисто парите си примерно. Лелки по институции, НАП и т.н.,не плащат цент данък. Ако всички такива служители плащат както всеки друг ще има още няколко милиарда в хазната.

    13:47 04.04.2026

  • 29 Това , което предлагат

    12 0 Отговор
    партийте преди изборите няма нищо общо с това , които ще бъде прието след тях.А , дали са съгласни с въвеждане на прогресивен данък , трябва да са наясно, че няма страна членка на еврозоната с плосък данък.

    13:51 04.04.2026

  • 30 Срещу здравните осигуровки

    14 1 Отговор
    Заболелите хора получават робовладелство понякога унижения и подигравки меко казано. Системата превръща хората в роби. Лекарите също са притиснати от системата. Затова смятам че лекарите трябва да имат твърди високи заплати. Тогава може да има шанс и за хората. Но трябва смяна на системата !?! Изцяло нова система !!!

    13:52 04.04.2026

  • 31 ромите не искат да внасят здравни вноски

    10 0 Отговор
    Защото така запазват независимостта си. Тоест безплатното социалистическо здравеопазване защото пак ги лекуват пак им израждат бебетата пак лежат по болниците но за малцинствата е безплатно .

    13:57 04.04.2026

  • 32 Моля дайте високи заплати на лекарите

    6 3 Отговор
    За да лекуват хората нормално и да не се унижават взаимно лекари и пациенти.
    Трябва пълна промяна в здравеопазването точно обратното което е сега защото сегашната система е неефективна.

    14:02 04.04.2026

  • 33 Счетоводител

    6 4 Отговор
    Данък от 10% и сега е различен за някой на минимална заплата и за някой със заплата 10к. Трябва да се махне максималния осигурителен праг, да се въведат осигуровки за всички държавни служители, да се намали техния брой, да се осветлят наемодатели, фризьорки и козметични, автомонтьори, разни домашни майстори и работодатели дето дават в плик. А не сметката да плащат 40-50% будали дето си внасят всичко до стотинка, а останалите да се смеят и после да викат ми тя пенсията ми ниска или пък - аз бях Мильо и се кефя на будалите дето работят.

    Коментиран от #35

    14:11 04.04.2026

  • 34 Будител

    7 0 Отговор
    За по голямата част от работещите , като бръкнат в скъсаните си джобове , няма семки и бонбонки . Най много да хванат един гол ...

    14:18 04.04.2026

  • 35 С две думи трябва да се върне всичко

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "Счетоводител":

    Както беше преди две хилядната година и може би преди ЕС че даже и преди демокрадцията , защото изглежда че точно тя ни убива. Ние сме роби на лекарите на администрацията на здравната система на правосъдие вътрешни работи образование всичко е напълно погрешно.Няма една добрина за хората.

    14:31 04.04.2026

  • 36 Плосък данък

    8 1 Отговор
    В джоба на работещите остава една голяма евродупка, а в хладилника - две яйца и един кренвирш.

    14:34 04.04.2026

  • 37 Фаянсажиите не внасят здравни вноски

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "ФАЯНСАДЖИЯТА":

    Защото щели да се лекуват на частно. Да ама те и частните болници се финансират от здравната каса. Ами частните кабинети също ползват логистика и апаратура финансирана от здравната каса. Е къде е справедливостта тогава ?!?

    14:48 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 никой не ви информира за това!!

    1 1 Отговор
    Нов опасен щам на Ковид "произведен"от ваксините атакува много страни и бг.това не се казва ,а много хора в бг са го преминали ,а други в момента боледуват..Разновидност на Омикрон ,но с тежките форми на Ковид в 1ва версия уморил много хора !Около 75% от новия вариант кръстен Щамът се нарича BA.3.2 и също "Цикада".открит еПървоначално е идентифициран в Южна Африка в края на 2024 г., а по-късно е открит в САЩ, Великобритания, Япония, Кения и Европа, наред с други.В момента има хора ,които боледуват ,а други са преминали ,но Срещу него ще имат имунен отговор не повече от 25% от Изкаралите първия Ковид!Тоест ваксините на тази урсула да си ги.....
    Нямам намерение да плаша ,а информирам....пак се пробват върху нас Българи ,пазете се!

    15:13 04.04.2026

  • 40 Дядо дръмпир -истината в 39пост

    2 0 Отговор
    това е много опасен мутант на безобидния омикрон.Бях написал симптомите -изтриха ги в 38 пост.общо взето тук в бг сме по добре защото го изкарахме ,а не се бодохме,но това е нова вълна и тя ще ни залее отново!Пазете се това лекарите не ви го казват ,защото за тях сме маймунки....

    15:25 04.04.2026

  • 41 Хъхъ

    4 3 Отговор
    Тоест гласувате за левичари, популисти и кремълски подметки получавате робство !
    Пипнат ли данъците излиза по изгодно да се живее и работи в западна Европа, там поне държавите имат закони и са уредени. Тук без реформи подобни мерки са просто разхищение на средства за корупционери …

    15:35 04.04.2026

  • 42 Ехее

    2 3 Отговор
    Аз имам по добра програма за данъци която ще улесни много и работещи и фирми, но автоматично ще направи ненужни голяма част от администрацията !
    Всички на трудов договор да имат 0% данък върху доходите, плащания само по банков път, НО да се увеличат плащанията за здраве и пенсия. Бруто заплатата която получавате да включи всичките разходи които в момента се делят между работодател и работник. Фирмите да плащат данъците си директно към избрани от тях проекти по общини. Ако не желят се плаща към бюджета 12% върху печалбата. ДДС да се вдигне на 25% за всички стоки. Така администрацията ще контролира само фирмите а гражданите които получават повече, ще плащат повече при по висока консумация ..

    Коментиран от #47

    15:46 04.04.2026

  • 43 дълбоко виждащ дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    Навсякъде имам Въпроси ,но това еептен не го проумявам!!!Бруто заплатата която получавате да включи всичките разходи които в момента се делят между работодател и работник????

    15:53 04.04.2026

  • 44 Мухаа ха!

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Миризлив пор":

    Добре,но и за такъв вид тарикатлъци,има лек.Просто се прилага закон - правилник , приет от много години.Фирми компании, от дребен бизнес,до имащи няколко стотин,или хиляди работници да функционира с контрагенти, доставчик на суровини,ток,вода, гориво и др,само през банков превод.Да има право( според оборота и брой работници) да тегли- или държи на каса, минимални суми,за оперативни нужди.При проверка от Данъчни,достатъчно е наличие на документи за кешови разплащания ,като аванс,заплата и следва санкция в размер на определен процент от оборота.От баничара,до огромни компании ,доста ще се замислят за номера д плика.А от такава проверка,никой не може да избяга.Това " изхлузване" с мантрата,за скок на сивата икономика, е само параван за укриване на данъци.При такава контролна система,едно евро не може да избяга.На запад,много от развитите икономики,са със шрогресивна данъчна скала.Изглежда ,че Радев ( според програмата им) по нищо не се различава от досегашните " десни" дори клони към десни неолиберали.Ако в едно четири членно семейство, двама имат доходи по 2 хиляди евро,третия -4 хиляди,а четвъртият -10 хиляди,но всички внасят в домашния бюджет еднакво - по 10% от дохода си,дали това семейство,ще успее да закупи още едно жилище,скъп автомобил,да почива в лукс курорти.Ще го постигнат само последните двама.

    16:30 04.04.2026

  • 45 всички знаят за тая схема

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сириозну?":

    институциите дремят...

    16:45 04.04.2026

  • 46 Илиев

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "ФАЯНСАДЖИЯТА":

    Или-За Бога братя, Иганизираѝте се . С едно „ ц “ отпред. Само така ще оцелеете в 40 години партокрация и комунистически капитализъм.

    08:05 05.04.2026

  • 47 Тенев

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ехее":

    От всяко изработено Евро на произвеждащия му остава да потреби за да е жив около 0,35 цента. Другото е директните удръжки. Хайде сега сложиме и данък 400% увеличен за имот и смет - ползвал или не без значение и ако имаш и една 15 год.кола. Да прибавим ли и месечния рекет на енергото и ВиК ? Минимална реална заплата те прави негоден за живот , работещ роб все по-беден и никакъв шанс за семейство и възпроизводство. Та, казваш още с 5 % да им се вдигне ДДС-то което като краен потребител няма връщане . Тогава директно може на тях да се предложи евтаназия за да не се мъчат и страдат повече или със заем еднопосочен за чужбина. 10. години работа на запад е равна на минимум 3 пъти по- голяма пенсия от тази тук въпреки 40 години робия. О станете си тук далавераджии търговци , политиците Ви и оня етнос . Впрочем и той май избяга, а тук само имоти като фабрика на 8-ми септември 1944 г. копува.

    08:32 05.04.2026

  • 48 Яяяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сириозну?":

    Той работника до пенсия не доживява, само чиновници

    11:02 05.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол