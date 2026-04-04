Новини
България »
Всички градове »
Илиян Йончев, БСП: Българската икономика да работи за хората, а не за посредниците
  Тема: Избори

4 Април, 2026 14:03 1 004 42

  • илиян йончев-
  • бсп-
  • икономика-
  • работа-
  • хора-
  • посредници

„Плоският данък е изживял своето време. Нужно е прогресивно облагане и необлагаем минимум за хората с най-ниски доходи. Милионерите трябва да плащат по-високи данъци – не средната класа, а най-богатите.", коментира още водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" в Плевен

Снимка: Дарик Радио
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Най-големите проблеми, които всички усещаме днес, са бедността, социалните неравенства, растящите цени и отсъствието на справедливост.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Плевен Илиян Йончев по време на предизборен дебат в ефира на Дарик радио.

По думите му БСП поставя на фокус социалната справедливост. „Една справедлива България е възможна – но справедливостта трябва да я разглеждаме и в социално-икономическо отношение.“, подчерта той. Йончев наблегна и на конкретните ѝ измерения – достъп до здравеопазване, образование и жилище, като припомни позицията на БСП за промяна на статута на държавните и общинските болници.

Според него настоящият пазарен модел допуска изкривявания, при които „посредниците печелят милиони на гърба на гражданите“, докато производители и потребители са поставени в неблагоприятна позиция. „Производителите са притиснати и работят с минимални печалби, а хората плащат безумно високи цени. Това не е нормално.“, заяви той и настоя за по-кратки вериги на доставка и по-силна регулация.

В икономически план Йончев акцентира върху необходимостта от данъчна реформа. „Плоският данък е изживял своето време. Нужно е прогресивно облагане и необлагаем минимум за хората с най-ниски доходи.“, посочи той и допълни: „Милионерите трябва да плащат по-високи данъци – не средната класа, а най-богатите.“.

По отношение на външната политика Йончев беше категоричен, че са нужни повече прозрачност и парламентарен контрол: „Трябва открит диалог и решенията да се обсъждат в Народното събрание, а не да научаваме постфактум. Абсурдно е едно служебно правителство да сключва 10-годишно споразумение с Украйна зад гърба на парламента.“ Той призова България да бъде „по-скоро миротворец, отколкото военолюбец“.

По отношение на съдебната система Илиян Йончев изрази подкрепата на БСП за смяна на състава на Висшия съдебен съвет и избора на нов главен прокурор. „Това трябва да се случи, за да започне демонтажа на тази система, която е като гнила ябълка в нашето общество.“, категоричен бе кандидатът за народен представител.

В заключение Илиян Йончев призова за подкрепа към „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“: „Това е истинската лява алтернатива, която защитава хората в нужда, предлага справедливи решения и има воля да се справи с високите цени и неравенствата. България има нужда от справедливост и може да я има с номер 5.“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиририрам

    30 1 Отговор
    Посредниците ги измислихте точно вие.

    14:08 04.04.2026

  • 2 Шака Зулу

    24 1 Отговор
    Точно вашата партия да говори че милионерите трябва да плащат. Срам нямате ей...

    14:09 04.04.2026

  • 3 Голям

    22 1 Отговор
    разбирач , бе !

    14:10 04.04.2026

  • 4 Цвете

    15 0 Отговор
    ТЯ ДО СЕГА НЕ Е ЛИ РАБОТИЛА ЗА ХОРАТА? ИЛИ НЯКОИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОВОЛНИ ОТ " ПРЕХОДА " И СЕГА ВЕЧЕ ЩЕ РАБОТЯТ ЗА ЖИВИТЕ. СМЯХ Е ДА СИ ПОМИСЛИ ЧОВЕК ТОВА БСП ДО КЪДЕ СЕ ДОКАРА. 🐷✈️🪆🎃🤔🕸🇧🇬

    14:12 04.04.2026

  • 5 Озадачен

    14 0 Отговор
    Каква икономика бе, смешник?!? В България само се сече дървесина на поразия и се бетонират все нови и нови площи!

    14:12 04.04.2026

  • 6 Цвете

    9 0 Отговор
  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А,не!И тоя ли ще работи за хората?

    13 2 Отговор
    Един Шиши ни стига.

    14:15 04.04.2026

  • 9 Вижте му

    14 1 Отговор
    физиономийката! Тя казва всичко! Под 1% процент им пожелавам на тези!

    Коментиран от #18

    14:16 04.04.2026

  • 10 55 от Козлодуй

    10 2 Отговор
    Моделът на БСП вече го видяхме и при Луканов и при Виденов . Трети път не искаме да го виждаме

    Коментиран от #12

    14:16 04.04.2026

  • 11 Гост

    12 1 Отговор
    Е как ще стане това бе, чичееее! За 4те процента всичко ще кажеш, ама минеш ли ги, на секундата си забравил какво си казал

    14:19 04.04.2026

  • 12 А при

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "55 от Козлодуй":

    Фритюрника как беше?

    14:19 04.04.2026

  • 13 ШЕФА

    12 1 Отговор
    Илияне,смеш.ико жа.ък,сменете плочата.Същото го разправяхте и на предните избори когато направихте ОПГ с ГРОБ,ДПС и ИТН.

    14:21 04.04.2026

  • 14 Цвете

    5 1 Отговор
  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    3 1 Отговор
    Функционерите на "обновената" БСП се правят че не разбират че Гласът на Партията се чуваше ЕДИНСТВЕНО когато бяха до Борисов в предходното Правителство.Сега вече няма да са в Парламента и всякакви техни изцепки са "Глас в Пустиня".

    14:30 04.04.2026

  • 17 Тиквата

    4 1 Отговор
    Този палячо е готов за сатирата.Добре че са изборите за да разбера колко много смешници и лъжци има в тая жалка окрадена и ограбена територия. Илияне,това виц ли е което го разправяш или си се надруса... и не знаеш какво приказваш ?

    14:32 04.04.2026

  • 18 мда

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вижте му":

    Колхозник

    14:33 04.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Столична община

    5 1 Отговор
    Тоя доб.тък признавам си е майстор на късия разказ,лъже и даже не се изчервява !

    14:33 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ахахахаха

    5 1 Отговор
    Ахахахахахаха, БСП за хората, ахахахахахахаха!!!!!!!

    14:38 04.04.2026

  • 24 Перо

    6 0 Отговор
    “Късно е либе за китка”. Плоският данък се знаеше в самото начало, че обслужва държавните милионери и никога не си е изживявал своето време, защото никога не му е идвало! Не може за тоталната щета за икономиката да се оправдава с “своето време”, главен виновник е еврейна С. Станишев, без нито един ден трудов стаж в икономическата сфера и държавната администрация, като Премиер! Този данък ще се отчете на изборите към червената буржоазия от БСП! От кога патерицата на всички партии е “лява алтернатива” с десни политики! В НС подкрепяха Украйна, а сега лицемерничат с договора! Партия, която си е изживяла своето време и с нея ще си отидат един куп боклуци!

    14:39 04.04.2026

  • 25 Това с двете точки е

    1 0 Отговор
    Неправилен начин на писане на заглавие. От къде го измислихте. Нищо не ви се разбира.

    14:40 04.04.2026

  • 26 цвг

    1 2 Отговор
    Изобщо не ме интересуват вашите избиратели и няма да работя за тях. 45 години достатъчно открадохте и сега им давайте да хвърлят за вас.

    14:41 04.04.2026

  • 27 Ти да видиш

    3 2 Отговор
    Българската икономика доколкото я има работи изцяло за укронацистите като произвежда за тях оръжия на три смени, защото нашето правителство е украинско.
    Друга икономика нямаме и български народ не съществува вече за тях.

    14:49 04.04.2026

  • 28 Ъхъ!!!

    3 2 Отговор
    При социализЪма имаше почти същото: "Всичко в името на човека, всичко за благото на човека". Даже знаехме и името на човека!

    Коментиран от #32

    14:50 04.04.2026

  • 29 ФАКТ

    1 0 Отговор
    България икономика хора де тез неща нютюю няма ги

    15:00 04.04.2026

  • 30 Дзак

    3 0 Отговор
    Дописника какво работи и какво е работил!

    Коментиран от #33

    15:04 04.04.2026

  • 31 Олигарсите

    2 0 Отговор
    не са ли хора?

    15:07 04.04.2026

  • 32 Партията

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ъхъ!!!":

    правеше деца и бяхме 9 милиона!

    15:08 04.04.2026

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    Неудобен въпрос?

    15:09 04.04.2026

  • 34 Не ви вярвам

    2 1 Отговор
    През 80-те и 90-те ме смазахте. Вие , гонихте дори децата на тези, които не бяха сагласни с вас. ял съм ви попарата.

    16:27 04.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ганев

    1 0 Отговор
    ПРЕДИ ГОДИНИ....НЯМАШЕ...ПОСРЕДНИЦИ

    16:44 04.04.2026

  • 37 ганев

    2 0 Отговор
    ДЕЦАТА..СИ ГИ ПРАВЕХМЕ....САМИ

    16:46 04.04.2026

  • 38 ганев

    1 0 Отговор
    ....И ЗАТОВА...9.000.000

    16:46 04.04.2026

  • 39 Сопола

    3 0 Отговор
    Този за Гоцето от Сирищник, трафиканта Кирчо с германските марки от сръбската граница и Румен Петков - Запалката ли говори?

    16:56 04.04.2026

  • 40 Цървул

    4 1 Отговор
    Г-н Илияне , ще одържавите ли енергоразпределителните дружества и ВиК , на първо време , за да докажете , че искате да премахнете посредниците ? Или само си чешеш езика . Трябва да сте поне 10 години извън парламента за да съберете идеите отвън и да ги внесете после вътре .

    17:00 04.04.2026

  • 41 Поредният

    2 1 Отговор
    Едричък комунист. За по - нагледно - бкп е в онова незавидно състояние, в което е предала богу дух, прекслила със зависимостта си от шишо и сие, а крумчо е комсомолецс, който продължава реанимацията.
    Час на смъртта.......

    17:09 04.04.2026

  • 42 Ами да работи

    2 0 Отговор
    заповядай й на икономиката и си оправи прическата, триъгълник на голяма кръгла глава

    21:32 04.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол