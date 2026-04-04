Илиян Йончев, БСП: Българската икономика да работи за хората, а не за посредниците

„Най-големите проблеми, които всички усещаме днес, са бедността, социалните неравенства, растящите цени и отсъствието на справедливост.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Плевен Илиян Йончев по време на предизборен дебат в ефира на Дарик радио.
По думите му БСП поставя на фокус социалната справедливост. „Една справедлива България е възможна – но справедливостта трябва да я разглеждаме и в социално-икономическо отношение.“, подчерта той. Йончев наблегна и на конкретните ѝ измерения – достъп до здравеопазване, образование и жилище, като припомни позицията на БСП за промяна на статута на държавните и общинските болници.
Според него настоящият пазарен модел допуска изкривявания, при които „посредниците печелят милиони на гърба на гражданите“, докато производители и потребители са поставени в неблагоприятна позиция. „Производителите са притиснати и работят с минимални печалби, а хората плащат безумно високи цени. Това не е нормално.“, заяви той и настоя за по-кратки вериги на доставка и по-силна регулация.
В икономически план Йончев акцентира върху необходимостта от данъчна реформа. „Плоският данък е изживял своето време. Нужно е прогресивно облагане и необлагаем минимум за хората с най-ниски доходи.“, посочи той и допълни: „Милионерите трябва да плащат по-високи данъци – не средната класа, а най-богатите.“.
По отношение на външната политика Йончев беше категоричен, че са нужни повече прозрачност и парламентарен контрол: „Трябва открит диалог и решенията да се обсъждат в Народното събрание, а не да научаваме постфактум. Абсурдно е едно служебно правителство да сключва 10-годишно споразумение с Украйна зад гърба на парламента.“ Той призова България да бъде „по-скоро миротворец, отколкото военолюбец“.
По отношение на съдебната система Илиян Йончев изрази подкрепата на БСП за смяна на състава на Висшия съдебен съвет и избора на нов главен прокурор. „Това трябва да се случи, за да започне демонтажа на тази система, която е като гнила ябълка в нашето общество.“, категоричен бе кандидатът за народен представител.
В заключение Илиян Йончев призова за подкрепа към „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“: „Това е истинската лява алтернатива, която защитава хората в нужда, предлага справедливи решения и има воля да се справи с високите цени и неравенствата. България има нужда от справедливост и може да я има с номер 5.“.
1 тиририрам
14:08 04.04.2026
2 Шака Зулу
14:09 04.04.2026
3 Голям
14:10 04.04.2026
4 Цвете
14:12 04.04.2026
5 Озадачен
14:12 04.04.2026
6 Цвете
14:13 04.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А,не!И тоя ли ще работи за хората?
14:15 04.04.2026
9 Вижте му
Коментиран от #18
14:16 04.04.2026
10 55 от Козлодуй
Коментиран от #12
14:16 04.04.2026
11 Гост
14:19 04.04.2026
12 А при
До коментар #10 от "55 от Козлодуй":Фритюрника как беше?
14:19 04.04.2026
13 ШЕФА
14:21 04.04.2026
14 Цвете
14:24 04.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оня с коня
14:30 04.04.2026
17 Тиквата
14:32 04.04.2026
18 мда
До коментар #9 от "Вижте му":Колхозник
14:33 04.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Столична община
14:33 04.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ахахахаха
14:38 04.04.2026
24 Перо
14:39 04.04.2026
25 Това с двете точки е
14:40 04.04.2026
26 цвг
14:41 04.04.2026
27 Ти да видиш
Друга икономика нямаме и български народ не съществува вече за тях.
14:49 04.04.2026
28 Ъхъ!!!
Коментиран от #32
14:50 04.04.2026
29 ФАКТ
15:00 04.04.2026
30 Дзак
Коментиран от #33
15:04 04.04.2026
31 Олигарсите
15:07 04.04.2026
32 Партията
До коментар #28 от "Ъхъ!!!":правеше деца и бяхме 9 милиона!
15:08 04.04.2026
33 Анонимен
До коментар #30 от "Дзак":Неудобен въпрос?
15:09 04.04.2026
34 Не ви вярвам
16:27 04.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ганев
16:44 04.04.2026
37 ганев
16:46 04.04.2026
38 ганев
16:46 04.04.2026
39 Сопола
16:56 04.04.2026
40 Цървул
17:00 04.04.2026
41 Поредният
Час на смъртта.......
17:09 04.04.2026
42 Ами да работи
21:32 04.04.2026