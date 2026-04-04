Илиян Йончев, БСП: Българската икономика да работи за хората, а не за посредниците

„Най-големите проблеми, които всички усещаме днес, са бедността, социалните неравенства, растящите цени и отсъствието на справедливост.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Плевен Илиян Йончев по време на предизборен дебат в ефира на Дарик радио.

По думите му БСП поставя на фокус социалната справедливост. „Една справедлива България е възможна – но справедливостта трябва да я разглеждаме и в социално-икономическо отношение.“, подчерта той. Йончев наблегна и на конкретните ѝ измерения – достъп до здравеопазване, образование и жилище, като припомни позицията на БСП за промяна на статута на държавните и общинските болници.

Според него настоящият пазарен модел допуска изкривявания, при които „посредниците печелят милиони на гърба на гражданите“, докато производители и потребители са поставени в неблагоприятна позиция. „Производителите са притиснати и работят с минимални печалби, а хората плащат безумно високи цени. Това не е нормално.“, заяви той и настоя за по-кратки вериги на доставка и по-силна регулация.

В икономически план Йончев акцентира върху необходимостта от данъчна реформа. „Плоският данък е изживял своето време. Нужно е прогресивно облагане и необлагаем минимум за хората с най-ниски доходи.“, посочи той и допълни: „Милионерите трябва да плащат по-високи данъци – не средната класа, а най-богатите.“.

По отношение на външната политика Йончев беше категоричен, че са нужни повече прозрачност и парламентарен контрол: „Трябва открит диалог и решенията да се обсъждат в Народното събрание, а не да научаваме постфактум. Абсурдно е едно служебно правителство да сключва 10-годишно споразумение с Украйна зад гърба на парламента.“ Той призова България да бъде „по-скоро миротворец, отколкото военолюбец“.

По отношение на съдебната система Илиян Йончев изрази подкрепата на БСП за смяна на състава на Висшия съдебен съвет и избора на нов главен прокурор. „Това трябва да се случи, за да започне демонтажа на тази система, която е като гнила ябълка в нашето общество.“, категоричен бе кандидатът за народен представител.



В заключение Илиян Йончев призова за подкрепа към „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“: „Това е истинската лява алтернатива, която защитава хората в нужда, предлага справедливи решения и има воля да се справи с високите цени и неравенствата. България има нужда от справедливост и може да я има с номер 5.“.