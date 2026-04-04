Агенцията по безопасност на храните запечата нерегистриран склад с храни в Свиленград

Голямо количество хранителни продукти от неживотински произход, част от които без етикети на български език, а някои с изтекъл срок на годност, както и неправилно съхранявани храни от животински произход с нарушена цялост на опаковката и без етикети или с етикети на чужд език. Това намериха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Хасково, в нерегистриран склад в Свиленград, съобщиха от БАБХ, цитирани от БНТ.
Помещението е запечатано. На ползвателя на склада ще бъдат връчени два акта за административни нарушения. През следващите дни негодните храни ще бъдат описани и насочени за унищожаване.
В хладилен склад за търговия на едро в димитровградското село Брод са установени множество палети със замразени храни от животински и неживотински произход, въпреки че по документи дейността му временно е преустановена по желание на собственика. На инспекторите не е представена информация кога продуктите са пристигнали в склада. Допълнително е констатирана липса на задължителна документация по системата за самоконтрол. На представител на фирмата е връчена покана за съставяне на два акта.
Нередности са открити също в цех за производство на месен продукт в хасковското село Книжовник, в предприятие за месопреработка в Димитровград и в млекопреработвателно предприятие в димитровградското село Крепост. Съставени са предписания.
Масираните проверки на инспекторите по храните в цялата страна продължават. Спазването на изискванията за регистрация, етикетиране и самоконтрол е ключово за гарантиране на безопасността на храните и защитата на здравето на хората.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
БГ режимът ще конфискува ли на хората запасите от храна?
Коментиран от #11
14:38 04.04.2026
3 Кой полезен идиот от Брюксел
Коментиран от #12
14:51 04.04.2026
4 Наивник на средна възраст
14:57 04.04.2026
7 Лудия боклук Христанов
15:02 04.04.2026
8 Перо
15:14 04.04.2026
9 идете по селата
15:27 04.04.2026
10 Бойко Българоубиец
15:48 04.04.2026
12 Исторически парк
До коментар #3 от "Кой полезен идиот от Брюксел":Жозе Барозу
15:50 04.04.2026
13 Интересно
16:08 04.04.2026
14 Хе хе
16:43 04.04.2026
15 Интересно
18:10 04.04.2026
16 Като затворят складовете за храни
18:29 04.04.2026
18 Браво
18:42 04.04.2026
19 КОООО СТАА ТАМ В ХАСКОВСКО
20:04 04.04.2026