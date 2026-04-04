Агенцията по безопасност на храните запечата нерегистриран склад с храни в Свиленград

4 Април, 2026 14:27 1 679 19

Снимка: БАБХ
Ани Ефремова

Голямо количество хранителни продукти от неживотински произход, част от които без етикети на български език, а някои с изтекъл срок на годност, както и неправилно съхранявани храни от животински произход с нарушена цялост на опаковката и без етикети или с етикети на чужд език. Това намериха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Хасково, в нерегистриран склад в Свиленград, съобщиха от БАБХ, цитирани от БНТ.

Помещението е запечатано. На ползвателя на склада ще бъдат връчени два акта за административни нарушения. През следващите дни негодните храни ще бъдат описани и насочени за унищожаване.

В хладилен склад за търговия на едро в димитровградското село Брод са установени множество палети със замразени храни от животински и неживотински произход, въпреки че по документи дейността му временно е преустановена по желание на собственика. На инспекторите не е представена информация кога продуктите са пристигнали в склада. Допълнително е констатирана липса на задължителна документация по системата за самоконтрол. На представител на фирмата е връчена покана за съставяне на два акта.

Нередности са открити също в цех за производство на месен продукт в хасковското село Книжовник, в предприятие за месопреработка в Димитровград и в млекопреработвателно предприятие в димитровградското село Крепост. Съставени са предписания.

Масираните проверки на инспекторите по храните в цялата страна продължават. Спазването на изискванията за регистрация, етикетиране и самоконтрол е ключово за гарантиране на безопасността на храните и защитата на здравето на хората.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Че е склад за храни,спор няма.Ама всяко нормално българско семейство се подготвя за дълга и тежка хранителна криза както може.
    БГ режимът ще конфискува ли на хората запасите от храна?

    Коментиран от #11

    14:38 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кой полезен идиот от Брюксел

    8 7 Отговор
    взе това смотано племе в ЕС?

    Коментиран от #12

    14:51 04.04.2026

  • 4 Наивник на средна възраст

    12 3 Отговор
    До тук не прочетох,ни чух някой да се занимава с митницата....Там хранителни стоки,полодове и зеленчуци се вкарват на занижени цени а се продават в пъти на по-високи,като пак се фактурират на по-ниски цени.Това става по борсите,а агенция митници и НАП кротко си мълчат и взимат рушветите....Защо не се проверят митниците и цените,на които влизат и тези,на които се продават плодовете и зеленчуците??????Товз е основата на грабежа и ценовият шок при хранителни стоки,плодове и зеленчуци.Нали не смятате,че турски и албанските такива са си вдигнали така цените???

    14:57 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лудия боклук Христанов

    4 8 Отговор
    както се е разбеснял да затваря всички складове за храни, накрая ППДБeрacтите дружно ще му ядете ... шнуpа.

    15:02 04.04.2026

  • 8 Перо

    9 2 Отговор
    Това корумпирано ръководство на БАБХ, заедно с подразделението на ГКПП трябва да си понесат наказателната отговорност и незабавно освобождаване от длъжност!

    15:14 04.04.2026

  • 9 идете по селата

    2 4 Отговор
    идете по селата има олио по 1 Евро шоколадови бонбони о 0,80 цента в всяко едно село го има и все българска марка от комунизма

    15:27 04.04.2026

  • 10 Бойко Българоубиец

    5 1 Отговор
    Храня б угарите само с храна изтекъл срок та са умират по бързо хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    15:48 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Исторически парк

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Жозе Барозу

    15:50 04.04.2026

  • 13 Интересно

    0 3 Отговор
    Какво се разработиха тея изведнъж. Изглежда заедно с енергийната криза ни подготвят глад в България, за да ни оправят политическите наклонности.

    16:08 04.04.2026

  • 14 Хе хе

    5 0 Отговор
    Христанов им разказва играта хе хе хе

    16:43 04.04.2026

  • 15 Интересно

    2 1 Отговор
    Това е склада за турски стоки!!!

    18:10 04.04.2026

  • 16 Като затворят складовете за храни

    2 1 Отговор
    Ще караме само на наркотици поне наркотиците не ги закачат

    18:29 04.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Браво

    4 0 Отговор
    Христанов,че ни отровиха от боклуци и надебеля народа,а магнитския с-и-чуг и герберската мутра станаха милиардери

    18:42 04.04.2026

  • 19 КОООО СТАА ТАМ В ХАСКОВСКО

    2 0 Отговор
    ПОД СЯКА КЕРЕМИДА ЦЕХ ЗА САЛАМИ......

    20:04 04.04.2026

