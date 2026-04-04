Политолог: "Прогресивна България" да не повтаря грешката на ИТН от юли 2021 година
Политолог: "Прогресивна България" да не повтаря грешката на ИТН от юли 2021 година

4 Април, 2026 15:00 2 853 57

По отношение на стабилността на бъдещо управление, най-вероятно ще бъде съставено правителство. Ключовият въпрос остава от колко политически субекта ще бъде изградено това управление. Очакванията са за дълги и трудни преговори, коментира още д-р Теодора Йовчева.

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Много анализатори очакваха компроматна война, която на този етап не се реализира. Предизборната кампания протича по-скоро спокойно, с определена яснота и острота, но тя се изразява основно в атаки между политическите опоненти в социалните мрежи или по конкретни теми – като шистовия газ или споразумението с Украйна. Засега не се наблюдава толкова "кална“ кампания, каквато се прогнозираше още в началото. До темата за споразумението с Украйна дори можеше да се говори за по-обрана кампания. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС политологът д-р Теодора Йовчева.

По думите ѝ все още има време до края на кампанията, а сериозните разговори по важните за обществото теми тепърва започват. "Виждаме, че те са тематични – по правосъдие, по социални въпроси. Особено в социалната сфера има много какво да се обсъжда, но за съжаление често важни теми се подминават или се повдигат само при възникване на скандал“, посочи тя.

Като пример Йовчева даде проблемите с безводието и водоснабдяването, които според нея са структурни и трябва да се разглеждат превантивно. Тя открои и необходимостта от дългосрочно внимание към психиатричната грижа, където системата е силно натоварена и с недостиг на персонал, както и към домовете за възрастни хора. "Това са въпроси, свързани с човешки права, към които трябва да се подхожда сериозно, а не само в рамките на предизборни тактики“, подчерта политологът.

По повод засилената активност на МВР през последните седмици Йовчева коментира, че тя е очаквана на фона на изборите през 2024 г. и установените тогава нарушения. "Очакванията бяха за по-ревизионистки настроено служебно правителство, което активно да се бори със злоупотребите, особено след протестите миналата година. Ако подобни действия липсваха, това би било в разрез с обществените очаквания“, смята тя.

Според нея, въпреки опасенията на част от анализаторите, че подобни акции могат да обезкуражат избирателите, има и фактори, които биха ги стимулирали да гласуват. Сред тях са появата на нови политически субекти и засиленото внимание към изборния процес.

Йовчева прогнозира и възможност за по-висока избирателна активност. "Исторически се вижда, че при появата на по-големи нови формации – както през 2001 и 2009 г. – активността се повишава. През 2021 г. това не се случи, защото протестният вот беше фрагментиран между няколко субекта. В момента обаче има заявка за окрупняване на този вот“, отбеляза тя, като даде пример: "Прогресивна България“ дава заявка да окрупни протестния вот.

Според нея в оставащите седмици до вота се очаква интензифициране на кампанията. "Ще има изостряне на риториката и противопоставянето, но вероятно в умерени граници. Основните политически сили осъзнават, че след изборите ще се наложат компромиси. За да не бъдат тези компромиси унищожителни, е по-мъдро да не се чертаят червени линии, които впоследствие могат да бъдат прескочени“, посочи Йовчева.

По отношение на бъдещото управление тя заяви, че има възможност за съставяне на правителство, като неговата стабилност ще зависи от политическата воля на участниците. Според нея е възможно в следващия парламент да се формира различно мнозинство по геополитическите теми – с по-евроскептична и балансирана риторика, по-отворена към Русия: "Независимо какво ще бъде управлението, вероятно ще има мнозинство по тази тема, различно от наблюдаваното до момента. В предишни правителства често е имало участие на партии с по-евроскептична или по-балансирана позиция спрямо Русия, като БСП, но въпреки това се е постигал парламентарен консенсус в подкрепа на Украйна и на проевропейската линия. Струва ми се, че в следващия парламент – независимо от формата на управление – по геополитическите въпроси ще се формира различно мнозинство.“

"По отношение на стабилността на бъдещо управление, най-вероятно ще бъде съставено правителство, тъй като би било непродуктивно "Прогресивна България“ да повтори грешката на ИТН от юли 2021 г. и да не реализира мандат, изпращайки страната към нови предсрочни парламентарни избори. Ключовият въпрос остава от колко политически субекта ще бъде изградено това управление. Очакванията са за дълги и трудни преговори, които ще имат и обществената функция да покажат, че евентуалното правителство ще бъде резултат от сериозни компромиси, а не от първоначално съгласие между формациите“, коментира още политологът.

Според нея съществен момент ще бъде и дали БСП ще успее да премине изборната бариера, както и дали ще се включи в състава на бъдещо правителство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кое не е така

    11 3 Отговор
    "Истинска тирания е само тази, която господства несъзнателно над душите, защото е единствената, която не може да се победи." - "Психология на тълпите", 1895 г.

    15:01 04.04.2026

  • 2 Нулев

    20 16 Отговор
    прогрес ! А името още от червеното шумкарски движение , нали се самонаричаха "прогресивни"...

    Коментиран от #27

    15:02 04.04.2026

  • 3 Дрън брън

    28 17 Отговор
    Прогресивни приказки поредната измама

    15:02 04.04.2026

  • 4 Хайде

    23 22 Отговор
    стига с тая Прогресивна България! На 19.04. ще се спука балонът на другата олигархия. начело с Радев- Боташ. ИТН са негов продукт, той ги създаде.

    15:04 04.04.2026

  • 5 Няма, но

    32 15 Отговор
    ще повтори безобразията на ППДБ в сглобката им с ГЕРБ и ДПС от периода 2021-2026-та.

    Коментиран от #24

    15:04 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    15 23 Отговор
    И дума не може да става между Радев и Слави. ИТН спечели изборите без лидерът им да се покаже дори. Слави е болен и с чаша от диванчето се показваше отвреме навреме. Докато Радев е в цъфтящо здраве и като истински офицер , още прави коремното. Дебелакът от Банкя, нали много спортен го раздава. Що не опита и той.

    Коментиран от #25

    15:06 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохо Бохо

    9 27 Отговор
    ИТН няма общо с Прогресивна България, ама нищо. Радев не е алчен, посредствен музикант с болни амбиции и шайка ламтящи за пари селяни около него. Радев е завършил стратегически колеж в САЩ, много добре знае как да печели битки и война за разлика от платените експерти на хранилка на Прокопиеф и мафията. Ще ви отнесе с 200 в драта

    15:11 04.04.2026

  • 13 Пламен

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Глупец,":

    То това е ясно , ама трудно ще го намериш черно на бяло .
    Отсега е ясно каква ,,борба" с олигархията ще падне . :)

    15:12 04.04.2026

  • 14 Любопитен

    20 11 Отговор
    Аз се надявам ПБ да изчезне по същия начин както сега ще се случи с ИТН. Тези са група комунисти, бивши членове на БСП, спортисти които не могат вържат 3 изречения като Владо Николов и Ивет Горанова и бивши военни, които никога не са участвали в реална война... ПБ просто няма кадри за коалиционно управление да не го говорим за самостоятелно. Да променя конституцията или да се избира нов главен прокурор е просто в сферата на фантазията...

    15:13 04.04.2026

  • 15 С избори, без избори

    12 5 Отговор
    Пак ще се спазарим, пак ще ви издоим.

    15:16 04.04.2026

  • 16 Истината

    14 2 Отговор
    е като река - винаги си намира път.

    15:17 04.04.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    8 6 Отговор
    Хаяско кога ще прати хора на луната?

    15:22 04.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ура,,Ура

    10 7 Отговор
    Да му мислят прасетата след като се смени ВСС и главния прокурор. И тулупа най вече с тия 70 висящи дела.

    Коментиран от #28

    15:27 04.04.2026

  • 20 Еми така ще е и ние го знаем това

    8 4 Отговор
    Гергов и Пеевски са доволни от Радев. Най-доволен е Вуйчо Спас.

    15:29 04.04.2026

  • 21 оня с коня

    7 9 Отговор
    Радевите ГЛАШАТАИ уверено се изцепваха че битката на радев е за 121 депутата.Еса с такива Въздухари...КАК бат Бойко да прави Правителство,а всеизвестно е че без ГЕРБ Нещата няма как да станат?Почти ситурен Вариант:Отиваме на нови избори Наесен,когато ЕДНОДНИВКАТА Радев ще СПИХНЕ ,екзалтираните Дебили "в лошо финансово състояние" ще каталясат да се правят на "Революционери"и ще влязат "В Браздата" признавайки Бат Бойко за Спасител на Българите.

    15:30 04.04.2026

  • 22 Много момци пробват, а баш тоя ли успя

    8 2 Отговор
    Верно ли сина на Радев било много окомуш момче.

    15:32 04.04.2026

  • 23 БЪЛГАРИН

    6 10 Отговор
    Орбан си отива,Путин вожда на "дивите северни племена" искат да натресат в ЕС фатмак Мунчо.
    Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
    Като няма друг рашите са доволни и на тоя.

    15:37 04.04.2026

  • 24 19 април

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Няма, но":

    Мдаааа,Боко Хитрия,винаги скроява капата на всички.Да му дадем изборите та спокойно да довърши всички инфраструктурни проекти защото те са най-важното нещо за икономиката,а и за туризма.И гласувайте с хартиена бюлетина защото ала балата с наше мвр,и наши машини е в ход.

    15:41 04.04.2026

  • 25 Зъл пес

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Аха,цъфтяш бил Мунчо,самж дето главата му нефелна.Коремното не му попречи да ни зароби с 13-годишния договор.Недоразумението радков трябва да бъде съден.Той е опасен за демокрацията ни.Не гласувайте за него.Олигите му чакат парите от пву за разпределение.

    Коментиран от #33

    15:45 04.04.2026

  • 26 Тодор

    11 5 Отговор
    Комунистите, идат! Българи, това ли искате? Преди години ги гонихме с камъни! Ще е проява на малоумщина пак тези да ни управляват! Накрая, ще се избием и който оцелее!

    Коментиран от #57

    15:45 04.04.2026

  • 27 Окооо

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Нулев":

    Защо така страх тресе кочината! Поредната лъжа беше, че било пълно с агенти на ДС..... Оказа се, че няма нито един в листите на Прогресивна България! Всеки ден лъжи и хвърляне кал по Радев, някой им обърка сметките на статуквото и то тотално....

    Коментиран от #29

    15:46 04.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мизерабъл

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Окооо":

    А пък да не говорим с колко олигарси е бъкано в агресивна българия.

    15:50 04.04.2026

  • 30 Ако всичко

    8 2 Отговор
    Е наред, защо Рунди се крие така. Явява се само за кратко и говори много малко. Когато го прави посланията са шизофренични - от една страна са евроgeiско ориентирани, от друга вечна дружба с Москва.
    Всичко наред ли е?

    15:53 04.04.2026

  • 31 хмммм

    7 3 Отговор
    Празен човек.

    15:55 04.04.2026

  • 32 няма компроматна война

    4 4 Отговор
    защото вече всичко са си разпределили. Имат и желязно споразумение един друг да не си търсят съдебна отговорност.

    15:57 04.04.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Зъл пес":

    Не знаех , че президентът има пълномощия да подписва договори. Измисли нещо друго, щото Радев върви към победа с пълно мнозинство.

    16:01 04.04.2026

  • 34 Годопжо Ефремова!

    2 5 Отговор
    Объркали сте понятията! При "Има Такива Неглеци", съкратено - ИТН, не става дума за "грешки", а за потресаваща простащина, непоръбено високомерие и самонадеяност, пирсъщи на простовати, самозабравили се индивиди! Сакатото учиндолско нищожество, което с просташкото си и порнографско шоу опростачи три поколения българи и се гавреше с достойни хора, се взе, горкото сакато нищожество много "насериозно", реши, че съдбата на държавата е в сакатите му ръце и се възнесе в небесата! Предложи за премиер доказан измамник, който лъжеше, че е бизнесмен, ама се оказа ,че продава шнорхели, а за мивистър - нагъл плагиат! Да не говорим за чудовищно просташкия, мръсен, циничен и отвратителен език на Хаджи Тошко Африкански и Балбана Джебчията от трибуната на парламента, наистина потресаваща простащина! Хаджи Африкански дрънкаше от тази трибуна за "семенна течност"! Вие представяте ли си по-отвратителен цинизъм и по - отвратителна простащина от чалгарската? Колкото до Радев, той е ясен - лакей и подлога на кремълския злодей, назначен точно от този злодей, който изпрати в България адютанта си Решетников да набие канчето на Нинова и на агент Сава! Само че, защо всички забравят, че решаващата роля за спечеления първи мандат на Радев има СИКаджийската мутра и престъпник от падземния свят Боко? Защо забравят, че той предложи за опонент на Радев посмъртно неизбираемата грозна и силно противна плевенска стругарка и партийна секретарка Цецка?! Фатмакът и СИКаджията са д

    16:08 04.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 продължение на 34

    4 8 Отговор
    .... Фатмакът и сИКаджията от банкя са двете страни на една и съща монета, българи! не го забравяйте! КГБ и ДС планират отново да ви измамят! Забравихте ли мазридския комарджия?!

    16:12 04.04.2026

  • 37 Кой какъв е

    9 6 Отговор
    Нищо прогресивно няма при Румен Радев. Ако беше така, той постоянно щеше да бъде на трибуната, за да разкрива своите нови идеи и програми как да се реализират. А той се крие, говори клишета, които нищо ново не казват и го прави само пред свои хора. ЗАЩО СЕ КРИЕШ, РУМЕНЕ???

    16:14 04.04.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 8 Отговор
    ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ........................ ЕДИН (ОГРАНИЧЕН) ВОЕНЕН , КАТО ЧОРАПА ...................... ДА БЪДЕ "ПРОГРЕСИВЕН" ? ? ? ......................... ВОЕННА ХУНТА ВОДИ КЪМ ДИКТАТУРА НО ...................... НЕ И КЪМ ПРОГРЕС ................... ФАКТ ! ........................ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" , ЧОРАПА Е ОТКРАДНАЛ ОТ ..................... ИМЕТО НА ПАРТИЯТА НА МИЛОШЕВИЧ - "ПРОГРЕСИВНА ПАРТИЯ" ......................... И ДИКТАТОРА МИСТЪР КЕШ , И МИЛОШЕВИЧ СА МНОГО "ПРОГРЕСИВНИ" ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #53

    16:17 04.04.2026

  • 39 Горски

    6 9 Отговор
    Всички полицаи, държавна администрация гласуват за герб. Вдигат им заплите преди и след избори. Аз не познавам човек дето да иска да гласува за ГЕРБ. Тия от стъкмистиката трябва да ги забранят със закон. Макс 30% ще вземете , има "пробити" личности в листата на Радев, което отказа бая хора , като пример за доказали се б.клуци са Гълъб Донев, Миланов, още няколко също стари муцуни.

    16:17 04.04.2026

  • 40 Ботуш Ботушев

    5 8 Отговор
    Тоя е Ботуш Ботушев

    16:22 04.04.2026

  • 41 Васил

    6 7 Отговор
    Програмата на Радев е все едно че слушам да дрънка Орбан само оправдания за всичко измиват си ръцете с Украйна дала България 21 милиона евро а нашите политици откраднали милиарди егати равносметката. Не намали ли държавният сектор с 50% намаляване на държавната субсидия и махане на охрана шофьор и Данс отива Радев на кино.

    16:22 04.04.2026

  • 42 Ами ИТН тогава

    7 2 Отговор
    не искаше коалиция с никой от измамниците в парламента! Но избирателя не даде друга възможност!

    16:22 04.04.2026

  • 43 !!!?

    11 7 Отговор
    Чрез "Боташ" към Прогрес...!!!?

    Коментиран от #49

    16:23 04.04.2026

  • 44 Ботуш

    6 4 Отговор
    Тоя е Ботуш Каишев

    16:38 04.04.2026

  • 45 454

    7 4 Отговор
    Тази сигурност за служебна победа на Радев ми прилича на броене на дивите зайци. Радевият балон вече спадна на половина и продължава, а има достатъчно време да изтрезнеят още надишалите се с райски газ негови лапнимухари. Само с ала-бала и шарлатания до никъде няма да стигнем.

    Коментиран от #48

    16:47 04.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хитрата

    5 3 Отговор
    Сврака - навлиза решително с двата крака! - Е, по-комплексарски от цялата мУ кариера.. но и така се получава добре

    16:50 04.04.2026

  • 48 а има достатъчно време..

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "454":

    да изтрезнеят още надишалите се с райски газ негови лапнимухари..

    16:57 04.04.2026

  • 49 Колкото и плюса да сложиш

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "!!!?":

    не става по различно от тролска глупост.

    17:00 04.04.2026

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 9 Отговор
    КОЙ ГЛАСУВА ЗА "РЕГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" НА РЕZИДЕНТА МУНЧО ......................... ГЛАСУВА ПРОТИВ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ........................... ФАКТ !

    17:13 04.04.2026

  • 51 Този...

    3 4 Отговор
    ...въобще не ми е ясно що го активираха баш сега?! Нито БСП, нито Възраждане, нито МЕЧ, нито чалгарят, нито фараонъут, камо ли ПП-тата ще вземат каквото и да е било и ще е странно дори ако минат 4%-ната бариера... а и Радев не виждам да вземе също каквото и да е било на тези избори, май-много 10% и тва е..., не вярвам и тази бариера да премине.... Те тия всичките общо 30% да вземат и дори и коалиция да направят, пак не могат стигнат банкянският автокрадец, обитател на Чехословашките затвори....и г-н КТБ ше ги отнесат като куцо пиле домат, ахахахахаха...

    17:55 04.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ВОЕНЕН

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    р"ум€н" П€ Д€ рад€Ф НЕ Е ДОСТОЕН ОФИЦЕР И ВОЕНЕН, А СРАМ ЗА ПАГОНА!
    ИМАМ НЕЩАСТИЕТО ДА го ПОЗНАВАМ ЛИЧНО този КАР МА ЗЪ -Шап кар- фат мак(нато-БКП -ВКР УШ€)-
    градски ми е И БИВШ ПИШМАН "командир"-ПР€ДАТ€Л , ПРОДАЖНИК, КЛЕТВОПР€$ТЪПНИК-П . Т К А ч€лов€к!
    фат ма кът И разбойкУ $а Кр€атури на $и$т€матЪ(НА ЗАДКУЛИ$И€ТО- БКП и КД$) ,
    ДВ€Т€ $ТРАНИ НА €ДНА И $ЪЩА РУБЛА! АЛЧНИ, АМБИЦИОЗНИ НАРЦИ$И $ ОГРОМНО €ГО , зодия близнаци-Лъжци -Лиц€м€ри,АРУГАНТНИ -$€л$ки Тарикати!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! НОВ НАРОДЕН СЪД ЗА Ч€РВ€НИТ€ Б . К ЛУ ЦИ!

    18:27 04.04.2026

  • 54 БЪЛГАРИН

    4 5 Отговор
    Фатмак Радеф финансиран от ТИМ.Наградата е девствения плаж Иракли."Мутри вън"
    Орбан си отива,Путин вожда на "дивите северни племена" искат да натресат в ЕС фатмак Мунчо.
    Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
    Като няма друг рашите са доволни и на тоя.

    19:10 04.04.2026

  • 55 славуца и зулусите

    5 2 Отговор
    са употребени и деактивирани

    19:13 04.04.2026

  • 56 Коалиция "Боташ"

    5 2 Отговор
    ще спихне бързо, защото е безпринципна, безидейна, тюрлю гювеч от сбърканяци.

    21:28 04.04.2026

  • 57 Държавата не ви е бащиния

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тодор":

    Стягай си багажа за Дубай!

    23:47 04.04.2026

