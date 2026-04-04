Борисов: Съгласен съм с предложената от Радев конфискация. Но да се почне с активите от разбойническата приватизация
  Тема: Избори

4 Април, 2026 15:20 6 092 161

С удивление разбрах, че според Радев ГЕРБ му е откраднал предизборната програма. Забавно!, коментира още лидерът на ГЕРБ

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С удивление разбрах, че според Радев ГЕРБ му е откраднал предизборната програма. Забавно! Но съм съгласен с предлаганата от него конфискация. Само че трябва да се започне с конфискацията на активите от разбойническата приватизация. Защото червената олигархия навремето разграби държавното имущество, наряза заводи като "Мраз" на скрап и уволни работниците. А днес на това място има едни богати хора, които са водачи на листата на "Прогресивна България" в Силистра. Това са ни опонентите - много пари и много реклама, но ние сме сред хората и им показваме какво сме направили.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от село Руйно, цитиран от novini.bg.

"Не искам да се плашите, не могат да ви направят нищо. ГЕРБ ще предприеме всички мерки да си защитим хората. Включително ще информираме всички в Европа за незаконните арести и тормоза от страна на служебната власт", каза той.

Не искам да слагаме под един знаменател полицаите и МВР. Полицаите и пожарникарите никога не са имали по-големи заплати, по-добри униформи и по-добри автомобили. И съм сигурен, че не се чувстват удобно, когато тези отгоре ги карат да плашат хората. Полицаите са хората, които ни пазят и бдят за реда - и те много добре знаят кой какво е направил за тях.
Навсякъде в Силистренско сме помагали на всички населени места - пътища, училища, читалища, няма нещо ненаправено. По време на нашите управления, хората от региона никога не са забравяни!

За мен е удоволствие да ви поздравя и да сме заедно в село Руйно, където християни и мюсюлмани празнуваме заедно всички празници. Заради такива дни не могат да се върнат нито Възродителен процес, нито някой може да ни раздели. Защото Господ ни е създал да живеем заедно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дани

    59 4 Отговор
    Шериф или ?

    15:31 04.04.2026

  • 3 мутро

    133 12 Отговор
    трябва да бъдеш осъдена бързо като съотборника ти трактора

    15:31 04.04.2026

  • 4 1488

    33 79 Отговор
    Мунчо Кримски БогаТАШь щял да спасява бгкочинката

    Коментиран от #66, #120

    15:32 04.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    176 11 Отговор
    Ама Бойко, ако почнат конференция от разбойническата приватизация, кво ша правим с твойта кокона Цветелина Бориславова? Тя приватизира с твоя помощ половин България, бе.

    Коментиран от #71

    15:32 04.04.2026

  • 6 Лост

    91 3 Отговор
    Пък едни цигари се правиха в Крайморие.

    15:33 04.04.2026

  • 7 От един

    64 17 Отговор
    дол дренки сте и двамата , все от червено котило и вечно на държавна хранилка , все според личния интерес и за лична облага ! А олигарсите - първи приятели ! Че и една зодия сте !

    15:33 04.04.2026

  • 8 Доказах лъжец и крадец

    126 10 Отговор
    Бойко почна да обикаля села вече никой не му вярва на лъжите.

    Коментиран от #130

    15:33 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БУЦИИИИИ

    99 12 Отговор
    НЕ ПЛАШИ НОРМАЛНИТЕ ХОРА , КОНФИСКАЦИЯТА И ЗАТВОРА СА ТАКИВ КАТО ТЕБ,ЗА АЙ ДУЦИТЕ ОТ ЗАЙЧАРНИЦИТЕ И ТЕЗИ ДЕТО ТИ ПЪЛНЯТ ЧЕКМЕДЖЕТАТА...

    15:33 04.04.2026

  • 11 Костов не беше ли най-големия приватизат

    107 14 Отговор
    Наследниците на СДС с които сте в коалиция, не разпарчетосаха ли и да окрадат всички предприятия на България?

    Коментиран от #42

    15:34 04.04.2026

  • 12 хаха

    74 8 Отговор
    Боко Хуманата пак логорейства в Новоначалския си "стил". ХАХАХА

    Коментиран от #133

    15:34 04.04.2026

  • 13 Метресата от Барселона

    104 11 Отговор
    Тиквата умира от страх. Защото знае, че рано или късно възмездието идва.

    15:34 04.04.2026

  • 14 Айде бе топyп

    100 9 Отговор
    а защо да не почнат от теб?

    15:34 04.04.2026

  • 15 Ура,,Ура

    98 9 Отговор
    Този няма ли да се научи, че е неуважително за околните да стоиш непрекъснато с ръцете в джобовете. Но толкова му е мутренския акъл и възпитание.

    Коментиран от #22

    15:34 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Горски

    80 9 Отговор
    Вгледайте се в лицето на тоя човек,дали не му е пораснал дълъг дървен нос като на лъжливото човече Пинокио!То има наглост и лъжи ама тоя прескочи всякакви граници. Срам! Има още много от голям "отбор юнаци", все паралии, които така и една магистрала не успяха да построят, но са гушкани с пари по офшорки. Американците изстреляха космически кораб с четири членен екипаж до Луната, скоро може и градове и магистрали да построят там, обаче ГЕРБ пак няма да успее да завърши поне една магистрала, ако гласувате за тях. Борисов 20 г във властта и какво направи, крадеше, напълни банковите си сметки и на обръча си от фирми.

    15:35 04.04.2026

  • 18 Фичо

    30 54 Отговор
    Пълна конфискация и Радев ще остане без спонсори те до един са приватизатори

    15:36 04.04.2026

  • 19 Има ни пак

    85 8 Отговор
    Банкята с този шлифер дойде на власт и с него ще се раздели завинаги с нея.

    15:36 04.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 оня с коня

    13 68 Отговор
    Перфектен Борисов както в голяма Сф,така и в малко Руйно- ЕДИНСТВЕНИЯТ БГ-ПОЛИТИК,на когото ЕС има Доверие.

    Коментиран от #81, #111

    15:37 04.04.2026

  • 22 КОКОНА НАРЕЗЯН

    52 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ура,,Ура":

    КАТО ГОВОРИ ЗА ЧЕКИБОЙЦИ СИГУРНО ИМА БИБИ ВПРЕДВИД, ЩОТО ЕДНАТА МУ Е ВСЕ У ПРОБИТИЯ ДЖОБ

    15:39 04.04.2026

  • 23 Гост

    50 7 Отговор
    Бацо е префрълил сичко на кюлчета и ги е копал некъде. Ония от чекмеджето и тех. Ама е свалил шлифера дорде ги копа да го не изцапа.

    15:39 04.04.2026

  • 24 хмммм

    21 7 Отговор
    Като стари комунисти искат да конфискуват.

    15:41 04.04.2026

  • 25 Всички

    12 47 Отговор
    Държавни, гласувайте за ГЕРБ! ПП мразят държава и ви оставиха без пари в тази страховита криза.

    15:42 04.04.2026

  • 26 Дориана

    52 7 Отговор
    Това са поредните популистки лъжи на Борисов с преднамерена отчаяна атака срещу опонентите , които превъзхождат него и Пеевски в пъти. Борисов, Пеевски и техния съюзник Слави Трифонов нищо не могат да направят. Този път ще има висока избирателна активност над 60- 70 % за техен ужас ще получат Наказателен вот. Хората вече нито са глупави, нито са прости, не са стадо , което да бъде лъгано, крадено и рекетирано.

    15:43 04.04.2026

  • 27 Лена

    47 8 Отговор
    Боко със тоя шлифер прилича на истински петроханец

    15:44 04.04.2026

  • 28 Лост

    55 1 Отговор
    Значи червените олигарси приватизираха предприятията,пък едни борчески структури направиха охранителни фирми, застрахователни дружества и банки да им контролират парите.А после се намесиха във властта, превзеха МВР,Съд и Прокуратура и всичко си дойде на място .

    15:45 04.04.2026

  • 29 Дориана

    42 8 Отговор
    В Парламента влизат нови лица с друг морал и висок интелект. Те ще бъдат като Контрапункт на просташкия "народен" език на Борисов и Пеевски. Не можаха да опростачат Народа и той се изправи срещу тях.

    Коментиран от #36, #38

    15:45 04.04.2026

  • 30 Шлифера умува

    28 5 Отговор
    Шофьор четох на Методи Илиевски много ги разбира с тоя шлифвр.

    15:46 04.04.2026

  • 31 ЗлатевОлигарха

    28 5 Отговор
    благодарен съм на авера си тиквун, сега съм милиардер и ще гласуваме с баща ми за него !!!

    15:46 04.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 С ТОЯ ШЛИФЕР ДА ОДИ ПРИ БАЙ СТАВРИ ,

    33 3 Отговор
    ТАМ ДА СЕ СЪГЛАСЯВА С НЕГО ТОЯ БОКЛУК !

    15:48 04.04.2026

  • 34 СуджукГейт

    17 7 Отговор
    тимажиите си харесаха фатмака и го финансират, спряха кранчето на тиквата и изборите са ясни !!!

    15:50 04.04.2026

  • 35 Дориана

    36 10 Отговор
    Борисов е поне 3 стъпала по- ниско от Румен Радев по интелект, морал и политически ценности. От тук произтичат агресивните атаки на Борисов към всеки опонент , който го превъзхожда.

    Коментиран от #39, #44

    15:51 04.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Какви са тези предизборни

    35 2 Отговор
    кампании по села и паланки?😆😆😆Лидерите на партии трябва да водят диспут в БНТ. Тя е национална и се издържа от данъкоплатците. Да ги видим в пряк словесен двубой, пък и ще е документирано😁😁😁😁😁

    Коментиран от #89

    15:52 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Промяна

    4 11 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    35 ама ти нещо си се висока температура ОТ Карлуково тук едни шегат днес е празник излезли са

    Коментиран от #88

    15:52 04.04.2026

  • 40 Асен Василев: Бойко Борисов го знаем,

    33 4 Отговор
    той е страхливец и не се е явявал на дебат от 2009 година !

    15:53 04.04.2026

  • 41 Мата Хари

    33 5 Отговор
    Тиквата в затвора

    15:53 04.04.2026

  • 42 Анонимен

    8 11 Отговор

    До коментар #11 от "Костов не беше ли най-големия приватизат":

    ППДБ ДСБ това са те са заедно иначе отпадат лъжат мажат заплашват прибират

    15:55 04.04.2026

  • 43 народа

    26 2 Отговор
    Докато няма справедливост за разбойническата приватизация , държавата няма да тръгне . Народа е огорчен , обиден , отвратен , затова че му откраднаха активите и оставиха хората на минимални доходи 20 години след 1989г .Когато народа види справедливост , пак ще стане задружен и ще има стимул да гради държава

    Коментиран от #93

    15:56 04.04.2026

  • 44 ТИКВАТА , БЕЗСПОРНО Е ПОСТРОИЛ

    26 4 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    НАЙ - МНОГО МАГИСТРАЛИ ОТ 1 300 000 ГОДИНИ НАСАМ И ИМА ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ ГИМНАЗИЯТА В АЛАБАЛАБАНКЯ - КОЯТО СПОРЕД ДИРЕКТОРКАТА РАЧЕВА НИКОГА НЕ Е РАЗДАВАЛА МЕДАЛИ !

    15:58 04.04.2026

  • 45 Сънувах, че те няма

    5 8 Отговор
    Гергито пак носи цвик и помия на прасетата, Цеци прави кексове исни преводи от френски, милиционерите бият царкировци, пепетата си правят тайни срещи в градските 00, един тича с маркуч по плаца а друг му крещи падни-стани.

    15:59 04.04.2026

  • 46 ТИКВОООООО ,

    25 3 Отговор
    ДНЕС НЕ Е ПЪРВИ АПРИЛ БЕ , ЧИКИБОЕЦ !

    16:00 04.04.2026

  • 47 дон тиквочи бащицата на стадото му

    20 2 Отговор
    с кожения шлифер от соца

    16:00 04.04.2026

  • 48 Тикво,

    25 6 Отговор
    Ако не е Сарафов,а преди него Гешев ти да си одавна в затвора.Та в този ред на мисли,мнооого трябва да се притесняваш,защото при едно различно мнозинство си пътник.Мутро долна.

    16:01 04.04.2026

  • 49 Да,да

    29 6 Отговор
    Права е тиквата . Да се започне от Костов и се стигне до него.

    16:01 04.04.2026

  • 50 гдфжгфц

    7 4 Отговор
    Шлифера е топ , бих си купил такъв догодина

    16:02 04.04.2026

  • 51 ГАСУВАМ СЛЕД ЗАПЛАЩ 200 ЕВРО

    14 0 Отговор
    ТИЯ НАД 30 ГОДИНИ КРАДЪТ И ЛЪЖАТ И ВЗИМАТ КАТО ТРУД ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ !!!? ОТ 5000 ЕВРО НАГОРЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ. А НАД 3 МИЛИОНА ГРАЖДАНИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ С ОТ 300 ДО 1200 ЕВРО НА МЕСЕЦ. Това е очевадно голямо различие и бг депутатите не правят нищо по въпроса.ВЕЧЕ ГЛАСУВАМ ЗА КОЯТО И ДА Е ПОЛ.ПАРТИЯ НО НЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЧЕ ЛЪЖАТ А КАТО ВИДЯ ЧЕ СЪЩЕСТВЕНО ИМА ОПРАВЯНЕ НА ГЕНОЦИДА.

    16:05 04.04.2026

  • 52 Макс

    9 18 Отговор
    Не ги слушайте . След изборите Бойко и Радев ще се гушнат и заедно ще дерат кожите ви . Всичко е само игра , всичко е само театър .Целта е Борисов и Радев да управляват с подкрепата на Пеевски .

    Коментиран от #53

    16:06 04.04.2026

  • 53 ффггжбх

    10 6 Отговор

    До коментар #52 от "Макс":

    Така ще стане , ще кажат зареди кризата с петрола и войните , редовните тинтири минтири ще направят правителство

    16:08 04.04.2026

  • 54 Пламен

    21 1 Отговор
    Поредните предизборни безумия !
    БМФ ли ще конфискувате или Кремиковци?!

    Обаче някои шарани кълват на на гола кука - това е целта .

    16:09 04.04.2026

  • 55 Зомбаю

    20 0 Отговор
    Започнете от Златни пясъци и Св.Св.Константин и Елена.)

    16:09 04.04.2026

  • 56 Умира на

    13 3 Отговор
    мъка бокича! Но така е ,който живее със зависимости !

    16:10 04.04.2026

  • 57 олигапрх

    14 4 Отговор
    ама ние участвахме в преватизацията и нищо че напазарихме доста заводи предприятия фабрики земеделска земя но това ни го подари иван костов за желти стотинки ние не сме виновни

    16:11 04.04.2026

  • 58 Учуден

    16 3 Отговор
    Червеникнижник и крадец на коли ли го каза това?

    16:11 04.04.2026

  • 59 АЛО БАНКЯТА

    17 2 Отговор
    УНИФОРМИТЕ ДНЕС СА СМЕШНИ ,АЗ СЪМ БИЛ И МИЛИЦИОНЕР И ПОЛИЦАЙ .МИЛИЦИОНЕРСКАТА УНИФОРМА БЕШИ СИНВОЛ НА ДЪРЖАВНОСТА ПЪРВО КОПЧЕТАТА ТАЧА ЧЕ АРИВИДЕРЧИ БАНКЯ .

    16:11 04.04.2026

  • 60 Какъв

    17 3 Отговор
    Наглец трябва да си да споменаваш Възродителния процес,в който си участвал с Калашников?Колко ти треперят мартинките Борисовче да плашиш хората пак?Хората нямат нужда да ги пазят престъпници,които ни крадат.Искаме ти да влезеш в затвора.Стиха лъжи,стига кражби,стига тарикатски номера?Ще те изхвърлим от властта,в която само можеш да паразитиращ?Голяма мъка,че не можеш свободно да си купувате гласове с Дидо Фалито?Голямо РЕВАНЕ!!!!!

    16:11 04.04.2026

  • 61 Кирил

    14 3 Отговор
    Двата цървула плещят неща които не възнамеряват да правят. Всичко е пред плебса

    16:12 04.04.2026

  • 62 Цървул

    14 1 Отговор
    Споко . Ще ви ги "конфискуват" както на "черепа " . После , я си ги получите обратно , я не .

    16:13 04.04.2026

  • 63 пашата

    18 4 Отговор
    А бе сикаджииско герберска мутро с тоя шлифер показваш,че още си с мафията тия твоите сдс преватизираха и пенсионият фонд разделиха на тия от 1960 г. вдигаш от лежанка 150 ,дрехите и гащите на Цветелина са в гардероба ти и кораби и беше подарил б-к-ук в Белене в гьола

    16:13 04.04.2026

  • 64 Айде бе

    15 2 Отговор
    бокич,ходи на един дебат по тв ! Поне на един!

    Коментиран от #69, #80

    16:15 04.04.2026

  • 65 демократ

    4 5 Отговор
    Но това е комунизъм

    16:15 04.04.2026

  • 66 19 април

    11 13 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Запомнете,Мунчо не милее за народа!Ако беше така,нямаше да ни зароби с Боташ.Защото тези милиони се крадат от джоба на всеки българин,и от всяко българско дете.Народе,не вярвайте на това недоразумение.Допуснахме да е президент(за съжаление),сега не допускайте да прави още зулуми!!!Нито глас за мунчо!!!

    Коментиран от #72

    16:17 04.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 оня с питон.я

    10 6 Отговор
    Е щом Бойко облече отново кожения шлифер, значи работата е сериозна. Само Бойко може да оправи нещата заедно с Плешо, но без фашистите от ппдб. Възраждане беше най-добрият вариант, но според страхливия Ганю много добре не е на добре, така че разчитаме на старата лисица Бойко.

    16:17 04.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ЕХ МУТРЬО ЕХ БАНКЯ

    13 3 Отговор
    ГОЛЯМ АРТИС СИ РАЗТЯГАШ ЛУКУМИ ЛАКЪРДИЙ /БАБИ РИТАХ ЕДНО МАЧЛЕ И КУЦА/ НА 19.04.2026г. ЩЕ ПОСЪРНИШ С ДЪТО ЩЕ СТАНИТЕ ШУМКАРИ БЕДНА ТИЕ ФАНТАЗИЯТА.

    16:18 04.04.2026

  • 71 БокоБ

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Я докажи твърдениято си бе недоразумение.

    16:19 04.04.2026

  • 72 оня с питон.я

    9 6 Отговор

    До коментар #66 от "19 април":

    Предполагам агитираш за фашистите от ппдб, които са най-лошия вариант? Не си знаеш интереса. В България няма място за пещерен първобитен фашизъм.

    Коментиран от #128

    16:19 04.04.2026

  • 73 Шлифера носи символика

    10 5 Отговор
    С такава "униформа" спечели хората когато беше главен секретар на МВР.
    Сега когато е напечено и поста му е под въпрос, отново сложи "късметлийския" шлифер.

    Коментиран от #75, #76, #119

    16:20 04.04.2026

  • 74 Боко праните гащи

    9 5 Отговор
    Ме фанете за шлифера е... съм ви с 200

    16:20 04.04.2026

  • 75 оня с питон.я

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Шлифера носи символика":

    Супермен. Но на тоя етап не е ясно дали и Супермен може да ни оправи.

    16:21 04.04.2026

  • 76 Гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #73 от "Шлифера носи символика":

    Като римейк на У"мирай трудно". Коравото ченге винаги побеждава. Факт.

    16:23 04.04.2026

  • 77 фбр

    12 3 Отговор
    Тиквен Боко - местата при бай Ставри за теб и Шиши са запазени !!! Северна килия без стъкла на прозорците !!!

    16:23 04.04.2026

  • 78 Т.КОЛЕВ

    8 1 Отговор
    КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКО ОТ НАЧАЛОТО НА ДЕМОКРСЦИЯТА ПРИДИБИТО ЧРЕЗ ДАЛАВЕРИ И.ЗАТВОР. ПАРИТЕ САБРАНИ ПОДЯЛБА МЕЖДО ОБИКНОВЕНИТЕ ГРСЖДАНИ КОЙТО ДЪЛГИ ГОДИНИ ГИ БАЛАМОСВАТ ТИЯ БГ ПОЛИТИЦИ ЧЕ МАЛКА БЪЛГАРИЯ ЩЯЛА ДА СТАНЕ МАЛКА ШВЕЙЦАРИЯ.ЩЕЛИ ДА ОТПАДНАТ 5,6 ПАРТИЙ ОТ ПАРЛАМЕНТА ПРИ СЕГ.ГЛАСУВАНЕ И ПАК ЩЕЛИ ДА БЪДАТ ДЕПУТАТИ НА СУФРАТА 240 ЧОВЕКА !? КРИЯТ И НЕКАЗВАТ КОЙ ПАРТИЙ КУПУВАТ ГЛАСОВЕ НЯМАТ ХОРАТА НАРОДА ЗА НИЩО САМО ЗА ДИЙНА КРАВА.БАСТА

    16:23 04.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 оня с коня

    2 12 Отговор

    До коментар #64 от "Айде бе":

    До неотдавна се чудех защо такива като тебе наричат Борисов "Боко" вместо оригиналното му име "Бойко" и запитах за това една ФРИВОЛНА ГРУПА Дебили.Те се спогледаха,скупчиха главите си и проведоха спешно съвещание,след което ОТРИВИСТО ми отговориха:"Ами защото сме Дебили и нищо на света няма да ни промени"!След което се строиха весело в колона по Двама и се отправиха в неидвестна посока пеейки Марща на Дебила:"Ний сме Дебили,ще вървим напред.Леви,десни,леви десни-ще вървим напред"...

    Коментиран от #86

    16:24 04.04.2026

  • 81 Фройд

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Коня ти сигурно е умрял от глад , докато ти словоблудстваш тук.

    Хайде , погрижи се за хайвана , остави писането .

    Коментиран от #161

    16:25 04.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 С любов от Мата Х

    10 3 Отговор
    Облече отново черния кожен шлифер от годините на Глави на МВР. Липсва му черното бомбе, къде е? Влиза отново в ролята на Марлон Брандо от Кръстника. Простия за него народ се нагледа на филмите Борисов, 1,2,3 и Още от същото.

    16:29 04.04.2026

  • 84 Айде

    1 5 Отговор
    Правилно! Полицията ги пази! Засега!

    16:30 04.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Да ти отговоря

    6 3 Отговор

    До коментар #80 от "оня с коня":

    Има едно детско филмче "Чоко и Боко"

    16:32 04.04.2026

  • 87 Димо

    12 3 Отговор
    С Борисов и Пеевски трябва да започне конфискацията! И ще започне,но не от Радев!

    Коментиран от #124

    16:33 04.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Първият път

    14 4 Отговор
    Борисов дойде на власт,защото обеща разследване на "разбойническата" приватизация.Но после забрави.Защо ли?

    16:37 04.04.2026

  • 91 Бойко Българоубиец

    9 3 Отговор
    То аз съм главният приватизатор-разбойник 😃😁😆😂😂😂😂

    16:37 04.04.2026

  • 92 Анонимен

    15 1 Отговор
    Ти като знаеш кой какво е откраднал, докато беше на власт, защо не ги конфискува? Остави ги да продължават да крадат и да ти плащат проценти.

    16:38 04.04.2026

  • 93 да де

    8 4 Отговор

    До коментар #43 от "народа":

    Вероятността да станем пак Народ е 0. 000001% . България умря .

    Коментиран от #117

    16:40 04.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Борисов

    10 3 Отговор
    Май забрави, как заедно с Цветелина Бориславова откраднаха/приватизираха/ БТК за жълти стотинки и после я продадоха за милиарди! Ние искаме разследването да започне от Борисов и после да продължи по цялата верига от крадци и измамници!

    Коментиран от #98

    16:43 04.04.2026

  • 96 Българин

    4 13 Отговор
    За това ще гласувам за Борисов!

    16:45 04.04.2026

  • 97 Истината

    6 0 Отговор

    До коментар #94 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    До колкото ми е известно, България е осъдена заради НЕхуманно действие (убийство).

    16:46 04.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Бацун

    5 3 Отговор
    "...ние сме сред хората и им показваме какво сме направили..."
    Показвате? Не можете! Нищо не направихте. Само крадахте! А какво точно и колко - показване пред прокуратурата. Не тази от джуджетата!

    16:49 04.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 бойко

    7 2 Отговор
    аз измислих изкуствения интелект!!

    Коментиран от #115

    16:50 04.04.2026

  • 102 Промяна

    4 14 Отговор
    Борисов е най успешният държавник на прехода ЗА демокрация за Европа за България Успех

    Коментиран от #150, #151

    16:51 04.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Сопола

    7 1 Отговор
    Тиквата, Домуса, Цв. Карагьозова, Маджо, Маргините от сик, Цеко Минев, Пашата - все милиардери.
    Тиквата не познава Домуса, Цв. Карагьозова, Цеко Минев, Маргините от сик, Маджо, Пашата и никога не ги е виждал...

    16:53 04.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Ел Мунчо

    4 6 Отговор
    Не виждам за кого да гласувам освен за ГЕРБ.Радев няма кадри да управлява държава.

    16:59 04.04.2026

  • 107 Кирил

    3 1 Отговор
    И двамата лъжат. Говорят неща в които не вярват за пред плебса

    16:59 04.04.2026

  • 108 ХиХи

    1 3 Отговор
    И Тагаренко ма затвор де подари ПВО то

    17:00 04.04.2026

  • 109 РАЯ НАЗАРЯН

    6 2 Отговор
    на тъпака му дай акъл да дава - чIкиджия

    17:06 04.04.2026

  • 110 Каза оня

    4 1 Отговор
    С червената партийна книжка от БКП,с пачките в спалнята,с поразиите,за да сме на тоя хал и още ,и още...

    Коментиран от #116

    17:06 04.04.2026

  • 111 Мериленд

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    А ти вярвяш ли си на написаното

    17:06 04.04.2026

  • 112 На никой в Европа не му пука

    6 0 Отговор
    Имахте достатъчно време да разследвате приватизацията, но не си мръднахте пръста.

    17:07 04.04.2026

  • 113 спекъл се е

    7 1 Отговор
    Тоя пак сложи коженото манто. Отново заприлича на м.ут.ра. Значи имаме кръговрат. Няма ги маджо и галевци, бай миле и главния, ама тука е таки и други аркадаши.

    17:07 04.04.2026

  • 114 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    6 1 Отговор
    Ние украдохме България, от приватизацията, та до днес

    17:09 04.04.2026

  • 115 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "бойко":

    Слабите ученици имате нужда от ИИ, защото все някой трябва да ви дава акъл.

    17:10 04.04.2026

  • 116 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 4 Отговор

    До коментар #110 от "Каза оня":

    Спрямо нас, Борисов е Сиромах

    17:10 04.04.2026

  • 117 1111

    8 2 Отговор

    До коментар #93 от "да де":

    Ние и сега сме народ, ∂рисльо! А вие сте си все същата алчна леш!

    17:15 04.04.2026

  • 118 Левски

    6 1 Отговор
    Отворко, разбойническата приватизация я направиха СДС, нали сте с тях дупе и гащи. Защо не търсиш отговорност от тях.

    Коментиран от #122

    17:15 04.04.2026

  • 119 никаква символика

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Шлифера носи символика":

    Някой тук каза, че бил брониран.

    17:18 04.04.2026

  • 120 Ай-ай

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    А в Дубай вече не било толкова безопасно да се живее...

    17:20 04.04.2026

  • 121 Мнение

    5 3 Отговор
    Ще го видим какво ще говори, когато извадим заровеното в двора му

    Коментиран от #123

    17:22 04.04.2026

  • 122 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #118 от "Левски":

    ППДБДСБ това са костовистите отворко

    17:36 04.04.2026

  • 123 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #121 от "Мнение":

    ОтКарлуково хорицата са тук

    17:36 04.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 очевадното

    1 0 Отговор
    не се доказва !

    17:37 04.04.2026

  • 126 ЗАХАРИ СТОЯНОВ

    3 2 Отговор
    КОЧИНАТА СЕ ТРЕСЕЕ ЯКО НАРОДА ЩЕ ВЪСТАНЕ С АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ НА 19 АПРИЛ

    17:39 04.04.2026

  • 127 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 2 Отговор
    Яко опоскахме България. Нищо не остана. Сега сме червени олигарси, първи натовци и европейци.

    17:40 04.04.2026

  • 128 19 април

    2 6 Отговор

    До коментар #72 от "оня с питон.я":

    О не,тези не трябва повече да помирисват парламент.ГЕРБ е истината.Направиха инфраструктура,хубава,лоша,има я.Всеки краде,така че не ми изтъквайте колко са откраднали тоя и оня.

    17:40 04.04.2026

  • 129 Гацо

    5 1 Отговор
    Къдеее са паритеее къде е Мата Хари Затвоооооор!

    17:41 04.04.2026

  • 130 Зъл пес

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Доказах лъжец и крадец":

    Глупости,600 000,никой ли са?

    17:41 04.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 БокоБ

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Много хаха,много хуху,много умствено беден, ,хаха,хуху

    17:45 04.04.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Щом

    4 1 Отговор
    се бутат за парламента..... значи има още за крадване. За бедните..... да го gyxaт бедните.

    18:12 04.04.2026

  • 136 Дреновица

    2 1 Отговор
    Взели мерки за хората, като окрадоха държавата! Разбойници, за северното крило за настаняване в хотела на бай Ставри, "Пандис Палас"!!!

    18:39 04.04.2026

  • 137 Георгиев

    1 1 Отговор
    Манипулативен лъжец. Той няма друг път. Изтърве ли си електората, става посредствен играч. Що ми прилича на Сали Бериша в Косово. Само не съм чул, че нашият Боко е търгувал с органи. Но по другото много си приличат. Сигурно ще се наложи да бъде търпян до живот. Или докато се направи административната реформа и се въведе електронното правителство и 40% от електората му излиза от държавния апарат.
    Аз лично се чудя какво прави тук, а не е при жена си и детето, да им се радва, а си пази парите и за какво са му?

    18:40 04.04.2026

  • 138 Такъв се е родил!

    1 1 Отговор
    Да, такъв се е родил - мутра и мутра ще се спомине! Точно като мутра е застанал пред десетината хванати случайнициь дето слушат лакардиите му, с кожено палто и с ръце в джобовете! Да, мутра, та дрънка!

    18:58 04.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 132 и банкянски чистач

    1 1 Отговор
    А ти, нищоежство ГЕРБерастко, дето лижеш задн..а на мутрата от СИК, магистрален бандит и неграометн селяндур, ако си прочетеш изречението, ще разбереш колко си жалък и ще се гръмнеш в кухата кратуна!

    19:02 04.04.2026

  • 141 Тикво проста,

    2 1 Отговор
    че те и полицаите в Румъния карат същите БМВ-та. И там ли ти си им ги ДАЛ?

    19:05 04.04.2026

  • 142 дундьо2026

    1 2 Отговор
    Най лошия сценарий! Боко, прасе,
    Тошко ,копейка ,зърнари ,правосъдие, Промяната Продължава!

    19:08 04.04.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 български интелектуалец

    4 0 Отговор
    Орбан си отива,Путин вожда на "дивите северни племена" искат да натресат в ЕС фатмак Мунчо.
    Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
    Като няма друг рашите са доволни и на тоя.

    19:13 04.04.2026

  • 146 Ха-ха-ха!

    1 2 Отговор
    Значи, застъпил е на смяна ГЕРБерасткия "модератър", който трие всяка дума, написана против мутрата от СИК! Ами, добре! Боко от Банкяа е много интелигентен, много образован, завършил е "Оксфорд", говори свободно пет езика, забравил е банкянския диалект, много е толерантен, въобще не лъже и не е двуличен, няма незаконно дете и любовница в Барселоно, на които бил купил къща за милини! Боже Господи! Как може така де се пускат клюки за този честен и почтен човечец?! Че той за 12 годиин напарви Бйлгария най--богатата, най-щастлива страна в Европа, при неговото гениално 12- годишно управление два милиона българи въобще не са избягали в чужбина! Какви кражби на милиарди от магистрали и ремонти на язовири, какви пет лева?! Стига! Стига лъжи за честния Бойко от Банкя! Той никога не е крал, не е размахвал бухалки, не си е избирал главни поркурори, ситга сте злословили за добрия човечец!

    Коментиран от #152

    19:19 04.04.2026

  • 147 Е СЕГА

    3 1 Отговор
    НАЛИ СТЕ ПАРТИЯ-КОАЛИЦИЯ. С БАШ ПРИВАТИЗАТОРИТЕ
    ИВАН КОСТОВ И СДС! ЗНАЧИ И ВАС ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ С ЗАВОД МРАЗ?????

    Коментиран от #148

    19:25 04.04.2026

  • 148 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #147 от "Е СЕГА":

    Ние приватизирахме България. Ограбихме труда на народните маси и техните спестявания. От отявлени комунисти, станахме върли капиталисти.

    19:36 04.04.2026

  • 149 Чапай

    2 2 Отговор
    Тоя се движи с 10 години назад мисли си още че чалъмите му ще минат.

    19:38 04.04.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Лорда

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Промяна":

    Имаш късмет, че пак гербер е мо.д.ератор и ти оставя не.ф.елните писаници. А за туулупа негодник една читава дума не може да се каже. Която да не е лъжа, разбира се.

    19:57 04.04.2026

  • 152 Налудник

    2 2 Отговор

    До коментар #146 от "Ха-ха-ха!":

    Да добавя, че не е ОСЪЖДАН за лъжа (3 пъти) и кражба. И че не лежал в затвора в Панкрац тоя юнак. 🤣

    20:00 04.04.2026

  • 153 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 0 Отговор
    Бойко е бедняк спрямо нас.....ние сме недостижими в краденето и грабенето на народните маси.

    20:03 04.04.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Облякъл

    5 2 Отговор
    мутринския кожен сюртук и ръси глупости. Картуната къде е бил по времето на приватизацията, бил е по важни мутрински дела. Мошеник

    21:23 04.04.2026

  • 156 Маринов

    1 3 Отговор
    ЖАЛКО е
    че тези Нашенци
    НЕ могат
    да ПРОУМЕЯТ и ВРАЗУМЕЯТ
    че Господин Борисов
    и ОРДАТА му
    за да си ОСИГУРЯТ
    БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО и ВЛАСТТА
    ги ДИРЕКТНО
    и ИНДЕРЕКТНО
    ЗАРОБИХА тях
    и ПОКОЛЕМНИЯТА им
    с НАТ 120 МЛИАРДА Лева
    Заеми
    и
    ПРЕВРАЩАИКИ България
    в "Евроатлантитцеска"
    КОЛКОНИЯ !!!

    БОЖЕ
    как ДЕГРАДИРАХА Хората
    до Положение
    да вярват на МАЛОУМИЦИ
    и се САМОУНИЩОЖАВАТ,
    Включително
    и ПОКОЛЕНИЯТА си!!!

    21:24 04.04.2026

  • 157 Ани

    4 1 Отговор
    Как ще стане това? Надежда Йорданова вече закри специализираната прокуратура.
    Ние гледаме билбордовете на Радев и ПП. Гледаме рекламните клипове по телевизията и не се съмняваме КОЙ плаща това.

    21:40 04.04.2026

  • 158 Нявга в началото

    3 0 Отговор
    Разбойници дават акъл на разбойници,
    кой имаше складове с контрабандна търговия с цигари и тн.

    22:32 04.04.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Боко

    2 0 Отговор
    ГЕРБ лъже най-добре.До сега защо не осъдихте Костов приватизатори ?

    09:45 05.04.2026

  • 161 Кобилата

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Фройд":

    Споко, аз си знам сексаджийските номера

    19:49 05.04.2026

