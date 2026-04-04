Борисов: Съгласен съм с предложената от Радев конфискация. Но да се почне с активите от разбойническата приватизация

С удивление разбрах, че според Радев ГЕРБ му е откраднал предизборната програма. Забавно! Но съм съгласен с предлаганата от него конфискация. Само че трябва да се започне с конфискацията на активите от разбойническата приватизация. Защото червената олигархия навремето разграби държавното имущество, наряза заводи като "Мраз" на скрап и уволни работниците. А днес на това място има едни богати хора, които са водачи на листата на "Прогресивна България" в Силистра. Това са ни опонентите - много пари и много реклама, но ние сме сред хората и им показваме какво сме направили.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от село Руйно, цитиран от novini.bg.

"Не искам да се плашите, не могат да ви направят нищо. ГЕРБ ще предприеме всички мерки да си защитим хората. Включително ще информираме всички в Европа за незаконните арести и тормоза от страна на служебната власт", каза той.

Не искам да слагаме под един знаменател полицаите и МВР. Полицаите и пожарникарите никога не са имали по-големи заплати, по-добри униформи и по-добри автомобили. И съм сигурен, че не се чувстват удобно, когато тези отгоре ги карат да плашат хората. Полицаите са хората, които ни пазят и бдят за реда - и те много добре знаят кой какво е направил за тях.

Навсякъде в Силистренско сме помагали на всички населени места - пътища, училища, читалища, няма нещо ненаправено. По време на нашите управления, хората от региона никога не са забравяни!

За мен е удоволствие да ви поздравя и да сме заедно в село Руйно, където християни и мюсюлмани празнуваме заедно всички празници. Заради такива дни не могат да се върнат нито Възродителен процес, нито някой може да ни раздели. Защото Господ ни е създал да живеем заедно.