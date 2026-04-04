Борисов: Съгласен съм с предложената от Радев конфискация. Но да се почне с активите от разбойническата приватизация

С удивление разбрах, че според Радев ГЕРБ му е откраднал предизборната програма. Забавно! Но съм съгласен с предлаганата от него конфискация. Само че трябва да се започне с конфискацията на активите от разбойническата приватизация. Защото червената олигархия навремето разграби държавното имущество, наряза заводи като "Мраз" на скрап и уволни работниците. А днес на това място има едни богати хора, които са водачи на листата на "Прогресивна България" в Силистра. Това са ни опонентите - много пари и много реклама, но ние сме сред хората и им показваме какво сме направили.
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от село Руйно, цитиран от novini.bg.
"Не искам да се плашите, не могат да ви направят нищо. ГЕРБ ще предприеме всички мерки да си защитим хората. Включително ще информираме всички в Европа за незаконните арести и тормоза от страна на служебната власт", каза той.
Не искам да слагаме под един знаменател полицаите и МВР. Полицаите и пожарникарите никога не са имали по-големи заплати, по-добри униформи и по-добри автомобили. И съм сигурен, че не се чувстват удобно, когато тези отгоре ги карат да плашат хората. Полицаите са хората, които ни пазят и бдят за реда - и те много добре знаят кой какво е направил за тях.
Навсякъде в Силистренско сме помагали на всички населени места - пътища, училища, читалища, няма нещо ненаправено. По време на нашите управления, хората от региона никога не са забравяни!
За мен е удоволствие да ви поздравя и да сме заедно в село Руйно, където християни и мюсюлмани празнуваме заедно всички празници. Заради такива дни не могат да се върнат нито Възродителен процес, нито някой може да ни раздели. Защото Господ ни е създал да живеем заедно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
22 КОКОНА НАРЕЗЯН
До коментар #15 от "Ура,,Ура":КАТО ГОВОРИ ЗА ЧЕКИБОЙЦИ СИГУРНО ИМА БИБИ ВПРЕДВИД, ЩОТО ЕДНАТА МУ Е ВСЕ У ПРОБИТИЯ ДЖОБ
15:39 04.04.2026
Коментиран от #36, #38
15:45 04.04.2026
33 С ТОЯ ШЛИФЕР ДА ОДИ ПРИ БАЙ СТАВРИ ,
До коментар #35 от "Дориана":35 ама ти нещо си се висока температура ОТ Карлуково тук едни шегат днес е празник излезли са
До коментар #11 от "Костов не беше ли най-големия приватизат":ППДБ ДСБ това са те са заедно иначе отпадат лъжат мажат заплашват прибират
44 ТИКВАТА , БЕЗСПОРНО Е ПОСТРОИЛ
До коментар #35 от "Дориана":НАЙ - МНОГО МАГИСТРАЛИ ОТ 1 300 000 ГОДИНИ НАСАМ И ИМА ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ ГИМНАЗИЯТА В АЛАБАЛАБАНКЯ - КОЯТО СПОРЕД ДИРЕКТОРКАТА РАЧЕВА НИКОГА НЕ Е РАЗДАВАЛА МЕДАЛИ !
15:58 04.04.2026
50 гдфжгфц
16:02 04.04.2026
51 ГАСУВАМ СЛЕД ЗАПЛАЩ 200 ЕВРО
53 ффггжбх
До коментар #121 от "Мнение":ОтКарлуково хорицата са тук
16:08 04.04.2026
16:09 04.04.2026
До коментар #66 от "19 април":Предполагам агитираш за фашистите от ппдб, които са най-лошия вариант? Не си знаеш интереса. В България няма място за пещерен първобитен фашизъм.
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Я докажи твърдениято си бе недоразумение.
72 оня с питон.я
До коментар #66 от "19 април":Предполагам агитираш за фашистите от ппдб, които са най-лошия вариант? Не си знаеш интереса. В България няма място за пещерен първобитен фашизъм.
Сега когато е напечено и поста му е под въпрос, отново сложи "късметлийския" шлифер.
75 оня с питон.я
До коментар #73 от "Шлифера носи символика":Супермен. Но на тоя етап не е ясно дали и Супермен може да ни оправи.
76 Гробар
До коментар #73 от "Шлифера носи символика":Като римейк на У"мирай трудно". Коравото ченге винаги побеждава. Факт.
До коментар #64 от "Айде бе":До неотдавна се чудех защо такива като тебе наричат Борисов "Боко" вместо оригиналното му име "Бойко" и запитах за това една ФРИВОЛНА ГРУПА Дебили.Те се спогледаха,скупчиха главите си и проведоха спешно съвещание,след което ОТРИВИСТО ми отговориха:"Ами защото сме Дебили и нищо на света няма да ни промени"!След което се строиха весело в колона по Двама и се отправиха в неидвестна посока пеейки Марща на Дебила:"Ний сме Дебили,ще вървим напред.Леви,десни,леви десни-ще вървим напред"...
До коментар #21 от "оня с коня":Коня ти сигурно е умрял от глад , докато ти словоблудстваш тук.
Хайде , погрижи се за хайвана , остави писането .
До коментар #80 от "оня с коня":Има едно детско филмче "Чоко и Боко"
До коментар #43 от "народа":Вероятността да станем пак Народ е 0. 000001% . България умря .
До коментар #94 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":До колкото ми е известно, България е осъдена заради НЕхуманно действие (убийство).
Показвате? Не можете! Нищо не направихте. Само крадахте! А какво точно и колко - показване пред прокуратурата. Не тази от джуджетата!
Тиквата не познава Домуса, Цв. Карагьозова, Цеко Минев, Маргините от сик, Маджо, Пашата и никога не ги е виждал...
До коментар #21 от "оня с коня":А ти
До коментар #101 от "бойко":Слабите ученици имате нужда от ИИ, защото все някой трябва да ви дава акъл.
До коментар #110 от "Каза оня":Спрямо нас, Борисов е Сиромах
До коментар #93 от "да де":Ние и сега сме народ, ∂рисльо! А вие сте си все същата алчна леш!
До коментар #73 от "Шлифера носи символика":Някой тук каза, че бил брониран.
До коментар #4 от "1488":А в Дубай вече не било толкова безопасно да се живее...
До коментар #118 от "Левски":ППДБДСБ това са костовистите отворко
До коментар #121 от "Мнение":ОтКарлуково хорицата са тук
До коментар #72 от "оня с питон.я":О не,тези не трябва повече да помирисват парламент.ГЕРБ е истината.Направиха инфраструктура,хубава,лоша,има я.Всеки краде,така че не ми изтъквайте колко са откраднали тоя и оня.
До коментар #8 от "Доказах лъжец и крадец":Глупости,600 000,никой ли са?
До коментар #12 от "хаха":Много хаха,много хуху,много умствено беден, ,хаха,хуху
Аз лично се чудя какво прави тук, а не е при жена си и детето, да им се радва, а си пази парите и за какво са му?
Тошко ,копейка ,зърнари ,правосъдие, Промяната Продължава!
Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
Като няма друг рашите са доволни и на тоя.
ИВАН КОСТОВ И СДС! ЗНАЧИ И ВАС ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ С ЗАВОД МРАЗ?????
До коментар #147 от "Е СЕГА":Ние приватизирахме България. Ограбихме труда на народните маси и техните спестявания. От отявлени комунисти, станахме върли капиталисти.
До коментар #102 от "Промяна":Имаш късмет, че пак гербер е мо.д.ератор и ти оставя не.ф.елните писаници. А за туулупа негодник една читава дума не може да се каже. Която да не е лъжа, разбира се.
До коментар #146 от "Ха-ха-ха!":Да добавя, че не е ОСЪЖДАН за лъжа (3 пъти) и кражба. И че не лежал в затвора в Панкрац тоя юнак. 🤣
че тези Нашенци
НЕ могат
да ПРОУМЕЯТ и ВРАЗУМЕЯТ
че Господин Борисов
и ОРДАТА му
за да си ОСИГУРЯТ
БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО и ВЛАСТТА
ги ДИРЕКТНО
и ИНДЕРЕКТНО
ЗАРОБИХА тях
и ПОКОЛЕМНИЯТА им
с НАТ 120 МЛИАРДА Лева
Заеми
и
ПРЕВРАЩАИКИ България
в "Евроатлантитцеска"
КОЛКОНИЯ !!!
БОЖЕ
как ДЕГРАДИРАХА Хората
до Положение
да вярват на МАЛОУМИЦИ
и се САМОУНИЩОЖАВАТ,
Включително
и ПОКОЛЕНИЯТА си!!!
Ние гледаме билбордовете на Радев и ПП. Гледаме рекламните клипове по телевизията и не се съмняваме КОЙ плаща това.
кой имаше складове с контрабандна търговия с цигари и тн.
До коментар #81 от "Фройд":Споко, аз си знам сексаджийските номера
