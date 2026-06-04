Предстои проверка във ВиК-Варна заради „Баба Алино”

Предстои проверка във ВиК-Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността „Баба Алино" край града. Това съобщи пред NOVA министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков.
Той определи наличието на канализация в комплекса като корупция и посочи, че са възможни още уволнения. Продължава и проверката на министерството в Община Варна.
„В момента правим проверка на Община Варна колко удостоверения за търпимост са издадени в периода от 2023 г. насам”, каза Шишков. Той очаква резултатите от проверката до две седмици.
„Ако имаме по-голямо количество, тя трябва да продължи, докато изследва всички издадени удостоверения за търпимост, а доколкото разбирам - те никак не са малко”, каза Шишков.
Запитан дали са възможни нови уволнения, той каза: „Да, вероятно на шефа на ВиК”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #9, #10, #11
17:12 04.06.2026
2 златен кенеф
17:16 04.06.2026
3 Kaлпазанин
17:17 04.06.2026
4 Без име
17:17 04.06.2026
5 Сатана Z
17:17 04.06.2026
6 Те като ,
17:19 04.06.2026
7 Без име
17:19 04.06.2026
8 Те, за това
17:19 04.06.2026
9 минувач
До коментар #1 от "Дориана":Електрото е частно.И немогат ги барна.Като отидеш с акт 15 у ВиК и Енерго те са задължени да пуснат вода, канал и ток.Сега търсят да уволняват служители наред, само и само да не пострадат политици.Гарван ,гарвано ............
17:20 04.06.2026
10 Иван4о
До коментар #1 от "Дориана":най- малката част от Огромното закононарушеие са ВИК и Електрото. Защо се хванаха там? - Защото целият случай ще се потули!!!
17:20 04.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 НИЩО МУ НЯМА
Е РИМЕЙК НА ...ТОПЛО И ОПАСЕН ЧАР😀
17:25 04.06.2026
13 Банга Ранга
Али Баба
Сезам отвори се
17:26 04.06.2026
14 Шарени
17:27 04.06.2026
15 Има ли бг прокуратура и съд?
Защо прокуратурата не предприема действия за запор, а удобно си трае?
17:48 04.06.2026