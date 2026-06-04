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Предстои проверка във ВиК-Варна заради „Баба Алино”

Предстои проверка във ВиК-Варна заради „Баба Алино”

4 Юни, 2026 17:09 615 15

  • проверка-
  • вик-варна-
  • баба алино

Регионалният министър определи наличието на канализация в комплекса като корупция

Предстои проверка във ВиК-Варна заради „Баба Алино” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои проверка във ВиК-Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността „Баба Алино" край града. Това съобщи пред NOVA министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков.

Той определи наличието на канализация в комплекса като корупция и посочи, че са възможни още уволнения. Продължава и проверката на министерството в Община Варна.

„В момента правим проверка на Община Варна колко удостоверения за търпимост са издадени в периода от 2023 г. насам”, каза Шишков. Той очаква резултатите от проверката до две седмици.

„Ако имаме по-голямо количество, тя трябва да продължи, докато изследва всички издадени удостоверения за търпимост, а доколкото разбирам - те никак не са малко”, каза Шишков.

Запитан дали са възможни нови уволнения, той каза: „Да, вероятно на шефа на ВиК”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    8 0 Отговор
    Не само във ВИК трябва да направят бързо проверка и на Електро преносното дружество от къде идва тока и на кого го плащат.

    Коментиран от #9, #10, #11

    17:12 04.06.2026

  • 2 златен кенеф

    3 0 Отговор
    кВо ще проверяват водомера е в Киев.

    17:16 04.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Колко от читателите тук ,вярват че ще има виновни с конфискувани имущества и тикнати в затвора и за колко

    17:17 04.06.2026

  • 4 Без име

    4 0 Отговор
    Защо уволнение, а не затвор? Докога всички тези длъжности ще бъдат синекурни?

    17:17 04.06.2026

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Три дена ще има "иху" ,а после ще е тихо.

    17:17 04.06.2026

  • 6 Те като ,

    3 0 Отговор
    че ли в друг свят са били ? То да е една сграда , иди - дойди !

    17:19 04.06.2026

  • 7 Без име

    2 0 Отговор
    Няма такива. Всичкк знаят, че в България всички тези длъжности са синекурни, т.е. не носят наказателна отговорност.

    17:19 04.06.2026

  • 8 Те, за това

    4 0 Отговор
    Ли най-сетне построиха колектор и вързаха вилните зони с канализацията - за да оправдаят ВиК захранването на това незаконно селище?!? Щото, преди това, 100 години чакахме, но канал не дочакахме!

    17:19 04.06.2026

  • 9 минувач

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Електрото е частно.И немогат ги барна.Като отидеш с акт 15 у ВиК и Енерго те са задължени да пуснат вода, канал и ток.Сега търсят да уволняват служители наред, само и само да не пострадат политици.Гарван ,гарвано ............

    17:20 04.06.2026

  • 10 Иван4о

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    най- малката част от Огромното закононарушеие са ВИК и Електрото. Защо се хванаха там? - Защото целият случай ще се потули!!!

    17:20 04.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    ТОВА...БАБАЛИНО
    Е РИМЕЙК НА ...ТОПЛО И ОПАСЕН ЧАР😀

    17:25 04.06.2026

  • 13 Банга Ранга

    3 0 Отговор
    БабаАлино
    Али Баба
    Сезам отвори се

    17:26 04.06.2026

  • 14 Шарени

    1 0 Отговор
    са яко мангизи от "инвеститора" на ВиК и Енерго Про.И определени фактори от тези друж-а са се облажили без съмнение.Корупцията е неизлечима,с такава прокуратура,следствие и съд.Но има един елегантен начин навлеците от БабаАлиното сами да излязат е като им отрежат незаконния ток и вода.

    17:27 04.06.2026

  • 15 Има ли бг прокуратура и съд?

    0 0 Отговор
    Значи, нотариусите са предупредени да не сключват сделки, но прокуратурата си трае и не запорира сметките на КУБ и другите мафиотски фирми, осъществили престъплението. Незаконните строежи трябва да се разрушат за сметка на престъпниците, а не да платят варненци заради крадливите си управници.
    Защо прокуратурата не предприема действия за запор, а удобно си трае?

    17:48 04.06.2026

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