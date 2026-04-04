Богдан Богданов: Планът на ПП-ДБ е ръст на доходите, без вдигане на данъците и стимули за бизнеса

Планът на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за развитие на България включва пакет от мерки, сред които политики за ръст на доходите, без да се вдигат данъците, въвеждане на стимули за бизнеса, както и Протокол за борба с корупцията. Това заяви Богдан Богданов от „Продължаваме Промяната“ в предаването „Дебатът на Дарик: Новите 240“. Той е водач на листата на ПП-ДБ в Плевен и Монтана.

„Ние сме против вдигането на данъците в текущата ситуация с текущата икономическа обстановка. Напротив, според нас трябва да имаме данъчни облекчения за компании, които инвестират в по-слабо развитите региони в Северна и Северозападна България, които буквално бяха изоставени в последните 15 г.“, обясни икономическата стратегия за развитие на България Богданов. Той даде пример за свършеното от двете кратки редовни правителства с водещото участие на ПП – през 2022 и 2024 г. – в Шумен, в Пловдив, в Плевен, в Първомай имаше приоритетни инвестиции, като за пръв път компании получиха директна финансова държавна подкрепа, за да открият десетки и даже стотици работни места“, обясни бившият министър на икономиката. Той уточни, че бизнесът е получил подкрепа без репресия и натиск, дал е прехрана на много хора и така е повишил жизнения стандарт на гражданите в тези региони. Богданов беше категоричен, че ПП иска да продължи тези политики и в бъдеще.

Водачът на листите на ПП-ДБ в Плевен и Монтана обясни, че въпреки тежката криза с горивата и високите цени на електроенергията през 2022 и 2023 г., след като Русия нападна Украйна, кабинетите на ПП осигуриха компенсации за бизнеса и за потребителите. „Повишихме доходите. България отлепи от дъното. Доходите ни започнаха да растат с едни от най-бързите темпове в последните години. Направихме така, че българският бизнес да не бъде репресиран и мачкан, а да получи очакваната от години държавна подкрепа. Случиха се приоритетни проекти, за които преди само се говореше. Това е нещо, което искаме да продължим и в бъдеще“, каза Богданов. И допълни: „Но нещо много важно, което се случи – изправихме се срещу крадливата машина, която години наред ограбва нашата държава“.

Единственото, което чухме и така ни се запечата в съзнанието от парламентарната трибуна от представители на ГЕРБ, беше: „Не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос“. Наистина настана хаос. Корупционната машина не просто се е впила в институциите, а с крадените средства се стимулира корупцията в определен кръг. За противодействие на този модел ПП разписаха Протокол за ликвидация на корупцията, който не включва само изчистване на съдебната система от корумпирани и обслужващи статуквото „Пеевски-Борисов“ кръгове, а и още много реформи.

Богдан Богданов каза, че най-големите проблеми за България ясно бяха дефинирани и изкрещени от стотици хиляди по площадите в края на миналата година, когато хората излязоха, за да свалят последното правителство с много ясен призив, че порционирането на държавата трябва да спре, че не можем да продължим да живеем в държава, в която управлението се случва през определени кръгове, движени от икономически интереси. „Не можем да живеем в държава, в която порциите се раздават на определени бизнеси. Държава, в която нямаме качествено образование, здравеопазване поради хронични корупционни проблеми, които във времето са прераснали в директни кражби в ключови сектори, включително инфраструктура, включително здравеопазване“, категоричен беше Богданов.

Водачът на листите на ПП-ДБ в Плевен и Монтана уточни, че има много съпътстващи проблеми в България, включително влошената икономическа обстановка по света, веригите на доставки в момента, проблемите с горивата, цените на енергийните ресурси. „Всичко това са проблеми, които ние през годините сме решавали, справяли сме се с тях. Това са временни проблеми, през които просто трябва да минем и не зависят от нас. Но това, което наистина зависи от нас, за да можем в крайна сметка наистина да си подредим държавата, е да имаме едно ясно мнозинство в парламента, което трябва да каже „Край“ на окупираната държава от един модел, който се нарича „Пеевски-Борисов““, отсече Богдан Богданов.

По думите му последният проектобюджет, който реално свали кабинета „Желязков“, е планът да се увеличат данъците, да се вдигнат разходите до нива, които не сме имали и в най-големите кризи – COVID, енергийна криза, войната в Украйна – дори тогава не са се вдигали разходите над 40% от БВП. „Ние във всеки един от бюджетите в момента сме поддържали финансова дисциплина, за да може България да стане част от еврозоната с до 3% дефицит. Не сме харчили повече, отколкото можем да си позволим. Напротив, имаше за всички – имаше за бизнеса, имаше за компенсации за ръста на енергийните ресурси“, каза още Богданов.

Той уточни, че ПП-ДБ предлага да се върнем пак към стриктна финансова дисциплина до 3% дефицит, държавните разходи да са до 40% от БВП, орязване на част от разходите. Богданов попита опонентите в студиото от ГЕРБ и БСП, които доскоро бяха част от управлението на кабинета „Желязков“, защо техният КЕВР вдигна цените на тока два пъти миналата година с общо 12%, а правителството им спря компенсациите за бизнеса на тока.

Кандидатът за народен представител на ПП продължи с въпросите – „Защо нито едно правителство на ГЕРБ и нито едно служебно правителство на президента Румен Радев не успя да вземе 1 лев данък от „Лукойл“ в България години наред?“ Богданов припомни, че рафинерията плати данък към българската хазна в период, в който най-много нашият бизнес имаше нужда от тези пари и „данъците ние дори ги обложихме с 50% допълнителен корпоративен данък тогава, когато ставаше въпрос за свръхпечалби. По този начин можем да помогнем на нашия бизнес, а не с празни думи“.

Според бившия икономически министър, когато се говори за лицемерие, е важно да се посочат фактите: 700 дни служебни кабинети на бившия президент Румен Радев, 4 министър-председатели, десетки министри. „Та да говорим кой какво направил, кой какво обещал и не го е изпълнил, нека да погледнем и тези факти и да видим всъщност какво наистина е свършено. Аз казах какво сме направили – ние не вдигнахме данъците, не задължихме България с десетки милиарди, не спряхме компенсациите на бизнеса, напротив, направихме обратното и може лесно да се провери“, каза още Богданов.

По отношение на външната политика на страната ни, той заяви, че това всъщност е генерална визия в какъв свят искаме да живеем: „Дали искаме да сме в свят на просперитет, на инвестиции, на свободно пътуване, движение на хора, на възможност за развитие, включително обучение извън границите на нашата държава – това, което се случи след приемането в Европейския съюз, а и вече след пълната ни интеграция с влизането ни в Шенген и в еврозоната. Така че ние тук нямаме и никога не сме имали съмнения къде е пътят на България, а именно на Запад и там, където ние всъщност можем наистина да изградим потенциала, който заслужава нашата държава, и да повишим конкурентоспособността на нашия бизнес“.

По думите му от гледна точка на текущата ситуация ние със сигурност трябва на първо място да помислим и да защитим интереса на България, а именно отваряне на нови пазари за нашия бизнес, включително и с последните споразумения, които бяха подписани за свободна търговия с Меркосур. ПП застава и зад това да имаме много по-активна икономическа дипломация в приоритетни за нас пазари и на Изток. „Нещо, което е много важно в момента, е, че всякакъв вид дипломация, свързана с по-ефективни енергийни ресурси, за да може нашият бизнес да издържи в тази трудна ситуация, са приоритет за нас“, обобщи Богдан Богданов. Той припомни, че по отношение на войната в Украйна ПП не един или два пъти са заявявали и своята твърда и постоянна позиция – че Русия трябва да се изтегли от териториите на Украйна и да плати репарации за всички направени разрушения. По отношение на войната в Близкия изток кандидат-депутатът заяви, че няма абсолютно никаква опасност за България, всичко друго всява само страх у хората.

Богдан Богданов призова гражданите от ефира на Дарик радио да подкрепят ПП-ДБ на 19 април с бюлетина №7, „за да спрем кражбите и безобразията и да върнем нормалността“.