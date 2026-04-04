Богдан Богданов: Планът на ПП-ДБ е ръст на доходите, без вдигане на данъците и стимули за бизнеса
Богдан Богданов: Планът на ПП-ДБ е ръст на доходите, без вдигане на данъците и стимули за бизнеса

4 Април, 2026 15:47 1 224 51

Единственото, което чухме и така ни се запечата в съзнанието от парламентарната трибуна от представители на ГЕРБ, беше: „Не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос". Наистина настана хаос. Корупционната машина не просто се е впила в институциите, а с крадените средства се стимулира корупцията в определен кръг, коментира още Богданов

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Планът на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за развитие на България включва пакет от мерки, сред които политики за ръст на доходите, без да се вдигат данъците, въвеждане на стимули за бизнеса, както и Протокол за борба с корупцията. Това заяви Богдан Богданов от „Продължаваме Промяната“ в предаването „Дебатът на Дарик: Новите 240“. Той е водач на листата на ПП-ДБ в Плевен и Монтана.

„Ние сме против вдигането на данъците в текущата ситуация с текущата икономическа обстановка. Напротив, според нас трябва да имаме данъчни облекчения за компании, които инвестират в по-слабо развитите региони в Северна и Северозападна България, които буквално бяха изоставени в последните 15 г.“, обясни икономическата стратегия за развитие на България Богданов. Той даде пример за свършеното от двете кратки редовни правителства с водещото участие на ПП – през 2022 и 2024 г. – в Шумен, в Пловдив, в Плевен, в Първомай имаше приоритетни инвестиции, като за пръв път компании получиха директна финансова държавна подкрепа, за да открият десетки и даже стотици работни места“, обясни бившият министър на икономиката. Той уточни, че бизнесът е получил подкрепа без репресия и натиск, дал е прехрана на много хора и така е повишил жизнения стандарт на гражданите в тези региони. Богданов беше категоричен, че ПП иска да продължи тези политики и в бъдеще.

Водачът на листите на ПП-ДБ в Плевен и Монтана обясни, че въпреки тежката криза с горивата и високите цени на електроенергията през 2022 и 2023 г., след като Русия нападна Украйна, кабинетите на ПП осигуриха компенсации за бизнеса и за потребителите. „Повишихме доходите. България отлепи от дъното. Доходите ни започнаха да растат с едни от най-бързите темпове в последните години. Направихме така, че българският бизнес да не бъде репресиран и мачкан, а да получи очакваната от години държавна подкрепа. Случиха се приоритетни проекти, за които преди само се говореше. Това е нещо, което искаме да продължим и в бъдеще“, каза Богданов. И допълни: „Но нещо много важно, което се случи – изправихме се срещу крадливата машина, която години наред ограбва нашата държава“.

Единственото, което чухме и така ни се запечата в съзнанието от парламентарната трибуна от представители на ГЕРБ, беше: „Не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос“. Наистина настана хаос. Корупционната машина не просто се е впила в институциите, а с крадените средства се стимулира корупцията в определен кръг. За противодействие на този модел ПП разписаха Протокол за ликвидация на корупцията, който не включва само изчистване на съдебната система от корумпирани и обслужващи статуквото „Пеевски-Борисов“ кръгове, а и още много реформи.

Богдан Богданов каза, че най-големите проблеми за България ясно бяха дефинирани и изкрещени от стотици хиляди по площадите в края на миналата година, когато хората излязоха, за да свалят последното правителство с много ясен призив, че порционирането на държавата трябва да спре, че не можем да продължим да живеем в държава, в която управлението се случва през определени кръгове, движени от икономически интереси. „Не можем да живеем в държава, в която порциите се раздават на определени бизнеси. Държава, в която нямаме качествено образование, здравеопазване поради хронични корупционни проблеми, които във времето са прераснали в директни кражби в ключови сектори, включително инфраструктура, включително здравеопазване“, категоричен беше Богданов.

Водачът на листите на ПП-ДБ в Плевен и Монтана уточни, че има много съпътстващи проблеми в България, включително влошената икономическа обстановка по света, веригите на доставки в момента, проблемите с горивата, цените на енергийните ресурси. „Всичко това са проблеми, които ние през годините сме решавали, справяли сме се с тях. Това са временни проблеми, през които просто трябва да минем и не зависят от нас. Но това, което наистина зависи от нас, за да можем в крайна сметка наистина да си подредим държавата, е да имаме едно ясно мнозинство в парламента, което трябва да каже „Край“ на окупираната държава от един модел, който се нарича „Пеевски-Борисов““, отсече Богдан Богданов.

По думите му последният проектобюджет, който реално свали кабинета „Желязков“, е планът да се увеличат данъците, да се вдигнат разходите до нива, които не сме имали и в най-големите кризи – COVID, енергийна криза, войната в Украйна – дори тогава не са се вдигали разходите над 40% от БВП. „Ние във всеки един от бюджетите в момента сме поддържали финансова дисциплина, за да може България да стане част от еврозоната с до 3% дефицит. Не сме харчили повече, отколкото можем да си позволим. Напротив, имаше за всички – имаше за бизнеса, имаше за компенсации за ръста на енергийните ресурси“, каза още Богданов.
Той уточни, че ПП-ДБ предлага да се върнем пак към стриктна финансова дисциплина до 3% дефицит, държавните разходи да са до 40% от БВП, орязване на част от разходите. Богданов попита опонентите в студиото от ГЕРБ и БСП, които доскоро бяха част от управлението на кабинета „Желязков“, защо техният КЕВР вдигна цените на тока два пъти миналата година с общо 12%, а правителството им спря компенсациите за бизнеса на тока.

Кандидатът за народен представител на ПП продължи с въпросите – „Защо нито едно правителство на ГЕРБ и нито едно служебно правителство на президента Румен Радев не успя да вземе 1 лев данък от „Лукойл“ в България години наред?“ Богданов припомни, че рафинерията плати данък към българската хазна в период, в който най-много нашият бизнес имаше нужда от тези пари и „данъците ние дори ги обложихме с 50% допълнителен корпоративен данък тогава, когато ставаше въпрос за свръхпечалби. По този начин можем да помогнем на нашия бизнес, а не с празни думи“.

Според бившия икономически министър, когато се говори за лицемерие, е важно да се посочат фактите: 700 дни служебни кабинети на бившия президент Румен Радев, 4 министър-председатели, десетки министри. „Та да говорим кой какво направил, кой какво обещал и не го е изпълнил, нека да погледнем и тези факти и да видим всъщност какво наистина е свършено. Аз казах какво сме направили – ние не вдигнахме данъците, не задължихме България с десетки милиарди, не спряхме компенсациите на бизнеса, напротив, направихме обратното и може лесно да се провери“, каза още Богданов.

По отношение на външната политика на страната ни, той заяви, че това всъщност е генерална визия в какъв свят искаме да живеем: „Дали искаме да сме в свят на просперитет, на инвестиции, на свободно пътуване, движение на хора, на възможност за развитие, включително обучение извън границите на нашата държава – това, което се случи след приемането в Европейския съюз, а и вече след пълната ни интеграция с влизането ни в Шенген и в еврозоната. Така че ние тук нямаме и никога не сме имали съмнения къде е пътят на България, а именно на Запад и там, където ние всъщност можем наистина да изградим потенциала, който заслужава нашата държава, и да повишим конкурентоспособността на нашия бизнес“.

По думите му от гледна точка на текущата ситуация ние със сигурност трябва на първо място да помислим и да защитим интереса на България, а именно отваряне на нови пазари за нашия бизнес, включително и с последните споразумения, които бяха подписани за свободна търговия с Меркосур. ПП застава и зад това да имаме много по-активна икономическа дипломация в приоритетни за нас пазари и на Изток. „Нещо, което е много важно в момента, е, че всякакъв вид дипломация, свързана с по-ефективни енергийни ресурси, за да може нашият бизнес да издържи в тази трудна ситуация, са приоритет за нас“, обобщи Богдан Богданов. Той припомни, че по отношение на войната в Украйна ПП не един или два пъти са заявявали и своята твърда и постоянна позиция – че Русия трябва да се изтегли от териториите на Украйна и да плати репарации за всички направени разрушения. По отношение на войната в Близкия изток кандидат-депутатът заяви, че няма абсолютно никаква опасност за България, всичко друго всява само страх у хората.
Богдан Богданов призова гражданите от ефира на Дарик радио да подкрепят ПП-ДБ на 19 април с бюлетина №7, „за да спрем кражбите и безобразията и да върнем нормалността“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пи-пи ди-би амбреажи

    38 4 Отговор
    стократно доказали, че са измамници като дпс-гроб, бсп и славицаната

    Коментиран от #12, #30

    15:49 04.04.2026

  • 2 Всички

    16 19 Отговор
    Държавни, гласувайте само за ГЕРБ! ПП ви прецакаха заплатите, ама не бизнеса и Украйна дават. Тия мразят държавните работници.

    Коментиран от #6

    15:50 04.04.2026

  • 3 Петроханче

    32 2 Отговор
    Мошеници ООД, вЕрвайте им.

    15:51 04.04.2026

  • 4 Ахааа

    32 6 Отговор
    Хора, внимавайте когато гласувате.... Гледайте какво правят, а не какво ви говорят ! Само преди дни , ПП ,ДБ, ГЕРБ и ДПС се изнизаха от парламента, за да няма кворум и да не се гласува отхвърлянето договора с Украйна.... Тази сглобка е много коварна! Те са само маркетингови врагове, а не реални врагове!!!

    Коментиран от #25

    15:52 04.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 6 Отговор
    Г-жа Каназирева, която от трибуната на Парламента призова:
    " Не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос!" - вече е съдия в Административен съд Пловдив❗

    Коментиран от #16

    15:54 04.04.2026

  • 6 Евроатлантик

    20 10 Отговор

    До коментар #2 от "Всички":

    Никаква разлика, ГЕРБ, ДПС и ПП, ДБ са едни и същи! Само ви хвърлят прах в очите! Със зъби и нокти ще си пазят статуквото! Ноооо, се появява нов голям играч, който съвсем обърка сметките им!

    Коментиран от #10, #11, #13

    15:54 04.04.2026

  • 7 хаха

    16 3 Отговор
    Сглобената ГЕП-ерастия Новоначалска се е отчаяла нещо!

    15:57 04.04.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    20 0 Отговор
    Скотобойната България е най-стимулиращата "държава" за бизнеса. Само вижте данъците, бедните плащат повече от богатите, болен здрав носи и жестока феодална експлоатация.

    15:58 04.04.2026

  • 9 Педроханските Престъпници

    28 2 Отговор
    Е как ръст без вдигане на данъци? Или ще дърпаме заеми, докато спрат да дават?

    Коментиран от #17, #18

    15:58 04.04.2026

  • 10 И другите

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    ...всичките и новите, са против народа и служат на западните интереси....няма спасение...

    15:59 04.04.2026

  • 11 генерал Боташов

    17 4 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    А този нов играч си е познатото ни от десетилетие мрънкало, със солиден обръч от олигарси и масони.

    15:59 04.04.2026

  • 12 Виж сега,

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "пи-пи ди-би амбреажи":

    Най много обратни пипидали има при Тиквата Борисов.

    Коментиран от #20, #21

    15:59 04.04.2026

  • 13 На кои сметките

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    ГЕРБ И НОВО НАЧАЛО си вземат своего уж демократически отиват при Копринков /там Решетников ще кажи с кои ще прави коалиция/Новия играч започна с спечелването на 120-до 160 депутата След седмича 100-120 а вече са съгласни на 60-70

    16:08 04.04.2026

  • 14 оня с коня

    19 4 Отговор
    върнете лева беПОМИЯРИ

    16:09 04.04.2026

  • 15 Ура,,Ура

    19 1 Отговор
    Каквото и да говорите хората ги е страх, че в името на вашите идеологии и приоритети ще правите компромиси и ще се събирате с който ви падне. А това е подмяна на вота им.

    16:09 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ааа не така

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Педроханските Престъпници":

    Евреите винаги дават, а след това взимат двойни лихви.

    16:11 04.04.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Педроханските Престъпници":

    Е как, като ти вдигат данъците, ти растат доходите🤔

    Коментиран от #31

    16:12 04.04.2026

  • 19 шофьор

    23 3 Отговор
    Аз от опит знам ,като дойде ПП-ДБ на власт и дизела става 3,20 лв , това са фактите

    Коментиран от #23

    16:13 04.04.2026

  • 20 Така е, прав си

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Виж сега,":

    И в двете партии е пълно с nigaлi, за това България постоянно затъва.

    16:14 04.04.2026

  • 21 Явно си

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Виж сега,":

    Сексуален побратим с Василев Никои не те пита и защо парадираш с това Толкова глупости Факти не са писа ли до сега /Явно пари струват Народа Ви видя какво сьрувате

    16:14 04.04.2026

  • 22 Т.КОЛЕВ

    15 0 Отговор
    НА КОЙ РЪСТ ДА ДОХОДИТЕ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ ЛИ ? ТИЯ БЯХА ВЕЧЕ НА ВЛАСТ НИЩО НЕ НАПРАВИХА КАКТО И ГЕРБ ОТНОСНО БИЗНЕСА,СРЕДНА КЛАСА,БЕДНА КЛАСА. ТИЯ МАЙ И ПАМЕТНИЦИ БУТАХА ПО ЕДНО ВРЕМЕ. ТАКИВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКАТ ПОВЕЧЕ НА ВЛАСТ.А ОПОЗИЦИЯ МОЖЕ. НОМЕРА ГКАСУВАЙ ПАК И ПАК ЗА МЕН АКО ГЛАСУВАШ ДАЙ ГЛАС ПЪРВО А ПОСЛЕ ТОВА КОЕТО СМЕ ОБЕШАЛИ ПО ПРОГРСМА ЩЕ СТАНЕ НЕЩО ДО СЕГА НЕ ВЪРВИ ОТ ПОЛ.ПАРТИИТЕ КОЙТО СЕ БВХА НА ВЛАСТ.СЕГА ПЪРВО РЕЗУЛТАТИТЕ ИМ ДА ВИДИМ НА ДРУГИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ ГИ.ИЗБЕРЕМ.

    16:16 04.04.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "шофьор":

    Е той дизелът днес е 1.72.€ , което си е 3.40лв❗

    16:16 04.04.2026

  • 24 стоян георгиев

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Оня с коня":

    Бегай си в И$paел при "хубавия" ген, продукт на кръвосмешение.

    16:16 04.04.2026

  • 25 Да ли вярвате

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ахааа":

    Кои Ви пита и Ви иска мнението за следващото правителство С 20-25 депутати няма кои да Ви пита от последния ред Явно Киро Ви качи на електричеките коли през тунела на Шипка и мостовете на Дунав отиват в Черно море

    16:19 04.04.2026

  • 26 ПП плана има

    11 1 Отговор
    💲 пакет от мерки, сред които политики за ръст на доходите, без да се вдигат данъците, въвеждане на стимули за бизнеса, както и Протокол за борба с корупцията. 💲
    За жалост има малък незабележим при еуфорията недостатък, че тези мерки ще се осъществяват с нови заеми.

    16:24 04.04.2026

  • 27 Гост

    10 1 Отговор
    ППДрасиии!
    Уговаряне да ви гласуват азиатските гастарбайтери, с които ни напълнихте държавата.

    16:31 04.04.2026

  • 28 Шест…

    9 1 Отговор
    …милиона хорица на територията ядат сух хлебец!!! Само няколко оядени депутата ядат и луканка, и си вдигат заплатите когато и както си искат. Ама общо всички ядене хляб и луканка и ни вдигат заплата… ей така е от 37 години демокрация и преди тва 60 години комунизъм. Българинът в тази Държава всичко друго има освен кадърни политици, помагащи на народа ;), уви -> факт!!!!!

    16:32 04.04.2026

  • 29 ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА

    6 1 Отговор
    ПАРТИЯТА ,,ПЕТРОХАН" !

    16:33 04.04.2026

  • 30 хмммм

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "пи-пи ди-би амбреажи":

    забрави да споменеш и възраждане.

    Коментиран от #48

    16:35 04.04.2026

  • 31 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Може, ако си данъчен инспектор.

    16:36 04.04.2026

  • 32 УКРАИНСКИ КОЙТО НЕ ЗНАЕ ,

    8 1 Отговор
    НЯМА ДА МУ ДИГНАТ ЗАПЛАТКАТА ! ФУСТАТА НА ППДБ , ГЕРБ БСП И ОСТАНАЛИТЕ ПЕДЯЧОВЕЦИ !

    16:38 04.04.2026

  • 33 Планът на ПъПа ДъБъ

    10 1 Отговор
    -Е да се докопаме до повечко власт! Пък после ще дъвчем дъвки

    16:45 04.04.2026

  • 34 Констатиращ

    12 1 Отговор
    Тоя Богданчо иска да пренапише "Икономика на социалима.Няма как.Глуповат е за тази
    работа.И недоучил.

    16:48 04.04.2026

  • 35 Цървул

    7 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .

    16:50 04.04.2026

  • 36 Сопата

    7 1 Отговор
    ПП ДБ се превърна в шайка алчна за власт ! Елате да видите как се къдрава във Видин и какви хора се ползват с тяхната подкрепа ,ако е така във всеки град жалко за хората който се подлъгват по обещанията им!

    16:50 04.04.2026

  • 37 безпартиен

    3 1 Отговор
    Ако на заплатите им казвате доходи? Административно определяне на заплатите с решение на министерския съвет няма нищо общо с пазара на труда и касае само и единствено тези които ги получават от държавния и общинския бюджети! Всички останали работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР, ще трябва да повишат производителността на труда или цените на стоки и услуги за издържат на повишените нива на ДОО и ДОД!Това са 1.2 милиона работещи по трудови договори в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!!!На техните данъци и осигуровки разчитат 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!В страната ни НЯМА високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност!!! Решението е съкращаване на бюджетните щатове с процента на намаляло население- 25/100 за първата година,т.е с приемането на закона за държавния бюджет! Щатовете могат да се съкратят с тези на пенсионерите останали на работа в бюджетната сфера след пенсиониране!Ако им се работи,има работа частния сектор,но заплатите трябва да се заработят+ данъци и осигуровки! Само в МВР са над 5000 на ръководни длъжности и заплати от 2500-3500 евро! Годишно само там изтичат половин милиард!А в другите министерства, агенции, ведомства, учреждения, области и всякакви други "хранилки"???Никой не смее да ги пипне защото бюджетните заплатаджии са най редовните глас

    Коментиран от #41, #47

    16:52 04.04.2026

  • 38 След пртроханската афера

    9 1 Отговор
    Нямате право да съществувате камоли да участвате на избори или да управлявате. Жалко че заради вас може да отпаднат къде къде по читави партии като БСП и Меч и Величие и дори ИТН са по добри от вас.

    17:00 04.04.2026

  • 39 Асан с пеньоар

    9 0 Отговор
    Пак ще вземаме заеми да раздаваме на калпак

    17:01 04.04.2026

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 1 Отговор
    Тия сектанти няма да имат 10% а се вземат много на сериозно

    17:03 04.04.2026

  • 41 ППДБ не са тия дето ще свършат

    11 0 Отговор

    До коментар #37 от "безпартиен":

    Каквато и да е била работа. Трябва партия която не е била в управлението да вземе властта и да направи съкращението.

    17:05 04.04.2026

  • 42 Лом

    5 0 Отговор
    Това е последен парламент на тези! Жалко ,че след това ще виждаме някой от тях по други партии!

    Коментиран от #43, #44

    17:12 04.04.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лом":

    Последен за онези от последните редове❗
    Отпред има хора които имат повече клетви в Парламента отколкото пръсти на двете си ръце❗
    Справка Данчо Ментата и Лъчо МозАка, за над дузина водачи на по две листи , които НЯМА КАК ДА НЕ ВЛЯЗАТ ПАК, няма смисъл да ги изброявам❗

    17:25 04.04.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лом":

    Справка Данчо Ментата е
    Народен представител в:
    1)XXXVIII НС 2) XL НС 3) XLI НС 4) XLII НС
    5) XLIII НС 6) XLIV НС 7 )XLV НС 8) XLVI НС
    9) XLVII НС 10) XLVIII НС 11) XLIX НС 12)L НС
    13) LI НС 🤔🤔🤔🤔🤔

    17:35 04.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 чичо чочо

    2 0 Отговор
    пак ли ща вземате заеми, бе, оли гофрен!

    17:43 04.04.2026

  • 47 сноу

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "безпартиен":

    ...ти за пенсионерите не бери грижа -за тях трохичиките ...само докато на чингетата напълниш гушката и вече си сгънал карачките и си опразнил кесията..

    17:43 04.04.2026

  • 48 сноу

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "хмммм":

    ...и що ...възраждане ???? да не би без да знаеш са ти бъркали в джоба..или са ходили в укрия без да ти се обадят и са харизали 20 млн бедава ,само за едното цуни гуни..

    17:50 04.04.2026

  • 49 Хахаха

    0 0 Отговор
    Идиот айде нЕма нужда

    19:09 04.04.2026

  • 50 варбургонанист

    0 0 Отговор
    продажниците ги крепи че са по-успешни (богати ) от народа който зануляват - но стадото го е страх да забие една с.кира в дървените им души

    19:44 04.04.2026

  • 51 Друг случай

    1 0 Отговор
    Видяхме ви и вас-пепейците.все за нас мислите,все доходите ни увеличавате.Обаче най увеличихте вашите!Ще имате около 6-7%.Много ви са.

    23:13 04.04.2026

