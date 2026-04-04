Богдан Богданов: Планът на ПП-ДБ е ръст на доходите, без вдигане на данъците и стимули за бизнеса

Планът на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за развитие на България включва пакет от мерки, сред които политики за ръст на доходите, без да се вдигат данъците, въвеждане на стимули за бизнеса, както и Протокол за борба с корупцията. Това заяви Богдан Богданов от „Продължаваме Промяната“ в предаването „Дебатът на Дарик: Новите 240“. Той е водач на листата на ПП-ДБ в Плевен и Монтана.
„Ние сме против вдигането на данъците в текущата ситуация с текущата икономическа обстановка. Напротив, според нас трябва да имаме данъчни облекчения за компании, които инвестират в по-слабо развитите региони в Северна и Северозападна България, които буквално бяха изоставени в последните 15 г.“, обясни икономическата стратегия за развитие на България Богданов. Той даде пример за свършеното от двете кратки редовни правителства с водещото участие на ПП – през 2022 и 2024 г. – в Шумен, в Пловдив, в Плевен, в Първомай имаше приоритетни инвестиции, като за пръв път компании получиха директна финансова държавна подкрепа, за да открият десетки и даже стотици работни места“, обясни бившият министър на икономиката. Той уточни, че бизнесът е получил подкрепа без репресия и натиск, дал е прехрана на много хора и така е повишил жизнения стандарт на гражданите в тези региони. Богданов беше категоричен, че ПП иска да продължи тези политики и в бъдеще.
Водачът на листите на ПП-ДБ в Плевен и Монтана обясни, че въпреки тежката криза с горивата и високите цени на електроенергията през 2022 и 2023 г., след като Русия нападна Украйна, кабинетите на ПП осигуриха компенсации за бизнеса и за потребителите. „Повишихме доходите. България отлепи от дъното. Доходите ни започнаха да растат с едни от най-бързите темпове в последните години. Направихме така, че българският бизнес да не бъде репресиран и мачкан, а да получи очакваната от години държавна подкрепа. Случиха се приоритетни проекти, за които преди само се говореше. Това е нещо, което искаме да продължим и в бъдеще“, каза Богданов. И допълни: „Но нещо много важно, което се случи – изправихме се срещу крадливата машина, която години наред ограбва нашата държава“.
Единственото, което чухме и така ни се запечата в съзнанието от парламентарната трибуна от представители на ГЕРБ, беше: „Не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос“. Наистина настана хаос. Корупционната машина не просто се е впила в институциите, а с крадените средства се стимулира корупцията в определен кръг. За противодействие на този модел ПП разписаха Протокол за ликвидация на корупцията, който не включва само изчистване на съдебната система от корумпирани и обслужващи статуквото „Пеевски-Борисов“ кръгове, а и още много реформи.
Богдан Богданов каза, че най-големите проблеми за България ясно бяха дефинирани и изкрещени от стотици хиляди по площадите в края на миналата година, когато хората излязоха, за да свалят последното правителство с много ясен призив, че порционирането на държавата трябва да спре, че не можем да продължим да живеем в държава, в която управлението се случва през определени кръгове, движени от икономически интереси. „Не можем да живеем в държава, в която порциите се раздават на определени бизнеси. Държава, в която нямаме качествено образование, здравеопазване поради хронични корупционни проблеми, които във времето са прераснали в директни кражби в ключови сектори, включително инфраструктура, включително здравеопазване“, категоричен беше Богданов.
Водачът на листите на ПП-ДБ в Плевен и Монтана уточни, че има много съпътстващи проблеми в България, включително влошената икономическа обстановка по света, веригите на доставки в момента, проблемите с горивата, цените на енергийните ресурси. „Всичко това са проблеми, които ние през годините сме решавали, справяли сме се с тях. Това са временни проблеми, през които просто трябва да минем и не зависят от нас. Но това, което наистина зависи от нас, за да можем в крайна сметка наистина да си подредим държавата, е да имаме едно ясно мнозинство в парламента, което трябва да каже „Край“ на окупираната държава от един модел, който се нарича „Пеевски-Борисов““, отсече Богдан Богданов.
По думите му последният проектобюджет, който реално свали кабинета „Желязков“, е планът да се увеличат данъците, да се вдигнат разходите до нива, които не сме имали и в най-големите кризи – COVID, енергийна криза, войната в Украйна – дори тогава не са се вдигали разходите над 40% от БВП. „Ние във всеки един от бюджетите в момента сме поддържали финансова дисциплина, за да може България да стане част от еврозоната с до 3% дефицит. Не сме харчили повече, отколкото можем да си позволим. Напротив, имаше за всички – имаше за бизнеса, имаше за компенсации за ръста на енергийните ресурси“, каза още Богданов.
Той уточни, че ПП-ДБ предлага да се върнем пак към стриктна финансова дисциплина до 3% дефицит, държавните разходи да са до 40% от БВП, орязване на част от разходите. Богданов попита опонентите в студиото от ГЕРБ и БСП, които доскоро бяха част от управлението на кабинета „Желязков“, защо техният КЕВР вдигна цените на тока два пъти миналата година с общо 12%, а правителството им спря компенсациите за бизнеса на тока.
Кандидатът за народен представител на ПП продължи с въпросите – „Защо нито едно правителство на ГЕРБ и нито едно служебно правителство на президента Румен Радев не успя да вземе 1 лев данък от „Лукойл“ в България години наред?“ Богданов припомни, че рафинерията плати данък към българската хазна в период, в който най-много нашият бизнес имаше нужда от тези пари и „данъците ние дори ги обложихме с 50% допълнителен корпоративен данък тогава, когато ставаше въпрос за свръхпечалби. По този начин можем да помогнем на нашия бизнес, а не с празни думи“.
Според бившия икономически министър, когато се говори за лицемерие, е важно да се посочат фактите: 700 дни служебни кабинети на бившия президент Румен Радев, 4 министър-председатели, десетки министри. „Та да говорим кой какво направил, кой какво обещал и не го е изпълнил, нека да погледнем и тези факти и да видим всъщност какво наистина е свършено. Аз казах какво сме направили – ние не вдигнахме данъците, не задължихме България с десетки милиарди, не спряхме компенсациите на бизнеса, напротив, направихме обратното и може лесно да се провери“, каза още Богданов.
По отношение на външната политика на страната ни, той заяви, че това всъщност е генерална визия в какъв свят искаме да живеем: „Дали искаме да сме в свят на просперитет, на инвестиции, на свободно пътуване, движение на хора, на възможност за развитие, включително обучение извън границите на нашата държава – това, което се случи след приемането в Европейския съюз, а и вече след пълната ни интеграция с влизането ни в Шенген и в еврозоната. Така че ние тук нямаме и никога не сме имали съмнения къде е пътят на България, а именно на Запад и там, където ние всъщност можем наистина да изградим потенциала, който заслужава нашата държава, и да повишим конкурентоспособността на нашия бизнес“.
По думите му от гледна точка на текущата ситуация ние със сигурност трябва на първо място да помислим и да защитим интереса на България, а именно отваряне на нови пазари за нашия бизнес, включително и с последните споразумения, които бяха подписани за свободна търговия с Меркосур. ПП застава и зад това да имаме много по-активна икономическа дипломация в приоритетни за нас пазари и на Изток. „Нещо, което е много важно в момента, е, че всякакъв вид дипломация, свързана с по-ефективни енергийни ресурси, за да може нашият бизнес да издържи в тази трудна ситуация, са приоритет за нас“, обобщи Богдан Богданов. Той припомни, че по отношение на войната в Украйна ПП не един или два пъти са заявявали и своята твърда и постоянна позиция – че Русия трябва да се изтегли от териториите на Украйна и да плати репарации за всички направени разрушения. По отношение на войната в Близкия изток кандидат-депутатът заяви, че няма абсолютно никаква опасност за България, всичко друго всява само страх у хората.
Богдан Богданов призова гражданите от ефира на Дарик радио да подкрепят ПП-ДБ на 19 април с бюлетина №7, „за да спрем кражбите и безобразията и да върнем нормалността“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пи-пи ди-би амбреажи
Коментиран от #12, #30
15:49 04.04.2026
2 Всички
Коментиран от #6
15:50 04.04.2026
3 Петроханче
15:51 04.04.2026
4 Ахааа
Коментиран от #25
15:52 04.04.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос!" - вече е съдия в Административен съд Пловдив❗
Коментиран от #16
15:54 04.04.2026
6 Евроатлантик
До коментар #2 от "Всички":Никаква разлика, ГЕРБ, ДПС и ПП, ДБ са едни и същи! Само ви хвърлят прах в очите! Със зъби и нокти ще си пазят статуквото! Ноооо, се появява нов голям играч, който съвсем обърка сметките им!
Коментиран от #10, #11, #13
15:54 04.04.2026
7 хаха
15:57 04.04.2026
8 БОЛШЕВИК
15:58 04.04.2026
9 Педроханските Престъпници
Коментиран от #17, #18
15:58 04.04.2026
10 И другите
До коментар #6 от "Евроатлантик":...всичките и новите, са против народа и служат на западните интереси....няма спасение...
15:59 04.04.2026
11 генерал Боташов
До коментар #6 от "Евроатлантик":А този нов играч си е познатото ни от десетилетие мрънкало, със солиден обръч от олигарси и масони.
15:59 04.04.2026
12 Виж сега,
До коментар #1 от "пи-пи ди-би амбреажи":Най много обратни пипидали има при Тиквата Борисов.
Коментиран от #20, #21
15:59 04.04.2026
13 На кои сметките
До коментар #6 от "Евроатлантик":ГЕРБ И НОВО НАЧАЛО си вземат своего уж демократически отиват при Копринков /там Решетников ще кажи с кои ще прави коалиция/Новия играч започна с спечелването на 120-до 160 депутата След седмича 100-120 а вече са съгласни на 60-70
16:08 04.04.2026
14 оня с коня
16:09 04.04.2026
15 Ура,,Ура
16:09 04.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ааа не така
До коментар #9 от "Педроханските Престъпници":Евреите винаги дават, а след това взимат двойни лихви.
16:11 04.04.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Педроханските Престъпници":Е как, като ти вдигат данъците, ти растат доходите🤔
Коментиран от #31
16:12 04.04.2026
19 шофьор
Коментиран от #23
16:13 04.04.2026
20 Така е, прав си
До коментар #12 от "Виж сега,":И в двете партии е пълно с nigaлi, за това България постоянно затъва.
16:14 04.04.2026
21 Явно си
До коментар #12 от "Виж сега,":Сексуален побратим с Василев Никои не те пита и защо парадираш с това Толкова глупости Факти не са писа ли до сега /Явно пари струват Народа Ви видя какво сьрувате
16:14 04.04.2026
22 Т.КОЛЕВ
16:16 04.04.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "шофьор":Е той дизелът днес е 1.72.€ , което си е 3.40лв❗
16:16 04.04.2026
24 стоян георгиев
До коментар #16 от "Оня с коня":Бегай си в И$paел при "хубавия" ген, продукт на кръвосмешение.
16:16 04.04.2026
25 Да ли вярвате
До коментар #4 от "Ахааа":Кои Ви пита и Ви иска мнението за следващото правителство С 20-25 депутати няма кои да Ви пита от последния ред Явно Киро Ви качи на електричеките коли през тунела на Шипка и мостовете на Дунав отиват в Черно море
16:19 04.04.2026
26 ПП плана има
За жалост има малък незабележим при еуфорията недостатък, че тези мерки ще се осъществяват с нови заеми.
16:24 04.04.2026
27 Гост
Уговаряне да ви гласуват азиатските гастарбайтери, с които ни напълнихте държавата.
16:31 04.04.2026
28 Шест…
16:32 04.04.2026
29 ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА
16:33 04.04.2026
30 хмммм
До коментар #1 от "пи-пи ди-би амбреажи":забрави да споменеш и възраждане.
Коментиран от #48
16:35 04.04.2026
31 Гост
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Може, ако си данъчен инспектор.
16:36 04.04.2026
32 УКРАИНСКИ КОЙТО НЕ ЗНАЕ ,
16:38 04.04.2026
33 Планът на ПъПа ДъБъ
16:45 04.04.2026
34 Констатиращ
работа.И недоучил.
16:48 04.04.2026
35 Цървул
16:50 04.04.2026
36 Сопата
16:50 04.04.2026
37 безпартиен
Коментиран от #41, #47
16:52 04.04.2026
38 След пртроханската афера
17:00 04.04.2026
39 Асан с пеньоар
17:01 04.04.2026
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:03 04.04.2026
41 ППДБ не са тия дето ще свършат
До коментар #37 от "безпартиен":Каквато и да е била работа. Трябва партия която не е била в управлението да вземе властта и да направи съкращението.
17:05 04.04.2026
42 Лом
Коментиран от #43, #44
17:12 04.04.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Лом":Последен за онези от последните редове❗
Отпред има хора които имат повече клетви в Парламента отколкото пръсти на двете си ръце❗
Справка Данчо Ментата и Лъчо МозАка, за над дузина водачи на по две листи , които НЯМА КАК ДА НЕ ВЛЯЗАТ ПАК, няма смисъл да ги изброявам❗
17:25 04.04.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Лом":Справка Данчо Ментата е
Народен представител в:
1)XXXVIII НС 2) XL НС 3) XLI НС 4) XLII НС
5) XLIII НС 6) XLIV НС 7 )XLV НС 8) XLVI НС
9) XLVII НС 10) XLVIII НС 11) XLIX НС 12)L НС
13) LI НС 🤔🤔🤔🤔🤔
17:35 04.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 чичо чочо
17:43 04.04.2026
47 сноу
До коментар #37 от "безпартиен":...ти за пенсионерите не бери грижа -за тях трохичиките ...само докато на чингетата напълниш гушката и вече си сгънал карачките и си опразнил кесията..
17:43 04.04.2026
48 сноу
До коментар #30 от "хмммм":...и що ...възраждане ???? да не би без да знаеш са ти бъркали в джоба..или са ходили в укрия без да ти се обадят и са харизали 20 млн бедава ,само за едното цуни гуни..
17:50 04.04.2026
49 Хахаха
19:09 04.04.2026
50 варбургонанист
19:44 04.04.2026
51 Друг случай
23:13 04.04.2026