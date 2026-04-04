  Тема: Избори

Проф. Константинов за съставянето на кабинет след изборите: Възможните комбинации са първи и втори или първи и трети

4 Април, 2026 16:51 2 729 113

„Ако Радев, който ще получи първия мандат, не направи управление, ще повтори съдбата на ИТН. Ако не направи управление, отиваме на избори, които той ще загуби, защото ще покаже, че не може да организира управлението”, смята още проф. Константинов

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

5 партии влизат в НС, ако изборите бяха днес. Това сочат данните от национално представително изследване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 20.03.2026 г.- 30.03.2026 г. чрез стандартизирано персонално интервю лице в лице с използване на таблети (TAPI). Обхванати са 820 пълнолетни граждани на България, като извадката е формирана по квоти за пол, възраст, образование и тип населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната, като максималната статистическа грешка е ±3,5% при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Всеки резултат от социологическо изследване може веднага да бъде превърнат в спечелени депутатски места. Нашето изследване показва 86 за „Прогресивна България” на Радев, 70 – за ГЕРБ, 33 за ПП-ДБ, 22 за ДПС и 19 за „Възраждане”, обясни в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” анализаторът професор Михаил Константинов от „Галъп Болкан Интернешънъл”.

„Първият и вторият се очертава да имат около 150 мандата сумарно. Тоест малко под конституционното мнозинство. Но 150 мандата е безпроблемно управление. Тези две политически формации, нямат идеологически различия, имат малки нюанси”, смята проф. Константинов.

„Радев и Борисов не се обиждат лично. Казват, че няма да се коалират, но няма лични обиди. Вижте разговора между първия и третия – отвратителен е", коментира проф. Константинов.

Втората възможност е първият плюс третият. Това са около 125 депутати, сочи още проучването на „Галъп”.

„Възможните комбинации са първи и втори или първи и трети. Другите не ги виждам като комбинация, освен ситуационно за промяна на ВСС”, каза проф. Константинов.

Той очаква да има коалиция между първия и втория. „Ако Радев, който ще получи първия мандат, не направи управление, ще повтори съдбата на ИТН. Ако не направи управление, отиваме на избори, които той ще загуби, защото ще покаже, че не може да организира управлението”, смята проф. Константинов.

„Две са числата - 150 между първия и втория, 125 между първия и третия. Те са двете възлови числа, около които ще се върти бъдещата коалиция”, каза проф. Константинов.

„Комбинацията между първия и втория е с много дефекти, с много кусури, но е единствената възможна”, смята той.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тома

    52 7 Отговор
    Професора който кара умрелите да гласуват за герб

    Коментиран от #60

    16:56 04.04.2026

  • 2 И трети и пети може

    49 6 Отговор
    Тоя аритметик се изживява като политически коментатор.
    Нема лошо, ама много му личи.

    16:57 04.04.2026

  • 3 Мечта пепейска

    27 9 Отговор
    Един отпред и един отзадзе.

    16:57 04.04.2026

  • 4 А ти

    34 3 Отговор
    си направо невъзможен !

    16:58 04.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    49 2 Отговор
    Ако работодателят Ви реши да Ви уволни - ще Ви изгони още от утре❗
    Уж народът е работодател на депутатите, ама половин година НЕ можем да ги изгоним от Парламента, където са се окопали❗

    Коментиран от #46

    17:01 04.04.2026

  • 6 Дориана

    58 10 Отговор
    Този човек доказано е патерица на Борисов и изпълнява неговите поръчки. Румен Радев Прогресивна България в прав текст казаха сто пъти, че коалиция с Борисов и Пеевски няма да правят, а той продължава да говори в ефир това, което му е наредено от Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #12, #14, #15, #48

    17:01 04.04.2026

  • 7 Боко праните гащи

    46 8 Отговор
    Ееей къв противен е тоя

    Коментиран от #53

    17:02 04.04.2026

  • 8 безпартиен

    38 5 Отговор
    Как не сме се сетили до сега! Браво професоре!Абе, друго си е професор да го каже!И за какви пари месечно и годишно?

    17:04 04.04.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 19 Отговор
    Е как да стане коалиция между първия и третия като Шиши ще е трети,а шарлатаните четвърти?

    17:05 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗРИТЕЛ

    39 4 Отговор
    ТОЗИ ГЕРБАДЖИЙСКИ НАФТАЛИН ПАК ГОВОРИ НЕИСТИНИ...

    17:07 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ххмм

    23 7 Отговор
    За Радев над 130 ,за твоите 20-25, не се показвай вече....

    17:08 04.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Замислен

    26 2 Отговор
    Цели 800 души е питал,вервайте му.

    17:12 04.04.2026

  • 18 Ами

    25 1 Отговор
    Социологията не е наука, тя е изкуство :)
    Изкуството да натаманиш резултатите така,
    че на поръчителя да ми се харесат.

    17:19 04.04.2026

  • 19 Този трябва да бъде арестуван

    18 4 Отговор
    Незабавно

    17:20 04.04.2026

  • 20 Послушко

    21 4 Отговор
    Дедото гербаджия сънува мокри сънища или манипулира в полза на Герб.

    Коментиран от #27

    17:23 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Радев ще управлява

    7 15 Отговор
    с Шарлатаните от ППДБ.
    Ако Възраждане се поддадат на ухажване, ще влязат и те в управлението.
    Ако не- ще бъдат опозиция.
    ГЕРБ при всички случаи ще подкрепят Радев.

    Сглобката се очертава Радев+ ППДБ + ВЪЗРАЖДАНЕ евентуално.
    Боко подкрепящ бекграунд. Срещу част от баницата.

    ДПС ЕДИНСТВЕНАТА ОПОЗИЦИЯ!

    Коментиран от #38, #81

    17:28 04.04.2026

  • 23 НЕ ЛЪЖЕТЕ!

    11 6 Отговор
    ПАРТИИТЕ ЩЕ БЪДАТ 6!

    17:29 04.04.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 12 Отговор
    ЧОРАПА РАДЕВ Е ......................... ТЪП ВОЕНЕН (КОН С КАПАЦИ) ...................... КРАТКО , ТОЧНО И ЯСНО ....................... ФАКТ !

    17:29 04.04.2026

  • 25 Куфинаяк дъртак

    17 4 Отговор
    Не се нагуши до ушите иска

    17:31 04.04.2026

  • 26 БЕРКО

    15 4 Отговор
    Абе иветрелник абе ти тоя народ за откачен ли го имаш ГЕРБ И ДПС СА МАФИЯ

    17:31 04.04.2026

  • 27 Този е ясен

    16 4 Отговор

    До коментар #20 от "Послушко":

    Не разбирам защо досега не го накараха да млъкне. Вероятно е от онези, които се вреждат при всяка власт.

    17:31 04.04.2026

  • 28 .....

    8 16 Отговор
    Независимо как са направени всички изследвания, те формират една много ясна тенденция - Радев и ПП/ДБ се сриват заедно. Както са родени, така се и сриват. Радев е политическият баща на ПП/ДБ. Той назначи лъжливите овчарчета Кирчо Петков и Сиси Василев в неговите служебни правителства. Той излъга Конституцията, за да назначи патологичният лъжец Кирчо Петков за министър. И това беше признато от Конституционния съд.

    Коментиран от #29, #110

    17:32 04.04.2026

  • 29 Нищо не си разбрал

    8 10 Отговор

    До коментар #28 от ".....":

    Не се сриват заедно. ПП-ДБ се сриват, а потенциалните им гласове се преразпределят, но не отиват при ГЕРБ!

    Коментиран от #33

    17:34 04.04.2026

  • 30 Удри с лопатата

    20 5 Отговор
    Омръзна ни да го гледаме този u6рuк

    17:34 04.04.2026

  • 31 Новият рашистки Месия

    7 7 Отговор
    Радеф ще направи правителство с мутрофанова.

    Коментиран от #32

    17:35 04.04.2026

  • 32 хе хе

    12 4 Отговор

    До коментар #31 от "Новият рашистки Месия":

    Благодарете на Гюров и неговата менторка кака Надка!

    17:36 04.04.2026

  • 33 .....

    4 9 Отговор

    До коментар #29 от "Нищо не си разбрал":

    БСП не виждам как ще съберат проценти,че да управляват с Радев.ПП-ДБ също може да не съберат достатъчно,за да има мнозинство с Радев.Тогава остава Борисов

    Коментиран от #63

    17:37 04.04.2026

  • 34 Горски

    9 8 Отговор
    Няма разлика в политиките на герб, дпс, ппбд, пб. Гласувам за Възраждане. Аз не познавам човек дето да иска да гласува за ГЕРБ. Тия от стъкмистиката трябва да ги забранят със закон. Всички полицаи, държавна администрация гласуват за герб, вдигат им заплите преди и след избори. Какъвто народа, такива са и политиците му, след 450 години има надежда нещо да се промени. Само като видя 10% за дебелото Д, и ми мирише на платена стъкмистика. Всеки коалирал се с ГЕРБ е умрял. На Атака направо изкрадоха депутатите и накрая Сидеров мразеше повече тях от ДПС. БСП-Обединени леваци предаде лева когото защитаваше. Предателите никой не ги харесва. Отделно от някое десетилетие са като синдикат с дайте пари на тези, дайте на онези и нещо градивно. ДПС Нова мафия ще си накупи повече гласове и ще има сигурно повече от посоченото. Ако са вярно близо така, единствената теоретично възможна коалиция е ПБ с ГЕРБ-СДС.

    Коментиран от #40, #52, #111

    17:39 04.04.2026

  • 35 12340

    9 4 Отговор
    Без думи.

    17:40 04.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нареждане на новия кабинет

    10 2 Отговор
    Пак извадиха тиганите и скарите, преди да са хванали рибата.

    17:41 04.04.2026

  • 38 ПП ДБ не трябва

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Радев ще управлява":

    да повторят грешката със "сглобката". Онези увеличиха корупцията, а пРезидента ще дърпа към Русия.
    За да увеличи електората си при неминуемите последващи избори, ПП ДБ трябва да държат на антируска и проевропейска позиция. И НАТО, разбира се.

    Коментиран от #65, #109

    17:41 04.04.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Справка Данчо Ментата е
    Народен представител в:
    1)XXXVIII НС🤔 2) XL НС🤔 3) XLI НС🤔
    4) XLII НС🤔5) XLIII НС🤔 6) XLIV НС🤔
    7 )XLV НС🤔 8) XLVI НС🤔9) XLVII НС🤔
    10) XLVIII НС🤔 11) XLIX НС🤔 12)L НС🤔
    13) LI НС 🤔
    А Вие си гласувайте за когото искате❗

    Коментиран от #72

    17:42 04.04.2026

  • 40 Що за Възраждане?

    10 6 Отговор

    До коментар #34 от "Горски":

    Гласувай за Радев. Той и без това ще обезкърви Възраждане. И е същия ц.ъ.р.вул като Копейкин. Но, по изфинен.

    17:43 04.04.2026

  • 41 запознат

    9 1 Отговор
    Сега започват с компроматите , още преди Великден , за да може хората когато се събират за празника, да коментират и да си говорят за кого ще гласуват.

    17:47 04.04.2026

  • 42 оня с коня

    2 8 Отговор
    какъв кабинет? тук дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    17:49 04.04.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    6 8 Отговор
    Боташа е пътник. Съдбата му ще бъде като тази на Зулуса.

    Коментиран от #54

    17:50 04.04.2026

  • 44 колко умрели ще гласуват на 19?

    4 5 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #56

    17:50 04.04.2026

  • 45 правете сметка как се лъже!

    9 3 Отговор
    само по време на избори България става 8 милиона реално сме не повече от 5 милиона

    Коментиран от #58

    17:51 04.04.2026

  • 46 Да бе да

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И кога сте ходили на парламента да ги гоните?

    17:51 04.04.2026

  • 47 Файърфлай

    8 0 Отговор
    Когато обсъждаме някоя тема в Коментари,използваме най-вече думи.Тук обаче говорят числата.Сметките на Константинов,са горе- долу така,но при 30-32 на сто избирателна активност,като резултатът на ГЕРБ ( естествено ) е доста преувеличен.От тая математика аз разбирам точно толкова,колкото и той.Обаче ,при 42 % избирателна активност,картината се променя доста,като разпределението на местата в т.нар."народно" събрание партиите са същите пет,но местата са 95/50/34/32/29.Това,при минимум 40 % активност .

    Коментиран от #61

    17:52 04.04.2026

  • 48 Зъл пес

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Ами тогава ,бай,бай мунчо.Готов е за пенсиониране.Народа никога няма да го остави да си вършее сам,и да ни закопава още повече.Почти цяла Европа се управлява от коалиции.

    17:54 04.04.2026

  • 49 Цвете

    7 2 Отговор
    Колко ти е пенсията чичо? Сигурно не стига щом непрестанно хонорувате по тИлИвизиитИ. И как не!? Къде се е чуло и видяло краставичаря да продава производството си на безценица и да купува десет пъти по-скъпо от конкуренцията?

    17:54 04.04.2026

  • 50 Щоу на макс

    9 3 Отговор
    Преди няколко часа в кв.Христо Ботев десетки роми подгониха кортежа на Бойко Борисов защото неговите емисари на предишните избори ги подвели да гласуват за Герб и не им дали сумите. Цяло видео е но това е само екранна снимка. Повече гледайте в социалните мрежи...

    Коментиран от #66, #70

    17:54 04.04.2026

  • 51 Цялата предизборна кампания

    4 8 Отговор
    се състои в следното: Радевата Шайка плюе Борисов и Пеевски, Пеевски и Борисов плюят Радевата Шайка.

    Моделът Радев - Копринков- Прокопиев срещу модела Борисов - Пеевски.
    Нашите олигарси срещу вашите олигарси!

    След изборите същите тия ще се СГЛОБЯТ пак в някаква комбинация, за която никой не е гласувал!
    С оправданията, че " така ни е подредил народът ", международното положение, националния интерес и стабилност.
    СТАБИЛНОСТ най вече.

    17:54 04.04.2026

  • 52 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Горски":

    Аман от отявлени лъжци Аман от лъжци постоянни тук безделници Аман от мързеливци лъжци огромни ГЕРБ за Демокрацията

    17:55 04.04.2026

  • 53 Пърдиш на дивана

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боко праните гащи":

    Със сигурно не повече от теб,анонимен никаквец.

    17:55 04.04.2026

  • 54 Стенли

    3 8 Отговор

    До коментар #43 от "Данко Харсъзина":

    Наистина ли вярвате че радев боташа някога ще стигне под 1% колкото слави зулуса?

    Коментиран от #62

    17:56 04.04.2026

  • 55 Ако се....

    7 2 Отговор
    ...махнеш от политическата сцена ще си отдъхне най-после Народът Български! И то за дълго време!

    17:57 04.04.2026

  • 56 Не гласувай бе tapak

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "колко умрели ще гласуват на 19?":

    Няма да ти платят, ще те погребат

    17:59 04.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Може да нямаме

    10 1 Отговор

    До коментар #45 от "правете сметка как се лъже!":

    и 5 милиона. Може да сме малък народ, ама сме много п.р.а.ст народ.
    За справка - Радев ще получи най-много гласове.

    18:01 04.04.2026

  • 59 Пророк

    3 9 Отговор
    Радев ще направи коалиция с ПП ДБ и след 6-7 месеца ще се разтурят защото шарлатаните са супер нагли.После отиваме на избори и Буци ги печели.

    18:02 04.04.2026

  • 60 Зъл пес

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "тома":

    Аха,ама Баце като каже йок на мунчо за правителство,и мунчо беше дотук.Бай,бай на политиката.Ще отиде в небитието.Щото няма да търпим заробващия ни гадев да продължи обедняването ни.

    Коментиран от #79

    18:04 04.04.2026

  • 61 Колега, не е възможно

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "Файърфлай":

    с цифри, числа и проценти да предвидиш дори приблизително резултат от изборите.
    Народ, дето можеш с една лъжа да го лашнеш в мисленето е непредвидим. В Петрохан имаше някаква история със службите, а ПП ДБ излезнаха педофили.
    А, сега де ???!!

    Коментиран от #68

    18:05 04.04.2026

  • 62 Смехоран

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Стенли":

    Даже занулен ще е най-добре.

    18:05 04.04.2026

  • 63 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от ".....":

    Нищо повече няма да кажа, освен че не разбираш за какво говоря.😎

    18:06 04.04.2026

  • 64 Няма ли най-после

    6 2 Отговор
    да пенсионирате този вещ. р. Докога ще досажда с нагласените си прогнози.От сега още вещае крах на евентуално правителство на Радев или екзотична коалиция между него и ГЕРБ

    18:08 04.04.2026

  • 65 Не се кахъри

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "ПП ДБ не трябва":

    И без тях ще се справи! Ще има още 2 партии, с които ще може да управлява.
    При евентуални нови избори ПП-ДБ ще паднат до критичните 5%, които ДБ имаха преди да се появи ПП.

    18:08 04.04.2026

  • 66 Наистина шоу хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #50 от "Щоу на макс":

    Ромите тичаха след колата на боко с викове "искаме си парите" ,а един дори метна и пиратка по колата му ,явно предварително се бяха подготвили ...видеото е 48 секунди и много забавно

    Коментиран от #75

    18:10 04.04.2026

  • 67 Омръзна ни !

    8 2 Отговор
    Тая гербераска подлога!

    18:11 04.04.2026

  • 68 Файърфлай

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Колега, не е възможно":

    Добре де.Аз предпочитам да смятам,отколкото да лялям.Марематиката е била,е и ще бъде Точна наука.От разговори,медийни изяви и личен опит -моята сметка е тази.Не мога да преценя докъде ще стигне избирателната активност,но ще е повече от предишните и то доста.И всякакъв род манипулации от рода "Бай Ганьо прави избори".Живи и здрави!

    18:11 04.04.2026

  • 69 Игра на Рулетка

    6 0 Отговор
    Проф. Константинов за съставянето на кабинет след изборите:
    Възможните комбинации са първи и втори или първи и трети
    Започваме:
    Ала бала ница!
    Стар фасул в паница.
    Ах гиди Ванчо, наш калпазанчо!
    И... Иванчо е избран!

    Така си ги избирахме като малки деца!
    Така е и сега си ги избираме всред баджанаците!

    18:11 04.04.2026

  • 70 мдаа

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Щоу на макс":

    Това ви го казах отдавна. Винету ще го гонят неговите собствени хора.😏

    18:12 04.04.2026

  • 71 Възмутен

    6 2 Отговор
    Този попардак докога ще му слушаме глупостите? Всички зтаят, че е човек на Шиши и Боко.
    Измислен "професор", учил в долнопробен университет, който не е в нито една световта класация. Взел титли незнайно как. Като му слушам какви нелепици каканиже и как фъфли, отдавта е време да се разкара от медиите и да си гледа старините, вече е на почти 80 г., дементен дядка.

    Коментиран от #92

    18:13 04.04.2026

  • 72 Зъл пес

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами човека е доста начетен и има пипе,за разлика от много други кибици в парламента които само диплят пачките и лапачките.

    Коментиран от #76

    18:13 04.04.2026

  • 73 хаха

    1 0 Отговор
    хаха

    18:13 04.04.2026

  • 74 Ирония

    7 2 Отговор
    Този е професор, колкото аз съм космонавт.

    18:14 04.04.2026

  • 75 Да бе да

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Наистина шоу хаха":

    Аха,да живей ИИ

    18:15 04.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Цомчо Пръча

    3 2 Отговор
    Ако тоя е професр,аз съм ядрен физик.

    18:16 04.04.2026

  • 78 Джаската

    4 2 Отговор
    крайно неприятен субект е този елемент Константинов

    18:16 04.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ирония

    6 1 Отговор
    Учил в Пловдивския университет този измислен професор. В коя Световна класация е Провдивския университет, я ми кажете? Знае ли го някой по света този кукундрал?

    18:19 04.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Зъл пес

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Тулупа може само да мечтае":

    Ок,пак ще си пишем след 19 април.

    18:21 04.04.2026

  • 83 оня с питон.я

    2 4 Отговор
    Първи и трети предполага включване и на Шиши. Толкова ли мразите Бойко?

    18:23 04.04.2026

  • 84 Константинов не е безпристрастен

    6 2 Отговор
    Това изказване на Михаил Константинов звучи не като сериозен анализ, а като опростена и силно пристрастна политическа пропаганда, маскирана като експертиза.

    18:26 04.04.2026

  • 85 Фалшивият проф. Константинов

    5 2 Отговор
    да се свежда цялата сложност на българския политически процес до „първи + втори“ или „първи + трети“ е интелектуално мързеливо. Политиката не е аритметика, а динамична система от интереси, конфликти и обществен натиск. Да твърдиш, че „други комбинации няма“, е или наивно, или умишлено подвеждащо.

    18:28 04.04.2026

  • 86 Константинов лъже-маже пак

    7 2 Отговор
    Внушението, че Румен Радев едва ли не е длъжен да състави управление, иначе „ще загуби избори“, е манипулативно. Президентът не е партиен лидер в класическия смисъл и да му се приписва автоматично провал, ако не направи коалиция, е грубо изкривяване на реалността. Още повече – сравнения с ИТН са напълно несъстоятелни, защото контекстът и ролята са коренно различни.

    18:28 04.04.2026

  • 87 Кукундрела Константинов

    6 3 Отговор
    Тезата, че между „първия и втория няма идеологически различия“, е направо абсурдна. Ако няма различия, защо изобщо съществуват като отделни политически субекти? Подобни твърдения подценяват избирателите и свеждат политиката до задкулисни договорки, което само подкопава доверието в системата.

    18:29 04.04.2026

  • 88 Константинов манипулира ЗА Борисов!

    7 2 Отговор
    опитът да се нормализира коалиция между водещи опоненти като нещо „безпроблемно“ показва колко откъснат е този анализ от обществените нагласи. Управление, изградено върху компромиси без ясна ценностна основа, не е стабилност, а рецепта за още по-дълбока криза.

    18:31 04.04.2026

  • 89 Дика

    6 0 Отговор
    86+33 като че ли не е 125.

    18:32 04.04.2026

  • 90 Пудела на Борисов е Константинов

    7 2 Отговор
    Това НЕ Е анализ, а удобен наратив, който игнорира реалните политически процеси и подменя дебата с елементарна математика и ВНУШЕНИЯ.

    18:33 04.04.2026

  • 91 Истината

    7 3 Отговор
    Това изказване на измисления фалшив одъртял проф. Константинов, звучи повече като ПРОПАГАНДА В ПОЛЗА НА ГЕРБ, отколкото като сериозен анализ!!!!!

    18:34 04.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Парадокс БГ

    5 1 Отговор
    Михаил Константинов редуцира политическата реалност до чиста аритметика – „150 депутати = стабилно управление“. Това е подвеждащо, защото управляемостта не зависи само от брой мандати, а от съвместимост на политики, доверие между партньори и обществена легитимност. Историята в България многократно е показвала, че мнозинство не е стабилност.

    Коментиран от #100

    18:35 04.04.2026

  • 94 Лъжецът Константинов

    6 2 Отговор
    Селяндурът Константинов прави категорични твърдения без да отчита алтернативи. Да заявиш, че „други комбинации няма“, игнорира динамиката на преговорите, вътрешнопартийните процеси и възможността за плаващи мнозинства. Това не е анализ, а налагане на рамка, която насочва мисленето в удобна посока

    18:36 04.04.2026

  • 95 Експерт

    2 2 Отговор
    Всеки знае,че след тези избори няма да има правителство!Не,че не може!

    18:36 04.04.2026

  • 96 Дрън-дрън-дрън

    5 2 Отговор
    Константинов купения "професор" прави внушения, представени като факти. Например тезата, че Румен Радев „ще загуби избори“, ако не състави кабинет. Това е спекулация за бъдещо поведение на избирателите, поднесена като почти сигурен резултат, без доказателства.

    18:37 04.04.2026

  • 97 Всеки знае че Константинов играе за ГЕРБ

    5 0 Отговор
    Той омаловажава идеологическите различия. Твърдението, че между първите две сили „няма съществени различия“, опростява политическия спектър до степен, която обслужва тезата за „лесна коалиция“. Това е типичен пропаганден похват – заличаване на различия, за да изглежда една конкретна опция като „естествена“.

    18:39 04.04.2026

  • 98 Анонимен

    1 5 Отговор
    Ако имат акъл Радев и Борисов ще направят коалиционно управление.Това е най добрият вариант за държавата.

    Коментиран от #102, #105

    18:39 04.04.2026

  • 99 Кривак

    4 1 Отговор
    Този измамник продажен, професор ми бил моля ви се. И за дицата е ясно, че прави пропаганда в полза на ГЕРБ.

    18:44 04.04.2026

  • 100 Файърфлай

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Парадокс БГ":

    Историята е доказала само едно, по тези географски ширини "интереса клати феса" и този фес (на интереса) няма партийност,религия,морал.А то вече и по целия свят е така.

    18:44 04.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Напротив!

    4 1 Отговор

    До коментар #98 от "Анонимен":

    Константинов омаловажава идеологическите различия между Радев и Борисов. Твърдението, че между първите две сили „няма съществени различия“, опростява политическия спектър до степен, която обслужва тезата за „лесна коалиция“. Това е типичен пропаганден похват – заличаване на различия, за да изглежда една конкретна опция като „естествена“.

    18:54 04.04.2026

  • 103 Лъжи, лъжи, лъжи...

    3 1 Отговор
    Дъртакът Константинов използва език с оценъчен и емоционален оттенък („отвратителен разговор“ и др.), което не е характерно за неутрален експертен анализ. Това издава позиция, а не безпристрастност.

    18:55 04.04.2026

  • 104 Константинов спекулира и подвежда!!

    5 1 Отговор
    Когато имаш опростяване, категоричност без нюанси, спекулации представени като факти и подценяване на сложността – това вече прилича повече на внушение, отколкото на реален анализ.

    18:56 04.04.2026

  • 105 Стефан

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Анонимен":

    Това е абсурд. Радев е глупав но не е толкова тъп.

    19:09 04.04.2026

  • 106 Най- добрата

    2 1 Отговор
    комбинация е твоята със св. Петър!

    21:16 04.04.2026

  • 107 Все повече

    3 1 Отговор
    Все повече се убеждавам в максимата,че всеки народ си заслужава управниците и всяка държава - съдбата си. Орел,рак и щука дали могат да направят коалиция и да управляват заедно?

    22:02 04.04.2026

  • 108 Боко Престъпникът

    2 1 Отговор
    Бай Мишо, внимавай с приказките!!! На години си и се изпускаш! Да не стане някой фал!!!

    22:36 04.04.2026

  • 109 Балабанова

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "ПП ДБ не трябва":

    Я си спомни как татко Петко учеше Кирил да не говори против Русия преди изборите.И когато ПП на Кирил и Асен спечели,веднага се обърнаха срещу нея.Послушаха таткото,умен татко е голяма работа да имаш.Затова само за Радев, за Възражданеи също за МЕЧ на Р.Василев,един млад и отличен оратор.Нека да гласува за тия 3 партии,няма да сбъркаме.

    22:43 04.04.2026

  • 110 Всезнайко

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от ".....":

    Колко пъти да ти казват,че самия Радев си призна за грешката да ги назначи.Защото татко Петко така го е учил да лъже,че уж харесват Русия. Какво очакваш от лъжлив Ганя,наречен Татко Петко.

    22:49 04.04.2026

  • 111 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Горски":

    Аз познавам 3-ма, които ще гласуват за ГЕПИ. Единият е бивш нац. вратар. Получил с още двама съотборници и един небезизвестен съдия 80 милки от "Хемус". За да стане "пътен бизнесмен".😎

    00:01 05.04.2026

  • 112 Никой

    2 0 Отговор
    То не е нещо важно - няма Партия - която да ни изведе напред и нагоре.

    Това е все едно да възстановим ръждясал автомобил.

    Филмът е дълбоко свършил - най- бедни сме в Европа - това не става нищо от нищо.

    06:19 05.04.2026

  • 113 Защо

    2 0 Отговор
    Си мъчиш акъла дъртю?Ходи до сменяй памперса.За обесване с толкова години информационното ти обслужване редеше резултатите за , ОПГГЕРБ,не се ли насмука на пари?Какво точиш още лиги,мутр.?

    07:42 05.04.2026

