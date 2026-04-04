Проф. Константинов за съставянето на кабинет след изборите: Възможните комбинации са първи и втори или първи и трети

5 партии влизат в НС, ако изборите бяха днес. Това сочат данните от национално представително изследване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 20.03.2026 г.- 30.03.2026 г. чрез стандартизирано персонално интервю лице в лице с използване на таблети (TAPI). Обхванати са 820 пълнолетни граждани на България, като извадката е формирана по квоти за пол, възраст, образование и тип населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната, като максималната статистическа грешка е ±3,5% при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.
Всеки резултат от социологическо изследване може веднага да бъде превърнат в спечелени депутатски места. Нашето изследване показва 86 за „Прогресивна България” на Радев, 70 – за ГЕРБ, 33 за ПП-ДБ, 22 за ДПС и 19 за „Възраждане”, обясни в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” анализаторът професор Михаил Константинов от „Галъп Болкан Интернешънъл”.
„Първият и вторият се очертава да имат около 150 мандата сумарно. Тоест малко под конституционното мнозинство. Но 150 мандата е безпроблемно управление. Тези две политически формации, нямат идеологически различия, имат малки нюанси”, смята проф. Константинов.
„Радев и Борисов не се обиждат лично. Казват, че няма да се коалират, но няма лични обиди. Вижте разговора между първия и третия – отвратителен е", коментира проф. Константинов.
Втората възможност е първият плюс третият. Това са около 125 депутати, сочи още проучването на „Галъп”.
„Възможните комбинации са първи и втори или първи и трети. Другите не ги виждам като комбинация, освен ситуационно за промяна на ВСС”, каза проф. Константинов.
Той очаква да има коалиция между първия и втория. „Ако Радев, който ще получи първия мандат, не направи управление, ще повтори съдбата на ИТН. Ако не направи управление, отиваме на избори, които той ще загуби, защото ще покаже, че не може да организира управлението”, смята проф. Константинов.
„Две са числата - 150 между първия и втория, 125 между първия и третия. Те са двете възлови числа, около които ще се върти бъдещата коалиция”, каза проф. Константинов.
„Комбинацията между първия и втория е с много дефекти, с много кусури, но е единствената възможна”, смята той.
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Уж народът е работодател на депутатите, ама половин година НЕ можем да ги изгоним от Парламента, където са се окопали❗
Изкуството да натаманиш резултатите така,
че на поръчителя да ми се харесат.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
Радев ще управлява
Ако Възраждане се поддадат на ухажване, ще влязат и те в управлението.
Ако не- ще бъдат опозиция.
ГЕРБ при всички случаи ще подкрепят Радев.
Сглобката се очертава Радев+ ППДБ + ВЪЗРАЖДАНЕ евентуално.
Боко подкрепящ бекграунд. Срещу част от баницата.
ДПС ЕДИНСТВЕНАТА ОПОЗИЦИЯ!
27 Този е ясен
До коментар #20 от "Послушко":Не разбирам защо досега не го накараха да млъкне. Вероятно е от онези, които се вреждат при всяка власт.
29 Нищо не си разбрал
До коментар #28 от ".....":Не се сриват заедно. ПП-ДБ се сриват, а потенциалните им гласове се преразпределят, но не отиват при ГЕРБ!
32 хе хе
До коментар #31 от "Новият рашистки Месия":Благодарете на Гюров и неговата менторка кака Надка!
17:36 04.04.2026
33 .....
До коментар #29 от "Нищо не си разбрал":БСП не виждам как ще съберат проценти,че да управляват с Радев.ПП-ДБ също може да не съберат достатъчно,за да има мнозинство с Радев.Тогава остава Борисов
37 Нареждане на новия кабинет
До коментар #22 от "Радев ще управлява":да повторят грешката със "сглобката". Онези увеличиха корупцията, а пРезидента ще дърпа към Русия.
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Народен представител в:
1)XXXVIII НС🤔 2) XL НС🤔 3) XLI НС🤔
4) XLII НС🤔5) XLIII НС🤔 6) XLIV НС🤔
7 )XLV НС🤔 8) XLVI НС🤔9) XLVII НС🤔
10) XLVIII НС🤔 11) XLIX НС🤔 12)L НС🤔
13) LI НС 🤔
А Вие си гласувайте за когото искате❗
40 Що за Възраждане?
До коментар #34 от "Горски":Гласувай за Радев. Той и без това ще обезкърви Възраждане. И е същия ц.ъ.р.вул като Копейкин. Но, по изфинен.
17:43 04.04.2026
46 Да бе да
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И кога сте ходили на парламента да ги гоните?
17:51 04.04.2026
48 Зъл пес
До коментар #6 от "Дориана":Ами тогава ,бай,бай мунчо.Готов е за пенсиониране.Народа никога няма да го остави да си вършее сам,и да ни закопава още повече.Почти цяла Европа се управлява от коалиции.
17:54 04.04.2026
Цялата предизборна кампания
Моделът Радев - Копринков- Прокопиев срещу модела Борисов - Пеевски.
Нашите олигарси срещу вашите олигарси!
След изборите същите тия ще се СГЛОБЯТ пак в някаква комбинация, за която никой не е гласувал!
С оправданията, че " така ни е подредил народът ", международното положение, националния интерес и стабилност.
СТАБИЛНОСТ най вече.
52 Промяна
До коментар #34 от "Горски":Аман от отявлени лъжци Аман от лъжци постоянни тук безделници Аман от мързеливци лъжци огромни ГЕРБ за Демокрацията
17:55 04.04.2026
53 Пърдиш на дивана
До коментар #7 от "Боко праните гащи":Със сигурно не повече от теб,анонимен никаквец.
17:55 04.04.2026
54 Стенли
До коментар #43 от "Данко Харсъзина":Наистина ли вярвате че радев боташа някога ще стигне под 1% колкото слави зулуса?
Коментиран от #62
17:56 04.04.2026
56 Не гласувай бе tapak
До коментар #44 от "колко умрели ще гласуват на 19?":Няма да ти платят, ще те погребат
17:59 04.04.2026
58 Може да нямаме
До коментар #45 от "правете сметка как се лъже!":и 5 милиона. Може да сме малък народ, ама сме много п.р.а.ст народ.
За справка - Радев ще получи най-много гласове.
18:01 04.04.2026
60 Зъл пес
До коментар #1 от "тома":Аха,ама Баце като каже йок на мунчо за правителство,и мунчо беше дотук.Бай,бай на политиката.Ще отиде в небитието.Щото няма да търпим заробващия ни гадев да продължи обедняването ни.
61 Колега, не е възможно
До коментар #47 от "Файърфлай":с цифри, числа и проценти да предвидиш дори приблизително резултат от изборите.
Народ, дето можеш с една лъжа да го лашнеш в мисленето е непредвидим. В Петрохан имаше някаква история със службите, а ПП ДБ излезнаха педофили.
А, сега де ???!!
62 Смехоран
До коментар #54 от "Стенли":Даже занулен ще е най-добре.
18:05 04.04.2026
63 ха ха ха
До коментар #33 от ".....":Нищо повече няма да кажа, освен че не разбираш за какво говоря.😎
18:06 04.04.2026
65 Не се кахъри
До коментар #38 от "ПП ДБ не трябва":И без тях ще се справи! Ще има още 2 партии, с които ще може да управлява.
При евентуални нови избори ПП-ДБ ще паднат до критичните 5%, които ДБ имаха преди да се появи ПП.
18:08 04.04.2026
66 Наистина шоу хаха
До коментар #50 от "Щоу на макс":Ромите тичаха след колата на боко с викове "искаме си парите" ,а един дори метна и пиратка по колата му ,явно предварително се бяха подготвили ...видеото е 48 секунди и много забавно
68 Файърфлай
До коментар #61 от "Колега, не е възможно":Добре де.Аз предпочитам да смятам,отколкото да лялям.Марематиката е била,е и ще бъде Точна наука.От разговори,медийни изяви и личен опит -моята сметка е тази.Не мога да преценя докъде ще стигне избирателната активност,но ще е повече от предишните и то доста.И всякакъв род манипулации от рода "Бай Ганьо прави избори".Живи и здрави!
18:11 04.04.2026
69 Игра на Рулетка
Възможните комбинации са първи и втори или първи и трети
Започваме:
Ала бала ница!
Стар фасул в паница.
Ах гиди Ванчо, наш калпазанчо!
И... Иванчо е избран!
Така си ги избирахме като малки деца!
Така е и сега си ги избираме всред баджанаците!
70 мдаа
До коментар #50 от "Щоу на макс":Това ви го казах отдавна. Винету ще го гонят неговите собствени хора.😏
71 Възмутен
Измислен "професор", учил в долнопробен университет, който не е в нито една световта класация. Взел титли незнайно как. Като му слушам какви нелепици каканиже и как фъфли, отдавта е време да се разкара от медиите и да си гледа старините, вече е на почти 80 г., дементен дядка.
72 Зъл пес
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами човека е доста начетен и има пипе,за разлика от много други кибици в парламента които само диплят пачките и лапачките.
75 Да бе да
До коментар #66 от "Наистина шоу хаха":Аха,да живей ИИ
82 Зъл пес
До коментар #79 от "Тулупа може само да мечтае":Ок,пак ще си пишем след 19 април.
100 Файърфлай
До коментар #93 от "Парадокс БГ":Историята е доказала само едно, по тези географски ширини "интереса клати феса" и този фес (на интереса) няма партийност,религия,морал.А то вече и по целия свят е така.
102 Напротив!
До коментар #98 от "Анонимен":Константинов омаловажава идеологическите различия между Радев и Борисов. Твърдението, че между първите две сили „няма съществени различия“, опростява политическия спектър до степен, която обслужва тезата за „лесна коалиция“. Това е типичен пропаганден похват – заличаване на различия, за да изглежда една конкретна опция като „естествена“.
105 Стефан
До коментар #98 от "Анонимен":Това е абсурд. Радев е глупав но не е толкова тъп.
109 Балабанова
До коментар #38 от "ПП ДБ не трябва":Я си спомни как татко Петко учеше Кирил да не говори против Русия преди изборите.И когато ПП на Кирил и Асен спечели,веднага се обърнаха срещу нея.Послушаха таткото,умен татко е голяма работа да имаш.Затова само за Радев, за Възражданеи също за МЕЧ на Р.Василев,един млад и отличен оратор.Нека да гласува за тия 3 партии,няма да сбъркаме.
110 Всезнайко
До коментар #28 от ".....":Колко пъти да ти казват,че самия Радев си призна за грешката да ги назначи.Защото татко Петко така го е учил да лъже,че уж харесват Русия. Какво очакваш от лъжлив Ганя,наречен Татко Петко.
111 Евгени от Алфапласт
До коментар #34 от "Горски":Аз познавам 3-ма, които ще гласуват за ГЕПИ. Единият е бивш нац. вратар. Получил с още двама съотборници и един небезизвестен съдия 80 милки от "Хемус". За да стане "пътен бизнесмен".😎
112 Никой
Това е все едно да възстановим ръждясал автомобил.
Филмът е дълбоко свършил - най- бедни сме в Европа - това не става нищо от нищо.
