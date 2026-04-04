"Спаси София" представи нов подход за планиране на големите градски ремонти

"Спаси София" представи нов за София подход за планиране на големите градски ремонти с адекватно разписани технически задания, описващи ясно и конкретно какъв краен резултат иска Столична община да получи след инвестиции за милиони от данъците на софиянци.

Партията е избрала да го илюстрира с техническо задание за ремонт на бул. „Христо Ботев“, целящо цялостна реконструкция, съчетаваща баланс между всички участници – пешеходци, велосипедисти, градски транспорт и автомобили. Заданието предвижда трамвайното трасе да се отдели от автомобилното движение, а спирките да са изцяло достъпни - в посока Петте кьошета като спиркови острови, а в посока Централна гара - като Виенски спирки, където пътното платно се подвига, за да играе ролята на перон, от който лесно трудноподвижните хора лесно да се качват в трамваите.

В текста на заданието, публикувано от "Спаси София" четем, че то включва високи изисквания за пътна безопасност, включително непрекъснати тротоари в кръстовищата на булеварда с малките улици и изискване тротоарите да са от гранитни плочи, каквото е изискването на действащите, но неприлагани общински стандарти. В косите кръстовища заданието изисква от проектантите да прекроят формата на пътното платно на преките и да създадат няколко микроплощада, които да пречат на високоскоростно навлизане в малките улички.

Предложенията на "Спаси София" предвиждат и създаване на непрекъсната озеленителна ивица по тротоарите, отделяща ги от пътното платно, в която освен дърветата, да се отгледа и преградна храстова растителност.

„Това не е просто идея за един булевард, а демонстрация как трябва да се планират всички големи ремонти – с мисъл за крайния резултат и за хората, които ще използват пространството“, допълва Стефан Спасов, общински съветник от "Спаси София".

„Основният проблем на ремонтите в София не е само в изпълнението, а започва много по-рано – още със слабите технически задания. Когато не ти е ясно какъв резултат търсиш, няма как да очакваш качествен проект“, коментира още Стефан Спасов.По думите му практиката на Столична община е да пише посредствени задания с общи изисквания, който често остава формален и непълен. Това позволява на проектантите да прилагат остарели или неподходящи решения и проектът да не адресиране проблеми в обхвата, ако не са конкретно описани в заданието.

„Ако искаме различен резултат, трябва да започнем с различен подход – с ясно, детайлно и амбициозно задание, което поставя изисквания към всеки аспект на проекта“, посочва инж. Северина Гичева, експерт към "Спаси София". Според нея доброто задание не просто описва дейности, а дефинира как трябва да функционира и изглежда пространството след ремонта. Предложеното от "Спаси София" техническо задание е получило положително становище и от Съюз на архитектите в България.

От "Спаси София" заявяват, че от началото на мандата настояват този подход да стане стандарт в работата на Столична община, но досега администрацията не е пожелава да го прилага. „Качеството струва пари - разбира се. Но трябва да си зададем въпроса, докога грозни и морално остарели улици могат да се кърпят “по съществуващо положение” и да се лъжем, че подобряваме инфраструктурата на града си”, завърши Спасов.

