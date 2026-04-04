"Спаси София" представи нов подход за планиране на големите градски ремонти

4 Април, 2026 17:50 1 123 17

Партията е избрала да илюстрира новия  подход с техническо задание за ремонт на бул. „Христо Ботев“, целящо цялостна реконструкция, съчетаваща баланс между всички участници – пешеходци, велосипедисти, градски транспорт и автомобили

Снимка: Спаси София
Ани Ефремова

"Спаси София" представи нов за София подход за планиране на големите градски ремонти с адекватно разписани технически задания, описващи ясно и конкретно какъв краен резултат иска Столична община да получи след инвестиции за милиони от данъците на софиянци.
Партията е избрала да го илюстрира с техническо задание за ремонт на бул. „Христо Ботев“, целящо цялостна реконструкция, съчетаваща баланс между всички участници – пешеходци, велосипедисти, градски транспорт и автомобили. Заданието предвижда трамвайното трасе да се отдели от автомобилното движение, а спирките да са изцяло достъпни - в посока Петте кьошета като спиркови острови, а в посока Централна гара - като Виенски спирки, където пътното платно се подвига, за да играе ролята на перон, от който лесно трудноподвижните хора лесно да се качват в трамваите.
В текста на заданието, публикувано от "Спаси София" четем, че то включва високи изисквания за пътна безопасност, включително непрекъснати тротоари в кръстовищата на булеварда с малките улици и изискване тротоарите да са от гранитни плочи, каквото е изискването на действащите, но неприлагани общински стандарти. В косите кръстовища заданието изисква от проектантите да прекроят формата на пътното платно на преките и да създадат няколко микроплощада, които да пречат на високоскоростно навлизане в малките улички.
Предложенията на "Спаси София" предвиждат и създаване на непрекъсната озеленителна ивица по тротоарите, отделяща ги от пътното платно, в която освен дърветата, да се отгледа и преградна храстова растителност.
„Това не е просто идея за един булевард, а демонстрация как трябва да се планират всички големи ремонти – с мисъл за крайния резултат и за хората, които ще използват пространството“, допълва Стефан Спасов, общински съветник от "Спаси София".
„Основният проблем на ремонтите в София не е само в изпълнението, а започва много по-рано – още със слабите технически задания. Когато не ти е ясно какъв резултат търсиш, няма как да очакваш качествен проект“, коментира още Стефан Спасов.По думите му практиката на Столична община е да пише посредствени задания с общи изисквания, който често остава формален и непълен. Това позволява на проектантите да прилагат остарели или неподходящи решения и проектът да не адресиране проблеми в обхвата, ако не са конкретно описани в заданието.
„Ако искаме различен резултат, трябва да започнем с различен подход – с ясно, детайлно и амбициозно задание, което поставя изисквания към всеки аспект на проекта“, посочва инж. Северина Гичева, експерт към "Спаси София". Според нея доброто задание не просто описва дейности, а дефинира как трябва да функционира и изглежда пространството след ремонта. Предложеното от "Спаси София" техническо задание е получило положително становище и от Съюз на архитектите в България.
От "Спаси София" заявяват, че от началото на мандата настояват този подход да стане стандарт в работата на Столична община, но досега администрацията не е пожелава да го прилага. „Качеството струва пари - разбира се. Но трябва да си зададем въпроса, докога грозни и морално остарели улици могат да се кърпят “по съществуващо положение” и да се лъжем, че подобряваме инфраструктурата на града си”, завърши Спасов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Откъде пари за презентации

    15 1 Отговор
    Направо-глупави.

    18:01 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мурка

    23 1 Отговор
    БОЖЕ -СПАСИ БЪЛГАРИЯ ОТ СПАСИТЕЛИТЕ НА СОФИЯ

    18:04 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дони

    18 1 Отговор
    Спасителите на София трябва да бъдат обявени за ТЕРОРИСТИЧНА ГРУПИРОВКА и забранени със ЗАКОН

    18:09 04.04.2026

  • 7 Ичо

    14 2 Отговор
    Какви спасители са тези сектанти начело със лама терзиев

    18:21 04.04.2026

  • 8 Гост

    10 1 Отговор
    Като гледам как ремонтират Стамболийски с какво темпо . Хората в квартала се изнервиха .

    18:46 04.04.2026

  • 9 Васил

    0 2 Отговор
    Това гето може единствено да се спаси като срине до основи и се изгради по правилният начин.

    20:34 04.04.2026

  • 10 днес

    4 0 Отговор
    СТОП!!!
    Да не пипат нищо повече - стига ни "Опълченска" с мантинела като междуселски път, "Стамболийски" - дългогодишен ремонт, "Патриарха" - върхът на геййпростотията, "Тодор Каблешков" - с тапата, измислицата за зони в спалните квартали и други ггейобразни "Спасения"

    20:34 04.04.2026

  • 11 София

    0 0 Отговор
    Съсипи София са най-големите обратни измамници!Можеби е време по тяхният популиски метод да започна да снимам с ролетка огромните трапове по централните софийски улици,които си стоят от десетилетия,така ни спасиха,че сега търсим кой да ни отърве от крадците СС.

    06:49 05.04.2026

  • 12 ТИмИнуга

    0 0 Отговор
    Планирайте селските ремонти, че тези ексемпляри ни напълниха града и акат, снасят, какво ли не.. Нетърпимо е просто.

    07:14 05.04.2026

  • 13 СПАСИ АМБРЕАЖА

    1 0 Отговор
    ТРАМВАИТЕ СТАВАТ БЕЗПЛАТНИ ЗА АМБРЕАЖИТЕ !

    08:49 05.04.2026

  • 14 Предложенията на "Спаси София"

    1 0 Отговор
    предвиждат и създаване на непрекъсната озеленителна ивица по тротоарите, отделяща ги от пътното платно, в която освен дърветата, да се отгледа и преградна храстова растителност , ЗА ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗМИНАВАТ ДВАМА ПЕШЕХОДЦИ КАКТО ВЕЧЕ Е ПО БУЛ. ОПЪЛЧЕНСКА !

    08:57 05.04.2026

  • 15 НЯМА СПАСЕНИЕ ОТ СПАСИ СОФИЯ !

    1 0 Отговор
    ТРОТОАРИТЕ СТАВАТ ХЕМ КУЧЕШКА ТОАЛЕТНА ХЕМ ГРАДИНКА С ПРОСКУБАНИ ХРАСТАЛАЦИ ХЕМ КАЛНА ПЪТЕКА ЗА ПЪЛНА НЕПРОХОДИМОСТ !

    09:24 05.04.2026

  • 16 ,,СПАСИ СОФИЯ" СА

    1 0 Отговор
    НА БОЙКО ЛЮБИМЦИТЕ - НАСЛЕДСТВО ОТ ФАНДЪШКА И ПРОСТОТИЯТА НА ГЕРБ !

    09:27 05.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

