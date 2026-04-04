Богдан Богданов: Нужна е директна помощ за хората и за бизнеса при скъпите горива
Богдан Богданов: Нужна е директна помощ за хората и за бизнеса при скъпите горива

4 Април, 2026 20:29 1 161 19

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имахме подобна ситуация и през 2022-2023 година с цените на горивата и тогава въведохме ясен пакет от мерки, който може да бъде приложен и сега. Това заяви водачът на листата на „Продължаваме Промяната-Демократична България” в Плевен Богдан Богданов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
По думите му на фона на продължаващия конфликт в Иран и растящите цени на горивата, държавата трябва да се намеси с конкретни и целенасочени мерки. „Първо трябва да се погрижим за най-уязвимите. Ситуацията в малките населени места е много по-тежка от тази в големите градове”, подчерта той.

Богданов посочи, че директната финансова подкрепа за гражданите е ключова. „Ако не плащахме по 500 хиляди евро на ден по договора с „Боташ”, тези средства можеха да отидат директно при хората. Това са десетки хиляди българи, които биха получили по-голяма подкрепа”, коментира той.

Според него помощта трябва да обхване и ключови икономически сектори. „Логистиката и земеделието са пряко свързани с цените на храните. Ако горивата поскъпнат, това веднага се отразява върху цените на продукцията”, обясни Богданов.

Представителят на ПП-ДБ подчерта значението на диверсификацията. Той посочи, че в момента България няма сериозен проблем с доставките на петрол, но дългосрочните договори остават ключови за стабилни цени. „Важно е да имаме различни източници на доставки, за да не зависим от един доставчик, както беше в миналото”, заяви Богданов.
Той коментира още и темата за ядрената енергетика. По думите му това е възможност за гарантиране на енергийна независимост в бъдеще. „Трябва да развиваме ядрената енергетика отговорно и да инвестираме в нови технологии като малките модулни реактори”, каза той.

Богданов заяви, че ПП-ДБ не предвижда промени в данъчния модел. „Запазваме сегашната данъчна система. Няма да има увеличение на данъците”, подчерта той.

По негови думи сред предложенията е и намаляване на данъка за едноличните търговци. „Говорим за ефект между 20 и 40 милиона евро годишно. Това е управляем ресурс, който може да подпомогне малкия бизнес”, обясни Богданов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Горивата веднъж дигнати вече няма да паднат Свиквайте.

    Коментиран от #10, #13

    20:34 04.04.2026

  • 2 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Анти българската ППДБдераска групировка иска запазване на данъчната система за богатите ,за които не се предвижда прогресивно облагане на доходите,както и въвеждане на минимален праг на облагане както е в повечето държави в ЕС.

    20:36 04.04.2026

  • 3 Аман от дебили

    23 0 Отговор
    Държавата била лош стопанин, дайте да приватизираме! Приватизирахме и сега т.н. бизнесмени искат помощ от лошия стопанин ?! Уважаеми "биснесмени", като сте некадърни - фалирайте, а не плачете като вдовици ...!
    Както казваше чичовото - духайте супата!
    От снимката лъха естествен интелект!

    Коментиран от #9

    20:42 04.04.2026

  • 4 койдазнай

    11 1 Отговор
    Помощта трябва да е под формата на съвет, шофьорите да ограничат с 20-30% полването на втомобил!

    20:48 04.04.2026

  • 5 Въпрос

    11 3 Отговор
    А защо горивата са скъпи, след като внасяме нефт от Русия по дългосрочен договор с фиксирани цени?

    20:59 04.04.2026

  • 6 хех

    9 0 Отговор
    Тоест, дайте да дадем! Ще вземем от хората, за да дадем на ХОРАТА. Хайде като толкова тарикат, продавай си имуществото и помагай!

    21:04 04.04.2026

  • 7 Иван 1

    11 0 Отговор
    Тоз "тъпанар"дали пазарува в магазина и на бензиностанцията та ми соли глупости, не става за политик.

    21:06 04.04.2026

  • 8 кхнитгт

    11 1 Отговор
    ПП и ДБ педофили, ще правите ли пак сглобак или Некоалиция с ГЕРБ бандити и със свинята??? Как ви се струва, цяла българия да работи за без пари, да ви храни вас, и вие дето нямате 1 ден трудов стаж и не сте произвели и 1 пирон, да подарявате 20 милиона на бандера фашистите в УКрайна и надрусания наркоман Зеленски??? Как ти се струва тази работа??? Сега на изборите искаш пак да те изберат да те храним с данъците си а ти да ни лъжеш и крадеш??? Ами не си познал бре ПП и ДБ педофили. Няма да стане тая. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Сега ще ти обясним как се хранят фашисти а за българите няма.

    21:20 04.04.2026

  • 9 фжаийс

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аман от дебили":

    Така излъгаха цяла България и така ни ограбват та дори и до днес. Драгалевския циганин Иван я измисли тая лъжа и я пуснаха на всички българи. Държавата била лош стопанин??? Лъжа. Държавата се управлява от такива лъжци и крадци. Ако той е лош стопанин, тогава лошо се управлява. А добър стопанин управлява добре. Тоест като избираш калпав Иван циганин и става лоша държава окрадена и обрулена. Ако обаче се избере добър стопанин и държавата става добра държава. Извод, не трябва да се избират лъжци и крадци, защото са лоши стопани и всеки обеднява и е ограбван. Стига с прооости пожарникари и ПП и ДБ педофили, стига слаба държава. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    21:27 04.04.2026

  • 10 Иванов

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нито грам евро за бизнеса щом прави бизнес трябва сам да поема риска ако не може да затваря

    21:46 04.04.2026

  • 11 МАХАЙТЕ СЕ

    6 0 Отговор
    БЕ
    НИКОЙ НЕ ВИ ВЯРВА.

    22:26 04.04.2026

  • 12 Възстановете !

    5 0 Отговор
    Законноста В Тази Държава !

    Вместо Да Лъжете и Шмекерувате !

    Хората !

    В Тази Държава !

    22:42 04.04.2026

  • 13 В България е Така !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В България е Така !

    Отнемат ли ти Веднъж Нещо Против Закона !

    Остава !

    За Вечни Времена !

    22:45 04.04.2026

  • 14 гумата

    1 0 Отговор
    С такива социалисти всичко ще отиде по дяволите!

    03:17 05.04.2026

  • 15 Перо

    4 0 Отговор
    Като са неграмотни, да гледат какво правят Гърция, Полша и др. страни! От ПП/ДБ тотално убъркват понятията икономически мерки и социална помощ за много малка група от населението, като тези пари не стимулират нищо, а са хвърлени в кошчето!

    04:12 05.04.2026

  • 16 БИЗНЕСА - В ЗАТВОРА !

    3 0 Отговор
    ТАКА ЩЕ СЕ ОПРАВИМ !

    08:15 05.04.2026

  • 17 ППДБ - ПЕДОФИЛИ

    2 0 Отговор
    ИСКАТ ПОМОЩИ , ................. ЗА КРАДЕНЕ !

    08:18 05.04.2026

  • 18 АЛИ БЕГОВ

    2 0 Отговор
    И АЗ ИСКАМ ПОМОЩИ ЧЕ МАЛКО КРАДА !

    08:19 05.04.2026

  • 19 НА ХОРАТА ДАДОХТЕ 20 ЛЕВА !

    3 0 Отговор
    СЕГА Е РЕД НА БИЗНЕСА ДА ДАДЕТЕ ПО 200 МИЛИОНА НА КАЛПАК И ДА ГАСИМ ЛАМБИТЕ ! КРАДЦИ ДОЛНИ . .Я ДА ВЪРИТЕ НА М ...... СИ В ХАРВАР !

    08:36 05.04.2026

