Богдан Богданов: Нужна е директна помощ за хората и за бизнеса при скъпите горива

Имахме подобна ситуация и през 2022-2023 година с цените на горивата и тогава въведохме ясен пакет от мерки, който може да бъде приложен и сега. Това заяви водачът на листата на „Продължаваме Промяната-Демократична България” в Плевен Богдан Богданов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му на фона на продължаващия конфликт в Иран и растящите цени на горивата, държавата трябва да се намеси с конкретни и целенасочени мерки. „Първо трябва да се погрижим за най-уязвимите. Ситуацията в малките населени места е много по-тежка от тази в големите градове”, подчерта той.

Богданов посочи, че директната финансова подкрепа за гражданите е ключова. „Ако не плащахме по 500 хиляди евро на ден по договора с „Боташ”, тези средства можеха да отидат директно при хората. Това са десетки хиляди българи, които биха получили по-голяма подкрепа”, коментира той.

Според него помощта трябва да обхване и ключови икономически сектори. „Логистиката и земеделието са пряко свързани с цените на храните. Ако горивата поскъпнат, това веднага се отразява върху цените на продукцията”, обясни Богданов.

Представителят на ПП-ДБ подчерта значението на диверсификацията. Той посочи, че в момента България няма сериозен проблем с доставките на петрол, но дългосрочните договори остават ключови за стабилни цени. „Важно е да имаме различни източници на доставки, за да не зависим от един доставчик, както беше в миналото”, заяви Богданов.

Той коментира още и темата за ядрената енергетика. По думите му това е възможност за гарантиране на енергийна независимост в бъдеще. „Трябва да развиваме ядрената енергетика отговорно и да инвестираме в нови технологии като малките модулни реактори”, каза той.

Богданов заяви, че ПП-ДБ не предвижда промени в данъчния модел. „Запазваме сегашната данъчна система. Няма да има увеличение на данъците”, подчерта той.

По негови думи сред предложенията е и намаляване на данъка за едноличните търговци. „Говорим за ефект между 20 и 40 милиона евро годишно. Това е управляем ресурс, който може да подпомогне малкия бизнес”, обясни Богданов.