Богдан Богданов: Нужна е директна помощ за хората и за бизнеса при скъпите горива

Имахме подобна ситуация и през 2022-2023 година с цените на горивата и тогава въведохме ясен пакет от мерки, който може да бъде приложен и сега. Това заяви водачът на листата на „Продължаваме Промяната-Демократична България” в Плевен Богдан Богданов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
По думите му на фона на продължаващия конфликт в Иран и растящите цени на горивата, държавата трябва да се намеси с конкретни и целенасочени мерки. „Първо трябва да се погрижим за най-уязвимите. Ситуацията в малките населени места е много по-тежка от тази в големите градове”, подчерта той.
Богданов посочи, че директната финансова подкрепа за гражданите е ключова. „Ако не плащахме по 500 хиляди евро на ден по договора с „Боташ”, тези средства можеха да отидат директно при хората. Това са десетки хиляди българи, които биха получили по-голяма подкрепа”, коментира той.
Според него помощта трябва да обхване и ключови икономически сектори. „Логистиката и земеделието са пряко свързани с цените на храните. Ако горивата поскъпнат, това веднага се отразява върху цените на продукцията”, обясни Богданов.
Представителят на ПП-ДБ подчерта значението на диверсификацията. Той посочи, че в момента България няма сериозен проблем с доставките на петрол, но дългосрочните договори остават ключови за стабилни цени. „Важно е да имаме различни източници на доставки, за да не зависим от един доставчик, както беше в миналото”, заяви Богданов.
Той коментира още и темата за ядрената енергетика. По думите му това е възможност за гарантиране на енергийна независимост в бъдеще. „Трябва да развиваме ядрената енергетика отговорно и да инвестираме в нови технологии като малките модулни реактори”, каза той.
Богданов заяви, че ПП-ДБ не предвижда промени в данъчния модел. „Запазваме сегашната данъчна система. Няма да има увеличение на данъците”, подчерта той.
По негови думи сред предложенията е и намаляване на данъка за едноличните търговци. „Говорим за ефект между 20 и 40 милиона евро годишно. Това е управляем ресурс, който може да подпомогне малкия бизнес”, обясни Богданов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #13
20:34 04.04.2026
2 Сатана Z
20:36 04.04.2026
3 Аман от дебили
Както казваше чичовото - духайте супата!
От снимката лъха естествен интелект!
Коментиран от #9
20:42 04.04.2026
4 койдазнай
20:48 04.04.2026
5 Въпрос
20:59 04.04.2026
6 хех
21:04 04.04.2026
7 Иван 1
21:06 04.04.2026
8 кхнитгт
21:20 04.04.2026
9 фжаийс
До коментар #3 от "Аман от дебили":Така излъгаха цяла България и така ни ограбват та дори и до днес. Драгалевския циганин Иван я измисли тая лъжа и я пуснаха на всички българи. Държавата била лош стопанин??? Лъжа. Държавата се управлява от такива лъжци и крадци. Ако той е лош стопанин, тогава лошо се управлява. А добър стопанин управлява добре. Тоест като избираш калпав Иван циганин и става лоша държава окрадена и обрулена. Ако обаче се избере добър стопанин и държавата става добра държава. Извод, не трябва да се избират лъжци и крадци, защото са лоши стопани и всеки обеднява и е ограбван. Стига с прооости пожарникари и ПП и ДБ педофили, стига слаба държава. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.
21:27 04.04.2026
10 Иванов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нито грам евро за бизнеса щом прави бизнес трябва сам да поема риска ако не може да затваря
21:46 04.04.2026
11 МАХАЙТЕ СЕ
НИКОЙ НЕ ВИ ВЯРВА.
22:26 04.04.2026
12 Възстановете !
Вместо Да Лъжете и Шмекерувате !
Хората !
В Тази Държава !
22:42 04.04.2026
13 В България е Така !
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В България е Така !
Отнемат ли ти Веднъж Нещо Против Закона !
Остава !
За Вечни Времена !
22:45 04.04.2026
14 гумата
03:17 05.04.2026
15 Перо
04:12 05.04.2026
16 БИЗНЕСА - В ЗАТВОРА !
08:15 05.04.2026
17 ППДБ - ПЕДОФИЛИ
08:18 05.04.2026
18 АЛИ БЕГОВ
08:19 05.04.2026
19 НА ХОРАТА ДАДОХТЕ 20 ЛЕВА !
08:36 05.04.2026