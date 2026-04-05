Акция: Осем души са задържани заради купуване на гласове в област Сливен

5 Април, 2026 06:27, обновена 5 Април, 2026 05:33

В Нова Загора е образувано бързо производство за купуване на гласове

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем души са задържани при мащабна полицейска операция срещу купения вот в област Сливен.

В Нова Загора е образувано бързо производство за купуване на гласове, като е задържан един човек. Разпитани са свидетели. Образувани са 7 досъдебни производства.

Проверки са извършени в частни домове и търговски обекти в цялата област. Иззети са списъци с имена, адреси и лични данни, парични средства и мобилни телефони със съмнения за връзка с предстоящия вот. Съставени са и 9 протокола за предупреждение.

В квартал „Надежда“ са иззети над 140 килограма месо с неясен произход и голямо количество цигари без бандерол. Затворени са четири незаконни търговски обекта. Установени са и нарушения на пътя, включително шофиране след употреба на алкохол и използване на фалшива книжка. От полицията заявиха, че проверките срещу купения вот ще продължат до края на изборния ден.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе така НЕ

    9 1 Отговор
    Става никаква демокрация!!! Парите винаги ще управляват и само в тяхна полза!!!
    А щом не е демокрация, защо си унищожихме социализма, такава олигархична система да имаме? Това ще "изпие кръвта" на страната и народа и ще стане от нас "латино-американска" пропаднала територия... Ако вече не е и такава?

    05:47 05.04.2026

  • 2 Някой си

    4 2 Отговор
    Там е така !

    05:51 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МВР е мафия

    7 4 Отговор
    МВР участва в купения вот и арестува другите учасници

    06:00 05.04.2026

  • 5 тия са много добри

    1 2 Отговор
    и с акции и без акции

    момчето и ГЕРБ не губят проценти

    Както и при да ма джа нков
    парата е у свирката

    07:41 05.04.2026

  • 6 Луд

    3 0 Отговор
    Ще спрат със копуването само ако видят по БНТ на живо как на купувача му режат мъдетата.

    08:32 05.04.2026

  • 7 Тиквата +Шиши =💩

    3 1 Отговор
    Оставете задържаните, накрая е важно, ще има ли осъдени от големия нос Сарафов👃

    08:34 05.04.2026

  • 8 Градоначалникът

    0 0 Отговор
    Хубаво име са дали на циганската мааала. Трябвало да я кръстят Копа Камбана. Само бразилци у маалата и ракетата отпред. Малките индианци скачат там навред. И всеки час отгоре, един като заклан, от ракетата крещи, "елате вай Аман"!

    09:29 05.04.2026

