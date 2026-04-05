Акция: Осем души са задържани заради купуване на гласове в област Сливен

Осем души са задържани при мащабна полицейска операция срещу купения вот в област Сливен.

В Нова Загора е образувано бързо производство за купуване на гласове, като е задържан един човек. Разпитани са свидетели. Образувани са 7 досъдебни производства.

Проверки са извършени в частни домове и търговски обекти в цялата област. Иззети са списъци с имена, адреси и лични данни, парични средства и мобилни телефони със съмнения за връзка с предстоящия вот. Съставени са и 9 протокола за предупреждение.

В квартал „Надежда“ са иззети над 140 килограма месо с неясен произход и голямо количество цигари без бандерол. Затворени са четири незаконни търговски обекта. Установени са и нарушения на пътя, включително шофиране след употреба на алкохол и използване на фалшива книжка. От полицията заявиха, че проверките срещу купения вот ще продължат до края на изборния ден.