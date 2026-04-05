Акция: Осем души са задържани заради купуване на гласове в област Сливен

Осем души са задържани при мащабна полицейска операция срещу купения вот в област Сливен.
В Нова Загора е образувано бързо производство за купуване на гласове, като е задържан един човек. Разпитани са свидетели. Образувани са 7 досъдебни производства.
Проверки са извършени в частни домове и търговски обекти в цялата област. Иззети са списъци с имена, адреси и лични данни, парични средства и мобилни телефони със съмнения за връзка с предстоящия вот. Съставени са и 9 протокола за предупреждение.
В квартал „Надежда“ са иззети над 140 килограма месо с неясен произход и голямо количество цигари без бандерол. Затворени са четири незаконни търговски обекта. Установени са и нарушения на пътя, включително шофиране след употреба на алкохол и използване на фалшива книжка. От полицията заявиха, че проверките срещу купения вот ще продължат до края на изборния ден.
1 Абе така НЕ
А щом не е демокрация, защо си унищожихме социализма, такава олигархична система да имаме? Това ще "изпие кръвта" на страната и народа и ще стане от нас "латино-американска" пропаднала територия... Ако вече не е и такава?
05:47 05.04.2026
2 Някой си
05:51 05.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 МВР е мафия
06:00 05.04.2026
5 тия са много добри
момчето и ГЕРБ не губят проценти
Както и при да ма джа нков
парата е у свирката
07:41 05.04.2026
6 Луд
08:32 05.04.2026
7 Тиквата +Шиши =💩
08:34 05.04.2026
8 Градоначалникът
09:29 05.04.2026