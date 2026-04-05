Новини
България »
Николай Бериевски: Как може едно служебно правителство с хоризонт още един месец да поема ангажименти за 10 години?
  Тема: Избори

Николай Бериевски: Как може едно служебно правителство с хоризонт още един месец да поема ангажименти за 10 години?

5 Април, 2026 10:04 1 577 111

„Споразумението с Украйна беше сключено по един непрозрачен начин. Никой не знаеше предварително за тези намерения на служения кабинет", коментира още водачът на листата на БСП в Ловеч.

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Споразумението с Украйна беше сключено по един непрозрачен начин. Никой не знаеше предварително за тези намерения на служения кабинет.“. Това заяви водачът на листата на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в Ловеч Николай Бериевски в ефира на NovaNews. Според него всяко едно правителство по Конституция отчита своята дейност пред Народното събрание - нито народните представители, нито президентската институция, още по-малко българските граждани са били информирани.
Като конкретни притеснения на левицата, свързани със самия текст на Споразумението, Бериевски посочи заключителните разпоредби, в които е записано, че това е 10-годишен политически ангажимент. „Как може едно служебно правителство с хоризонт още около месец да поема толкова дългосрочни ангажименти, без санкция от никого?“, попита той и допълни, че България се задължава и да предаде безвъзмездна военна помощ под формата на боеприпаси и техника на Украйна. Социалистът подчерта, че като основание за това се посочва и споразумение между министерствата на отбраната на двете страни от 2022 г., а от наша страна то е подписано от Димитър Стоянов, сега водач на листа на новия политически проект. По думите му цялото посещение на служебния кабинет в Украйна най-вероятно е кризисен ПР на служебния премиер.
Помолен за коментар на войната в Украйна, Бериевски заяви, че БСП многократно е призовавала да се седне на масата за преговори, за да се постигне траен и устойчив мир. На въпрос да се поиска ли отпадане на санкциите срещу Русия по отношение на енергоизточниците, социалистът обясни, че много държави вече говорят за това, включително и САЩ, а и е станало ясно, че при 20 пакета санкции няма постигнати желаните цели.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    27 6 Отговор
    Вървът насам натам и се рат е такави раоти.

    10:06 05.04.2026

  • 3 Бай Георги

    32 12 Отговор
    Питай,тази която им даде влстта.

    10:06 05.04.2026

  • 4 Ами така

    43 10 Отговор
    Бъчвата на Тиквата и Прокопа, Гюро Кюмюро на Прокопа, чифутската бабичка Надка на Мавъра и дядо Запрян на Тиквата са на ръчно управление от ционисткия триумвират - израелско, английско и американско посолства. Съзнателно и целенасочено ни превръщат в укра номер 2.

    10:08 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Асфалт

    23 6 Отговор
    Да пита тази, която го е назначила!!!
    Пак няма “виновен”!?

    Коментиран от #106

    10:12 05.04.2026

  • 7 малко истински факти

    38 24 Отговор
    Така , както вашия радеФ подписа Боташ бе комунета нагли .

    Коментиран от #12, #48

    10:12 05.04.2026

  • 8 Каква

    27 3 Отговор
    одухотворена физиономия само ?!

    Коментиран от #10

    10:14 05.04.2026

  • 9 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    23 21 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #37

    10:14 05.04.2026

  • 10 скучно и точка.

    26 15 Отговор

    До коментар #8 от "Каква":

    К00ПЕЙКИТЕ вече още преди да са си отворили устата само по външен вид ги разпознавам

    Коментиран от #43

    10:15 05.04.2026

  • 11 Фен

    20 19 Отговор
    Украйна се разпада. Урсулите спешно трябва да включат още някой във войната. А Сектата е готова на всичко за да си получи НПО финансирането.

    Коментиран от #108

    10:16 05.04.2026

  • 12 Пропускаш

    17 16 Отговор

    До коментар #7 от "малко истински факти":

    Истинския факт как Кики спря Руския газ и поръча два танкера без пристанище за разтоварване и затова се появи Боташ и то дорде беше в оставка. Начи вината за Боташ е на Кики главно

    Коментиран от #34, #58

    10:18 05.04.2026

  • 13 Политолог

    22 5 Отговор
    Една държава не се характеризира от това дали има лев (собствена валута обвързана с евро) или евро, а от това дали има постоянна политика, а не да се шитка насам-натам като муха без глава при всяка промяна на правителството. В една държава има национален интерес, последователност.

    Така че задавайки такива въпроси "Как можело едно правителство..." другарът признава, че държава - няма, защото няма последователен национален интерес, защото другарят е зависим от чужда страна, която му определя, какво да прави, защото другарят е предатели или склонен към такова... наричаме го още и подлога и еничарство.

    Коментиран от #82

    10:18 05.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 капейчики

    14 7 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    Коментиран от #19, #52

    10:19 05.04.2026

  • 16 Не може според морала но

    17 8 Отговор
    За тридесет и шест години нарочно и умишлено са приети соросоидни закони които са точно обратното на морала. Би трябвало да им бъдат повдигнати обвинения но то няма кой да го направи и това също е умишлена ситуация.

    10:19 05.04.2026

  • 17 Орк на тротинетка 🧌🛴

    9 5 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    10:20 05.04.2026

  • 18 Дик диверсанта

    16 8 Отговор
    В този светъл Християнски празник къде го намерихте този руски трол?

    10:21 05.04.2026

  • 19 Дик диверсанта

    10 8 Отговор

    До коментар #15 от "капейчики":

    А аза да попитам пак - защо Костя копейкин преди 3 години преброи дебилите?

    10:22 05.04.2026

  • 20 М.Съвет

    10 5 Отговор
    Би трябвало да понесат отговорност но от времето на Народния съд до сега не знам да е потърсена отговорност ня някой управник.

    10:23 05.04.2026

  • 21 Така ли?!

    15 9 Отговор
    Така ли бе, Комсомолецо?! Така ли бе, червено и в червата нищощжество, дето нещо се явяваш "младата смяна" на престъпната и кървава БКП! Ами, я да ни обадиш ееб, Комсомолецо Бериевски, назначеният от кремълския злодей Фатмак Радев за НЕбългарски президент, кого попита, за да зароби злочестата ни държава с "Боташ" за 20 години и всеки ден да плащаме по един миилон на турскската фирма?! Защо мълчиш кат з.....к за този огромен позор на Фатмака и национален предател бе, Бериевски?! Вие, Комсомолче, вие - комунистите, сте страшните и неизлечими метастази в организма на цялата ни държава и тя повече от 100 години не може да се излекува от тях! Дано все някога това се случи и последният комунист в Бългаиря се спомине!

    Коментиран от #31, #40, #45

    10:23 05.04.2026

  • 22 12340

    16 12 Отговор
    "....България се задължава и да предаде безвъзмездна военна помощ под формата на боеприпаси и техника на Украйна. ..." ....срещу един гол У. !

    Коментиран от #64

    10:24 05.04.2026

  • 23 Соросоидния коректор пак почна

    6 3 Отговор
    Неговите сороски имена.

    10:24 05.04.2026

  • 24 Тома

    12 2 Отговор
    Може защото после никой не ги търси за да ги накаже а по край тях някои юнаци правят милиони и милиарди.

    10:25 05.04.2026

  • 25 Тези

    10 6 Отговор
    Трябва да бъдат уволнени и арестувани за държавна измяна

    10:25 05.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЕЕМИ МОЖЕ ЕТО

    6 6 Отговор
    В КОРОНИЯ ВСИЧКО МОЖЕ И ЩЕ ОБЯВАТ ВОЙНА НА РУСИЯ И ИРАН КОЛКО МУ Е

    10:26 05.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ШЕФА

    12 7 Отговор
    Може,как да не може двама престъпника като Гяуро и Надка да извършват нац.предателства след като Полиция НЕ съществува,а цялата Прокуратура и Съдилища са с изтекъл мандат !

    10:27 05.04.2026

  • 30 нннн

    12 7 Отговор
    Умнокрасивият Гюро облекчи шерденя в асансьора, малко преди да слезе. Тръгна си и остави други да чистят след него.

    10:27 05.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Убавото Аде

    8 2 Отговор
    Било предупреждение аве каде ви слагат такива и кой ви избира такива продажници

    10:28 05.04.2026

  • 34 Точно

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "Пропускаш":

    Кировия демократичен газ по космически цени още се води на съдържание в Боташ. Доливат по малко, че много скъп.

    10:29 05.04.2026

  • 35 Старо

    14 7 Отговор
    Ти не разбра ли, че има решение на НС от 2024. Писна ни от копейки.

    10:29 05.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 демократ

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    И аз не мога да повярвам, че кухите шекелките се надяват на конраступ.😁😁

    Коментиран от #39, #42

    10:30 05.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Развийш ли

    7 5 Отговор
    Ца разлика от Радевото соето е тотал щета по един милион на ден това с нищо не е ощетило България Напротив

    10:33 05.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Край

    3 5 Отговор
    Това е защото “юридическите гении” направиха домова книга вместо да ограничат правомощията на служебните правителства. Глупостта ни е присъща.

    10:34 05.04.2026

  • 45 РЕАЛИСТ

    11 13 Отговор

    До коментар #21 от "Така ли?!":

    Радев го избрахме за президент, а сега ще го изберем за премиер, пък ти можеш да се задавиш от злоба. Народът е зад него. Добре , че бяха комунистите, да ти построят: заводи, язовири, АЕЦ, болници и пътища. За 35 години един пирон не сте забили , след тях, ама лигите ви текат по построеното.

    10:34 05.04.2026

  • 46 Ха сега де...

    12 6 Отговор
    "Николай Бериевски: Как може едно служебно правителство с хоризонт още един месец да поема ангажименти за 10 години?

    А как можеше едно също такова служебно правителство и даже с по малък хоризонт, не само да поема ангажименти за още по дълъг период с Боташ, че даже и да задължава данъкоплатците да плащат всеки ден по милион и отгоре, дори когато не получавт нищо насреща? На всичко отгоре договора е така специфично изработен, че никакви промени не могат да бъдат направени без да бъде издължена цялата сума за периода на договора до края наведнъж. Ако и това не е корупционна схема с цел невъзмжност да бъде направена промяна по никакъв начин дългосрочна комисиоона, не знам какво друго може да бъде. Само дето тогава никой не задаваше въпроси, а всички мълчаха като да не казвам какво.

    10:35 05.04.2026

  • 47 Дими ти

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Разпрания г.....ъз

    10:36 05.04.2026

  • 48 И какво

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "малко истински факти":

    му е на Боташ бе, либерастче npobито, на Кико краварския газ на двойни цени е по-хубав, нали rлyneндер.

    10:40 05.04.2026

  • 49 Василев

    6 3 Отговор
    Защо наричаме явното заговорничене “непрозрачен начин”? Беше си
    антидържавен заговор на група случайни хора по “непрозрачни” причини. Събрали се и отишли. Кого представят? Ако е частно посещение да платят разходите, ако не е, да кажат кого представят. Райчето- също.

    10:43 05.04.2026

  • 50 Синя София

    6 6 Отговор
    Що не коментирахте Радев с неговият боташ,а сте се загрижили за документ който е приет от правителството на тиквата

    10:44 05.04.2026

  • 51 БСП

    6 6 Отговор
    отидохте у канала с тези ваши пропутински опорни! Желая ви 0 процента на изборите!!!

    10:44 05.04.2026

  • 52 шекелчички

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "капейчики":

    свикнахте ли с потъващите хъмерикански центове и изсраилски шекели? 😄😄

    10:45 05.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Макс

    6 5 Отговор
    Защо никой не реагира когато служебното на Радев подписа и зароби България за 13 години с Боташ ? Всеки ден половин милион евро . Лицемери ли сте всички ?

    10:46 05.04.2026

  • 55 УдоМача

    5 3 Отговор
    В бананова република Бантускотия всичко може!!!

    10:48 05.04.2026

  • 56 ФАКТ

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Драги ей цент умира от кеф че след теб никой ни дете ни коте

    10:48 05.04.2026

  • 57 ФАКТ

    3 1 Отговор
    Драги г ей цент умира от кеф че след теб никой ни дете ни коте

    10:49 05.04.2026

  • 58 Стига

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Пропускаш":

    с тези лъжи. Путин спря газа и ни обяви за вражеска държава. Аман от предатели копейки.

    Коментиран от #60

    10:50 05.04.2026

  • 59 и аз това се чудя

    7 2 Отговор
    Как служебно правителство с хоризонт два месеца подписа 13 годишен договр с БОТАШ, да изваждаме по половин милион Евро всеки Божи ден.

    10:51 05.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Неподписан

    2 2 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят

    10:53 05.04.2026

  • 62 Морски

    7 4 Отговор
    Тези копейки ще ни освободят от присъствието си след две седмици!

    Коментиран от #89

    10:55 05.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 И Преди и сега

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "12340":

    Не е така колега ! помагаме да се зануляват блатни оркове !

    Това е добре за сигурността на Европейския съюз, което няма цена🇪🇺

    Коментиран от #79

    10:57 05.04.2026

  • 65 Оги

    5 5 Отговор
    Какви задължения бе, утьо, това са само добри намерения. Къде пише задължение, по кой закон нещо в тоя документ е задължително?

    10:58 05.04.2026

  • 66 Баба Гошка

    3 6 Отговор
    ПращайтИ го на първа линия да помага на укропитецитте за 15 минути. Туй щей от нас помощта безплатна. Изобщо не ни трябват такива боокклучави предатели

    Коментиран от #74, #77

    10:58 05.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Ей за това няма да ви има червени бо..уци.щото не сте българи!на целия зор от цени проблеми с икономика и геополитика тия до един застанаха на руската барикада.зашо гюров беше в украйна??? кво те бърка теб бе другар?какво ще се.промени живота ти за това че гюров е подписал договор който след месец може да бъде отменен?

    Коментиран от #75, #84

    11:00 05.04.2026

  • 71 42066

    5 3 Отговор
    Като се има в предвид че тази година ще има повече време се служебни правителства отколкото редовни не виждам какъв му е проблемът на този путунгер

    11:01 05.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Старо

    7 4 Отговор
    Ти не разбра ли, че има решение на НС от 2024. Писна ни от копейки. Все се правят на неразбрали.

    11:02 05.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Фххфг

    6 2 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    11:03 05.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Гресирана ватенка

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Баба Гошка":

    Обичаш ли да го джвакаш?

    Коментиран от #80

    11:04 05.04.2026

  • 78 Като напиша нещо и има едно дето веднага

    0 1 Отговор
    Ми слага минус дори без да чете. Имам чувството че ми седи на врата и ме следи.

    11:04 05.04.2026

  • 79 Колега ще викаш на

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "И Преди и сега":

    онези в npaйда си, укроб продупчен и може да ни занулите, като се хванете за палците.🤣🤣

    Коментиран от #85

    11:06 05.04.2026

  • 80 Аз не го чета

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Гресирана ватенка":

    Ника му много ме дразни и му бия минуса.

    11:07 05.04.2026

  • 81 Говедо

    1 1 Отговор
    Говедо

    11:09 05.04.2026

  • 82 Браво ма

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Политолог":

    Точно пък maзните шорошпии безродни, ще ми говорите за подлоги и еничари, това само нагъл reйzep може да го съчини.

    11:09 05.04.2026

  • 83 И аз да попитам

    5 4 Отговор
    Как може служебно правителство да подпише 14 годишен договор по който плащаме по 500000 долара на ден?

    11:10 05.04.2026

  • 84 ППДБ/ЛГБТ

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Е как няма да ни промени живота ма, nymияр ционистки, защо nomaka безроден ще подписва с ционистите в покрайна, след като не са питали народа, нали е демокрация ма $ливо npocта, може ли всеки maлoymник да прави каквото му скимне или заповядат шорошките отпадъци.

    11:17 05.04.2026

  • 85 И дето си викат колеги в парламента

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Колега ще викаш на":

    Много ме дразни. Какви колеги са обръщението дами и господа го забравиха. Ми то дами и господа вече продавачките в мола викат на ромите им говорят на Ви на хората никак не говорят толкова са умни.

    11:18 05.04.2026

  • 86 Такива

    2 2 Отговор
    овце ще вкарат масона в НС. Плащайте за Боташ всеки ден по милион и не филосотвайте. Сорос им бил виновен, овча мисъл

    11:18 05.04.2026

  • 87 !!!?

    3 2 Отговор
    По тази логика и Правителство с 4 годишен мандат не може да подписва споразумения със 10 годишен срок...!!!?

    11:19 05.04.2026

  • 88 Факти

    4 5 Отговор
    Този въпрос трябва да бъде зададен на Радев. Служебното правителство на Гълъб Донев сключи абсурден 13-годишен договор с Боташ, който е в интерес на Турция и Русия. До момента от него имаме 465 милиона евро чиста загуба. Очаква се за целия му срок загубата да е в размер на 2,1- 2,5 милиарда евро. Радев е много доволен от Гълъб Донев и го е направил водач на листа. От договорът с Украйна пък само ще спечелим. Първо, ще се отървем от старите руски реактори, за които ще получим 600 милиона евро, с които ще покрием загубите от Боташ до момента и до края на годината. Второ, ще спечелим поне един милиард евро от транзитни такси на газ към Украйна. Трето, оръжейните ни заводи ще реализират продажби за 15 милиарда евро. Четвърто, строителните ни фирми ще участват във възстановяването на Украйна, от което се очаква приход от милиард евро. Това е за целия срок на договора. Ще получим и над милиард евро еврофондове за инвестиции в националната сигурност. Ще се превърнем в сериозен производител на дронове.

    Коментиран от #96

    11:20 05.04.2026

  • 89 ППДБ/ЛГБТ

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Морски":

    Хю след две седмици ще забравим за вас шекелките петрохански.

    Коментиран от #94

    11:21 05.04.2026

  • 90 Днеска е Цветница но една част от

    2 1 Отговор
    Цветята са плевели да не забравяме и това но ако им кажеш че това не е цвете а плевел има да се сърди да квичи да крещи до небесата. Двойни стандарти.

    Коментиран от #103

    11:21 05.04.2026

  • 91 Дик Диверсанта

    1 1 Отговор
    Намират ли се недоръгани укроби.

    11:24 05.04.2026

  • 92 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Има ли npobити петроханци?

    11:25 05.04.2026

  • 93 човек от народа

    1 2 Отговор
    Тъпча на сухо укроподлоги.

    11:26 05.04.2026

  • 94 Продажните педрохански долнидебили са си

    5 1 Отговор

    До коментар #89 от "ППДБ/ЛГБТ":

    Оплели да кошницата са си оплели и ще бъдат вкарани те са си платили и ще влязат за сега но след време ще отекат в канала.

    11:27 05.04.2026

  • 95 Кирил

    4 3 Отговор
    Въпросът е как може служебното правителство на Радев да ни вкарва във финансова пропаст Боташ

    Коментиран от #97

    11:29 05.04.2026

  • 96 Боташ е за пари

    3 5 Отговор

    До коментар #88 от "Факти":

    А договора с украйна е предателски за нашата история се отнася която те искат да променят както на тях им удобно с лъжи и измами и инсинуации и няма да се учудя че Европа ще ги подкрепи тя е против нас подкрепя и македонците долно безсрамие ППДБ и ДПС и ГЕРБ са отговорни !

    11:32 05.04.2026

  • 97 Румен съм

    1 3 Отговор

    До коментар #95 от "Кирил":

    Много питаш ти. Скоро от МВР ще ти дойдат за събеседване. Само да минат изборите и ви почвам.

    11:33 05.04.2026

  • 98 Феникс

    1 1 Отговор
    В колониите може всичко, тук само администрация да имаме е достатъчно за господарите!

    11:36 05.04.2026

  • 99 Министъра на образованието

    3 2 Отговор
    Бил на посещението в Украйна а аз го имах за умен човек но под умните приказки виж какви помисли се оказаха затова няма да има милост към предателите. Няма да стане веднага но ще отекат в Каналето.

    11:38 05.04.2026

  • 100 Договор с хунтата на бандера зелен

    3 1 Отговор
    Няма по долно падение и по голямо предателство от това.

    11:40 05.04.2026

  • 101 на образованието и на транспорта

    3 1 Отговор
    Ги уважавах донякъде но като видях че бяха в делегацията в украйна това много ме разочарова и натъжи че са се провели по тоя акъл да сключват договори с бандери.

    11:45 05.04.2026

  • 102 Анонимен

    2 1 Отговор
    Това е българската демокрация свободния и анархия

    Коментиран от #104

    11:48 05.04.2026

  • 103 ППДБ/ЛГБТ

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Днеска е Цветница но една част от":

    Ние сме от цветята.🌈🦄😂

    11:50 05.04.2026

  • 104 Коректора

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Анонимен":

    Ми пречи много и на мен.

    12:02 05.04.2026

  • 105 Циганите доживяха в демокрацията

    2 0 Отговор
    Продавачките да им говорят на Ви за да дразнят българите като гледат тях да ги наюркат защото българите си правят сметката понеже парите им са изкарани с труд а на малцинствата ей така им ги дават .

    12:09 05.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Пловдив

    1 0 Отговор
    А Боташ?

    12:19 05.04.2026

  • 108 Мериленд

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Фен на кого си не е ясно, но Боташ го договори Радев и трябва да плащаме по половин милион на ден, а го подписа служебен кабинет пак на с щия радев

    12:21 05.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 непротестиращ

    0 0 Отговор
    И какво от това? Гарван, гарвану око не вади! Йотова си трайка и се прави на дръж ми шапката, а тя е от вашето БСП! Питайте я, защо няма реакция?!

    13:42 05.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове