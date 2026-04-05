"Николай Бериевски: Как може едно служебно правителство с хоризонт още един месец да поема ангажименти за 10 години?

„Споразумението с Украйна беше сключено по един непрозрачен начин. Никой не знаеше предварително за тези намерения на служения кабинет.“. Това заяви водачът на листата на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в Ловеч Николай Бериевски в ефира на NovaNews. Според него всяко едно правителство по Конституция отчита своята дейност пред Народното събрание - нито народните представители, нито президентската институция, още по-малко българските граждани са били информирани.

Като конкретни притеснения на левицата, свързани със самия текст на Споразумението, Бериевски посочи заключителните разпоредби, в които е записано, че това е 10-годишен политически ангажимент. „Как може едно служебно правителство с хоризонт още около месец да поема толкова дългосрочни ангажименти, без санкция от никого?“, попита той и допълни, че България се задължава и да предаде безвъзмездна военна помощ под формата на боеприпаси и техника на Украйна. Социалистът подчерта, че като основание за това се посочва и споразумение между министерствата на отбраната на двете страни от 2022 г., а от наша страна то е подписано от Димитър Стоянов, сега водач на листа на новия политически проект. По думите му цялото посещение на служебния кабинет в Украйна най-вероятно е кризисен ПР на служебния премиер.

Помолен за коментар на войната в Украйна, Бериевски заяви, че БСП многократно е призовавала да се седне на масата за преговори, за да се постигне траен и устойчив мир. На въпрос да се поиска ли отпадане на санкциите срещу Русия по отношение на енергоизточниците, социалистът обясни, че много държави вече говорят за това, включително и САЩ, а и е станало ясно, че при 20 пакета санкции няма постигнати желаните цели.

