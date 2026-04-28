Делян Добрев: Внасянето на финансовата рамка в НС вероятно ще отнеме около един месец технологично време

Бюджетът трябва да се приеме възможно най-бързо. За мен той е най-спешен и най-важен. Това заяви бившият председател на бюджетната комисия в НС и депутат от ГЕРБ Делян Добрев, цитиран от "Фокус".

"Трябва да има кабинет и министър на финансите, който да го изготви, защото бюджетът се внася от министъра на финансите чрез Министерския съвет. Тоест внасянето на финансовата рамка в НС вероятно ще отнеме около един месец технологично време", каза той.

Добрев коментира, че няма да е лесен бюджетът, "с оглед на всичко, което се натрупа през последните 5-6 години".