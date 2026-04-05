Тодор Тагарев: Ако Путин овладее Украйна, той няма да спре там, а неговата следваща цел ще бъде държава в Европа

Идеята за мир в Украйна се приватизира от партийни цели. Една от партиите слезе от президентството и се пусна по пистата на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Под мир партиите, които излизат на изборите, разбират капитулацията на Украйна. Това заяви пред bTV бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, цитиран от novini.bg

Според него, ако руският президент Владимир Путин овладее Украйна, той няма да спре там, а неговата следваща цел ще бъде държава в Европа.

Тодор Тагарев заяви още, че трябва да има ново решение на Народното събрание, което да отмени старото, за да можем да дадем "старите реактори на Белене на Украйна". "Не трябва да бъде позволено на агресора да спечели от своята агресия", каза още бившият министър на отбраната.

Тагарев посочи още, че американските самолети на летище "Васил Левски" не са заплаха за България, но не трябвало да бъдат там.

"Аз лично не виждам проблем US самолетите да бъдат разположени не летище "Сарафово" или на летище "Безмер", предложи той. И потвърди още веднъж, че американските самолети не могат да бъдат опасност за България.