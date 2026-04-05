Министър Запрянов: Споразумението с Украйна дава много сериозни възможности

Споразумението с Украйна дава много сериозни възможности. В това увери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред БНР, цитиран от news.bg. Държавите, които подписаха такова споразумение, са 26 държави от НАТО, подчерта той.
"България с този си ход не прави нищо по-различно от това, което правят другите европейски държави", увери Запрянов.
И подчерта, че България не е предоставяла противовъздушни системи на Украйна, освен остарялата съветска техника. "Дори правителството не може да си позволи да предостави каквото и да е на Украйна, а това може да го направи само Народното събрание. Уверявам ви и вас, и слушателите, че нашите военновъздушни сили разполагат с необходимите ракети", каза Запрянов.
Според него иранската нота не е пряка военна заплаха за България. Страната ни поддържа с Иран нормални двустранни отношения и се води нормален политически диалог, успокои служебният военен министър.
"Няма никакви нови искания по отношение на разполагането на американските самолети и тяхното използване", подчерта Атанас Запрянов. Над българското въздушно пространство не летят бойни самолети и няма искане за такова, категоричен е военният министър.
Търси се и друго решение за US самолетите на летище "Васил Левски".
Той увери още веднъж, че България и НАТО не участват по никакъв начин във войната между САЩ, Израел и Иран. "България е интегрирана в НАТО и в противовъздушната отбрана на Алианса, така че ни пазят", успокои за пореден път министърът.
Запрянов се похвали още, че в България заедно в "Рeйнметал", ще бъде изграден военен завод за промишлено производство. "Рейнметал" ще осигури и реализацията на продукцията на световните пазари. Капацитетът на военните боеприпаси, които ще се произвеждат в завода, е толкова голям, че тяхното производство ще задоволи потребностите на българската армия за години напред, посочи министърът.
"С тези предприятия ще имаме модерни производствени възможности", сигурен е военният министър.
Атанас Запрянов увери, че е гарантирана сигурността на отбраната в рамките на колективната отбрана на НАТО. "Ние имаме гарантирана национална отбрана и национална сигурност", каза още служебният министър на отбраната.
15 Асеновградски
До коментар #10 от "Рилски":Не пропускай и новото немско прокси ПБ - създадено е от немската фондация "Фридрих Еберт" на Германската социал-демократическа партия (ГСДП).
11:47 05.04.2026
26 ТЕ ДЪРЖАВАТА СИ ЗАКРИХА
До коментар #23 от "Няма по-пр0ст народ от българите":Простите българи. Ти говориш за армията.
12:10 05.04.2026
27 хитлер
12:11 05.04.2026
28 ДрайвингПлежър
А ползите от подписването с окраИна остават неспоменати. Доколкото видяхме в договора само България има задължения - нацитата нямат никакви. как това поражда ползи за нас историята и запрянов мълчат!
12:11 05.04.2026
29 коки
Коментиран от #31
12:11 05.04.2026
30 СЪС НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО
Коментиран от #35
12:14 05.04.2026
31 От година насам
До коментар #29 от "коки":И Тръмп е същия дементирал ненормалник, че даже е по-зле и от иначе по-кроткия джeндъpcки Байдън.
12:16 05.04.2026
35 Като гледам последните 35 години
До коментар #30 от "СЪС НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО":Най-големите и най-лесни пари се изкарват точно с надионално предателство, затова и предателите станаха безброй.
12:18 05.04.2026
41 Не, не е безобиден
До коментар #5 от "Русия":той е гнусен майкопродавец, дето тихомйлком прави страхотни бели за България, Гнилоч униформена.
12:26 05.04.2026
43 КАКВИ ТОЧНО ВЪЗМОЖНОСТИ БЕ ДЕДО?
Коментиран от #51
12:29 05.04.2026
45 Хасковски каунь
Гиди лъжец !
Коментиран от #49
12:29 05.04.2026
48 Трай бе
До коментар #47 от "Боруна Лом":Мингян ,Руски блянове ли имаш.
12:35 05.04.2026
49 И какво като
До коментар #45 от "Хасковски каунь":Ги зареждаме бе.През 2012 Иран ,защо ни спретна атентат на летище Сарафово,що не ги питаш.
12:36 05.04.2026
50 Споразумението с Украйна дава нови заеми
Коментиран от #52
12:37 05.04.2026
56 Боко
ппдебилите не се накрадоха като адаша🤮💣🧨🔥🪦👌
12:43 05.04.2026
57 СЪС ДРОНОВЕТЕ ПРЕХВАЩАЧИ
До коментар #51 от "Възможност за технологии":Можеш да прихванеш само на дедо дисагите. Къде ви намират такива неуки?
12:43 05.04.2026
ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
12:44 05.04.2026
59 Точно
До коментар #54 от "Констатация":ходеща химикалка
12:45 05.04.2026
61 Боко
До коментар #52 от "Кви заеми те гонят бе":Кои сте тези дето ги изкарахте🧐
12:46 05.04.2026
62 хмм
До коментар #13 от "Анонимен":Туту му беше наложил вето на изявленията.
12:47 05.04.2026
И никой не ни е питал дали да ставаме част от НАТО - това също е предвид. Този чичка или дядка - взима заплатка и приказва.
И какво се хвали със завод за оръжие - похвали се с нова Поликлиника - с ново Училище - нов мост, път.
13:16 05.04.2026
75 Компрадори долни и предатели като
Речник:
Компрадор (от португалското comprador - „купувач“) е местен търговец, “предприемач”-олигарх, който действа като посредник между чуждестранния капитал и националния пазар на развиваща се страна.
Коментиран от #79
13:57 05.04.2026
79 Зарзаватчия
До коментар #75 от "Компрадори долни и предатели като":Но не производител а прекупвач. Търгашин.
14:06 05.04.2026
