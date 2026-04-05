Министър Запрянов: Споразумението с Украйна дава много сериозни възможности

5 Април, 2026 11:20 2 469 92

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Споразумението с Украйна дава много сериозни възможности. В това увери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред БНР, цитиран от news.bg. Държавите, които подписаха такова споразумение, са 26 държави от НАТО, подчерта той.

"България с този си ход не прави нищо по-различно от това, което правят другите европейски държави", увери Запрянов.

И подчерта, че България не е предоставяла противовъздушни системи на Украйна, освен остарялата съветска техника. "Дори правителството не може да си позволи да предостави каквото и да е на Украйна, а това може да го направи само Народното събрание. Уверявам ви и вас, и слушателите, че нашите военновъздушни сили разполагат с необходимите ракети", каза Запрянов.

Според него иранската нота не е пряка военна заплаха за България. Страната ни поддържа с Иран нормални двустранни отношения и се води нормален политически диалог, успокои служебният военен министър.

"Няма никакви нови искания по отношение на разполагането на американските самолети и тяхното използване", подчерта Атанас Запрянов. Над българското въздушно пространство не летят бойни самолети и няма искане за такова, категоричен е военният министър.

Търси се и друго решение за US самолетите на летище "Васил Левски".

Той увери още веднъж, че България и НАТО не участват по никакъв начин във войната между САЩ, Израел и Иран. "България е интегрирана в НАТО и в противовъздушната отбрана на Алианса, така че ни пазят", успокои за пореден път министърът.

Запрянов се похвали още, че в България заедно в "Рeйнметал", ще бъде изграден военен завод за промишлено производство. "Рейнметал" ще осигури и реализацията на продукцията на световните пазари. Капацитетът на военните боеприпаси, които ще се произвеждат в завода, е толкова голям, че тяхното производство ще задоволи потребностите на българската армия за години напред, посочи министърът.

"С тези предприятия ще имаме модерни производствени възможности", сигурен е военният министър.

Атанас Запрянов увери, че е гарантирана сигурността на отбраната в рамките на колективната отбрана на НАТО. "Ние имаме гарантирана национална отбрана и национална сигурност", каза още служебният министър на отбраната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деменцията пак говори несвързано

    166 5 Отговор
    Дъртия позор защо не го разкарат

    11:28 05.04.2026

  • 2 За кой?

    140 4 Отговор
    Да за националните предатели и делавераджии който въвличат БГ и населението в схемите си.

    11:30 05.04.2026

  • 3 Центаджии

    94 5 Отговор
    Има ли кухи центаджии тука?

    11:31 05.04.2026

  • 4 ШЕФА

    103 4 Отговор
    Нещо мирише,на тоя май не са му сменили в Министерството памперса.

    11:36 05.04.2026

  • 5 Русия

    117 4 Отговор
    Жалък,смешен и безобиден плъх.

    Коментиран от #41

    11:36 05.04.2026

  • 6 Тиквата

    88 4 Отговор
    Запрянов,събирай багажа че Зъби те чака ,и побързай.

    11:37 05.04.2026

  • 7 Павел Пенев

    118 4 Отговор
    Споразумението с Украйна дава много сериозни възможности за корупция. Прав си.

    11:38 05.04.2026

  • 8 Хмм

    81 4 Отговор
    и защо трябва да правим отново това което прави Германия, защото непрекъснато се халим как сме спасили евреите, а това е било не както правят другите, защо не се похвали герберският министър с това че сме били съюзници на Хитлер и че сме обявили война на САЩ и Англия, да не смята че са го забравили и какво споразумение имат Англия и САЩ с украйна например - "САЩ се задължава..." или "Англия се задължава..."

    11:38 05.04.2026

  • 9 Анонимен

    91 3 Отговор
    Според тръмп и нато, официално участваме с цистерните; дори го демонстрираха с включени транспондери. Я си кажете позицията за Израел? Нещо мълчите по въпроса.

    11:41 05.04.2026

  • 10 Рилски

    77 3 Отговор
    За съжаление промените в България стават само с външно вмешателство!Както се казва "Господи по делата ще ги познаеш"!Така например ПП ГЕРБ е немско прокси , създадена от двете големи немски фондации "Ханс Зайгел" и "Конрад Аденаур" /ХДС/!И като такова прокси придържа ориентацията към ЕС /замаскиран опит за създаване на 4 райх, с имперски център Брюксел и Франкфурт/ПП Продъжаваме промяната и ПП "Да България", на демократическата партия в САЩ, познайте чийо прокси е Пеевски..

    Коментиран от #15

    11:42 05.04.2026

  • 11 Лост

    65 3 Отговор
    Дано една от възможностите е да сте на стадиона със Зеленски и сие и вятъра да ви поклаща.

    11:44 05.04.2026

  • 12 В кауша

    91 3 Отговор
    Този алчен и рядко глупав старик трябва веднага да бъде уволнен от поста министър и да му бъдат повдигнати обвинения за държавна измяна. Само разрешението американците да ползват базите ни е достатъчно.

    11:44 05.04.2026

  • 13 Анонимен

    43 3 Отговор
    Този се появи да не беше я закъсал на умиране

    Коментиран от #62

    11:45 05.04.2026

  • 14 Джихади Йово

    61 3 Отговор
    Запранов, мисли за деня, когато ще се срещнеш със Създателя си и какви отговори ще Му дадеш.......

    11:47 05.04.2026

  • 15 Асеновградски

    47 6 Отговор

    До коментар #10 от "Рилски":

    Не пропускай и новото немско прокси ПБ - създадено е от немската фондация "Фридрих Еберт" на Германската социал-демократическа партия (ГСДП).

    11:47 05.04.2026

  • 16 Бой

    42 5 Отговор
    Бой с фаража по центаджиите

    11:53 05.04.2026

  • 17 Сънища

    47 3 Отговор
    И тази мумия брои виртуални несъществуващи мангизи.

    11:58 05.04.2026

  • 18 Див селянин

    51 3 Отговор
    По най-бързият начин,яла та издрънча с аннъ лопата, предател мръсен.

    11:59 05.04.2026

  • 19 сериозно ли

    63 3 Отговор
    "Над българското въздушно пространство не летят бойни самолети и няма искане за такова, категоричен е военният министър." Запрянов очевидно е забравил, че живеем в 21 век. На флайт радар се вижда как във въздушното пространство на България всеки ден прелитат американски военни самолети. Идват от военните бази в Германия и отиват към Израел. Да си военен министър и да се изтипосаш да твърдиш неща, които всеки може да провери за секунди на ковпютъра си, е престъпление. Испания, Франция, Италия и Австрия затвориха въздушното си пространство за американски военни самолети, първите три са членове на НАТО. България, въпреки предупреждението на Иран, продължава да пропуска военните самолети, които сеят смърт в приятелска за нас държава. Някой трябва да обясни на това старче, че действията на България на практика са съучастие в престъпна война, в която народът ни не иска да участва по никакъв начин.

    11:59 05.04.2026

  • 20 Руските фашисти

    42 6 Отговор
    са в Украйна. Жалко, че още навремето Сталин не ги ликвидира до крак.

    12:00 05.04.2026

  • 21 ганев

    41 3 Отговор
    ТУЙ..ДЪРТОТО..ДОКАТО НЕ ГО ДУМНЕ.....РАКЕТА НЯМА ДА МИРЯСА

    12:03 05.04.2026

  • 22 12340

    38 3 Отговор
    Уверявам ви и вас, и слушателите, че нашите военновъздушни сили разполагат с необходимите ракети", каза Запрянов и извади от джоба си една шепа пиратки....

    12:07 05.04.2026

  • 23 Няма по-пр0ст народ от българите

    43 3 Отговор
    Да си закрият армията и да разчитат на НАТО.

    Коментиран от #26

    12:07 05.04.2026

  • 24 Социолог

    15 8 Отговор
    СЛОЖЕТЕ ПЛЮС ЗА МЕЧ! СЛОЖЕТЕ МИНУС ЗА ВЕЛИЧИЕ!

    12:08 05.04.2026

  • 25 Перо

    36 3 Отговор
    “Ние имаме гарантирана национална отбрана”, а ни пазят гарантирано чужди армии за което си плащаме! Освен това в договора с Украйна всеки втори ред започва с “България се задължава” да …..,!

    12:09 05.04.2026

  • 26 ТЕ ДЪРЖАВАТА СИ ЗАКРИХА

    33 3 Отговор

    До коментар #23 от "Няма по-пр0ст народ от българите":

    Простите българи. Ти говориш за армията.

    12:10 05.04.2026

  • 27 хитлер

    36 3 Отговор
    Стар изветрял памперс.Прибирай се в старческия дом че те търсят.Лъжеш повече от тагарев боклука.

    12:11 05.04.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    40 3 Отговор
    Да строиш военен завод е като да сложиш кръстче на картата, къде първо да гръмнат когато простотията ти доведе до война.

    А ползите от подписването с окраИна остават неспоменати. Доколкото видяхме в договора само България има задължения - нацитата нямат никакви. как това поражда ползи за нас историята и запрянов мълчат!

    12:11 05.04.2026

  • 29 коки

    30 3 Отговор
    тоя верно е пълен демент като байдън!

    Коментиран от #31

    12:11 05.04.2026

  • 30 СЪС НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО

    31 3 Отговор
    Дали се изкарват добри пари.

    Коментиран от #35

    12:14 05.04.2026

  • 31 От година насам

    22 3 Отговор

    До коментар #29 от "коки":

    И Тръмп е същия дементирал ненормалник, че даже е по-зле и от иначе по-кроткия джeндъpcки Байдън.

    12:16 05.04.2026

  • 32 Оги

    21 4 Отговор
    Давай бай Атанаср, взимай адаш чети генералчето одраскайте за фронта да борите руснаците. Няма да ни липсвате.

    12:16 05.04.2026

  • 33 Директора

    31 2 Отговор
    Каква комисионна прибрахте? Гадове!!!

    12:17 05.04.2026

  • 34 Гробар

    28 2 Отговор
    Как пък един евроатлантик не остави детенцето си да учи в евроатлантическия български рай, а всички ги изпратихте на запад? За вас България е само място за крадене.

    12:17 05.04.2026

  • 35 Като гледам последните 35 години

    33 1 Отговор

    До коментар #30 от "СЪС НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО":

    Най-големите и най-лесни пари се изкарват точно с надионално предателство, затова и предателите станаха безброй.

    12:18 05.04.2026

  • 36 йнитгът

    28 1 Отговор
    Дърт пръдльо, до кога ще си разхождаш муцуната да лъжеш??? Нагъл дърт калпаазанин и срама нямаш. Да се махаш и да ходиш в Украйна, боклук със боклук.

    12:18 05.04.2026

  • 37 Идея

    23 1 Отговор
    Да пратим Памперса от снимката с еднопосочен билет за Украйна. Там да сменя памперсите през два часа докато не го очистят руснаците. Какво мислите?

    12:21 05.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факти

    30 1 Отговор
    Министър Запряна: Споразумението с Украйна дава много сериозни възможности за затриване на България

    12:23 05.04.2026

  • 40 Фащате се за ръце

    20 1 Отговор
    с Фьодор Тагаренк и Евтин Евтинов и отивате при Гъби Гъбев да играете карти.

    12:26 05.04.2026

  • 41 Не, не е безобиден

    31 1 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    той е гнусен майкопродавец, дето тихомйлком прави страхотни бели за България, Гнилоч униформена.

    12:26 05.04.2026

  • 42 Незабавно

    28 0 Отговор
    Запрянов е за военен съд и след това трибунал!

    Коментиран от #53

    12:28 05.04.2026

  • 43 КАКВИ ТОЧНО ВЪЗМОЖНОСТИ БЕ ДЕДО?

    21 0 Отговор
    Единствено прибирате комисиони от парите, които подарявате.

    Коментиран от #51

    12:29 05.04.2026

  • 44 Констатация

    20 0 Отговор
    Запрянов не се справя с опаковането и рекламата на въпросното споразумение с Украйна.

    12:29 05.04.2026

  • 45 Хасковски каунь

    20 0 Отговор
    Зареждат ли самолетите, Запрянка? Или участват в учение.
    Гиди лъжец !

    Коментиран от #49

    12:29 05.04.2026

  • 46 Кирил

    3 14 Отговор
    НАТО вече не е никакъв гарант.
    Гаранти за съществуването на България са Украйна и Турция

    12:31 05.04.2026

  • 47 Боруна Лом

    18 0 Отговор
    ПРОДАЖНИЦИ!

    Коментиран от #48

    12:33 05.04.2026

  • 48 Трай бе

    0 20 Отговор

    До коментар #47 от "Боруна Лом":

    Мингян ,Руски блянове ли имаш.

    12:35 05.04.2026

  • 49 И какво като

    0 20 Отговор

    До коментар #45 от "Хасковски каунь":

    Ги зареждаме бе.През 2012 Иран ,защо ни спретна атентат на летище Сарафово,що не ги питаш.

    12:36 05.04.2026

  • 50 Споразумението с Украйна дава нови заеми

    21 0 Отговор
    и хранилка на дръти пенционирани бръмбари бърборещи

    Коментиран от #52

    12:37 05.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Констатация

    21 0 Отговор
    Кво искате от дядката, квото му кажат - това прави!!!!! Да не би да си мислите, че той сам взема решенията??? Не, дядката е изпълнител!!!! Тогава възниква въпроса: Кой или кои са онези, които решават???

    Коментиран от #59

    12:42 05.04.2026

  • 55 Хинин

    9 5 Отговор
    Този предател руски възпитаник нямали да го вкарат в затвора

    12:43 05.04.2026

  • 56 Боко

    15 0 Отговор
    Дреме му на запрянчо на умрялото червейче💩 нали е в последната права и след него и потоп да има …
    ппдебилите не се накрадоха като адаша🤮💣🧨🔥🪦👌

    12:43 05.04.2026

  • 57 СЪС ДРОНОВЕТЕ ПРЕХВАЩАЧИ

    15 0 Отговор

    До коментар #51 от "Възможност за технологии":

    Можеш да прихванеш само на дедо дисагите. Къде ви намират такива неуки?

    12:43 05.04.2026

  • 58 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    14 0 Отговор
    "ВЯРВАМЕ" ти другарю ДВОЙНОЙ А Г€НТ-Г€РБ€РА$Т - П€ Д€ Р . $Т!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    12:44 05.04.2026

  • 59 Точно

    13 0 Отговор

    До коментар #54 от "Констатация":

    ходеща химикалка

    12:45 05.04.2026

  • 60 az СВО Победа 80

    11 0 Отговор
    Дава основание, но за много присъди!

    12:45 05.04.2026

  • 61 Боко

    11 0 Отговор

    До коментар #52 от "Кви заеми те гонят бе":

    Кои сте тези дето ги изкарахте🧐

    12:46 05.04.2026

  • 62 хмм

    15 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Туту му беше наложил вето на изявленията.

    12:47 05.04.2026

  • 63 Левски

    16 0 Отговор
    Аман от продажни военни министри. Няма ли някой с топки, все розови понита слагат.

    12:52 05.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Само не се

    16 0 Отговор
    разбра за кого са сериозните възможностти. Със сигурност не са за България.

    12:57 05.04.2026

  • 66 Никой

    15 0 Отговор
    Тоест - няма Самолети на Летище "Софиа" - това е - някакъв "мираж" - този на луд ли се прави.

    И никой не ни е питал дали да ставаме част от НАТО - това също е предвид. Този чичка или дядка - взима заплатка и приказва.

    И какво се хвали със завод за оръжие - похвали се с нова Поликлиника - с ново Училище - нов мост, път.

    13:16 05.04.2026

  • 67 Бай Хой

    9 0 Отговор
    Дятка нали знаеш....набият ли ,,бати ,, които ни пази ше има шамари и за нас .....обезателно

    13:19 05.04.2026

  • 68 Яяяяяяя

    12 0 Отговор
    Дано Русия ни оттърве от тези договори, иначе младите да бягат

    13:23 05.04.2026

  • 69 604

    8 0 Отговор
    матрял за делото което ще се води, няма бегане.....въпрос на време!

    13:27 05.04.2026

  • 70 военен неможач

    8 0 Отговор
    Не чета. Само коментирам. Защото Чукча не читатель а писатель. Тоя вече е дебил.

    13:30 05.04.2026

  • 71 Абе не знам

    12 1 Отговор
    То ,и онези- от Залива лежаха на тази кълка.Нагъчкани с оръжейни системи,ПВО за стотици милиарди,в базите на тяхна територия.Е,знаем ,видяхме всички ,какво им се случи.Този пинокио на конци, разчита на член.Онзи 5 сантимов,че сме в Отанчо,и персиеца няма да тръгне срещу нас,като държава членуваща в алианса.Но замислят ли се тези под г,ззници,ако конфликта се затегне в пъти,какво може да ни се случи?Този, и другата сгърчена скумрия,защитават интересите не на щатите( те са скрити врагове на Тръмп,защото са рожби на байдънчо и деморатите) а са на къс повод от богоизбраните. От там,без шумотевица,е спусната тази заповед през Дончо. Да разчиташ на чужди държави,срещу ракетна атака е абсолютна дивотия.Комшията е подръжник на персите и ненавижда такетата.Под въпрос е,дали ще " реагира" при една атака с далекобойни тактически ракети по наша територия.Грам стратегическо мислене,няма в тези м,рди.Ормуз ще се контролира от персите.Но вече влязохме в списъка с враждебни държави.Колко ще ни струва това навеждане, при доставки на горива,стоки през Ормуз,? Ще се налага да плащаме луди цифри,при всяко прекосяване.А Италия, Испания,може да минат метър,без един цент такса.

    13:32 05.04.2026

  • 72 Смешник

    15 0 Отговор
    Тоя защо не вземе да замине в Украйна и да помогне на любимия си Зелен наркоман Ама е много стар не става за курбан

    13:33 05.04.2026

  • 73 Министър

    10 0 Отговор
    Малкото име ли е на Запрян Запрянов?

    13:51 05.04.2026

  • 74 Дали титла на служебния министър на

    9 0 Отговор
    Войната , а титлата му е Министър като че е доктор даге.

    13:53 05.04.2026

  • 75 Компрадори долни и предатели като

    14 0 Отговор
    Запрянов и другите, подписват всяко листче, което им принтират господарите им, подигравайки се с България и народа, само за да си запазят статута си на компрадорска буржоазия и да получат индулгенция и покровителство от колониалната буржоазия овладяла България през годините след 1989 година.
    Речник:
    Компрадор (от португалското comprador - „купувач“) е местен търговец, “предприемач”-олигарх, който действа като посредник между чуждестранния капитал и националния пазар на развиваща се страна.

    Коментиран от #79

    13:57 05.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Бай онзи

    8 1 Отговор
    Някой беше казал,,Като го видя този и се хващам за кобра,,

    14:01 05.04.2026

  • 78 Това е смешни и абсолютно

    6 1 Отговор
    Неправилно заглавие защото Министър не е нито малко име нито титла и не се използва пред името на министъра така. Но господ да ви благослови за упоритостта да си държите на погрешното изписване.

    14:01 05.04.2026

  • 79 Зарзаватчия

    12 0 Отговор

    До коментар #75 от "Компрадори долни и предатели като":

    Но не производител а прекупвач. Търгашин.

    14:06 05.04.2026

  • 80 Как

    10 0 Отговор
    Този го нямаше няколко седмици и 80 год.пенсионер да се командирова в Украйна да живее там.

    14:26 05.04.2026

  • 81 Мда

    9 0 Отговор
    Сериозни възможности за крадене да, по изпитаната от години украинска схема - уж ти давам едни пари, ти ми връщаш половината под масата, а останалите ние не контролираме как крадеш. Всичко за сметка на националния интерес на България, ама за еничарите е важно да напълнят джобовете...

    14:39 05.04.2026

  • 82 Срам

    11 0 Отговор
    Както е казал мъдрият български народ: "Никога не е късно да станеш за резил!" Доказателството е на снимката

    14:41 05.04.2026

  • 83 Някой

    10 0 Отговор
    Този предател да обясни как 2 поредни по-предни нощи в София ниско прелитат един след друг самолети? Едното при нас бе някъде в май 1:22 часа, а другото на следващият ден в 0:12 ли бе поне 10 самолета. Ниско летят военни самолети. Но кой идиот им го е разрешил през нощта ниско в София, че да дигат шум и пречат на хората да спят? Дори само за шума трябва да бъдат наказвани.

    14:41 05.04.2026

  • 84 Наско ментата

    13 0 Отговор
    Запрянов, сменихте ли капаците на шахтите, дето заради тях затворихте националното ни летище? А учението на НАТО, в което трябваше да участват самолетите-цистерни, как върви? И като нямало летящи военни самолети над България, тез на летището граждански ли са? Тоз лъжата за нищо я няма...

    14:54 05.04.2026

  • 85 Пинокио

    10 0 Отговор
    Атанасе, Атанасе, защо след всяко твое изявление ти порасва носът, а краката ти се скъсяват?

    14:56 05.04.2026

  • 86 Янко

    9 0 Отговор
    Лъже МръшляшкатаМумия. Ако всичко е наред защо е тая тайнственост беМръшляк.

    14:56 05.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Горски

    5 0 Отговор
    И защо трябва да правим отново това което прави Германия, защото непрекъснато се халим как сме спасили евреите, а това е било не както правят другите, защо не се похвали герберският министър с това че сме били съюзници на Хитлер и че сме обявили война на САЩ и Англия, да не смята че са го забравили и какво споразумение имат Англия и САЩ с украйна например - "САЩ се задължава..." или "Англия се задължава.

    15:45 05.04.2026

  • 89 Защо манипулираш хората

    4 0 Отговор
    Колкото повече се манипулира толкова те тоест министрите не могат и по една година да изкарат.

    16:49 05.04.2026

  • 90 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Този предател на снимката е назначен директно от "Козяк"...

    18:42 05.04.2026

  • 91 Боко

    0 0 Отговор
    Що не ходиш да си легнеш в 🪦 , че ти мина времето отдавна 🤮👌

    19:15 05.04.2026

  • 92 Народен съд за еничарите

    2 0 Отговор
    Този докато не вкара България във война няма да миряса и за това трябва да бъде незабавно арестуван и съден! Какво търсят чужди военни самолети на българско гражданско летище?! Тези американски самолети такива "учения" правят, че два от тях вече ги свалиха иранските ракети!

    23:47 05.04.2026

