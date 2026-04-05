Министър Запрянов: Споразумението с Украйна дава много сериозни възможности

Споразумението с Украйна дава много сериозни възможности. В това увери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред БНР, цитиран от news.bg. Държавите, които подписаха такова споразумение, са 26 държави от НАТО, подчерта той.

"България с този си ход не прави нищо по-различно от това, което правят другите европейски държави", увери Запрянов.

И подчерта, че България не е предоставяла противовъздушни системи на Украйна, освен остарялата съветска техника. "Дори правителството не може да си позволи да предостави каквото и да е на Украйна, а това може да го направи само Народното събрание. Уверявам ви и вас, и слушателите, че нашите военновъздушни сили разполагат с необходимите ракети", каза Запрянов.

Според него иранската нота не е пряка военна заплаха за България. Страната ни поддържа с Иран нормални двустранни отношения и се води нормален политически диалог, успокои служебният военен министър.

"Няма никакви нови искания по отношение на разполагането на американските самолети и тяхното използване", подчерта Атанас Запрянов. Над българското въздушно пространство не летят бойни самолети и няма искане за такова, категоричен е военният министър.

Търси се и друго решение за US самолетите на летище "Васил Левски".

Той увери още веднъж, че България и НАТО не участват по никакъв начин във войната между САЩ, Израел и Иран. "България е интегрирана в НАТО и в противовъздушната отбрана на Алианса, така че ни пазят", успокои за пореден път министърът.

Запрянов се похвали още, че в България заедно в "Рeйнметал", ще бъде изграден военен завод за промишлено производство. "Рейнметал" ще осигури и реализацията на продукцията на световните пазари. Капацитетът на военните боеприпаси, които ще се произвеждат в завода, е толкова голям, че тяхното производство ще задоволи потребностите на българската армия за години напред, посочи министърът.

"С тези предприятия ще имаме модерни производствени възможности", сигурен е военният министър.

Атанас Запрянов увери, че е гарантирана сигурността на отбраната в рамките на колективната отбрана на НАТО. "Ние имаме гарантирана национална отбрана и национална сигурност", каза още служебният министър на отбраната.