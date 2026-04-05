От КНСБ предлагат 12 мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса

5 Април, 2026 12:10 1 654 45

Сред основните идеи са въвеждане на безплатен обществен транспорт за уязвими групи, компенсации за горива за граждани и бизнес, както и тавани на надценките при горивата и храните от малката потребителска кошница

От КНСБ предлагат 12 мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

КНСБ настоя за спешен пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса заради нарастващите цени и икономическата несигурност. Синдикатът призова за незабавно свикване на заседание на Национален съвет за тристранно сътрудничество, където да бъдат обсъдени предложенията, информират от bTV.

КНСБ предлага още директна финансова подкрепа за хора с ниски доходи, разсрочване на сметки за ток и отопление, както и забрана за спиране на услугите за уязвими домакинства. В енергийния сектор синдикатът настоява да се запази цената на електроенергията за бита и да се приложат мерки за защита на енергийно бедните.

Сред предложенията са и компенсации за земеделските производители и увеличаване на ваучерите за храна.

Ето и пълната позиция на КНСБ:
Очакваме в рамките на социалния диалог да бъдат обсъдени както правителствените намерения, така и нашите конкретни предложения. Припомняме, че това е естествено продължение на ангажимента, поет от премиера Андрей Гюров на 26.03.2026 г., и подчертаваме, че съгласно българското законодателство НСТС е легитимният орган за решаване на въпросите, касаещи жизненото равнище и покупателната способност на хората.

КНСБ настоява за пакет от мерки за второ тримесечие на 2026 г. както следва:

Осигуряване на устойчивост на обществения транспорт чрез:
1.Предоставяне на целева субсидия за държавните и общински транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива. Целта е запазване на сегашните нива на цените на превозните документи в градската и междуселищната мрежа;
2. Въвеждане на напълно безплатен транспорт за преференциалните категории граждани (пенсионери, ученици, хора с увреждания), като механизъм за социална защита срещу инфлацията.
Въвеждане на механизъм за енергийна мобилност в райони без организиран обществен транспорт. Предоставяне на целева компенсация в размер на 0,20 евро (0,40 лв.) за литър гориво (до лимит от 70 литра месечно) за домакинствата в населени места без достъп до транспортна мрежа. Мярката да бъде строго подоходно ориентирана, обхващайки лица с месечен доход до два пъти размера на официалната линия на бедност.
3.Подкрепа за транспортния бизнес и ограничаване на инфлационния натиск върху стоките чрез:
3.1. Въвеждане на механизъм за директни компенсации за юридически лица, извършващи стопанска дейност, в размер на 0,40 лв. (0,20 евро) на литър гориво.
3.2. Диференциране на месечните лимити според капацитета на превозните средства: до 500 литра месечно за лекотоварен автомобил (до 3,5 т.) и до 1000 литра месечно за тежкотоварен МПС (над 3,5 т.).“
4.Въвеждане на таван на надценките при търговия с горива, като по отношение на търговците на едро той да е до 10%, докато при търговците на дребно да е до 20%. Целта на мярката е да осигури по-плавната адаптация на българските домакинства и бизнес към шока от променените условия на пазара на горивата в световен мащаб.
5.Временно намаление на изискванията на българското законодателство по отношение на включването на биогориво (биодобавки) към конвенционалните дизелови горива, като инструмент за бързо намаление на цената на крайния продукт.
6.Въвеждане на таван на надценките, например от 20%, на хранителните стоки, които са част от малката потребителска кошница – мярка с широкообхватен ефект върху потреблението на всички български домакинства в ситуация на повсеместно нарастване на ценовите равнища в страната.
7.За домакинствата с ниски доходи – изплащане на субсидия за хранителни продукти в размер, равняващ се на двукратната стойност на малката потребителска кошница. Помощта да се отпуска на лица, имащи месечен доход в размер до два пъти линията на бедност.
8.Да се въведе временна забрана за прекъсване на електрозахранването и топлоснабдяването на уязвими домакинства през периода на действие на кризисните мерки.
9.Да се даде възможност за безлихвено разсрочване на сметки за електроенергия и отопление за домакинства, които изпитват временни затруднения и имат доход до два пъти линията на бедност.
10.Да се гарантира запазване след юли 2026 г. на сегашната базова стойност на електроенергията за бита, определена от КЕВР в размер на 71,6 евро/MWh. За голяма част от българските домакинства и това е трудно поносима цена, поради което настояваме незабавно да започне да се прилага Наредбата за енергийна бедност в подкрепа на енергийно бедните и уязвими лица. В тази връзка, във Фонда за сигурност на енергийната система е необходимо с приоритет да се гарантират средствата, необходими за компенсиране на разликата с пазарните цени на електроенергията за битовите потребители. Одобряваме промяна на действащия модел за подкрепа на енергоинтензивните предприятия към по-предвидим и своевременен механизъм на компенсации, като това не става за сметка на средствата за подкрепа на бита от ФСЕС.
11.За земеделските производители – компенсация при закупуването на торове, изразяваща се в ежемесечно покриване на 20% от стойността на продукта срещу предоставени документи (фактури, документи доказващи плащането – касов бон или платежно от банка, товарителница за фактически извършената доставка) пред Националната агенция по приходите.
12.Повишаване на настоящата квота на ваучерите за храна – от 818 млн. евро на 1 млрд. евро – мярка, която да позволи на работодателите да осигурят по-голям обхват, и/или по-голяма стойност на ваучерите за хранителни продукти, предоставяни на работещите.

Предложените от КНСБ мерки са с временен характер, чийто срок обхваща второто тримесечие на 2026 г. С цел широка обществена подкрепа считаме, че Народното събрание трябва да даде санкция на служебното правителство да използва временно паричен ресурс от фискалния резерв на страната за обезпечаване на пакета от различните мерки срещу поскъпването на горивата и повишението на ценовите равнища на основните стоки и услуги.

В заключение, КНСБ счита че свикването в най-кратки срокове на НСТС е акт на отговорно поведение. Необходимостта от прилагането на широк набор от навременни и целенасочени мерки за подкрепа към домакинствата и бизнеса е основополагащо за смекчаването на негативните ефекти от глобалната криза и бързо растящите цени. В тази връзка се надаваме, че искането ще бъде удовлетворено и считаме, че заедно можем да намерим и съответно да се приложат най-подходящите решения за подпомагането на българските граждани в настоящата ситуация.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А кой ще плаща

    29 23 Отговор
    С кои наши, демек на народа пари

    Коментиран от #7

    12:15 05.04.2026

  • 2 Думичката е , работеща ,Икономика,.

    26 22 Отговор
    Тая думичка решава повечето проблеми.

    Коментиран от #14

    12:16 05.04.2026

  • 3 Аман от популисти

    24 22 Отговор
    Наддават като на синганска сватба

    12:16 05.04.2026

  • 4 Ние

    8 29 Отговор
    не искаме мерки, искаме теглилки защото си имаме левро !

    12:17 05.04.2026

  • 5 Съкращения кога

    40 1 Отговор
    Един милион хрантутници на държавна ясла

    Коментиран от #8

    12:17 05.04.2026

  • 6 Опааа

    38 2 Отговор
    Махнете 30% от чиновниците и МВР и готово!

    Коментиран от #16

    12:18 05.04.2026

  • 7 Еййй педрохански боклуциии

    38 11 Отговор

    До коментар #1 от "А кой ще плаща":

    а кой плаща тока и подаръците за украйната ви?!

    Коментиран от #15

    12:20 05.04.2026

  • 8 Как

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "Съкращения кога":

    кога ? На видов ден !

    12:20 05.04.2026

  • 9 Да не

    21 20 Отговор
    предлагат нищо , а да изчезват ! Само пълнят гуши от 99 места и играят с парите и силните на деня !

    12:21 05.04.2026

  • 10 Ъхъ!!!

    18 23 Отговор
    Еми КаНеСъйБе като предлага 12 мерки да извади парите и да ги финансира тия мерки! И без това профсъюзгеносетата са с много тлъсти вратове и портмонета.

    12:22 05.04.2026

  • 11 Удри с лопатата

    22 22 Отговор
    Тези паразити,разните му КНСБ, КТ Подкрепа,К3К,К3П,...трябва да се закрият със закон.

    12:24 05.04.2026

  • 12 Тези

    29 7 Отговор
    20€ ,които дават за компенсация за гориво нямат никаква стойност, защото гориво по бензиностанциите няма. Има опашки, а горивото свършва.

    12:25 05.04.2026

  • 13 Фанко

    13 21 Отговор
    И тия са мушенници

    12:25 05.04.2026

  • 14 Глупендер,

    29 7 Отговор

    До коментар #2 от "Думичката е , работеща ,Икономика,.":

    каква работеща икономика в условията на умишлено задълбочаващи се и натрупващи се кризи налагани от ЕС, ЕК и ЕЦБ?!!!

    12:26 05.04.2026

  • 15 Еййй шишкави боклуциии

    9 28 Отговор

    До коментар #7 от "Еййй педрохански боклуциии":

    "Подаръците" за горда Украйна са само в празните ви манерки и плиткоумната ви пропаганда!

    12:26 05.04.2026

  • 16 Така е

    31 4 Отговор

    До коментар #6 от "Опааа":

    В допълнение ще кажа, че има още много администрации, които се нуждаят от прочистване 40-50 % .

    12:29 05.04.2026

  • 17 КНСБ е част от мафията

    19 19 Отговор
    КНСБ вие не правите нищо за хората

    Коментиран от #33

    12:29 05.04.2026

  • 18 бай тикван

    13 21 Отговор
    КНСБ настоявате за мерки
    а пари откъде да ви намерим
    то чекмеджетата празни
    вече са в крипто

    Коментиран от #21

    12:30 05.04.2026

  • 19 Хинин

    15 22 Отговор
    Отново компенсации от общата баница. Да се хващат и да работят Помощ за лентяи и работили или работят в сивия сектор. Аман.

    12:40 05.04.2026

  • 20 ти да видиш

    17 18 Отговор
    Е па я не прочетох некъде във тия 12 мЯрки подкрепа за българските домакинства??? За команчите има щото 90% са астматици и 10% са кьорави и кьопави. Ама за българските домакинства нищо???? Айде команчите да ви избират на 19.04.!!!!👿

    12:45 05.04.2026

  • 21 Парите за

    28 5 Отговор

    До коментар #18 от "бай тикван":

    безвъзмездните помощи и безплатния ток за бандеровците откъде ги взехте, бе педроханецо?

    12:53 05.04.2026

  • 22 Бат Минко

    13 15 Отговор
    Тая профсъюзна измет22222 да се поразходи по улиците па тогава мерки.Аман от бедни тарикати дето плющят по две кутии цигари на ден и поркат по шише ракия и две гуменетки бира.Тояга здрава тояга требе.

    12:56 05.04.2026

  • 23 Боко

    13 14 Отговор
    “Профсъюзите” са крадливи отрепки на държавната хранилка🤮💩👌
    Да сте ги видяли в частния сектор🧐

    13:00 05.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мокой

    17 16 Отговор
    Каква е заплатата на шефа на КНСБ и на работещите към него сътрудници? Знаем заплатите на президента, министрите, депутатите, но на тези от синдикатите-не?

    13:09 05.04.2026

  • 26 Въййй

    4 13 Отговор
    Ми тя безработната татарка нормално харчи по 50 евра на ден, без месечните сметки и шопинга.
    Аз докато запаля и тя ги издухала.
    Ще трябва да вадя от куфарчетата с милионите за нея.

    13:15 05.04.2026

  • 27 Някой

    21 5 Отговор
    Държавни помощи за милионери, докато работниците мизеруват с 800 евро месечно. Как става това, транспортен бизнес работещ с над 100% печалба, когато му поскъпне горивото с 20% излиза на загуба??? Това е икономическа далавера за "Нобелова награда". Политици депутати, министри от всички партиии и синдикати са съучастници в този бизнес грабеж на данъкоплатците. 60% от "бизнеса" в България печели безсрамно от получаване на държавна субсидия.

    Чиновници, полицаи, учители... като всички работещи в частния сектор да започват да си плащат осигуровките.

    Държавата трябва да подпомага само бедните. Не трябва да се подпомага бизнеса, трябва да се подпомага работниците принудително пуснати в неплатен отпуск.
    Не е работа на синдикатите да се грижат за печалбите на бизнеса и за богати работници бели якички с над 10 000 евро заплата.

    Също така трябва да предложи мерки, които икономисват нефт=гориво и природен газ. Добра мярка е навсякъде градски транспорт да бъде безплатен за всички, за да се стимулират хората да се откажат от лични автомобили. Тази мярка е с цел икономия на нефт, а не цел да е подпомагане на някой да си купува нефт и да се вдига потреблението му.

    Друга мярка е субсидия за бойлери за топла вида на слънчева енергия.

    Коментиран от #40

    13:23 05.04.2026

  • 28 НЯМА, ТРАНСПОР ТОК, ВОДА, ПАРНО, СМЕТКИ

    5 17 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ БЕЗПЛАТНИ ПО КУТИЯ ЦИГАРИ И ШИШЕ РАКИЯ НА ДЕН И НЯМА ДА ИМА БЕДНИ И НЕДОВОЛНИ. И ИЗБОРИТЕ ГАРАНТИРАНО СПЕЧЕЛЕНИ ОТ ТАЗИ ПАРТИЯ, КОЯТО ГО ВЪВЕДЕ!

    13:32 05.04.2026

  • 29 Кой какво

    9 11 Отговор
    Стига с тия мерки,дайте 12 заплати

    Коментиран от #43

    13:34 05.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 1234

    5 7 Отговор
    ама нали е лош стопанин,как да дава на онез добрите и можещите бизнесмени

    13:39 05.04.2026

  • 33 дъра бъра

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "КНСБ е част от мафията":

    Само правят вятър срещу 5 цифрени заплати . Извинявам се вече са 4 цифрени е евро .

    13:44 05.04.2026

  • 34 да уточним

    8 1 Отговор
    Всичко, което се случва в държавата - лошата приватизация, безконтролните ЕРП и ВиК, унищожената икономика, скъпият ток, скъпите горива, инфлацията, всичко това се дължи на лошата политика на държавата. Т.е. политиците са виновни, че държавата е в това състояние, следователно трябва да бъдат подпомогнати абсолютно всички граждани, защото всички понасяме ударите от лошите политики. Не ме интересува кой какво има, половината уж социално слаби всъщност са с по няколко имота и наеми. Затова всички български граждани трябва да получат подкрипа от държавата като обезщетение за грешните политики, които ни поставиха в това жалко положение. Да се подпомагат едни, а да се отказва обезщетение на други, е ДИСКРИМИНАЦИЯ.

    13:50 05.04.2026

  • 35 Един ден

    1 4 Отговор
    От Клекнал Начо на Седалка с Багаж - КНСБ предлагат 12 мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса:
    Клекнете заедно с Нас в Трамвая на Бай Спас и ще ви дам от Багажа Корабийки, да направите Бизнес за домакинствата с Корабийки!

    13:51 05.04.2026

  • 36 Економист

    4 5 Отговор
    Цените скачат, защото има липса на петрол, заради войната на Израел и сателитите му на Близкия изток и санкциите срещу Русия. При липсата на стока - петрол да се дават държавни пари за покупката на тази стока - помощи за "бизнеса" и гражданите означава с тези пари да се помпа вдигането на цените още повече и така по веригата на потреблението да се вдигат и останалите цени. Така с държавните пари /събрани от тези, които работят и внасят данъци/ се помпи инфлация. Този процес, докато не настъпи банкрут на държавата се самозахранва и ускорява с "мерките". Тези са пълни ид$оти!!!

    Коментиран от #37

    13:54 05.04.2026

  • 37 Късай купената диплома, ве шaмшал

    9 0 Отговор

    До коментар #36 от "Економист":

    Петролът ни е руски "демократизиран" през Азърбахджан с комисионни за крадците по това трасе и няма никакво основание да се вдига както вдигат оня от спрелите тенкери. Безобразния ръст на цените е заради спекулата на комисионерите по това трасе!

    13:58 05.04.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    Помощи и пари за мързеливите групи.При недостиг на работна ръка само хора с здравословни проблеми и пенсионери са уязвими.Вдички други са просто мързеливи.

    14:36 05.04.2026

  • 39 бай Шиле

    6 1 Отговор
    КНСБ да дадат пари и мерките ще бъдат въведени. Иначе само на приказки всеки може да дава предложения.

    14:36 05.04.2026

  • 40 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Някой":

    Ако имаш две деца и едното е успяло и богато само на другото ли ще даваш пари и наследство?Защото вместо да работи е ходило по дискотеки,а другото се е скъсвало от работа.

    14:41 05.04.2026

  • 41 игижжиож

    4 1 Отговор
    защо се подпомага бизнеса, нали те вдигат цените за да пеелят повече??? трябва работници единствено да се подпомогне

    14:51 05.04.2026

  • 42 Пенсионерка

    5 1 Отговор
    КНСБ беше! Още през 2000 г след масовата приватизация напускането на работници от тази организация стана също масово. Имаше още два профсъюза, но и там се бореха кандидати за парче от държавната баница. Помня, как се мъчиха да запазят “ стола” си едни симпатяги, дето се водеха на скъпо платени работни места, пък дремеха в “червени” кабинети по цял ден. Ами да се обяви, каква членска маса стои зад тази “синекурна” организация, за да се види защо пък имат самочувствие на решаващ фактор. Та дават разни изсмукани от пръсти съвети, уж за доброто на народа! Това е нефелна институция!

    14:59 05.04.2026

  • 43 СТИГА

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Кой какво":

    Дайте да дадем !

    15:03 05.04.2026

  • 44 Казанлъшкия

    2 1 Отговор
    Лицемерни и доста неработещи "мерки" на КНСБ,за да полагат уж ,че не са част от олигархията. Но всъщност са част от статуквото и това не са профсъюзи ,а зависими мошеници.

    16:27 05.04.2026

  • 45 Цървул

    4 1 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    16:31 05.04.2026

